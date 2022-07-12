Закон Республики Казахстан

5) в абзаце первом части третьей статьи 83 слова «индивидуальной программой реабилитации» заменить словами «индивидуальной программой абилитации и реабилитации»;

2) в части второй статьи 50 слова «инвалидам 1 и 2» заменить словами «лицам с инвалидностью первой и второй»;

1) по всему тексту слова «инвалидам», «инвалидов», «инвалидами» заменить соответственно словами «лицам с инвалидностью», «лиц с инвалидностью», «лицами с инвалидностью»;

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

7) в статье 233:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 233. Получение либо использование кредита, займа с нарушением законодательства Республики Казахстан, неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа»;

дополнить частью четвертой и примечанием следующего содержания:

«4. Неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа, –

влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

Примечание. Для целей части четвертой настоя­щей статьи под должностным лицом следует понимать первого руководителя администратора бюджетной программы, ответственного за реализацию бюджетного инвестиционного проекта или институционального проекта, финансируемого за счет займов.»;

8) статью 234-1 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«расходовании бюджетных средств на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, если иное не предусмотрено законодательством Респуб­лики Казахстан;

расходовании бюджетных средств на содержание объектов, не введенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в эксплуатацию, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, –»;

9) в статье 282:

подпункты 2), 3) и 4) части третьей изложить в следующей редакции:

«2) оборота алкогольной продукции в таре и упаковке, не установленных техническим регламентом;

3) оборота алкогольной продукции в жестяной таре (кроме пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков), в бутылках без этикеток и пластиковых емкостях (за исключением розлива пивоваренной продукции конечному потребителю);

4) розничной реализации водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен, установленных Правительством Республики Казахстан;»;

подпункты 2) и 3) части пятой изложить в следую­щей редакции:

«2) производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции без оснащения технологических линий контрольными приборами учета, кроме производства вина наливом, а также пивоваренной продукции, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год;

3) производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции с неисправными контрольными приборами учета, а равно со сверхнормативными отклонениями в учете, кроме производства вина наливом, а также пивоваренной продукции, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год;»;

абзац первый части десятой изложить в следующей редакции:

«10. Несоблюдение минимального процента использования производственной мощности и минимальных объемов производства при производстве этилового спирта, водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара в соответствии с техническим регламентом –»;

10) в статье 283:

заголовок и абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«Статья 283. Нарушение правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением вина наливом, пивоваренной продукции, учетно-контрольными марками и табачных изделий средствами идентификации

1. Нарушение производителем или импортером правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением вина наливом, пивоваренной продукции, учетно-контрольными марками и табачных изделий средствами идентификации –»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, совершенный в виде хранения, реализации и (или) транспортировки подакцизной продукции без средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок, а равно с марками и средствами идентификации неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации, –»;

11) статью 409 дополнить частями 4-1 и 4-2 следую­щего содержания:

«4-1. Необеспечение учредителем (учредителями) организации высшего и (или) послевузовского образования в срок, установленный законом Республики Казахстан, перевода обучающихся для продолжения обучения и передачи их личных дел в другие организации высшего и (или) послевузовского образования и (или) передачи личных дел лиц, не завершивших образование или не прошедших итоговую аттестацию, а также личных дел и копий документов об образовании лиц, завершивших обучение в организации образования в предыдущие годы, в соответствующий государственный архив в случае лишения (отзыва), прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования высшего и (или) послевузовского образования –

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц – в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

4-2. Действие (бездействие), предусмотренное частью 4-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц – в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей.»;

12) в статье 436:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 436. Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах»;

часть первую исключить;

в части третьей:

в абзаце первом слова «Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные несовершеннолетними» заменить словами «Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним»;

в абзаце втором слово «влекут» заменить словом «влечет»;

в части четвертой:

в абзаце первом слова «Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные» заменить словами «Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное»;

в абзаце втором:

слово «влекут» заменить словом «влечет»;

слова «предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения» заменить словами «пиротехнических изделий»;

примечание исключить;

13) в статье 482:

