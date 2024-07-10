Закон Республики Казахстан Законы 10 июля 2024 г. 2:35 16 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) в статье 444: часть вторую изложить в следующей редакции: «2. Вовлечение лиц в возрасте до двадцати одного года, лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников, в занятия азартными играми и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности – влечет штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей.»; дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания: «3. Допуск лиц в возрасте до двадцати одного года, лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников, к участию в азартных играх и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности – влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей. 4. Допуск к организации и проведению азартных игр и (или) пари лиц, находящихся в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, – влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей. 5. Действия, предусмотренные частями третьей и четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут приостановление действия лицензии.»; 2) в статье 445: дополнить частью 6-1 следующего содержания: «6-1. Несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению в игорных заведениях, помещениях букмекерской конторы или тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах тотализатора или букмекерской конторы, на собственных интернет-ресурсах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари – влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.»; абзац первый части одиннадцатой после слова «шестой,» дополнить цифрами «6-1,»; 3) в статье 445-1: в абзаце первом части первой слова «квитанциям или иным документам» заменить словами «электронным лотерейным билетам»; в абзаце первом части третьей слова «квитанциях или иных документах», «квитанций или иных документов» заменить соответственно словами «электронных лотерейных билетах», «электронных лотерейных билетов»; 4) статью 451 дополнить частями шестнадцатой и семнадцатой следующего содержания: «16. Распространение карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, предназначенного для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в сфере телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан, – влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 17. Действие, предусмотренное частью шестнадцатой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей, с конфискацией карт условного доступа и оборудования, явившихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.»; 5) в статье 455: дополнить частью 1-1 следующего содержания: «1-1. Распространение и (или) размещение рекламы букмекерских контор или тотализаторов, не соответствующей положениям законодательства Республики Казахстан о рекламе, – влекут штраф на физических лиц в размере шестидесяти, на должностных лиц – в размере восьмидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»; абзац первый части пятой после слова «первой,» дополнить цифрами «1-1,»; 6) в части первой статьи 684: цифры «445, 445-1,» исключить; слова «451 (частями первой, второй, третьей, восьмой и девятой)» заменить словами «451 (частями первой, второй, третьей, восьмой, девятой и семнадцатой)»; 7) часть первую статьи 729 после слов «418 (частью 1-1),» дополнить словами «451 (частью шестнадцатой),»; 8) в части первой статьи 732 слова «статьей 464» заменить словами «статьями 444 (частями третьей, четвертой и пятой), 445, 445-1, 455 (частью 1-1) и 464»; 9) в части первой статьи 804: в подпункте 1) слова «445 (части первая и одиннадцатая),» исключить; в подпункте 14) цифры «445,» исключить; в подпункте 14-1) слова «(статьи 214, 445-1)» заменить словами «(статья 214)»; подпункт 50) после слов «402 (часть четвертая),» дополнить словами «451 (часть семнадцатая),»; 10) в части первой статьи 910-1 слова «445 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая)» заменить словами «444 (часть пятая), 445 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 6-1, седьмая, восьмая, девятая и десятая)». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 4), абзаца третьего подпункта 6), подпункта 7) и абзаца пятого подпункта 9) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 октября 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 8 июля 2024 года № 117-VІIІ ЗРК