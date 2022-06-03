Фото: Kazpravda.kz
Экономика
"Забытые" в закрытых банках деньги перевели казахстанцам на пенсионные счета

Невостребованные суммы вкладчиков в восьми ликвидируемых банках успешно переведены на их индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов. 

Сообщается, что 2 мая 2022 года был завершен срок выплаты гарантийного возмещения депозиторам АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Эксимбанк Казахстан", АО "Qazaq Banki", АО "Банк Астаны", АО "Tengri Bank" и АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".

"Перевод денег на пенсионные счета, согласно требованиям законодательства РК, был осуществлен Казахстанским фондом гарантирования депозитов в течение 30 календарных дней с даты завершения срока выплат. Перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ осуществлено тем вкладчикам, чьи данные (ИИН, ФИО) соответствовали данным, имеющимся в базе ЕНПФ. Также вкладчику необходимо было иметь действующий документ, удостоверяющий личность, и пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных и (или) обязательных профессиональных, и (или) добровольных пенсионных взносов", – говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 1 июня 2022 года невостребованные суммы гарантийного возмещения 229 715 вкладчиков ликвидируемых банков были зачислены ЕНПФ на их индивидуальные пенсионные счета в виде добровольных пенсионных взносов.

Депозиторы ликвидируемых банков могут проверить наличие поступления средств на пенсионные счета в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении, лично в офисах обслуживания ЕНПФ, либо на портале "электронного правительства".

"Напоминаем, что законодательством предусмотрена возможность обращения вкладчика за выплатой гарантийного возмещения по уважительной причине, даже если срок выплат истек и невостребованная сумма была перечислена в ЕНПФ. Такое обращение должно сопровождаться перечнем документов, подтверждающих наличие одного из следующих обстоятельств, препятствовавших подаче заявления на выплату гарантийного возмещения в период срока выплаты: поступление на воинскую службу, нахождение за пределами РК или в местах лишения свободы. Сюда же относятся: принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом", – отметили в фонде.

Заявления по уважительной причине принимаются КФГД до окончательной ликвидации банка либо до наступления права депозитора на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае, если его сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.

Вкладчикам ликвидируемых банков доступны консультации специалистов КФГД в колл-центре 1460, в чат-боте на сайте kdif.kz.

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