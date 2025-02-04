Забота о селе – забота о стране

фото из архива Н.Булавкиной

– Ольга Александровна, как Вы считаете, достаточно ли государство поддерживает АПК, село в целом?

– Президент постоянно подчеркивает важность развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Осуществляемые меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности республики, повышение качества жизни и благосостояния сельчан. Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что Казахстан обладает всеми предпосылками для обретения статуса сильной аграрной державы. Но для этого необходимы модернизация АПК и поддержка фермеров.

Соответствующие меры принимаются. Только за последние пять лет на субсидирование сельского хозяйства Казахстана было выделено около двух триллионов тенге. У мелких и средних фермеров есть возможность через действующие программы поддержки получить льготные кредиты и гранты на дальнейшее развитие.

В целом невозможно представить себе развитие отечественного АПК без сильных регионов, крепкого села и преданного своему делу человека труда. Те, кто родился и вырос в селе, работал там, не понаслышке знают о том, в каких непростых условиях зачастую трудится и живет сельское население. Имею в виду нерешенные хозяйственные вопросы, серьезный набор социальных проблем. Все это тормозит развитие сельских территорий. И именно на данных факторах акцентировал внимание чиновников, профильных госорганов Президент в своем выступлении на расширенном заседании Правительства.

– В числе мер по развитию АПК Касым-Жомарт Токаев назвал переход к возделыванию рентабельных культур, развитию переработки продукции фермерских хозяйств. О том, что нельзя замыкаться только на монокультуре, – пшенице, говорится уже давно. Какова в этом вопросе позиция аграрного комитета Сената?

– Аграрии знают, что при выборе культур очень важен правильный, выверенный подход. Только в этом случае можно добиться увеличения урожайности и устойчивости экономики фермерских хозяйств. Рентабельность одной культуры может сильно различаться в разных регионах в зависимости от водного, температурного режимов, состояния почвы.

К примеру, в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях выгодно выращивать зерновые культуры и подсолнечник. Тяжелее всего с ними из-за климатических особенностей в Мангистауской и Жамбылской областях. Картофелем лучше всего заниматься в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, зернобобовыми – в Карагандинской и так далее.

Однако все это не означает, что необходимо замкнуться на монокультурах. Принимать решение, что сеять, фермеры должны, конечно, сами на основе информации о конъюнктуре рынка, экономических прогнозах. Помочь им в этом призвано государство в лице экс­пертного сообщества, ученых.

Что касается глубокой переработки, то в этом секторе есть большие проблемы. Не хватает инфраструктуры по хранению, первичной обработке, сортировке и сбыту сельхозпродукции. Далее. Фермеров не устраивают низкие закупочные цены, а переработчиков – высокие производственные издержки. В общем, нет совпадения интересов, отсюда и все проблемы.

Роль государства видится в ­создании условий для обеспечения перерабатывающих предприятий дешевым качест­венным сырьем, в модернизации технологического оборудования. Загрузка имеющихся и строительство новых мощностей по переработке аграрного сырья позволят повысить конкурентоспособность предприятий отечественного пищепрома на внутреннем рынке и обеспечить экспорт казахстанских продуктов питания.

– Глава государства сказал о поддержке сел, модернизации их инфраструктуры. Знаю, что Вы до прихода в Сенат трудились в долж­ности акима отдаленного аграрного района, имеете ценный опыт работы на земле. Что, на Ваш взгляд, происходит на сегодняшний день в глубинке?

– Да, я имею опыт работы акимом Бородулихинского района, в то время входившего в состав Восточно-Казах­станской, а ныне – области Абай. Знаю не понаслышке о жизни отдаленных сел. Поэтому, когда Глава государства говорит о внимании к ним, это воспринимается с пониманием.

К сожалению, приходится признать: самый большой отток населения идет как раз из отдаленных сел, в которых очень плохо обстоят дела с социальной инфраструктурой. В лучшем случае в них сфера здравоохранения представлена маленькими амбулаториями и медпунктами. Соответственно, они способны оказывать только минимум медицинских услуг.

Во многих селах нет аптек. Чтобы открыть их, нужно иметь лицензию и еще достаточное для оборота медпрепаратов число местных жителей. Этих двух условий у желающих открыть сельский аптечный киоск может и не быть.

Кроме того, идет старение жителей сел, поскольку молодежь уезжает. Привлечь ее туда практически невозможно, ведь помимо проблем с образованием и медициной, есть еще один серьезный довод, чтобы не жить в селе. Когда я в качестве акима района встречалась с приезжавшими к нам молодыми специалистами, первым вопросом слышала: «Есть ли Интернет в селе, куда меня направляете?»

– Был ли за время Вашей работы акимом района случай, когда удалось спасти угасающее село?

– Был, и я всегда вспоминаю эту историю с удовольствием. В маленьком селе оказалась под угрозой закрытия малокомплектная школа. При этом она оставалась эпицентром местной жизни, где собиралась сельская общественность. Поэтому расклад был очень прост: нет школы – нет будущего у села.

И тогда был предпринят нестандарт­ный шаг: при школе мы открыли... музей. Люди встретили это событие на ура, с удовольствием приходили, несли забытые на чердаках и в кладовках старые вещи – артефакты.

На открытие музея приехали даже бывшие жители села, некогда уехавшие из этих мест. Они удивлялись отличному состоянию школы, тому, что на считавшейся периферией территории можно жить интересно. Этот маленький музей позволил сохранить школу и село тоже.

На сегодняшний день в иных малокомплектных школах педагогов и техперсонала бывает больше, чем самих детей. Но считаю, что закрывать эти образовательные очаги нельзя. Мы не должны оставлять малые села без внимания и поддержки.

– Многое ведь зависит еще и от экономики таких сел, наличия состоятельных фермерских хозяйств, которые могут дать работу местным жителям...

– Согласна. Часто бывает так, что в маленьком селе остается единственное крепкое фермерское хозяйство, от которого зависит «самочувствие» всего населенного пункта. Глава такого фермерского хозяйства поддерживает своих земляков, помогает восстанавливать и содержать социально-культурные объек­ты и, что очень важно, – дает людям работу. Считаю, таким фермерам государство должно оказывать всемерную поддержку.

Еще одной из мер поддержки дальних сел является расширение реестра специальностей в рамках программы «С дипломом – в село». К примеру, до сего времени в этот реестр не вошли специальности лесного профиля. Хотя в том же Бородулихинском и других районах восточной части республики, где есть лесные хозяйства, высока потребность в таких кадрах. Приедет молодежь – появятся молодые семьи, дети. Значит, нужны будут детсады, школы, и оживет село.

Меры поддержки дальних сел должны учитывать все особенности региона, конкретного района, сельского округа, быть точечными. Для этого мы должны знать, почему люди уезжают. Как и ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы остановить отток людей?