Закладывала наркотики на Lexus девушка в Астане

Полицейские задержали 29-летнюю жительницу города Астаны, которая продавала синтетический наркотик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/police__astana/

Установлено, что наркосбытчица продавала свой «товар» путем закладок. Тайники с зельем она оставляла в людных местах и скверах. При этом на «работу» девушка выезжала на собственном автомобиле марки Lexus RX 300.

«В ходе личного обыска у девушки изъяли 14 свертков с наркотическим средством. Еще 80 свертков, приготовленных для сбыта, обнаружили в машине. При проведении следственных мероприятий стражи порядка установили тайники с «закладками» наркотиков.

Установлено, что «синтетику» девушка получала через Telegram-канал, затем расфасованный «товар» развозила по городу и получала деньги мобильным переводом», – детализировали в полиции.

Общий вес изъятого мефедрона – около 92 граммов или 370 разовых доз, что относится к особо крупному размеру. Цена на «черном рынке» составила бы около 2 млн тенге.

В отношении астанчанки проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Задержанная водворена в изолятор временного содержания.