в части первой:

в абзаце первом:

слова «а равно электрического,» заменить словами «электрического, метательного, охолощенного, сигнального,»;

дополнить словами «основных (составных) час­тей к нему»;

абзац второй дополнить словами «, а также основных (составных) частей к нему»;

абзац второй части второй дополнить словами «, а также основных (составных) частей к нему»;

примечание после слова «оружие,» дополнить словами «а также основные (составные) части к нему,»;

14) статью 484 изложить в следующей редакции:

«Статья 484. Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия

1. Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии и (или) разрешения либо без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на юридических лиц – в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей, с лишением лицензии и (или) разрешения либо без такового.

Примечание. Для целей настоящего Кодекса под оборотом оружия понимаются производство, сборка, ремонт, переделка, реализация (торговля), передача, дарение, награждение, наследование, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, использование, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию Республики Казах­стан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит по территории Республики Казахстан оружия, в том числе его основных (составных) частей и патронов к нему.»;

15) в статье 485:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 485. Неправомерное применение оружия»;

в абзаце первом части первой слова «огнестрельного, огнестрельного бесствольного, газового оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, пневматического, метательного и электрического» исключить;

абзац второй части второй дополнить словами «с конфискацией оружия и лишением разрешения на хранение, хранение и ношение оружия»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Конфискованное в соответствии с настоящей статьей и статьей 482 настоящего Кодекса оружие, непригодное к дальнейшему использованию, а также запрещенное к обороту в качестве гражданского и служебного оружия на территории Респуб­лики Казахстан, подлежит уничтожению в порядке, предусмотренном статьей 795 настоящего Кодекса.»;

16) в статье 590:

дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.»;

в абзаце втором части четвертой слова «штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или» заменить словами «административный арест до пяти суток и»;

дополнить частью 4-1 следующего содержания:

«4-1. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное лицом, к которому административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, –

влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей и лишение права управления транспорт­ными средствами сроком на один год.»;

17) в статье 613:

в абзаце втором части первой:

слово «тридцати» заменить словом «сорока»;

дополнить словами «либо административный арест на срок до трех суток»;

в абзаце втором части третьей слова «на срок шесть месяцев» заменить словами «сроком на один год и административный арест на срок до пяти суток»;

в абзаце втором части 3-1:

слово «пятидесяти» заменить словом «шестидесяти»;

дополнить словами «либо административный арест на срок до пятнадцати суток»;

18) в статье 637:

в абзаце первом части первой:

подпункты 4), 7), 8) и 12) исключить;

дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

«17) нарушения операторами связи правил оказания услуг связи, –»;

дополнить частями четырнадцатой и пятнадцатой следующего содержания:

«14. Предоставление пользователям услуг связи не соответствующих по качеству стандартам, техническим нормам и показателям качества услуг связи –

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей.

15. Деяние, предусмотренное частью четырнадцатой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.»;

пункт 3 примечания исключить;

19) в статье 667:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.»;

в абзаце втором части второй слова «сроком на десять» заменить словами «на срок от пятнадцати до двадцати»;

в абзаце втором части третьей слово «сорока» заменить словом «пятидесяти»;

20) в части первой статьи 684:

слова «409 (частями седьмой, 7-1 и 7-8),» заменить словами «409 (частями 7-1 и 7-8),»;

после цифр «483,» дополнить словами «485 (час­тью второй),»;

слова «590 (частью четвертой)» заменить словами «590 (частями 2-1, четвертой и 4-1)»;

слова «613 (частями третьей, четвертой, пятой, девятой, десятой и одиннадцатой)» заменить словами «613 (частями первой, третьей, 3-1, четвертой, пятой, девятой, десятой и одиннадцатой)»;

21) в статье 685:

в части первой:

цифры «191,» исключить;

цифры «485» заменить словами «485 (частью первой)»;

слова «613 (частями первой, 3-1, двенадцатой и тринадцатой),» заменить словами «613 (частями двенадцатой и тринадцатой),»;

в части второй:

в подпункте 2):

