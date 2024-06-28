Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров, совершенное в Астане 27 ноября 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 июня 2024 года

№ 98-VІIІ ЗРК