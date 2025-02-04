Заболеваемость ОРВИ и пневмонией снижается в Казахстане

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Однако сохраняется угроза кори и коклюша

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала эпидемиологического сезона продолжается мониторинг заболеваемости инфекциями, характерными для этого времени года. Ситуация остается на стабильном уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

В целом, с 27 января по 1 февраля выявлено порядка 130 тысяч случаев – это примерно на том же уровне, что и неделей ранее.

С октября в стране зафиксировано 2,65 млн случаев ОРВИ, 66% заболевших – дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%. 

По пневмонии наметилась положительная  тенденция – за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей  неделей.

За прошедшую неделю зарегистрировано 49 случаев кори – на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших – дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения – отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы. 

С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет. Основное средство профилактики инфекционных заболеваний, включая коклюш, это, в первую очередь, вакцинация.  

За последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет.

Ситуация остается стабильной: инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные – всего на 3%, что говорит об отсутствии тяжелых форм заболевания и высокой нагрузки на систему здравоохранения. 

В Мангистауской области с 31  января по 1 февраля среди сотрудников и детей дошкольной организации в п. Кызылсай, г. Жанаозен, зарегистрировано 37 случаев пищевой токсикоинфекции. Сейчас в стационаре остаются 13 человек, 24 проходят амбулаторное лечение. Новых случаев за последние сутки не выявлено, ситуация стабилизирована. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. 

Отмечается положительная динамика по ряду инфекционных заболеваний, при этом необходимо усилить темпы иммунизации населения против кори и коклюша, так как большинство заболевших – не привитые.

#корь #ОРВИ #коклюш #пневмония

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