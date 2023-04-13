Задержан подросток за убийство сверстника в Алматинской области
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Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Кегенского района, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего, 2006 г. р., труп которого 11 апреля обнаружили вдоль реки внутри села Саты в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.
Данный факт зарегистрирован в районной полиции по ч. 3 ст. 106 УК РК.
Проводятся необходимые следственные действия, с назначением судебно-медицинской экспертизы.
Задержанный водворен в ИВС.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению, добавили в полиции.