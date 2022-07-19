За взятку в 1 млн тенге проведет в тюрьме 3 года чиновница в Павлодарской области

Руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалинову приговорили к трем годам лишения свободы за получение взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда Павлодарской области.

19 июля суд № 2 города Павлодара рассмотрел дело в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалиновой по факту получения взятки (части второй статьи 366 УК РК).

Напомним, 9 июня этого года она получила взятку один миллион тенге от Б.А. за заключение договора государственной закупки по изготовлению бюста Алихана Бокейханова.

Вина подсудимой была доказана ее признательными показаниями, а также показаниями свидетелей, документальными доказательствами, заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить Бегалиновой три года лишения свободы. Сама же подсудимая просила не лишать ее свободы.

«С учетом совершения тяжкого коррупционного преступления суд назначил Б.С. три года лишения свободы с конфискацией в размере полученной взятки на сумму одного миллиона тенге. Ввиду наличия у осужденной двоих малолетних детей (12 лет и четыре года), которых она воспитывает одна, отбывание лишения свободы ей отсрочено на пять лет», – сообщили в суде.

Также чиновница пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.