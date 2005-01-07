Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов юстиции

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245, № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22): пункт 3) части второй статьи 65 после слова «наказаний» дополнить словами «и содержания под стражей». 2. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; № 24, ст. 338; 2002 г., № 23-24, ст. 192; 2004 г., № 5, ст. 22): 1) дополнить статьями 19-1, 19-2 следующего содержания: «Статья 19-1. Общественный контроль 1. Общественный контроль осуществляется общественными объединениями в целях оказания содействия лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в осуществлении их прав и законных интересов в части условий содержания медико-санитарного обеспечения, организации труда, досуга и обучения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 2. Для осуществления общественного контроля образуются областные (города республиканского значения, столицы) общественные наблюдательные комиссии в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 3. Общественные наблюдательные комиссии вправе оказывать содействие администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов в целях создания условий для обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 4. Общественный контроль и содействие общественных наблюдательных комиссий деятельности администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов осуществляются на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 5. При осуществлении общественного контроля не допускается вмешательство в деятельность исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность и производство по делам об административных правонарушениях. Статья 19-2. Полномочия общественной наблюдательной комиссии 1. Общественная наблюдательная комиссия, а также члены общественной наблюдательной комиссии вправе: 1) в составе не менее двух членов общественной наблюдательной комиссии беспрепятственно посещать исправительные учреждения и следственные изоляторы в порядке, установленном уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы; 2) беседовать с осужденными при наличии согласия указанных лиц, а также принимать обращения и жалобы по вопросам нарушения их прав и законных интересов; 3) обращаться с заявлениями к администрации исправительного учреждения и следственного изолятора и (или) органам прокуратуры по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 2. На период введения режима особых условий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах полномочия общественной наблюдательной комиссии по посещению указанных учреждений приостанавливаются. 3. При исполнении своих полномочий члены общественной наблюдательной комиссии обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также подчиняться законным требованиям администрации указанных учреждений. Проведение мероприятий общественного контроля не должно создавать препятствия осуществлению процессуальных действий.»; 2) в статье 21: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 21. Посещение учреждений уголовно-исполнительной системы»; абзац первый пункта 1 после слов «исполняющие наказания,» дополнить словами «следственные изоляторы»; в пункте 2: после слов «исполняющие наказания,» дополнить словами «следственные изоляторы»; слово «центральным» заменить словом «уполномоченным»; в пункте 3: после слова «охрану» дополнить словами «подозреваемых, обвиняемых и»; после слова «учреждения» дополнить словами «, следственного изолятора»; 3) в пункте 1 статьи 70 слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции». 3. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст. 199; 1995 г., № 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 275; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 147; № 17, ст. 155; 2004 г., № 18, ст. 106): в части первой пункта 2 статьи 12 слова «, а органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции — в следственных изоляторах Министерства внутренних дел» заменить словами «по согласованию с уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы или его территориальным подразделением». 4. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 г. № 2707 «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст. 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; № 23, ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82): 1) в пункте 1 статьи 2: подпункт 4) изложить в следующей редакции: «4) исполнение административных взысканий;»; в подпункте 5) слова «следственных изоляторах органов внутренних дел и» исключить; в подпункте 10) слова «паспортной и» исключить; дополнить подпунктом 13) следующего содержания: «13) осуществление государственной политики в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.»; 2) в части первой статьи 4 слова «следственные изоляторы органов внутренних дел,» исключить; 3) в статье 4-2: в части первой слова «паспортной работы и» исключить; в части второй слова «паспортной службы,» исключить; 4) в пункте 1 статьи 10: в подпункте 5) слова «следственных изоляторах и» исключить; подпункт 12) изложить в следующей редакции: «12) исполнять административные взыскания, обеспечивать трудовую занятость лиц, подвергнутых административному аресту;»; в подпунктах 22) и 23) слова «исправительно-трудовых учреждений», «исправительно-трудовых учреждениях» заменить соответственно словами «исправительных учреждений», «исправительных учреждениях»; в подпункте 25) слова «установленных правил паспортной системы, а также соблюдение» исключить; дополнить подпунктами 31) — 40) следующего содержания: «31) контролировать и осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан лицензирование видов деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 32) контролировать в пределах своей компетенции целевое использование технической помощи и инвестиций, поступающих в сферу оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими; 33) участвовать в разработке и реализации совместно с государственными органами государственной политики и стратегии в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими; 34) анализировать состояние и тенденции развития наркоситуации в Республике Казахстан, подготавливать информационно-аналитические материалы о ходе реализации стратегий и государственных программ в области борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 35) координировать деятельность региональных комиссий по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, а также выполнение ими региональных программ борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 36) оказывать содействие органам государственного управления здравоохранением в организации медико-социальной помощи лицам, больным наркоманией и токсикоманией, и обеспечивать гарантии прав и свобод граждан при ее оказании; 37) осуществлять международное сотрудничество в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими; 38) анализировать и обобщать практику применения законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, разрабатывать и вносить предложения по его совершенствованию; 39) организовывать совместно с иными государственными органами и координировать обучение и повышение квалификации специалистов для работы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, а также специалистов в сфере организации профилактики, лечения, социальной реабилитации лиц, употребляющих и склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ; 40) координировать совместно с компетентными государственными органами научные исследования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.»; 5) в пункте 1 статьи 11: в подпункте 23) слова «в следственных изоляторах и» исключить; в подпункте 33-1) слова «следственные изоляторы и» исключить. 5. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 г. «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 6, ст. 190; 2001 г., № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 15, ст. 147): 1) в статье 7: в подпункте 1) пункта 1 слова «Министерства внутренних дел» заменить словами «уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции»; часть вторую пункта 4 после слова «безопасности» дополнить словами «, уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы»; 2) в заголовке и пункте 1 статьи 8 слова «Министерства внутренних дел» заменить словами «уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции»; 3) пункт 1 статьи 11 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «уголовно-исполнительной системы,»; 4) пункт 1 статьи 15 после слов «внутренних дел,» дополнить словами «Министерством юстиции,»; 5) в статье 23: пункт 2 после слов «внутренних дел,» дополнить словами «Министерством юстиции,»; пункт 6 после слов «внутренних дел» дополнить словами «, Министерство юстиции»; 6) в статье 25 слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; 7) в статье 34 слова «внутренних дел» заменить словами «уголовно-исполнительной системы»; 8) статью 42 после слов «иными сотрудниками» дополнить словами «уголовно-исполнительной системы,»; 9) подпункт 3) пункта 1 статьи 44 после слов «иных сотрудников» дополнить словами «уголовно-исполнительной системы,». 6. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 г. «Об органах юстиции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67): 1) в статье 3: дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания: «6-1) организация исправления осужденных; 6-2) обеспечение соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы;»; подпункт 8) исключить; дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания: «9-1) осуществление документирования и выдачи гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов; 9-2) осуществление учета и регистрации граждан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;»; 2) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «1. Территориальными органами юстиции являются областные, города республиканского значения и столицы, районные и городские подразделения юстиции.»; 3) в статье 10: после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «(далее — уголовно-исполнительная система)»; слова «учреждений и органов» заменить словами «органов и учреждений»; дополнить частями второй и третьей следующего содержания: «Уголовно-исполнительная система имеет свои знамя и символ. Описание знамени и символа уголовно-исполнительной системы утверждается Президентом Республики Казахстан.»; 4) заголовок и пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Статья 11. Структура уголовно-исполнительной системы 1. Структуру уголовно-исполнительной системы образуют: 1) уполномоченный орган (ведомство центрального исполнительного органа); 2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 3) учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания: уголовно-исполнительные инспекции; исправительные учреждения; 4) следственные изоляторы; 5) научно-исследовательские, лечебно-профилактические организации и организации образования; 6) организации, предназначенные для осуществления производственной деятельности в области уголовно-исполнительной системы и привлечения осужденных к труду, и их структурные подразделения; 7) центры реабилитации — организации уголовно-исполнительной системы, создаваемые в организационно-правовой форме государственного учреждения, предназначаемые для оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве, правовой и психологической помощи освобожденным из мест лишения свободы в течение шести месяцев после освобождения.»; 5) статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Местные исполнительные органы образуют консультативно-совещательный орган по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания. Деятельность консультативно-совещательного органа регламентируется типовым положением, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.»; 6) дополнить статьей 12-1 следующего содержания: «Статья 12-1. Общественный контроль за обеспечением прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 1. Общественный контроль за обеспечением прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее — общественный контроль), осуществляется членами общественных наблюдательных комиссий в порядке, установленном уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан. 2. Общественные наблюдательные комиссии вправе оказывать содействие деятельности администрации учреждений уголовно-исполнительной системы в целях: 1) улучшения условий содержания и медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 2) участия в организации труда, досуга, обучения осужденных; 3) оказания помощи осужденным в подготовке к освобождению, решении вопросов жилищно-бытового устройства, трудоустройства, медицинского обслуживания и социального обеспечения, социально-психологической реабилитации и адаптации. 