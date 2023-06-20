Заботливые и неутомимые

Хранительницы домашнего очага, высококвалифицированные специалисты, неутомимые труженицы... За что бы ни взялись женщины, их талант к созиданию и особая целеустремленность помогают везде добиваться успехов. Убедительное тому подтверждение – выставка продукции и бизнес-проектов участниц Форума сельских женщин, состоявшегося в Талдыкоргане.

Экспозиция продемонстрировала десятки примеров того, как жительницы Алматинской, Жамбылской, Кызыл­ординской, Туркестанской областей и области Жетысу превратили исконно женские хобби и традиционно «мужские» занятия в процветающее дело, способное обеспечить постоянными доходами как собственные семьи, так и наемных работников из числа односельчан, внося тем самым вклад в социально-экономическое развитие родных аулов.

Ежегодная встреча, направленная на объединение и решение вопросов сельских предпринимательниц и активисток, в нынешнем году прошла в шестой раз. С каж­дым годом мероприятие, проводимое в различных областях Казахстана, собирает все больше участниц – и на местах, и в режиме онлайн.

Эта площадка для каждой из них – возможность рассказать о достижениях и пробле­мах женского предпринимательства, представить свое видение дальнейшего устойчивого развития села.

Организаторами нынешней встречи, прошедшей под девизом «Каждой женщине – дело, стране – успех», выступили акиматы областей, ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», ОФ «Социальная динамика», региональная Палата предпринимателей. Поддержка форуму также была оказана Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

– Такие форумы очень важны для женщин, которые всегда полны идей, – считает участница мероприятия Назгуль Жакыпбаева. – Для нас это – расширение круга личных и профессиональных знакомств, обмен опытом, предложениями, мнениями. Плюс ко всему в последние годы идет очень активная поддержка со стороны государства именно женского и сельского предпринимательства. Особое внимание при этом уделяется программам и грантам, которые помогут многим женщинам начать заниматься бизнесом, развивать любимое дело.

Круг вопросов, обсуждае­мых на нынешнем региональном форуме, включал развитие сельских территорий, самозанятость, создание сельхозкооперативов, совершенствование институтов местного самоуправления и социальную ответственность бизнеса.

Участницы встречи говорили о новых возможностях проектов «Ауыл аманаты», «Одно село – один продукт», а также молодежном предпринимательстве. Кроме того, в рамках форума состоялись практические занятия и тренинги с участием лидеров женских сообществ.

Как подчеркнула председатель организационного комитета Форума сельских женщин Майра Айсина, подобные мероприятия призваны служить крепким мостом между властью и предприимчивыми сельскими жительницами, а также вдохновлять казахстанок.

По итогам форума планируется выпустить пятую по счету книгу, содержащую десятки историй о простых сельских женщинах, ставших успешными бизнес-леди.