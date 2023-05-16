Задержан стрелявший в экибастузца, полиция ищет второго подозреваемого

Мужчина с ранением госпитализирован в больницу.

Фото: Kazpravda.kz

В полицию Экибастуза поступило сообщение о том, что возле медицинского центра по улице Жусупа женщина просит помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

По прибытию сотрудниками полиции были изучены записи с камер видеонаблюдения.

"Установлено, что неизвестный произвел выстрелы из оружия в 32-летнего горожанина. Мужчина с ранением госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование.

Один из подозреваемых задержан, водворен в ИВС. По второму проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию, добавили в полиции.