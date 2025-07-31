Сотрудниками правоохранительных органов задержаны четверо граждан, подозреваемых в причастности к факту стрельбы, имевшему место на территории Мойынкумского района, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По информации старшего оперуполномоченного департамента полиции области Кундыз Бугенбаевой, все они являются местными жителями. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится досудебное расследование. Его ход находится на контроле руководства департамента полиции области.

Напомним, два дня назад в селе Мойынкум Жамбылской области в результате массовой потасовки серьезно пострадали четверо граждан. Все они в срочном порядке доставлены в центральную районную больницу и находятся под постоянным наблюдением врачей. Поступившие получили множественные раны, в том числе огнестрельные.