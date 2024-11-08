Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, совершенное в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 ноября 2024 года

№ 134-VІIІ ЗРК