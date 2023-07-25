Забыть о привозной воде

Такого в этом селе еще никогда не было. Шутка ли, в текущем году компании-подрядчики приступили в Вознесенке, где проживают 1 016 человек, к осуществлению шести проектов. В рамках программы «Ауыл – ел бесiгi» здесь наладят систему уличного освещения, начнут строить новый Дом культуры, приступят к среднему ремонту поселковых дорог и прокладке давно ожидаемого селянами централизованного водопровода общей протяженностью 42 км на сумму в 594 млн тенге. Кроме того, капитального ремонта дождалась старенькая средняя школа, строят в селе и мост.

– Нынче на благоустройство и развитие опорного села Вознесенка выделено более 2 миллиардов тенге, – говорит заместитель акима района Ардак Смаи­лов. – Всего в районе 38 населенных пунк­тов, в том числе Макинск, в шести из них в этом году начата реконструкция водопроводных сетей. В целом требуется проложить водопроводные сети в восьми населенных пунктах, включая райцентр. И эта масштабная работа нач­нется в будущем году. Средства есть, единственная проблема, которая нас беспокоит, это чтобы за работу взялся добросовестный подрядчик, который выполнит взятые на себя обязательства качественно и в указанные сроки.

Кстати, у райакимата как у заказчика нет вопросов к павлодарскому ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», занятому реконструкцией водопроводных сетей в Вознесенке – двухгодичным проектом. Как нет их и у местного сообщества, представители которого строго контро­лируют работу строителей.

По словам специалиста подрядной фирмы Дастана Хамзина, из 42 км сетей ими проложено восемь. Нынешним летом строители планируют уложить трубы в траншеи по всему селу, и на следующий год им останется лишь запустить водопровод и провести по договоренности с сельчанами воду в их дома.

К слову, подрядчики обязались сделать это бесплатно для жителей из социально уязвимой категории – одиноких пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью. Пока же в ожидании окончания строительства водопровода живительную влагу селянам подвозят, фляга воды стоит 40 тенге. Впрочем, у многих во дворах есть свои скважины, правда, качество воды в них оставляет желать лучшего. Пенсионер Омирсай Жунусов признается, что пользуются они привозной водой уже более 20 лет, а коренные жители и того больше. Узнав о том, что в селе начнут прокладывать водопровод, все обрадовались как дети.

– Мечты наши сбываются, появится в домах вода, люди перестанут уезжать из села. Ждем с нетерпением окончания строительства, наконец-то забудем о том, что нужно запасаться водой впрок. Сейчас в каждом доме только и разговоров об этом. Благодарны сельчане и за ремонт поселковых дорог, на улицах фонари освещения появятся. Все это не может не радовать, большое спасибо всем, кто задумал этот проект и осуществил его, – поддерживает аксакала его супруга Толеу Жунусова.

Кипят ремонтные работы и в Вознесенской сельской школе, построенной в 1969 году, она преобразится кардинально. Год от года здание ветшало, протекала кровля, но средств на серьезный ремонт не было. В этом году на него выделен 191 млн тенге. В новом учебном году в обновленном здании школы сядут за парты 157 учащихся, кроме того, 23 маленьких односельчанина учатся в предшколе, 20 малышей посещают мини-центр.

Жительница соседнего с Вознесенкой села Караозек, член общественного совета Балкия Каримова также с нетерпением ждет часа, когда в ее доме появится вода и можно будет, наконец, подключить подготовленные душ-кабину, стиральную машинку-автомат, водонагреватель «Аристон». Ведь скоро и в этом селе удастся покончить с многолетней проблемой отсутствия водопровода.

Долгожданный проект – строительство водопроводных сетей протяженностью 14 км по программе «Ауыл – ел бесiгi», начатый в прошлом году, завершится уже в конце приближающегося августа.

По словам представителей подрядной фирмы ТОО «КазЕвроСтрой», на сегодня выполнено 98% от общего объема работ. В этом селе, где за долгие годы подвоз воды также стал для жителей делом, к сожалению, обыденным, с окончанием проекта заработает и станция очистки воды с двумя резервуарами на 200 кубометров.

В рамках программы «Ауыл – ел бесiгi» на капитальный ремонт средней школы села Караозек, построенной в 1976 году, также впервые за всю ее историю выделено 314 млн тенге. Как рассказала директор учебного заведения Калимаш Даирова, этот проект – двухгодичный, нынче здесь завершат обновление фасада, заменены окна и двери, пол на всех трех этажах школы.

Строители также поменяют электропроводку, проведут в здание не только водопровод, но и самое главное, подключат канализацию. Таким образом, в школе появятся четыре туалетные комнаты вместо одной. Подрядчики от графика не отстают, обещают сдать намеченный объем первого этапа проекта, как и планировалось, к 20 августа.

По словам руководителя районного отдела образования Алии Жолдыгуловой, в этом году на капитальный ремонт учебных заведений района выделен 1 млрд 600 млн тенге.

Планомерно и последовательно содействуют развитию родных сел сельскохозяйственные товаропроизводители Шортандинского района. К примеру, в числе образцовых в этом отношении здесь значится село Новокубанка благодаря поддержке ее социальной сферы со стороны базового ТОО «Новокубанское». Это село – единственное на сегодня в районе, где есть детский и взрослый бассейны, ставшие хорошим дополнением к развивающейся инфраструктуре села. В ФОКе, открывшемся 1 марта нынешнего года, есть и тренажерный зал.

В прошлом году, как рассказал директор ТОО Юрий Шульц, на благоустройство площади, по периметру которой расположены сельский Дом культуры, ФОК, офис товарищества, хозяйством израсходовано 20 млн тенге.

В селе проживают две тысячи человек, каждый третий из молодых людей и подростков занимается спортом. Поэтому в планах руководства хозяйства расширять спортивный комплекс, а также построить детскую игровую площадку.

– Село наше хорошеет, – поделилась председатель совета ветеранов Новокубанки Людмила Липская. – Около пяти километров поселковых дорог сейчас ремонтируется благодаря государству, устанавливается освещение на улицах. Водопровод работает, есть магазины. В прошлом году в селе произошло важное событие – по инициативе совета ветеранов и на средства хозяйства в торжественной обстановке был открыт бюст первому председателю колхоза имени 18-летия Казахстана, Герою Социалистического Труда Кан Де Хану. В 1943 году он, став руководителем, за три года вывел хозяйство из убыточного в передовые. В его честь названа центральная улица села.

К слову, в прошлом году хозяйством в строительство производственных объектов было вложено около 200 млн тенге, а также приобретено очистительное оборудование для зерна. В ТОО «Новокубанском» обрабатывают 33 тыс. га пашни. Сеют здесь твердые и мягкие сорта пшеницы, овес, чечевицу, кукурузу, зерносмесь, суданскую траву, развивается мясное направление животноводства.