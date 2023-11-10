Задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев

Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент

Его подозревают в мошенничестве

Фото: azh.kz

В прокуратуре Атырауской области прокомментировали факт задержания экс-акима города Атырау, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что надзорный орган проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Атырау по признакам мошенничества.

"Установлено, что в период 2020-2022 г.г. должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.) под индивидуальные жилищные строения. 09.11.2023г. в рамках расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 Уголовного Кодекса РК задержан экс-аким города Атырау Уразбаев К.К. (водворен в ИВС УП г.Атырау)", - сообщили в прокуратуре.

В силу требований ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежит.

Расследование продолжается.

Напомним, в январе 2020 года Кайрат Уразбаев был назначен акимом города Атырау. А в январе 2022 года его освободили от должности.

#мошенничество #расследование #аким #Атырау

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