3. Администрация учреждения уголовно-исполнительной системы оказывает содействие членам общественной наблюдательной комиссии при осуществлении ими мероприятий общественного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. По результатам общественного контроля члены общественной наблюдательной комиссии вправе направить администрации учреждения уголовно-исполнительной системы либо уполномоченному органу уголовно-исполнительной системы предложения по улучшению деятельности указанных учреждений.»; 7) подпункт 3) статьи 18 изложить в следующей редакции: «3) государственную регистрацию актов гражданского состояния, документирование, изготовление и выдачу гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов, учет и регистрацию граждан;»; 8) в пункте 1 статьи 19: подпункт 4) после слова «состояния» дополнить словами «, документирование и выдачу гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов»; подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) аттестацию, подбор и расстановку кадров органов записи актов гражданского состояния, документирования, организационное, методическое руководство этими органами, обеспечение единой правоприменительной практики в их деятельности;»; 9) статью 20 изложить в следующей редакции: «Статья 20. Функции органов юстиции в сфере уголовно-исполнительной деятельности В сфере уголовно-исполнительной деятельности органы юстиции осуществляют следующие функции: 1) исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных, обеспечение соблюдения установленных законодательством порядка и условий отбывания наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 2) содержание подозреваемых и обвиняемых; 3) организацию размещения осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговорами, постановлениями и определениями судов; 4) организацию осуществления исправительного воздействия на осужденных, в том числе с использованием психолого-педагогических методов; 5) организацию трудовой занятости осужденных; 6) охрану органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, контроль за оперативной обстановкой в них, обеспечение безопасности персонала, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, конвоирование; 7) обеспечение организации работы по подготовке осужденных к освобождению, исполнение актов амнистии и помилования, взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с другими правоохранительными органами, органами государственного управления и общественными объединениями по закреплению результатов исправления осужденных, их трудовому и бытовому устройству; 8) организацию и осуществление оперативно-розыскной деятельности и дознания в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 9) организацию общеобразовательного и профессионального обучения осужденных; 10) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 11) организацию и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания; 12) разработку и реализацию программ развития, укрепления и совершенствования уголовно-исполнительной системы; 13) привлечение общественных и религиозных объединений к деятельности уголовно-исполнительной системы; 14) обеспечение профессиональной подготовленности, правовой и социальной защиты персонала; 15) координацию научных исследований государственных органов и организаций в сфере уголовно-исполнительной деятельности.»; 10) статью 22 исключить; 11) в статье 24: подпункты 10), 11) исключить; в подпункте 12) слова «осуществлять дознание,» исключить; подпункт 13) исключить; 12) дополнить статьей 24-1 следующего содержания: «Статья 24-1. Права и обязанности сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы 1. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы вправе: 1) проводить исследования индивидуально-психологических особенностей личности осужденного и оказывать исправительное воздействие, в том числе с использованием психолого-педагогических методов; 2) привлекать осужденных к труду на предприятиях исправительного учреждения или в других организациях, а также к работам без оплаты труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3) производить досмотр лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на территории учреждения и прилегающей к нему территории, на которой установлены режимные требования, проверять документы, удостоверяющие личность граждан, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством Республики Казахстан; 4) временно ограничивать или запрещать движение транспорта, не допускать граждан на территорию учреждения, а также на прилегающую к нему территорию или обязывать их остаться либо покинуть ее при введении режима особых условий; 5) в целях обеспечения наблюдения и контроля за лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, беспрепятственно входить в жилые помещения, где они проживают, на принадлежащие им земельные участки, в производственные и иные помещения организаций любых форм собственности по месту их работы или учебы; 6) осуществлять привод лиц, состоящих на учете, в уголовно-исполнительную инспекцию; 7) использовать средства массовой информации для освещения деятельности уголовно-исполнительной системы и розыска лиц, совершивших побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи; 8) обращаться в суды, прокуратуру и иные органы и организации для решения вопросов, связанных с уголовно-исполнительной деятельностью. 2. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в пределах своей компетенции обязаны: 1) осуществлять контроль и надзор за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и , граждан, находящихся на их территории, а также на прилегающей к ним территории; 2) требовать от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполнения обязанностей, возложенных на них законодательством Республики Казахстан и приговором суда; 3) осуществлять регистрацию лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также их дактилоскопирование, фотографирование, видеосъемку, звукозапись в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 4) привлекать осужденных к обязательному участию в проводимых воспитательных мероприятиях; 5) проводить в соответствии с законодательством Республики Казахстан освидетельствование лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью выявления фактов употребления алкогольных напитков, токсичных, наркотических и иных психотропных средств; 