Закон Республики Казахстан Законы 8 ноября 2024 г. 9:05 0 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, совершенное в Ташкенте 22 декабря 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 7 ноября 2024 года № 134-VІIІ ЗРК