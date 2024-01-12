Забота год за годом

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Дина Боранбаева, область Жетысу

В Талдыкоргане открыто отделение по оказанию специальных социальных услуг для молодых людей старше 18 лет.

фото Дмитрия Ерофеева

Отделение на 50 койко-мест для взрослых с психоневрологическими патологиями создано при существующем центре оказания специальных социальных услуг «Қамқор» для лиц от 3 до 18 лет. В прошлом году с подобной просьбой к акиму области Жетысу Бейбиту Исабаеву обратились родители здешних воспитанников, возраст которых подходил к совершеннолетию. Переживая за будущее детей, они мечтали, чтобы ребята посещали привычное и комфортное для них место. Предложение власти поддержали, выделив средства на благоуст­ройство территории, установку отдельного лифта-подъемника и транспорта для перевозки услугополучателей.

В целях безопасности старшие полностью отделены от детского населения, но во взрослом отделении царит такая же атмосфера уюта и комфорта. А потому, делится талдыкорганка Динара Бесбаева, ее 18-летняя дочь Назерке, ранее уже посещавшая центр «Қамқор», сможет и дальше получать всестороннюю помощь в ставшей уже родной обстановке.

– Мы, родители, очень волновались, что будет с детьми по мере взросления, – признается Динара Бесбаева. – Да, в Талдыкоргане есть подобный центр для взрос­лых, но ведь смена обстановки – это огромный стресс для них. Новые лица, новое окружение, а здесь все уже родное и знакомое. В центре создана по-настоящему домашняя обстановка. Даже своих воспитателей многие наши дети называют мамами, настолько теп­лые у них отношения. Выражаем всем огромную благодарность за поддержку наших детей.

В новом отделении уже получают услуги 104 пациента. Для них доступны помощь медиков, психологов и логопедов, действуют физиотерапевтический, сенсорный и ЛФК-кабинеты, комната релаксации и соляная шахта. Есть здесь полностью оборудованный стоматологический кабинет с подготовленным персоналом, что, делятся родители, очень важно – лечение зубов у людей с психоневрологическими патологиями вызывает определенные сложности. Особое внимание в обновленном центре уделяют терапии трудом, музыкой и творчеством: если на одних благотворное влияние оказывают мелодии, то другие с удовольствием ухаживают за растениями в местной теплице или изготавливают замечательные поделки. Во дворе центра установлены беседки, сцена, площадки для прогулок и воркаута. В ближайшее время, рассказали в учреждении, тут также планируют построить баню.

#здравоохранение #медицина #Талдыкорган #центр #Қамқор

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