Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки военнослужащий Акмолинского гарнизона
84
Информацию об этом предоставили в МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
Сообщается, что по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.
«По подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан и с санкции суда арестован военнослужащий Акмолинского гарнизона Минобороны, находившийся на обучении», – уточнили в министерстве.
Расследование продолжается, иная информация не разглашается, добавили в министерстве.