Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области

Наркокурьер - оптовик держал при себе почти 2 килограмма синтетических наркотиков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, 28-летний курьер специализировался на перевозке крупных партий синтетических наркотиков. Его задержали оперативники совместно с бойцами спецподразделения и сотрудниками патрульной полиции у въезда в Кокшетау.

«При обыске полицейские обнаружили в багажном отсеке 4 полиэтиленовых свертка с психотропным веществом. Экспертиза показала, что вещество является «мефедроном» весом 1 кг 813 грамм», — сообщили в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что несколько месяцев он возил наркотики из столицы в Кокшетау.