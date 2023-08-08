14 членов крупной наркогруппировки задержали в регионах РК (видео)

При задержании все члены преступной группы находились в наркотическом опьянении.
Пресечена деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся культивированием и сбытом марихуаны и гашиша, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.
Преступную группировку, организовавшую 2 фитолаборатории по выращиванию наркотиков, ликвидировали департамент по противодействию наркопреступности МВД и Департамент полиции Алматы с привлечением спецподразделений СОБР и "Арлан", совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по городу и при координации прокуратуры.
ОПГ культивировала наркосодержащие растения и сбывала наркотики в Алматы и пригородных районах.
По данным полиции, наблюдение и фиксация преступной деятельности осложнялись тем, что наркотики поставлялись ограниченному кругу проверенных заказчиков.
Специально созданные следственно-оперативные группы задержали 14 человек в Алматы и Алматинской области. Все члены преступной группы были в наркотическом опьянении.
Правоохранительные органы одновременно провели обыски со служебно-розыскными собаками. В каждом доме обнаружены и изъяты наркотические средства.
При обыске частного дома одного из задержанных в поселке Байтерек Алматинской области стражи порядка выявили дополнительное подсобное помещение, оборудованное диодными лампами для культивирования наркосодержащих растений. В нем выращивались 32 куста конопли.
Вторая лаборатория была в подвале частного дома в Алматы. Здесь также изъяты кусты наркосодержащей конопли, семена, свертки с высушенной марихуаной и оборудование для культивирования растений.
В результате операции из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотических средств.
Как рассказали в министерстве, в качестве вещественных доказательств к уголовному делу также приобщены изъятые семена конопли, оборудование для ее выращивания, деньги в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны.
"Участникам наркобизнеса кроме культивирования и незаконного оборота наркотиков будет вменена уголовная статья "Создание, руководство и участие в организованной группе". Наказание предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества", – заключили в МВД.