Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее несовершеннолетних детей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержан гражданин У., 1982 г.р., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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- Данный факт зарегистрирован в районной полиции по п. 1 ч. 2 ст. 99 "Убийство двух или более лиц" и ч. 3 ст. 99 "Убийство малолетнего лица" УК РК. Ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения, - рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Задержанный водворен в ИВС районной полиции.

- Напомним, что 14 сентября около 23:24 часов в УП Илиского района Алматинской области поступила информация о том, что в одном из домов села Ащибулак, найдены тела гражданки К. и ее двух несовершеннолетних детей. Подозреваемый в целях скрыть следы преступления поджег дом, - дополнил Аленов.