Задержан автор фейковой рассылки о конфликте на границе Казахстана и России

Происшествия
478
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Полиция установила автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Ранее в соцсетях распространилось видео колонны военной техники, автор которого заявил о столкновении солдат на границе Костанайской области и Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных работ полицейские установили и задержали 52-летнего жителя Костаная, признавшего себя виновным в умышленных действиях.

Мужчина рассказал полицейским, что увидел колонну военной техники, проезжающую через Костанай, записал видео и самовольно прокомментировал ситуацию, не владея достоверной информацией о событиях. Это видео он отправил своим родственникам в чат мессенджера WhatsApp.

По данному факту начато досудебное расследование по делу «распространение ложной информации с помощью СМИ или телесвязи» по ч. 2 ст. 274 УК РК, добавили в областном ДП.

#задержание #фейк #граница #Костанай #Конфликт #видео

Популярное

Все
Вперед, к большим победам!
Дарить хорошее настроение
Ушло, не обещая вернуться
Astana Media Week: СМИ в эпоху трансформации
В селе введен режим ЧС
Для устойчивого развития
Любовь сама придет
Из города в село, чтоб дело оживить
«Красивый» развод
Всегда номер один
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Когда волк не помощник
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
В Семее выбрали самую красивую девушку
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медпомощи – сенатор Больгерт
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Забытую пьяным отцом 5-летнюю акмолинку заставили попрошайн…
11 лет проведет в заключении за жестокое убийство павлодарец
Исчезнувшего 5-летнего ребенка нашли в канализационном коло…
Подозреваемые в избиении медработников талгарской больницы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]