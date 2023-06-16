Задержана преступная группа, похищавшая продукцию с Аксуского завода ферросплавов (видео)

Ограбления, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В городе Павлодаре пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищением феррохромной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

скриншот с видео ДП Павлодарской области

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Павлодарской области при координации облпрокуратуры в ходе длительной разработки и комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали преступную группу, которая долгое время занималась хищением феррохромной продукции с территории Аксуского завода ферросплавов.

Ущерб предприятию составляет более 150 млн тенге.

«Оперативники установили всю преступную цепочку, в состав которой вошли как бывшие, так и действующие работники завода, а также криминальные элементы региона. По уголовному делу проведено более 10 обысковых мероприятий, изъяты важные для следствия вещественные доказательства, в том числе имущество, дорогостоящие машины и другие материальные ценности, приобретенные на добытые преступным путем деньги.

Полиция задержала 14 человек, подозреваемых в совершении данного преступления. В отношении них избраны различные меры пресечения», – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Организатор всей преступной схемы скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, но 14 июня при содействии коллег ДП Алматы задержан. Основные подозреваемые, организатор и активные участники преступной группы водворены в ИВС.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Кража».

 

 

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