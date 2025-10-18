Оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками управления полиции Жезказгана проведена работа по раскрытию серии краж, совершенных на территории города, сообщает Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны два жителя Жезказгана в возрасте 63 и 53 года. Установлено, что подозреваемые в период с августа по октябрь совершали кражи денежных средств, мобильных телефонов, банковских карт и ценных вещей из магазинов, салонов красоты и жилых квартир.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге. Благодаря оперативным действиям сотрудников криминальной полиции личности злоумышленников были установлены.

Оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не оставлять личные вещи без присмотра.