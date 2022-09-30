«12-1) продюсер – физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее функции по организации финансирования, производства и проката фильма;»;

«10) Государственный фонд фильмов – киноколлекция национальных фильмов, фильмов, произведенных в Республике Казахстан, фильмов совместного производства и кинолетописи, в том числе исходных материалов национальных фильмов и кинолетописи как неотъемлемой час­ти национального культурного достояния;»;

8-2) киноспектакль – экранизация театрального спектакля, осуществленная средствами кинематографии и (или) телевидения;

«5-1) субъект кинематографической деятельности – физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, основными видами деятельности которого являются: производство фильма и (или) кинолетописи, прокат фильма, показ фильма, восстановление фильма, техническое обслуживание кинозала, изготовление киноматериалов, выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, образовательная, научная, исследовательская, издательская, рекламно-пропагандистская дея­тельность в сфере кинематографии, хранение фильма; кинематографическая организация;»;

1) в статье 1: подпункт 3) изложить в следую­щей редакции:

3. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии»:

«1. Музеями являются организации культуры, созданные для хранения, охраны, сохранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, призванные осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия Республики Казахстан.»;

9-5) разрабатывает и утверж­дает правила финансирования и нормативы финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств;»;

«9-4) разрабатывает и утверж­дает правила по определению тематических направлений социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств;

2. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

Национальным праздником в Республике Казахстан является День Республики, отмечаемый 25 октября.»;

1. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан»:

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) фильм – аудиовизуальное произведение, созданное на основе творческого замысла, состоящее из изображения и звукового сопровождения, зафиксированных на носителе и соединенных в тематическое целое, в том числе киносериал, киноспектакль;»;

дополнить подпунктом 25-1) следую­щего содержания:

«25-1) сценическо-постановочные средства национальных фильмов – совокупность предметов материального оформления, формируемых и используемых при производстве национальных фильмов;»;

2) статью 2 дополнить пунк­том 3 следующего содержания:

«3. На правоотношения, урегулированные законодательством Респуб­лики Казахстан о кинематографии, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части приобретения услуг по предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов.»;

3) в статье 5: дополнить подпунктом 5-1) следую­щего содержания:

«5-1) разрабатывает и утверж­дает правила отбора детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмот­ра, ввозимых на территорию Респуб­лики Казахстан, для дубляжа на казахский язык;»;

в подпункте 14) слова «кинематогра­фических организаций» и «фестивалях» заменить соответственно словами «субъектов кинематографической деятельности» и «кинофестивалях»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Прокат фильма с возрастной категорией «с 21 года» на территории Республики Казахстан допускается в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах после 22 часов до 06 часов утра местного времени.»;

5) в статье 9: пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Прокат национальных фильмов должен осуществляться на казахском языке и может осуществляться на других языках.»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Фильмы, прокат и показ которых на территории Респуб­лики Казахстан осуществляются в кинозалах и иных предназначенных для этих целей мес­тах не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Прокат детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, получивших государственную поддержку в виде финансирования дубляжа на казахский язык, и их показ в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах на территории Республики Казахстан должны осуществляться на казахском языке.

Прокат и показ на территории Рес­публики Казахстан таких фильмов в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах могут осуществляться и на других языках.»;

6) в статье 12: пункт 1 дополнить подпунк­тами 2-1), 2-2) и 6) следующего содержания:

«2-1) финансирование дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Рес­публики Казахстан;

2-2) финансирование деятельности, направленной на участие субъектов ­кинематографической деятельности в международных кинофестивалях, организацию дней казахстанского кино в стране и за рубежом;»;

«6) организация повышения квалификации кадров в сфере кинематографии.»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Средства, ежегодно выделяемые на производство национальных фильмов, направляются в следующих объемах:

1) на исторические, патриотические и имиджевые фильмы – семьдесят процентов;

2) на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов, – тридцать процентов.»; часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Физические и (или) юридические лица, получившие государственную поддержку в виде финансирования нацио­нального фильма через Государственный центр поддержки национального кино, осуществляют отчисления с доходов от проката и показа национальных фильмов в Государственный центр поддержки национального кино в объеме, соразмерном процентному соотношению полученной государственной поддерж­ки, в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. При Правительстве Рес­публики Казахстан в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам государственной поддержки в виде финансирования национальных фильмов, дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, создается консультативно-совещательный орган – Межведомственная комиссия по вопросам государственной поддерж­ки в сфере кинематографии.

Решение о финансировании кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, в том числе распределении объемов их финансирования, финансировании дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казах­стан, принимается уполномоченным органом на основании положительного заключения Эксперт­ного совета и рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам государственной поддержки в сфере кинемато­графии.»;

7) в статье 13: пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Государственный центр поддерж­ки национального кино является единым оператором по:

1) предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов, в том числе юридическому лицу со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом дея­тельности которого является производство фильмов, в размере не менее тридцати пяти процентов от общего объема ежегодной суммы государственной финансовой поддержки;

2) финансированию дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Рес­публики Казахстан;

3) выплате субсидий в сфере кинематографии.»; часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. В целях выработки предложений по признанию фильма национальным и финансированию дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, при Государственном центре поддержки национального кино создается Экспертный совет – консультативно-совещательный орган из числа ­творческих работников, работников культуры и экспертов в сфере кинематографии.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. В целях выработки предложений в сфере кинематографии при Государственном центре поддержки национального кино создается Нацио­нальная кинокомиссия – консультативно-совещательный орган из числа представителей государственных органов, субъек­тов кинематографической деятельности и экспертов в сфере кинематографии.

