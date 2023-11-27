Закладчик "привел" полицию из Алматы в нарколабораторию в области (видео)

Сначала борцы с наркопреступностью задержали ранее судимого К., который, как установлено оперативным путем, распространял, закладывал наркотические средства в Алматы. Расфасовывал зелье мужчина в своей квартире в микрорайоне «Аксай».

«Далее было установлено, что оптовую партию синтетического наркотика К. забирал из нарколаборатории в Жамбылском районе Алматинской области, которой «руководила» пара из области Жетысу.

При обыске дома и контейнера изъято свыше 80 канистр с различными жидкостями, реактор и сушитель жидкой смеси, стеклянные колбы, электронные весы, обогреватели для сушки готовых веществ, около 30 кг порошкообразных веществ с бежевыми комочками.

По словам «лаборантов», наняли их двое молодых людей, которые были задержаны нами в тот же день. Речь идет о Т. 2002 года рождения и К. 2003 года рождения. Все фигуранты этой преступной схемы взяты под стражу», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.