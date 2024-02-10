Заболеваемость Covid-19 увеличилась в 2,5 раза за месяц в Казахстане

При этом республика и все регионы находятся в зеленой зоне, передает Kazpravda.kz

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В январе в сравнении с декабрем 2023 года в республике отмечается рост заболеваемостью коронавирусной инфекцией в 2,5 раза - с 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе, сообщает Минздрав РК.

В январе зарегистрировано 477 случаев КВИ (475 КВИ+, 2 КВИ –), в декабре – 176 сл. КВИ+ и 11сл. КВИ-). Наибольшее количество новых случаев приходится на Алматы (143) и Астану (74).

«За неделю с 26 января по 1 февраля 2024 года в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев (прошлая неделя 129 случаев). Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы (37 сл.) и Астану (21 сл.)», - отмечается в сообщении.

При этом республика и все регионы находятся в зеленой зоне, занятость инфекционных коек составляет 1%, на лечении в стационаре находится 3 пациента.

Введение ограничительных мер не планируется.