Положение и состав Нацио­нальной кинокомиссии утверж­даются уполномоченным органом.»;

8) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

«Статья 13-1. Сценическо-постановочные средства национальных фильмов

Хранение, обеспечение сохранности, использование и предоставление в пользование сценическо-постановочных средств национальных фильмов, частично или полностью финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляются юридическим лицом со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом дея­тельности которого является производство фильмов.»;

9) в статье 14:

подпункты 1) и 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) если фильм отражает события национальной истории, современной жизни Республики Казахстан, посвящен общечеловеческим гуманитарным, социальным и нравственным проблемам, событиям мировой истории, имеющим социально-культурное значение для Республики Казахстан, и (или) может способствовать укреплению имиджа и авторитета Республики Казахстан на международном уровне;

2) при производстве, распространении и показе фильмов не менее семидесяти процентов общего объема работ по смете осуществляют субъекты кинематографической деятельности, зарегистрированные на территории Республики Казахстан;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, фильм, снятый совместно с иностранными субъектами кинематографической деятельности, может быть признан национальным.»;

10) дополнить статьей 14-1 следую­щего содержания:

«Статья 14-1. Детские анимационные фильмы и фильмы для семейного просмотра

1. Детским анимационным фильмом является фильм для детей со знаком возрастной категории фильмов «до 6 лет», «с 6 лет» и «с 12 лет».

2. Фильмом для семейного просмот­ра является игровой фильм со знаком возрастной категории фильмов «до 6 лет», «с 6 лет» и «с 12 лет».

3. Отбор детских анимационных фильмов, ввозимых на территорию Республики Казахстан, для получения государственной поддержки в виде финансирования дубляжа на казахский язык осуществляется при совокупности следую­щих оснований, если фильм:

1) направлен на гармоничное интеллектуально-образовательное развитие личности, духовно-нравственное воспитание детей;

2) соответствует возрастной классификации фильмов;

3) соответствует требованиям к распространению информационной продукции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

4) не противоречит нацио­нальным интересам Респуб­лики Казахстан, предусмот­ренным Законом Респуб­лики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан»;

5) предназначен для широкой дис­трибуции с высоким рейтингом ожидания по международным стандартам;

6) набрал необходимое количество голосов по итогам предварительного онлайн-голосования на интернет-ресурсе Государственного центра поддержки национального кино.

4. Отбор фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, для получения государственной поддержки в виде финансирования дубляжа на казахский язык осуществляется при совокупности следую­щих оснований, если фильм:

1) направлен на укрепление и развитие семейных отношений, духовно-нравственных ценностей, не противоречит общепринятым нормам морали и нравственности;

2) соответствует возрастной классификации фильмов;

3) соответствует требованиям к распространению информационной продукции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

4) не противоречит национальным интересам Республики Казахстан, предусмотренным Законом Респуб­лики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан»;

5) предназначен для широкой дис­трибуции с высоким рейтингом ожидания по международным стандартам;

6) набрал необходимое количество голосов по итогам предварительного онлайн-голосования на интернет-ресурсе Государственного центра поддержки национального кино.

5. Порядок онлайн-голосования определяется в соответствии с правилами отбора детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмот­ра, ввозимых на территорию Респуб­лики Казахстан, для дубляжа на казахский язык.»;

11) статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Субсидия в сфере кинематографии

Субсидией в сфере кинематографии является вид бюджетной субсидии, предоставляемой на безвозмездной и безвозвратной основе иностранному юридическому лицу, его филиалу или представительству, заключившему соглашение на предоставление субсидии в сфере кинематогра­фии (далее – соглашение).

Субсидия в сфере кинематографии предоставляется путем возмещения до тридцати процентов стоимости товаров, работ и услуг, связанных с производством фильма (или его час­ти) в Республике Казахстан.

Соглашением является договор, по которому казахстанская сторона обязуется выплатить субсидию, а иностранное юридическое лицо, его филиал или представительство – производить фильм (или его часть) в Республике Казахстан.

Правом заключения соглашения от казахстанской стороны наделяется Государственный центр поддержки национального кино по согласованию с уполномоченным органом.»;

12) пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1. Государство осуществляет мероприятия, направленные на сохранение Государственного фонда фильмов.

2. Государственный фонд фильмов передается на постоянное хранение юридическому лицу Республики Казахстан без иностранного участия (далее в настоящей статье – юридическое лицо), определяемому Правительством Республики Казахстан.

Юридическое лицо осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение сохраннос­ти, хранение, копирование, тиражирование, прокат и показ киноколлекции Государственного фонда фильмов.

Национальные фильмы, получившие полное государственное финансирование, включаются в состав Государственного фонда фильмов.

Национальные фильмы, получившие частичное государственное финансирование, включаются в состав Государственного фонда фильмов на основании договоров, заключенных между единым оператором, указанным в пункте 5 статьи 13 настоящего Закона, и субъектами кинематографической деятельности.

3. Юридическое лицо осуществляет перенос материалов фильмов, кинолетописи с аналоговых на электронные носители.

4. Юридическое лицо при хранении Государственного фонда фильмов обеспечивает свободный и безвозмездный доступ к исходным материалам фильмов их правообладателям, а также соблюдение авторских и смежных прав.»;

13) в части второй статьи 18 слова «подпункт 2) части первой, подпункт 5) части второй» заменить словами «подпункт 3)».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, который вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 29 сентября 2022 года

№ 143-VІI ЗРК