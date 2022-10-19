Задержан глава филиала КТЖ – "Атырауское отделение магистральной сети"

Задержан директор филиала национальной компании Қазақстан темір жолы – «Атырауское отделение магистральной сети», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Об этом в ходе встречи с предпринимателями на площадке филиала НПП «Атамекен» сообщил первый заместитель руководителя Департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции по Атырауской области Нурлан Жахин.

«Идет досудебное расследование в отношении директора филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – «Атырауское отделение магистральной сети» Е. Сапарова, который с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием завладел 1,5 млн тенге предпринимателя, тем самым совершил мошенничество», – рассказал Жахин.

Задержание произошло 22 сентября текущего года. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

«В связи с этим мы организовали встречу с предпринимателями области, непосредственно взаимодействующими с КТЖ, для установления возможных потерпевших, а также сбора предложений и рекомендаций, обсуждения проблемных вопросов, в том числе административных барьеров и коррупционных проявлений, с которыми они сталкивались», – отметил первый замруководителя Антикоррупционной службы по области.

По его словам, Антикор имеет «целый букет проблем в деятельности КТЖ». Установлены многочисленные коррупционные риски.

«Установлено, что важные стадии, как рассмотрение заявки диспетчерами и руководством филиала «Қазтеміртранс» и направление заявки в филиал «КТЖ – Грузовые перевозки» не автоматизированы в автоматизированной системе управления «Договорная и коммерческая работа» (АСУ ДКР). Товарная касса КТЖ после получения заявки предпринимателя уведомляет диспетчера Қазтеміртранса о наличии заявки не через АСУ ДКР, а по электронной почте. Дальше идут согласование и решение вопроса, кому выдать вагоны быстро, а кому нет. Есть факты, когда предприниматели подавали заявку одновременно, а вагоны получали в разное время: кто-то в течение дня, кто-то – по истечении нескольких дней», – озвучил коррупционные схемы Нурлан Жахин.