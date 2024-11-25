Бронзовая медаль

Казахстанские спортсмены одержали победу на Международном турнире по бадминтону в Бахрейне, передает Kazpravda.kz

Дмитрий Панарин успешно выступил на турнире Bahrain International Series II 2024, который проходил с 19 по 24 ноября 2024 года в Манаме, Бахрейн.

В мужском одиночном разряде он одержал победы в первых двух раундах: в 1/32 финала над Сайедом Эбрахимом Хасаном со счетом 21-10, 21-11, а в 1/16 финала над Ахмадом Альджалладом со счетом 21-11, 21-8.

Таким образом завоевав бронзовую медаль в Манаме, Бахрейн.

Ранее Панарин завоевал золотую медаль в Замбии, в соревновании, которое проходило с 14 по 17 ноября, обыграв в финале представителя Азербайджана.