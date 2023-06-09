Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В Актюбинской области начато расследование в отношении сотрудников управления специализированной службы охраны (УССО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Ранее сотрудникам управления собственной безопасности Департамента полиции Актюбинской области поступила информация о нарушениях выплаты денег.
Была проведена аудиторская проверка, в результате в ИВС водворили сотрудников УССО.
6 июня в отношении них начали досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Расследование продолжается.