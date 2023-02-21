18 человек задержали за преступления против журналистов и блогеров в Казахстане

Общество
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18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

С сентября 2022 года по 20 февраля этого года в Алматы и Астане совершен ряд противоправных действий в отношении 6 журналистов и блогеров, а также 1 человека, связанного с их деятельностью.

«В отношении потерпевших совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в сети Интернет.

Для раскрытия данных преступлений создана межведомственная следственно-оперативная группа. Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по статьям «Угроза», «Распространение сведений о частной жизни», «Воспрепятствование журналистской деятельности», «Умышленное уничтожение чужого имущества», «Хулиганство», – сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

В настоящее время все указанные факты раскрыты, задержано 18 лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы, заключили в МВД.

Напомним, 20 января 2023 года президент Казахстана поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Позже глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.

Так, в Алматы в 14 января подожгли автомобиль журналиста Динары Егеубаевой. 

19 января в Алматы неизвестные залили клейкой строительной пеной дверь журналиста Вадима Борейко, а 20 февраля взорвали автомобили оператора В. Борейко. 

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