6) задерживать на территории, прилегающей к учреждению уголовно-исполнительной системы, и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших деяния, подпадающие под действие административного или уголовного законодательства, осуществлять их личный досмотр; 7) осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 8) проводить служебные расследования случаев чрезвычайных происшествий в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, устанавливать и анализировать их причины, принимать меры по предотвращению подобных случаев; 9) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществлять дознание.»; 13) статью 25 изложить в следующей редакции: «Статья 25. Кадры органов юстиции Кадры органов юстиции составляют работники органов юстиции, являющиеся государственными служащими, сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, обладающие в соответствии с настоящим Законом иным правовым статусом, а также иные лица, трудовые отношения с которыми регулируются законодательством Республики Казахстан о труде.»; 14) дополнить статьями 25-1, 25-2, 25-3, 25-4 следующего содержания: «Статья 25-1. Персонал уголовно-исполнительной системы Персонал уголовно-исполнительной системы составляют: 1) сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, которым в установленном порядке присвоены специальные звания; 2) государственные служащие, занимающие должности в органах, (учреждениях) уголовно-исполнительной системы; 3) работники уголовно-исполнительной системы, состоящие в трудовых отношениях с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Статья 25-2. Прием на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы 1. На службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы принимаются граждане Республики Казахстан в возрасте не моложе восемнадцати лет, способные по своим личным, моральным, деловым, профессиональным качествам, состоянию здоровья и физическому развитию, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности. 2. На учебу в организации образования уголовно-исполнительной системы могут зачисляться лица, имеющие среднее образование, по состоянию здоровья годные к прохождению службы в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы. Время обучения на очных отделениях организаций образования уголовно-исполнительной системы приравнивается к прохождению военной службы. При этом с лицами, поступившими на учебу в организации образования уголовно-исполнительной системы, заключается договор, в котором предусматриваются условия и сроки дальнейшего прохождения службы в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы после окончания организации образования. 3. На должности рядового и младшего начальствующего состава органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы принимаются лица в возрасте не старше тридцати двух лет, среднего и старшего начальствующего состава — не старше сорока лет. В индивидуальных случаях этот возрастной ценз может быть изменен решением Министра юстиции Республики Казахстан. 4. Военнообязанные, назначенные на должности рядового и начальствующего состава или зачисленные в кадры уголовно-исполнительной системы, включая слушателей организаций образования уголовно-исполнительной системы, снимаются в установленном порядке с воинского учета и состоят на специальном учете уголовно-исполнительной системы. 5. Лица, впервые поступающие на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы, в обязательном порядке проходят специальное первоначальное обучение и стажировку, для них может быть установлен испытательный срок. Порядок и условия прохождения испытательного срока и стажировки определяются уполномоченным органом. 6. Граждане, поступившие на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы, принимают присягу, текст которой утверждается Президентом Республики Казахстан. 7. Не могут быть приняты на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы лица, не годные по состоянию здоровья, ранее судимые и освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции. Статья 25-3. Предельный возраст службы в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы 1. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы могут находиться на службе до предельных возрастов состояния на воинской службе, установленных законодательством Республики Казахстан. Отдельным категориям сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы срок службы может быть продлен решением Министра юстиции Республики Казахстан. 2. Продление службы не исключает возможности увольнения сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы по основаниям, предусмотренным настоящим Законом и Положением о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, утверждаемым Правительством Республики Казахстан. Статья 25-4. Увольнение со службы в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы Сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы увольняется со службы по следующим основаниям: 1) по выслуге лет (срока службы) или достижении им предельного возраста пребывания на военной службе, дающим право на пенсию; 2) по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе; 3) в связи с сокращением штатов или реорганизацией учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в случае невозможности использования в другой должности; 4) по собственному желанию; 5) в случае непригодности к службе в течение испытательного срока; 6) по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации; 7) за систематическое нарушение служебной дисциплины; 8) за совершение дискредитирующего проступка; 9) при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда или при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; 10) в случае прекращения гражданства Республики Казахстан.»; 15) статью 26 изложить в следующей редакции: «Статья 26. Правовое положение сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы 1. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства. 2. Законные требования сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами. 3. Невыполнение законных требований сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы; оскорбление, сопротивление, угроза насилием или иное посягательство на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество сотрудника или его близких родственников в связи с выполнением им служебного долга влекут установленную законом ответственность. 