Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2025 года в республике отмечается улучшение эпидемиологических показателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, заболеваемость туберкулезом снизилась на 9,9%. Распространенность туберкулеза на 12,8%. Смертность от туберкулеза на 10%.

Повысилась эффективность лечения: среди лекарственно-чувствительного ТБ – 90,5%, среди лекарственно-устойчивого ТБ составил 85,3%, который выше стандарта ВОЗ. Число пациентов с активным туберкулёзом сократилось более чем на 15%.

«В Казахстане профилактика, диагностика и лечение туберкулеза входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В стране на уровне сети ПМСП внедрены современные методы ранней диагностики: в течение двух часов выдаются результаты на аппарате Gene Xpert (ПЦР на туберкулез). Cогласно рекомендациям ВОЗ, применяются эффективные безинъекционные короткие (до 12-6 месяцев) режимы лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза в удобных для приема таблетированных формах. Применяются новые, 1-3 месячные короткие режимы для профилактического лечения туберкулезной инфекции, которые предупреждает развитие активного туберкулеза среди контактных лиц и группы риска. Более 95% пациентов получают социальную поддержку ежегодно. 40% пациентов получают лечение в режиме видеонаблюдения на амбулаторном этапе», – сказано в публикации.

Там же добавили, что Минздрав продолжит работу по развитию профилактики, раннего выявления и доступного лечения туберкулёза, с акцентом на амбулаторные формы помощи, социальную поддержку пациентов и применение международных стандартов, направленных на дальнейшее улучшение эпидемиологической ситуации в стране.