Задержан автор фейковой рассылки о конфликте на границе Казахстана и России

Полиция установила автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Ранее в соцсетях распространилось видео колонны военной техники, автор которого заявил о столкновении солдат на границе Костанайской области и Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных работ полицейские установили и задержали 52-летнего жителя Костаная, признавшего себя виновным в умышленных действиях.

Мужчина рассказал полицейским, что увидел колонну военной техники, проезжающую через Костанай, записал видео и самовольно прокомментировал ситуацию, не владея достоверной информацией о событиях. Это видео он отправил своим родственникам в чат мессенджера WhatsApp.

По данному факту начато досудебное расследование по делу «распространение ложной информации с помощью СМИ или телесвязи» по ч. 2 ст. 274 УК РК, добавили в областном ДП.