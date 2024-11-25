Бронзовая медаль

Статьи
14
Венера Баталова
корреспондент

Казахстанские спортсмены одержали победу на Международном турнире по бадминтону в Бахрейне, передает Kazpravda.kz

Дмитрий Панарин успешно выступил на турнире Bahrain International Series II 2024, который проходил с 19 по 24 ноября 2024 года в Манаме, Бахрейн.

В мужском одиночном разряде он одержал победы в первых двух раундах: в 1/32 финала над Сайедом Эбрахимом Хасаном со счетом 21-10, 21-11, а в 1/16 финала над Ахмадом Альджалладом со счетом 21-11, 21-8.

Таким образом завоевав бронзовую медаль в Манаме, Бахрейн.

Ранее Панарин завоевал золотую медаль в Замбии, в соревновании, которое проходило с 14 по 17 ноября, обыграв в финале представителя Азербайджана.

#Бахрейн #бадминтон #международный турнир

Популярное

Все
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны
Маск стал богатейшим человеком в истории
Казахстанские шорт-трекисты завоевали два золота на турнире в Италии
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Цифровые проекты рассмотрели в правительстве
World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса
Проект новых предельных цен на лекарства вынесли на обсуждение
Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
В Румынии объявлен второй тур президентских выборов
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Мировые звезды балета соберутся на фестивале Freedom Festival в Астане
Казахстанские фехтовальщики стали третьими на Кубке мира в Канаде
Детсады будут бороться за детей: пилот по ваучерному финансированию запустили в трех городах РК
В Дании хотят ввести налог на выбросы газа от домашнего скота
Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в Актюбинской области
Две тысячи новобранцев приняли присягу в гарнизонах южной группировки войск
Электронные браслеты вместо ареста стали чаще применять в Казахстане
Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках
Более 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в этом году
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Назад в будущее
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Подвиги героя в памяти
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Победа в Бахрейне
Юная чемпионка мира по джиу-джитсу вступила в ряды «Жасбүрк…
Армейские спортсмены завоевали три «золота» и четыре «бронз…
Обсуждены перспективы продвижения IT-проектов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]