после цифр «484,» дополнить словами «485 (час­тью первой),»;

слова «613 (частями первой и тринадцатой)» заменить словами «613 (частью тринадцатой)»;

в подпункте 3) слова «484 (частями первой и второй)» заменить словами «484, 485 (частью первой)»;

22) в части второй статьи 691 слова «613 (частью первой),» исключить;

23) в части первой статьи 692 слова «637 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, одиннадцатой и двенадцатой)» заменить словами «637 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, одиннадцатой, двенадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой)»;

24) в части первой статьи 722 слова «233 (частями второй и третьей)» заменить словами «233 (частями второй, третьей и четвертой)»;

25) в статье 722-1:

в части первой слова «233 (частью третьей)» заменить словами «233 (частями третьей и четвертой)»;

в части второй слова «233 (частью третьей)» заменить словами «233 (частями третьей и четвертой)»;

26) в части первой статьи 727 слова «613 (частями первой, 3-1, двенадцатой и тринадцатой)» заменить словами «613 (частями двенадцатой и тринадцатой)»;

27) в части первой статьи 730 слова «409 (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 и 7-9)» заменить словами «409 (частями второй, третьей, четвертой, 4-1, 4-2, пятой, шестой, седьмой, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 и 7-9)»;

28) в подпункте 1) части первой статьи 797 слова «590 (части вторая, третья и четвертая)» заменить словами «590 (части вторая, 2-1, третья, четвертая и 4-1)»;

29) в части первой статьи 804:

в подпункте 1):

после цифр «483,» дополнить словами «485 (часть вторая),»;

слова «590 (часть четвертая)» заменить словами «590 (части 2-1, четвертая и 4-1)»;

слова «613 (части третья, четвертая, пятая, девятая, десятая и одиннадцатая)» заменить словами «613 (части первая, третья, 3-1, четвертая, пятая, девятая, десятая и одиннадцатая)»;

в подпунктах 4), 5) и 6):

слова «590 (часть четвертая)» заменить словами «590 (части 2-1, четвертая и 4-1)»;

слова «613 (части третья, четвертая, пятая, девятая, десятая и одиннадцатая)» заменить словами «613 (части первая, третья, 3-1, четвертая, пятая, девятая, десятая и одиннадцатая)»;

в подпункте 26) слова «613 (часть третья)» заменить словами «613 (части первая, третья, 3-1)»;

в подпункте 49) слова «409 (части седьмая, 7-1 и 7-8)» заменить словами «409 (части 7-1 и 7-8)»;

в подпункте 52) слова «409 (часть седьмая),» исключить;

30) в части четвертой статьи 829-16 слова «статьями 436 и 484» заменить словами «статьями 484 и 485»;

31) в части первой статьи 910-1:

слова «191 (часть первая),» исключить;

после слов «464 (часть первая),» дополнить словами «484 (часть первая), 485 (часть первая),».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 10) статьи 1, который вводится в действие со дня его первого официального опуб­ликования;

2) подпунктов 1) и 2) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) абзаца третьего подпункта 9) статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2024 года.

2. Приостановить до 1 января 2024 года действие абзацев четвертого, седьмого, восьмого и десятого подпункта 9) статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данные абзацы действуют в следующей редакции:

«3) оборота алкогольной продукции в жестяной таре (кроме пива, пивного напитка и слабоградус­ных ликероводочных изделий с крепостью менее двенадцати процентов), в бутылках без этикеток и пластиковых емкостях (за исключением розлива пива и пивного напитка);»;

«2) производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции без оснащения технологических линий контрольными приборами учета, кроме производства вина наливом (виноматериала), а также пива и пивного напитка, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год;

3) производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции с неисправными контрольными приборами учета, а равно со сверхнормативными отклонениями в учете, кроме производства вина наливом (виноматериала), а также пива и пивного напитка, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год;»;

«10. Несоблюдение минимального процента использования производственной мощности и минимальных объемов производства при производстве этилового спирта (кроме коньячного спирта), водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара –».

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июля 2022 года

№ 137-VІI ЗРК