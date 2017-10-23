Закон о праве на "смерть с достоинством" неизлечимо больных принят в Южной Корее

В Республике Корея с февраля 2018 года вступит в силу закон, позволяющий неизлечимо больным людям умереть с достоинством. Этот акт разрешает пациенту самостоятельно принять решение о прекращении лечения, чтобы умереть собственной смертью, сообщает Tass.ru.
Официальное название этого документа – "Закон о принятии решения пациентом, находящимся дома или в больнице, который находится на стадии умирания, о прекращении лечения для продления жизни". Кратко его называют "Законом о смерти с достоинством".
Согласно закону, прекращение лечения возможно в нескольких случаях. В первом – сам больной указывает свои намерения в заявлении. В другой ситуации, когда пациент находится без сознания, потребуется, чтобы как минимум два члена его семьи потребовали прекратить лечение.
Согласно данным южнокорейского Минздрава, рак остается главной причиной смертности в Республике Корея. В прошлом году всего скончались 280 тыс. человек – на 1,8% больше, чем годом ранее. Это самая большая цифра с момента начала сбора соответствующей статистики в 1983 году.
Причиной смерти 78,1 тыс. человек, или 27,8% от общего числа случаев, стали онкологические заболевания. По сравнению с прошлым годом смертность от рака выросла с показателя 150,8 до 158 на 100 тыс. человек. Сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 29,7 тыс. человек. Неврологические проблемы и пневмония стали причиной 8,3% и 5,7% смертей соответственно. Еще 4,7% пришлись на самоубийства.
Более 42% умерших составили граждане в возрасте старше 80 лет. Среди людей младше 30 лет главной причиной смерти стал суицид.