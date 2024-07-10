Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) в статье 444:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Вовлечение лиц в возрасте до двадцати одного года, лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников, в занятия азартными играми и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности –

влечет штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«3. Допуск лиц в возрасте до двадцати одного года, лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам

об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников, к участию

в азартных играх и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

4. Допуск к организации и проведению азартных игр и (или) пари лиц, находящихся в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

5. Действия, предусмотренные частями третьей и четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут приостановление действия лицензии.»;

2) в статье 445:

дополнить частью 6-1 следующего содержания:

«6-1. Несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению в игорных заведениях, помещениях букмекерской конторы или тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах тотализатора или букмекерской конторы, на собственных интернет-ресурсах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.»;

абзац первый части одиннадцатой после слова «шестой,» дополнить цифрами «6-1,»;

3) в статье 445-1:

в абзаце первом части первой слова «квитанциям или иным документам» заменить словами «электронным лотерейным билетам»;

в абзаце первом части третьей слова «квитанциях или иных документах», «квитанций или иных документов» заменить соответственно словами «электронных лотерейных билетах», «электронных лотерейных билетов»;

4) статью 451 дополнить частями шестнадцатой и семнадцатой следующего содержания:

«16. Распространение карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, предназначенного для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в сфере телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан, –

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

17. Действие, предусмотренное частью шестнадцатой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей,

с конфискацией карт условного доступа и оборудования, явившихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.»;

5) в статье 455:

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Распространение и (или) размещение рекламы букмекерских контор или тотализаторов, не соответствующей положениям законодательства Республики Казахстан о рекламе, –

влекут штраф на физических лиц в размере шестидесяти, на должностных лиц – в размере восьмидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

абзац первый части пятой после слова «первой,» дополнить цифрами «1-1,»;

6) в части первой статьи 684:

цифры «445, 445-1,» исключить;

слова «451 (частями первой, второй, третьей, восьмой и девятой)» заменить словами «451 (частями первой, второй, третьей, восьмой, девятой и семнадцатой)»;

7) часть первую статьи 729 после слов «418 (частью 1-1),» дополнить словами «451 (частью шестнадцатой),»;

8) в части первой статьи 732 слова «статьей 464» заменить словами «статьями 444 (частями третьей, четвертой и пятой), 445, 445-1, 455

(частью 1-1) и 464»;

9) в части первой статьи 804:

в подпункте 1) слова «445 (части первая и одиннадцатая),» исключить;

в подпункте 14) цифры «445,» исключить;

в подпункте 14-1) слова «(статьи 214, 445-1)» заменить словами «(статья 214)»;

подпункт 50) после слов «402 (часть четвертая),» дополнить словами «451 (часть семнадцатая),»;

10) в части первой статьи 910-1 слова «445 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая)» заменить словами «444 (часть пятая), 445 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 6-1, седьмая, восьмая, девятая и десятая)».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 4), абзаца третьего подпункта 6), подпункта 7) и абзаца пятого подпункта 9) статьи 1, которые вводятся

в действие с 1 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2024 года

№ 117-VІIІ ЗРК