Закон Республики Казахстан Законы 28 июня 2024 г. 4:33 47 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров, совершенное в Астане 27 ноября 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 27 июня 2024 года № 98-VІIІ ЗРК