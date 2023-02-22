Глава МИОР прокомментировал инцидент с алматинским журналистом

Министерство информации и общественного развития РК держит под контролем ситуацию с расследованием инцидента, произошедшего с казахстанским журналистом Данияром Молдабековым. Об этом сообщил глава МИОР Дархан Кыдырали, передает Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

Сегодня в своем аккаунте в Facebook алматинский журналист Данияр Молдабеков сообщил, что в подъезде неизвестный в медицинской маске ударил его по лицу.

«Я прочитал пост нашего коллеги журналиста Данияра Молдабекова о том, как он подвергся насилию неизвестными лицами.

Мы верим, что соответствующие правоохранительные органы будут действовать оперативно, и найдутся виновники инцидента.

Со своей стороны, держим ситуацию под контролем», – прокомментировал происшествие с журналистом глава МИОР РК на своей странице в Facebook.

Отметим, что в Казахстане задержали 18 человек за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров.

Ранее, 20 января 2023 года, президент Казахстана поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Позже глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.

Так, в Алматы 14 января подожгли автомобиль журналиста Динары Егеубаевой.

19 января в Алматы неизвестные залили клейкой строительной пеной дверь журналиста Вадима Борейко, а 20 февраля взорвали автомобили оператора В. Борейко.