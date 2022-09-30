Законы Закон Республики Казахстан 30 сентября 2022 г. 1:00 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан»: 1) статью 2 изложить в следующей редакции: «Статья 2. Национальные праздники Национальным праздником в Республике Казахстан является День Республики, отмечаемый 25 октября.»; 2) в статье 3: абзац десятый исключить; дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: «День Независимости – 16 декабря.». 2. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»: 1) статью 7 дополнить подпунктами 9-4) и 9-5) следующего содержания: «9-4) разрабатывает и утверждает правила по определению тематических направлений социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств; 9-5) разрабатывает и утверждает правила финансирования и нормативы финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств;»; 2) в статье 25: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Музеями являются организации культуры, созданные для хранения, охраны, сохранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, призванные осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия Республики Казахстан.»; пункт 7 после слова «обеспечением» дополнить словом «охраны,». 3. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии»: 1) в статье 1: подпункт 3) изложить в следующей редакции: «3) дебютный фильм – первый фильм режиссера-постановщика;»; дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) субъект кинематографической деятельности – физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, основными видами деятельности которого являются: производство фильма и (или) кинолетописи, прокат фильма, показ фильма, восстановление фильма, техническое обслуживание кинозала, изготовление киноматериалов, выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, образовательная, научная, исследовательская, издательская, рекламно-пропагандистская деятельность в сфере кинематографии, хранение фильма; кинематографическая организация;»; дополнить подпунктами 8-1), 8-2) и 8-3) следующего содержания: «8-1) киносериал – многосерийное кинопроизведение; 8-2) киноспектакль – экранизация театрального спектакля, осуществленная средствами кинематографии и (или) телевидения; 8-3) кинофестиваль – мероприятие, представляющее собой показ специально отобранных фильмов;»; подпункт 10) изложить в следующей редакции: «10) Государственный фонд фильмов – киноколлекция национальных фильмов, фильмов, произведенных в Республике Казахстан, фильмов совместного производства и кинолетописи, в том числе исходных материалов национальных фильмов и кинолетописи как неотъемлемой части национального культурного достояния;»; дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания: «12-1) продюсер – физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее функции по организации финансирования, производства и проката фильма;»; подпункт 16) изложить в следующей редакции: «16) фильм – аудиовизуальное произведение, созданное на основе творческого замысла, состоящее из изображения и звукового сопровождения, зафиксированных на носителе и соединенных в тематическое целое, в том числе киносериал, киноспектакль;»; дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания: «25-1) сценическо-постановочные средства национальных фильмов – совокупность предметов материального оформления, формируемых и используемых при производстве национальных фильмов;»; 2) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. На правоотношения, урегулированные законодательством Республики Казахстан о кинематографии, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части приобретения услуг по предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов.»; 3) в статье 5: дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) разрабатывает и утверждает правила отбора детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, для дубляжа на казахский язык;»; в подпункте 14) слова «кинематографических организаций» и «фестивалях» заменить соответственно словами «субъектов кинематографической деятельности» и «кинофестивалях»; 4) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: «Прокат фильма с возрастной категорией «с 21 года» на территории Республики Казахстан допускается в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах после 22 часов до 06 часов утра местного времени.»; 5) в статье 9: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Прокат национальных фильмов должен осуществляться на казахском языке и может осуществляться на других языках.»; часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: «3. Фильмы, прокат и показ которых на территории Республики Казахстан осуществляются в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.»; дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: «3-1. Прокат детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, получивших государственную поддержку в виде финансирования дубляжа на казахский язык, и их показ в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах на территории Республики Казахстан должны осуществляться на казахском языке. Прокат и показ на территории Республики Казахстан таких фильмов в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах могут осуществляться и на других языках.»; 6) в статье 12: пункт 1 дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 6) следующего содержания: «2-1) финансирование дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан; 2-2) финансирование деятельности, направленной на участие субъектов кинематографической деятельности в международных кинофестивалях, организацию дней казахстанского кино в стране и за рубежом;»; «6) организация повышения квалификации кадров в сфере кинематографии.»; пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания: «Средства, ежегодно выделяемые на производство национальных фильмов, направляются в следующих объемах: 1) на исторические, патриотические и имиджевые фильмы – семьдесят процентов; 2) на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов, – тридцать процентов.»; часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: «5. Физические и (или) юридические лица, получившие государственную поддержку в виде финансирования национального фильма через Государственный центр поддержки национального кино, осуществляют отчисления с доходов от проката и показа национальных фильмов в Государственный центр поддержки национального кино в объеме, соразмерном процентному соотношению полученной государственной поддержки, в порядке, определенном уполномоченным органом.»; пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. При Правительстве Республики Казахстан в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам государственной поддержки в виде финансирования национальных фильмов, дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, создается консультативно-совещательный орган – Межведомственная комиссия по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии. Решение о финансировании кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, в том числе распределении объемов их финансирования, финансировании дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, принимается уполномоченным органом на основании положительного заключения Экспертного совета и рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии.»; 7) в статье 13: пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Государственный центр поддержки национального кино является единым оператором по: 1) предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов, в том числе юридическому лицу со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов, в размере не менее тридцати пяти процентов от общего объема ежегодной суммы государственной финансовой поддержки; 2) финансированию дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан; 3) выплате субсидий в сфере кинематографии.»; часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции: «6. В целях выработки предложений по признанию фильма национальным и финансированию дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, при Государственном центре поддержки национального кино создается Экспертный совет – консультативно-совещательный орган из числа творческих работников, работников культуры и экспертов в сфере кинематографии.»; дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. В целях выработки предложений в сфере кинематографии при Государственном центре поддержки национального кино создается Национальная кинокомиссия – консультативно-совещательный орган из числа представителей государственных органов, субъектов кинематографической деятельности и экспертов в сфере кинематографии. Положение и состав Национальной кинокомиссии утверждаются уполномоченным органом.»; 8) дополнить статьей 13-1 следующего содержания: «Статья 13-1. Сценическо-постановочные средства национальных фильмов Хранение, обеспечение сохранности, использование и предоставление в пользование сценическо-постановочных средств национальных фильмов, частично или полностью финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляются юридическим лицом со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов.»; 9) в статье 14: подпункты 1) и 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) если фильм отражает события национальной истории, современной жизни Республики Казахстан, посвящен общечеловеческим гуманитарным, социальным и нравственным проблемам, событиям мировой истории, имеющим социально-культурное значение для Республики Казахстан, и (или) может способствовать укреплению имиджа и авторитета Республики Казахстан на международном уровне; 2) при производстве, распространении и показе фильмов не менее семидесяти процентов общего объема работ по смете осуществляют субъекты кинематографической деятельности, зарегистрированные на территории Республики Казахстан;»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. В соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, фильм, снятый совместно с иностранными субъектами кинематографической деятельности, может быть признан национальным.»; 10) дополнить статьей 14-1 следующего содержания: «Статья 14-1. Детские анимационные фильмы и фильмы для семейного просмотра 1. Детским анимационным фильмом является фильм для детей со знаком возрастной категории фильмов «до 6 лет», «с 6 лет» и «с 12 лет». 2. Фильмом для семейного просмотра является игровой фильм со знаком возрастной категории фильмов «до 6 лет», «с 6 лет» и «с 12 лет». 3. Отбор детских анимационных фильмов, ввозимых на территорию Республики Казахстан, для получения государственной поддержки в виде финансирования дубляжа на казахский язык осуществляется при совокупности следующих оснований, если фильм: 1) направлен на гармоничное интеллектуально-образовательное развитие личности, духовно-нравственное воспитание детей; 2) соответствует возрастной классификации фильмов; 3) соответствует требованиям к распространению информационной продукции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 4) не противоречит национальным интересам Республики Казахстан, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан»; 5) предназначен для широкой дистрибуции с высоким рейтингом ожидания по международным стандартам; 6) набрал необходимое количество голосов по итогам предварительного онлайн-голосования на интернет-ресурсе Государственного центра поддержки национального кино. 4. Отбор фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, для получения государственной поддержки в виде финансирования дубляжа на казахский язык осуществляется при совокупности следующих оснований, если фильм: 1) направлен на укрепление и развитие семейных отношений, духовно-нравственных ценностей, не противоречит общепринятым нормам морали и нравственности; 2) соответствует возрастной классификации фильмов; 3) соответствует требованиям к распространению информационной продукции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 4) не противоречит национальным интересам Республики Казахстан, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан»; 5) предназначен для широкой дистрибуции с высоким рейтингом ожидания по международным стандартам; 6) набрал необходимое количество голосов по итогам предварительного онлайн-голосования на интернет-ресурсе Государственного центра поддержки национального кино. 5. Порядок онлайн-голосования определяется в соответствии с правилами отбора детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, для дубляжа на казахский язык.»; 11) статью 15 изложить в следующей редакции: «Статья 15. Субсидия в сфере кинематографии Субсидией в сфере кинематографии является вид бюджетной субсидии, предоставляемой на безвозмездной и безвозвратной основе иностранному юридическому лицу, его филиалу или представительству, заключившему соглашение на предоставление субсидии в сфере кинематографии (далее – соглашение). Субсидия в сфере кинематографии предоставляется путем возмещения до тридцати процентов стоимости товаров, работ и услуг, связанных с производством фильма (или его части) в Республике Казахстан. Соглашением является договор, по которому казахстанская сторона обязуется выплатить субсидию, а иностранное юридическое лицо, его филиал или представительство – производить фильм (или его часть) в Республике Казахстан. Правом заключения соглашения от казахстанской стороны наделяется Государственный центр поддержки национального кино по согласованию с уполномоченным органом.»; 12) пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: «1. Государство осуществляет мероприятия, направленные на сохранение Государственного фонда фильмов. 2. Государственный фонд фильмов передается на постоянное хранение юридическому лицу Республики Казахстан без иностранного участия (далее в настоящей статье – юридическое лицо), определяемому Правительством Республики Казахстан. Юридическое лицо осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение сохранности, хранение, копирование, тиражирование, прокат и показ киноколлекции Государственного фонда фильмов. Национальные фильмы, получившие полное государственное финансирование, включаются в состав Государственного фонда фильмов. Национальные фильмы, получившие частичное государственное финансирование, включаются в состав Государственного фонда фильмов на основании договоров, заключенных между единым оператором, указанным в пункте 5 статьи 13 настоящего Закона, и субъектами кинематографической деятельности. 3. Юридическое лицо осуществляет перенос материалов фильмов, кинолетописи с аналоговых на электронные носители. 4. Юридическое лицо при хранении Государственного фонда фильмов обеспечивает свободный и безвозмездный доступ к исходным материалам фильмов их правообладателям, а также соблюдение авторских и смежных прав.»; 13) в части второй статьи 18 слова «подпункт 2) части первой, подпункт 5) части второй» заменить словами «подпункт 3)». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, который вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 29 сентября 2022 года № 143-VІI ЗРК