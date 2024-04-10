Задержан аудитор департамента госдоходов Астаны

Антикоррупционной службой задержан руководитель отдела аудита НДС управления по администрированию косвенных налогов ДГД по Астане.

«Он получил взятку в сумме 3,6 млн тенге от субъекта предпринимательства, за принятие положительного решения по возврату НДС в сумме 36 млн тенге. В ходе обыска по месту его жительства изъято 129,4 млн тенге, законность и обоснованность их происхождения проверяется. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.