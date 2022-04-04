В столице задержан агент иностранной разведки – гражданин Казахстана «А», планировавший покушение на Президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих.

Как сообщила пресс-служба Комитета нацио­нальной безопасности, подозреваемый был задержан контрразведкой КНБ РК 25 марта 2022 года в городе Нур-Султане. Одновременно им планировалось совершение террорис­тических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

«В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде. Кроме того, агенту «А» поручались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов путем пуб­ликации в социальных сетях соответствующих материалов», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В распространенном релизе также сообщено, что в ходе предварительного следствия граж­данин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 255 (акт терроризма) УК РК.