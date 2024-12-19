Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки военнослужащий Акмолинского гарнизона

Информацию об этом предоставили в МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан и с санкции суда арестован военнослужащий Акмолинского гарнизона Минобороны, находившийся на обучении», – уточнили в министерстве.

Расследование продолжается, иная информация не разглашается, добавили в министерстве.