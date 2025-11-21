«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов

Закон и Порядок
116

В рамках нарратива «Закон и порядок» для студентов Astana International University провели уроки по цифровой безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны
Уроки для студентов проводили сотрудники Департамента экономических расследований по городу Астане.

Основная цель – сформировать у молодежи навыки осознанного обращения с личными данными и умения распознавать недостоверную информацию в интернете.

Студентам объяснили, что цифровая гигиена — это набор правил безопасного поведения в интернете, который помогает защитить себя и свои данные. Для молодежи это особенно важно, поскольку они чаще всего не осознают все угрозы, которые могут их подстерегать в сети. Обучаться цифровой гигиене необходимо так же, как и основам финансовой безопасности в реальной жизни.
 
Студенты узнали, как создаются дипфейки и каким образом они используются в схемах вымогательства, финансовых аферах и распространении недостоверной информации, а также  о принципах безопасного поведения в интернете, методах защиты личных данных и текущих угрозах, таких как фишинг, мошенничество в сети и утечка данных.

Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме: студенты задавали вопросы, на которые получили соответствующие ответы, также им дали практические советы по цифровой безопасности.

Проведение подобных встреч способствует усилению иммунитета молодежи к разному роду мошенничества, а также повышению цифровой и финансовой безопасности.
 
 
#студенты #мошенники #угрозы

Популярное

Все
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Уверенный рост экономики Приаралья
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Пройдемся по индустриальной Караганде
«Пешком по шпалам в зной и непогоду...»
Опередивший время
Певец свободы
KPI сельских акимов должен быть реалистичным
Чистый посыл доброты
Стереотипы оставим в прошлом
Первый урожай томатов поспел накануне зимы в современном тепличном комплексе
Высокий потенциал востока страны
«Для развития народа необходимы прежде всего свобода и знание...»
Надежда Лушникова: дар поэтической души
50 тыс. работников защитили свои права благодаря проверкам инспекторов
От инициатив – к реализации
Как прекрасен этот мир!
Трудный рост и рекордные прорывы
Сила улыбки
Высокий старт Татьяны Третьяковой
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Зима будет теплой
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Водитель возместит потерявшему ногу пассажиру 15 млн тенге …
В Приаралье задержали семь нетрезвых водителей
Мошенничество со льготным кредитованием: астанчанину вынесл…
Пять лет лишения свободы получили разбойники в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]