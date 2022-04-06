Свежий выпуск
Закон природы?

На днях Премьер-министр Алихан Смаилов провел телефонный разговор с главой МЧС и акимами Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казах­станской и Северо-Казахстанской областей. Разговор шел о паводковой обстановке в стране.

Министр по чрезвычайным ситуациям известил: на сегодня в зоне риска остаются 227 населенных пунктов. Причины сей печали три: несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. На фоне первых двух причин винить талые воды вроде как и не за что – они всего лишь явление природы. Снегу не укажешь, когда и где ему таять. Где лежит плотным слоем – там и будет, когда пригреет солнышко.

Другой вопрос: почему эти самые талые воды каждый раз – как снег на голову? Как, собственно, и две другие причины паводков по всей стране.

Про несвоевременный вывоз снега уж сколько сказано! Причем как гражданам, так и акиматам. Первые не удосуживаются лопатами покидать снег со дворов хотя бы к проезжей части и потом винят службы, что воды по крыльцо. Вторые не спешат снаряжать машины для вывоза снежных гор из проулков. В итоге получается почти как у сатирика: «У нас гармония: я не хочу, а им и не надо».

И ладно бы все обошлось максимум застойными лужами посреди улиц. Но ведь топит целые поселки! В ЗКО, например, подтоплено около ста домов, и это по состоянию на 4 апреля. И там же из-за паводковых вод погиб скот – более 100 (!) голов.

Растаявший снег топит дома, дачи, социальные объекты и размывает дороги – в Актюбинской области из-за интенсивного поступления талых вод размыло участок трассы Актобе – Астрахань. В результате наступления воды на дороги, от большой земли были отрезаны свыше 3 000 человек и почти 700 домов. В области развернуты противопаводковые штабы в 11 районах и в Актобе.

У спасателей объяснение одно: при небольших запасах снега произошло его резкое таяние на не успевшей еще прогреться земле. В результате произошел эффект скольжения: вода, не впитываясь, пошла в населенные пункты. «Это закон природы, от него никуда не денешься», – пожимают плечами службы. А потому, видимо, активно и не противостоят. Только вот результаты у такого философского отношения могут быть весьма плачевны. Видео со спасенной из арыка с талой водой девочкой видели, наверное, все. Чудо, что ребенка успели вытянуть из бурлящего потока. Печально, что город оказался в таком состоянии…

Как будто не желая обойтись без жертв, большая вода забрала жизнь другого ребенка. Трагедия случилась в Караганде: 9-летний мальчик утонул в ливневом канале, куда стекают талые воды. Местные власти обратились к жителям области с призывом ограничить пребывание детей на улице без присмотра до схода паводковых вод. А город меж тем заливает. Канализация не справляется с потоками пришедшей из степи талой воды, люди и транс­порт с трудом преодолевают водные препятствия, подтоплено уже более сотни домов. В борьбе с паводком задействовано свыше сотни единиц спецтехники. А впереди – потепление и дожди.

Правду сказать, в столице ситуа­ция схожая. Может, и не текут по центральным проспектам быст­рые реки с мутными канализационными водами, но на отдельных улицах добраться до пункта назначения – только если вплавь. Школьники резво перепрыгивают через широкие лужи, машины, «бразды пушистые взрывая», плывут по отражающим небо бездонным лужам. А ведь в городе скалывали лед, вывозили грузовиками слежавшийся серый снег.

Но винят горожане в первую очередь непродуманную ливневую систему. А спасатели – горожан, которые, как и жители других регионов, далеко не всегда готовы поработать лопатами и очистить от снега хотя бы собственную территорию... И это еще не было весенних дождей, которые привычно превращают столицу в Венецию местного разлива.

Популярное

Все
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Двоевластие в турнире
​​​​​​​Рискованная рыбалка
​​​​​​​Учесть палитру мнений
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Шаги «Кадама»
Свежий выпуск
​​​​​​​Палитра содружества
Свежий выпуск
​​​​​​​Единство как основа
Свежий выпуск
​​​​​​​Жить долго и интересно
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021