Закон Республики Казахстан

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О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды

Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, совершенное в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 7 ноября 2024 года

№ 134-VІIІ ЗРК

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