Закон Республики Казахстан

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О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров

Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров, совершенное в Астане 27 ноября 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 июня 2024 года

№ 98-VІIІ ЗРК

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