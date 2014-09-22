За время конкурса прибавилось трое правнуков

Общество
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Любовь ДОБРОТА, Туркестан
Десятки туркестанцев пришли на железнодорожный вокзал, чтобы поприветствовать Елтая и Елену. Родственников и друзей семьи, руководство и общественность города не остановило даже то, что поезд из столицы прибывал в 2 часа ночи. На платформе железнодорожного вокзала царило праздничное оживление, звучали музыка и поздравления. А молодой туркестанец Сайлау Жоланов прочитал проникновенные стихи, которые он посвятил своим землякам, которые войдут в историю страны как победители первого Национального конкурса "Мерейлi Отбасы". Парень признался, что на творчество его вдохновили пожилые супруги, сумевшие сохранить и через всю жизнь пронести тепло своих сердец и уважение друг к другу, воспитать достойными гражданами страны всех своих детей и внуков.

– Мы даже представить не могли, что на вокзале нас ждет такое торжество, – расчувствовалась Елена Толеуликызы. – Спасибо всем землякам за проявленное уважение. Всю жизнь мы старались быть примером для своих детей, вкладывая в их воспитание душу. Нам приятно, что они выросли достойными людьми. Столь ответственными и целеустремленными подрастают внуки и правнуки. А теперь наша семья в Астане встретилась с Президентом. Для нас с супругом это просто подарок судьбы на старости лет. Спасибо!

– Если бы в Астану решила ехать вся наша семья, нам бы даже целого вагона не хватило, чтобы всем разместиться! – улыбается 82-летний Елтай Бимаханбетулы. – У нас большая, дружная семья – 76 человек! За время, которое прошло от областного конкурса до республиканского, у нас добавилось еще трое правнуков. Для меня это очень важно, это мое самое главное сокровище в жизни, ведь сам я сирота, вырос в детском доме. Здорово, что у нас в стране теперь есть такой конкурс, и Глава государства лично поздравил победителей. Это о многом говорит. Меня до сих пор переполняют эмоции от встречи с Нурсултаном Абишевичем. Меня поразили его радушие и человечность. А еще я впервые увидел нашу новую столицу и понял, что такой проект под силу только человеку, отличающемуся широтой души и масштабом мышления.

82-летний Елтай Бимаханбетулы и его 78-летняя супруга Елена Толеу­ликызы вырастили и воспитали 7 сыновей и одну дочь, имеют 33 внука и 16 правнуков. В Астану на финал конкурса ездила представительная делегация, в составе которой были 19 человек. А вот спустя несколько часов после возвращения из столицы на прием к акиму области отправились уже 40 человек.

Аскар Мырзахметов приветствовал Елену Толеуликызы роскошным букетом белых роз, а на главу семьи надел казахский национальный чапан и вручил ключи от автомобиля "Лада-приора". Руководитель региона убежден, что победа туркестанской семье досталась не случайно. Именно юг – колыбель многодетности, здесь особо почитают народные традиции и следуют нравственным истокам. Семейные обычаи – неотъемлемый атрибут семейного счастья и благополучия этой семьи. Многие традиции переходят из поколения в поколение. В этом и кроется залог сплоченности детей, внуков и правнуков Елтая и Елены. Супруги вместе уже 60 лет, и почти все это время прожили в Туркестане, работая в системе образования. Глава семьи стал инициатором создания музея Саттара Ерубаева, организовал его и возглавил, подключив местных школьников и студентов к сбору экспонатов и изучению его творческого наследия. Аксакал награжден орденом "Құрмет", юбилейными медалями, он член Союза писателей и журналистов Казахстана, почетный гражданин Туркестана.

В древнем городе живут и работают их дети, все имеют высшее образование. Они выбрали для себя разные специальности, но их объединяет желание трудиться и стремление приносить пользу обществу. Несмотря на занятость, все они уже вместе со своими детьми и даже внуками – частые гости в доме у своих родителей. Почтенный возраст главы семьи и его жены – не помеха для того, чтобы принимать активное участие в воспитании внуков и правнуков. Им есть что передать своим потомкам. Речь, конечно же, не о материальных богатствах, к которым супруги никогда не стремились.

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