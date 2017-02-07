Статьи Заинтересованный разговор о жизни и судьбе страны Клара Тишкамбаева

Так, сенатор Мурат Бактиярулы посетил с рабочей поездкой Шиелийский район Кызылординской области, где, помимо встреч с населением, ознакомился с работой ряда социальных объектов. В Махамбетском сельском округе депутат проинформировал местных жителей о содержании Пос­лания Главы государства народу Казах­стана, а также об основных положениях конституционной реформы, направленной на перераспределение полномочий ветвей власти. Состоялся заинтересованный разговор, в ходе которого речь шла о законотворческой деятельности Парламента, прежде всего касающейся пенсионного обеспечения, обязательного социального медицинского страхования и других значимых сфер.



В рамках рабочей поездки по Алматинской области депутат Сената Парламента Нурлан Кылышбаев посетил Уйгурский район. Сенатор провел встречу с депутатами местных маслихатов, сотрудниками акиматов, представителями правоохранительных органов и средств массовой информации, руководителями крестьянских хозяйств и местными жителями. Состоялся обстоятельный разговор об Обращении Главы государства к народу Казахстана о перераспределении полномочий между ветвями власти. Депутат подробно остановился на роли Парламента в модернизации системы управления. Большое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению ключевых положений ежегодного Послания Президента народу Казахстана.



С рабочей поездкой в Южно-Казахстанской области находятся в эти дни председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Аскар Бейсенбаев и сенатор Али Бектаев. Они посетили Сузакский район, где встретились с депутатами районного маслихата, представителями ветеранских и молодежных организаций, малого и среднего бизнеса, аграриями. Жители Сузакского района высказали поддержку конституционной реформы и Послания Главы государства, а также поделились своим видением реализации стратегического документа. Население региона считает, что необходимо уделять больше внимания подготовке учителей, создать условия для их привлечения в сельские школы. Обсуждая вопрос поэтапного перехода на трехъязычное образование, сельчане предложили направлять в регион волонтеров со знанием английского языка для обмена передовыми технологиями преподавания. Также высказаны конкретные предложения по поддержке сельхозпроизводителей, развитию местного самоуправления.



Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимова находится с рабочей поездкой в Уральске. В Западно-Казахстанском областном суде сенатор провела встречу с судейским корпусом и сотрудниками аппарата. В ходе мероприятия состоялось обсуждение положений Послания Президента и вопросов внесения изменений в Конституцию. В своем выступлении Бырганым Айтимова подчеркнула, что предстоящие реформы направлены на обеспечение верховенства права и равенства всех перед законом. Обращаясь к судьям, она отметила, что Глава государства поставил задачу – гуманизировать административное и уголовное законодательство, вести работу по снижению санкций за правонарушения в предпринимательской сфере, декриминализировать экономические составы преступлений, не представляющих высокой степени общественной опасности. Необходимо добиться повышения доверия к судебной системе, важно исключить любое неправомерное влияние на деятельность судей.



На встрече с судейским корпусом Костанайской области, где в эти дни находятся сенаторы Серик Бектурганов и Женис Нургалиев, обсуждены задачи работников судов всех уровней по реализации Послания Президента народу Казахстана. Также на встрече был подробно рассмотрен и обсужден проект поправок в Конституцию РК. Сенаторы рассказали о предстоящем усилении роли представительной и законодательной власти, дальнейшей демократизации политической сис­темы и модернизации местного управления и самоуправления. В связи с этим Парламенту предстоит принять ряд законопроектов, внести изменения в действующее законодательство.



Депутат Сената Сергей Ершов убежден, что для успешной модернизации страны и ее дальнейшей демократизации в первую очередь необходима широкая общественная поддержка этих процессов, а также соединение усилий государства и общества. Об этом парламентарий заявил в ходе рабочей поездки в Темиртау. Здесь состоялись встречи сенатора с трудовым коллективом АО «АрселорМиттал Темиртау», депутатами маслихата, работниками государственных органов и бюджетных организаций, сотрудниками детско-юношеского центра «Алем», а также с представителями молодежных организаций. В ходе бесед обсуждались предстоящие реформы по перераспределению полномочий между ветвями власти, а также приоритетные задачи Послания Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».



В Павлодарском областном филиале партии «Нур Отан» состоялась встреча депутатов Мажилиса Парламента РК Куралай Каракен, Алии Сапаровой, Серика Кусаинова, Сакена Утебаева и Наринэ Микаелян с представителями первичных партийных организаций Павлодарской области. В ходе заседания были обсуждены Обращение Президента по воп­росам перераспределения полномочий между ветвями власти и Послание народу Казахстана. Депутат Мажилиса Сакен Утебаев пояснил присутствующим основные направления инициатив Президента и выделил некоторые наиболее часто задаваемые воп­росы павлодарцев.



– Сейчас идет активное обсуж­дение этих документов. До конца месяца мы должны выслушать все предложения. Часто задают вопрос, не будет ли злоупотреблений полномочиями после их распределения. Отвечу так: полномочия Парламента и Правительства настолько четко прописаны, что никаких злоупотреблений быть не может, – ответил мажилисмен.



Кроме того, мажилисмены провели прием граждан по личным вопросам в областном филиале партии, где выслушали нужды простых павлодарцев.



