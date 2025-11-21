

Основная цель – сформировать у молодежи навыки осознанного обращения с личными данными и умения распознавать недостоверную информацию в интернете.



Студентам объяснили, что цифровая гигиена — это набор правил безопасного поведения в интернете, который помогает защитить себя и свои данные. Для молодежи это особенно важно, поскольку они чаще всего не осознают все угрозы, которые могут их подстерегать в сети. Обучаться цифровой гигиене необходимо так же, как и основам финансовой безопасности в реальной жизни.

Студенты узнали, как создаются дипфейки и каким образом они используются в схемах вымогательства, финансовых аферах и распространении недостоверной информации, а также о принципах безопасного поведения в интернете, методах защиты личных данных и текущих угрозах, таких как фишинг, мошенничество в сети и утечка данных.



Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме: студенты задавали вопросы, на которые получили соответствующие ответы, также им дали практические советы по цифровой безопасности.



Проведение подобных встреч способствует усилению иммунитета молодежи к разному роду мошенничества, а также повышению цифровой и финансовой безопасности.