4. Порядок приема на службу, прохождения службы и увольнения со службы сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы регулируется настоящим Законом, Положением о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, утверждаемым Правительством Республики Казахстан. 5. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в подтверждение их личности и полномочий выдаются служебное удостоверение и жетон установленного образца. 6. Сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в знак признания заслуг за плодотворную трудовую деятельность и подвиги может быть представлен к государственной награде. За достигнутые успехи сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы может быть награжден ведомственными наградами. Описание ведомственных наград уголовно-исполнительной системы и порядок их присвоения устанавливаются нормативными правовыми актами.»; 16) дополнить статьей 26-1 следующего содержания: «Статья 26-1. Ограничения, связанные с пребыванием лица на службе в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы 1. Должность сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не совместима с депутатским мандатом, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, занятием иной оплачиваемой должности, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 2. Сотруднику органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы запрещаются организация забастовок и участие в их проведении. 3. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не должны состоять в каких-либо политических партиях и выступать в их поддержку. 4. Сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не вправе использовать, распространять сведения о частной жизни, личной и семейной тайне или имеющие отношение к коммерческой, банковской или иной тайне, охраняемой законом, ставшие ему известными в ходе выполнения служебного долга.»; 17) в статье 27: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 27. Специальные звания сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы»; в пункте 1 слова «Работникам служб уголовно-исполнительной системы и дознания Министерства юстиции» заменить словами «Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы»; пункты 2 и 3 исключить; 18) статью 28 дополнить частью второй следующего содержания: «Нормативы нагрузки для сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы устанавливаются Правительством Республики Казахстан.»; 19) дополнить статьями 28-1, 28-2 следующего содержания: «Статья 28-1. Оплата труда, пенсионное и иное обеспечение сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы 1. Денежное довольствие сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Президентом Республики Казахстан, и включает в себя денежное содержание и надбавки за особые условия прохождения службы. 2. Денежное содержание сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы состоит из должностного оклада и доплаты за специальное звание. 3. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы обеспечиваются бесплатно форменным обмундированием, образцы и нормы положенности которого устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 4. Пенсионное обеспечение сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, выплата государственных социальных пособий по инвалидности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 28-2. Особые условия несения службы в уголовно-исполнительной системе 1. Под особыми условиями несения службы в уголовно-исполнительной системе понимается работа персонала учреждений при введении режима чрезвычайного или военного положения, побеге подозреваемого, обвиняемого и осужденного, захвате заложника, массовых беспорядках, групповых неповиновениях либо при угрозе возникновения таковых в течение срока, необходимого для их устранения. 2. Работа сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в режиме особых условий несения службы не должна превышать три месяца и компенсируется днями отдыха. Порядок и предельная длительность привлечения сотрудников к работе в особых условиях несения службы определяются нормативными правовыми актами Республики Казахстан.»; 20) дополнить статьями 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 следующего содержания: «Статья 29-1. Отпуска сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы 1. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы предоставляются отпуска продолжительностью тридцать суток без учета времени, затраченного на проезд к месту проведения отпуска и обратно, а также иные отпуска, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 2. Дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от выслуги лет (в календарном исчислении) сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы предоставляется: 1) имеющим выслугу более десяти лет, — продолжительностью пять суток; 2) имеющим выслугу более пятнадцати лет, — продолжительностью десять суток; 3) имеющим выслугу более двадцати лет, — продолжительностью пятнадцать суток, но не более сорока пяти суток. 3. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, проходящим службу в высокогорных местностях, местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан, очередной отпуск предоставляется продолжительностью сорок пять суток независимо от выслуги лет. Статья 29-2. Гарантии в случае гибели (смерти), увечья или заболевания сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы 1. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы при получении увечья в период исполнения служебных обязанностей или служебного долга производится выплата единовременной компенсации, а в случае его гибели (смерти) — лицам, имеющим право на ее получение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 2. Порядок выплаты единовременной компенсации устанавливается Правительством Республики Казахстан. 3. В случае гибели (смерти) сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей или служебного долга либо в течение года после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, семье погибшего выплачивается единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного денежного содержания по последней занимаемой должности. 4. При установлении сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы инвалидности, наступившей в результате травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, им выплачивается единовременная компенсация в размерах: 1) инвалиду I группы — тридцатимесячного денежного содержания; 2) инвалид