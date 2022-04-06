На днях Премьер-министр Алихан Смаилов провел телефонный разговор с главой МЧС и акимами Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казах­станской и Северо-Казахстанской областей. Разговор шел о паводковой обстановке в стране.

Министр по чрезвычайным ситуациям известил: на сегодня в зоне риска остаются 227 населенных пунктов. Причины сей печали три: несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. На фоне первых двух причин винить талые воды вроде как и не за что – они всего лишь явление природы. Снегу не укажешь, когда и где ему таять. Где лежит плотным слоем – там и будет, когда пригреет солнышко.

Другой вопрос: почему эти самые талые воды каждый раз – как снег на голову? Как, собственно, и две другие причины паводков по всей стране.

Про несвоевременный вывоз снега уж сколько сказано! Причем как гражданам, так и акиматам. Первые не удосуживаются лопатами покидать снег со дворов хотя бы к проезжей части и потом винят службы, что воды по крыльцо. Вторые не спешат снаряжать машины для вывоза снежных гор из проулков. В итоге получается почти как у сатирика: «У нас гармония: я не хочу, а им и не надо».

И ладно бы все обошлось максимум застойными лужами посреди улиц. Но ведь топит целые поселки! В ЗКО, например, подтоплено около ста домов, и это по состоянию на 4 апреля. И там же из-за паводковых вод погиб скот – более 100 (!) голов.

Растаявший снег топит дома, дачи, социальные объекты и размывает дороги – в Актюбинской области из-за интенсивного поступления талых вод размыло участок трассы Актобе – Астрахань. В результате наступления воды на дороги, от большой земли были отрезаны свыше 3 000 человек и почти 700 домов. В области развернуты противопаводковые штабы в 11 районах и в Актобе.

У спасателей объяснение одно: при небольших запасах снега произошло его резкое таяние на не успевшей еще прогреться земле. В результате произошел эффект скольжения: вода, не впитываясь, пошла в населенные пункты. «Это закон природы, от него никуда не денешься», – пожимают плечами службы. А потому, видимо, активно и не противостоят. Только вот результаты у такого философского отношения могут быть весьма плачевны. Видео со спасенной из арыка с талой водой девочкой видели, наверное, все. Чудо, что ребенка успели вытянуть из бурлящего потока. Печально, что город оказался в таком состоянии…

Как будто не желая обойтись без жертв, большая вода забрала жизнь другого ребенка. Трагедия случилась в Караганде: 9-летний мальчик утонул в ливневом канале, куда стекают талые воды. Местные власти обратились к жителям области с призывом ограничить пребывание детей на улице без присмотра до схода паводковых вод. А город меж тем заливает. Канализация не справляется с потоками пришедшей из степи талой воды, люди и транс­порт с трудом преодолевают водные препятствия, подтоплено уже более сотни домов. В борьбе с паводком задействовано свыше сотни единиц спецтехники. А впереди – потепление и дожди.

Правду сказать, в столице ситуа­ция схожая. Может, и не текут по центральным проспектам быст­рые реки с мутными канализационными водами, но на отдельных улицах добраться до пункта назначения – только если вплавь. Школьники резво перепрыгивают через широкие лужи, машины, «бразды пушистые взрывая», плывут по отражающим небо бездонным лужам. А ведь в городе скалывали лед, вывозили грузовиками слежавшийся серый снег.

Но винят горожане в первую очередь непродуманную ливневую систему. А спасатели – горожан, которые, как и жители других регионов, далеко не всегда готовы поработать лопатами и очистить от снега хотя бы собственную территорию... И это еще не было весенних дождей, которые привычно превращают столицу в Венецию местного разлива.