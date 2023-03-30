Задержан кызылординец за выращивание конопли во дворе дома

Пресс-служба ДП Кызылординской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 54-летнего жителя Кызылорды по подозрению в хранении и культивировании наркотических веществ в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Кызылординской области.

При обыске во дворе у подозреваемого была обнаружена теплица, в которой владелец выращивал кусты конопли.

«Полицейские изъяли растения в горшках и отдельно высушенные наркотические растения. Изъято 37 кустов конопли, кроме этого - более 1,5 кг высушенной марихуаны», - говорится в сообщении.

В оперативно-розыскных мероприятиях участвовало также подразделение спецназначения «Беркут» МВД РК.

По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям, касающимся незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере без цели сбыта, а также незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере.