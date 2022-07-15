Закон Республики Казахстан

«2) орган регистрации актов гражданского состояния (далее – регистрирующий орган) – Государственная корпорация «Правительство для граждан», осуществляющая государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие виды государственных услуг, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния;»;

5. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

«2) подписание договора, а также регистрация договора в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.».

4. В Бюджетный кодекс Респуб­лики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

3. В Земельный кодекс Респуб­лики Казахстан от 20 июня 2003 года:

2) в пункте 4-1 статьи 1051 слова «свидетельства о» заменить словами «свидетельства или уведомления о».

«2) судам и нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам на основании определения, постановления суда или запроса нотариуса;»;

2. В Гражданский кодекс Рес­публики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в случаях, прямо установленных законами Респуб­лики Казахстан.».

«1. Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, адвокатской тайны, тайны медицинского работника, банковских вкладов и иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны.

1. В Гражданский кодекс Респуб­лики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования

«2-1) информационная система актов гражданского состояния – информационная система, предназначенная для государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния, также содержащая сведения, составляющие персональные данные физических лиц;»;

2) в подпункте 5) статьи 3 слово «государственных» исключить;

3) в части первой пункта 2 статьи 13 слова «месячного срока» заменить словами «пятнадцати календарных дней»;

4) в статье 53:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Работники и сотрудники, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также другие лица, иным образом осведомленные о частной жизни, обязаны сохранять личную и семейную тайну.»;

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Работники регистрирующего органа, сотрудники загранучреждений Республики Казахстан не вправе без согласия усыновителя сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, содержащие информацию о том, что усыновители не являются родителями усыновленного ребенка.»;

5) в статье 64:

предложение первое пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Если родители проживают раздельно вне зависимости от государственной регистрации расторжения брака (супружества) либо в отношении ребенка установлено отцовство и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию или изменить фамилию по имени отца или дедушки ребенка как со стороны отца, так и матери с учетом национальных традиций, регистрирующий орган в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя, оформленного нотариально, вносит изменения в актовую запись о государственной регистрации рождения ребенка.»;

пункт 4 исключить;

6) в подпункте 7) пункта 2 статьи 114 слова «свидетельств о рождении, об усыновлении» заменить словами «свидетельства, при необходимости справки о рождении»;

7) в статье 177:

в части первой слова «, перемена имени, отчества и фамилии» исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

«В отношении умерших лиц запрещается регистрировать, восстанавливать акты гражданского состояния, вносить изменения, исправления и дополнения в персональные данные умершего, а также выдавать повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, за исключением свидетельства о смерти и иных случаев, предусмотренных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.»;

8) статьи 178 и 179 изложить в следующей редакции:

«Статья 178. Выдача первичных, повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния

1. Свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния выдаются после государственной регистрации актов гражданского состояния лицам, в отношении которых совершена актовая запись, в электронной форме или по их желанию на бумажном носителе.

Свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные в электронной форме, удостоверяются посредством электронной цифровой подписи начальника регистрирующего органа, выдавшего документ.

Свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные на бумажном носителе, скрепляются подписью начальника регистрирующего органа, гербовой печатью регистрирующего органа, выдавшего документ.

Свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния за пределами Республики Казахстан, скрепленные подписью должностного лица загранучреждения Республики Казахстан и гербовой печатью загран­учреждения Республики Казахстан, выдавшего документ, выдаются на бумажном носителе.

В случае утери или непригодности для использования первичного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния на бумажном носителе на основании актовой записи регистрирующими органами, загранучреждением Республики Казахстан выдается повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

2. Родителям повторные свидетельства о рождении детей, в отношении которых они лишены родительских прав, до их восстановления не выдаются.

Повторные свидетельства о заключении брака (супружества) не выдаются супругам, расторгнувшим брак (супружество) или брак (супружество) которых признан недействительным, либо после смерти одного из супругов.

При необходимости после расторжения брака (супружества) или признания его недействительным либо смерти одного из супругов выдается справка о заключении брака (супружества), в которой указывается основание его прекращения.

3. Свидетельства, справки о государственной регистрации актов гражданского состояния заполняются на казахском или русском языке.

Сведения о гражданах (родителях, супругах, усыновителях, умершем) заполняются согласно документам, удостоверяющим их личность.

4. В предусмотренных законодательством Респуб­лики Казахстан случаях свидетельства, справки о государственной регистрации актов гражданского состояния могут выдаваться по нотариально удостоверенной доверенности.

Статья 179. Органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится на территории Рес­публики Казахстан регистрирующими органами, за пределами Республики Казахстан – загранучреж­дениями Республики Казахстан.

2. В селах, поселках, сельских округах аким села, поселка, сельского округа производит прием документов на государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан, проживающих на территории соответствующего села, поселка, сельского округа, и передачу их в соответствующий регистрирующий орган района или города областного значения для государственной регистрации актов гражданского состояния и внесения сведений в Государственную базу данных о физических лицах в сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, также выдачу и вручение свидетельств, при необходимости справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Работник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан не вправе производить государственную регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя, своих супругов и близких родственников.

Государственная регистрация актов гражданского состояния в отношении работника регистрирующего органа, сотрудника загранучреждения Республики Казахстан, его супруга (супруги) и близкого родственника осуществляется другим работником регистрирующего органа, сотрудником загранучреждения Республики Казахстан или в другом регистрирующем органе, загранучреждении Республики Казахстан.»;

9) пункт 2 статьи 180 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния разрабатывается и утверждается Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

10) в статье 181:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 181. Актовые книги, актовые записи, свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Актовые книги формируются в двух экземплярах из двухсот идентичных актовых записей, прошнурованных и пронумерованных в строгой последовательности, скрепленных подписью начальника и гербовой печатью регистрирующего органа, их составившего. Идентичность актовых записей обеспечивается работниками регистрирующего органа.

Первые экземпляры актовых книг хранятся по месту первичной государственной регистрации акта гражданского состояния в архиве регистрирующего органа района (города), второй экземпляр – в архиве регистрирующего органа области, города республиканского значения, столицы.

2. Формы актовых записей, свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме и на бумажном носителе утверждаются Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

11) в пункте 3 статьи 184 слова «о рождении» исключить;

12) в статье 187:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 187. Основание для государственной регистрации рождения ребенка»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Основанием для государственной регистрации рождения ребенка является медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении факта рождения.

В случае родов вне медицинской организации, в том числе и на дому, медицинское свидетельство о рождении оформляется в соответствии с документами, удостоверяющими личность матери, ответственным медицинским работником организации родовспоможения, куда она обратилась после родов.

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность родителей, в момент государственной регистрации рождения ребенка сведения о родителях ребенка заполняются согласно сведениям информационной системы актов гражданского состояния.

В случаях рождения ребенка в медицинской организации и отсутствия документов, удостоверяющих личность матери, в момент государственной регистрации факта рождения фамилия, имя, отчество (при его наличии) матери заполняются согласно медицинскому свидетельству о рождении, в котором имеется отметка о том, что сведения о матери записаны с ее слов.

В дальнейшем сведения о матери ребенка в запись акта о рождении дополняются в порядке, установленном брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

В случае отсутствия медицинского свидетельства о рождении государственная регистрация рождения ребенка осуществляется на основании копии решения суда об установлении факта рождения.

Запись в актах гражданского состояния имени, отчества (при его наличии), фамилии, национальности родителей производится в соответствии со статьями 50, 51 и 63 настоящего Кодекса.

В случае рождения ребенка суррогатной матерью основанием для государственной регистрации рождения ребенка является медицинское свидетельство о рождении.

2. Медицинское свидетельство о рождении ребенка должно содержать все необходимые сведения о матери ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), а также дату рождения и пол ребенка, дату выдачи документа. Медицинское свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Республики Казахстан на бумажном носителе, должно быть заверено подписью должностного лица и печатью медицинской организации, а в электронной форме должно быть удостоверено посредством электронной цифровой подписи должностного лица медицинской организации.

Сведения о факте рождения ребенка в медицинской организации передаются в информационную систему актов гражданского состояния в течение одного рабочего дня с момента родов.»;

пункт 4 исключить;

13) часть вторую пункта 1 статьи 188 исключить;

14) в пункте 3 статьи 194:

слова «не записывается» заменить словами «записывается по желанию»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случаях, когда имя отца заменяет фамилию с добавлением окончаний -ұлы, -қызы, отчество не записывается.»;

15) в статье 197:

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не выдается. В отношении ребенка, родившегося мертвым, выдается справка о государственной регистрации мертворожденного ребенка.»;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«На основании составленных записей актов о рождении и смерти выдается свидетельство или уведомление о смерти. По просьбе родителей выдается справка о государственной регистрации рождения ребенка.»;

16) часть вторую статьи 199 изложить в следующей редакции:

«Государственная регистрация рождения детей иностранцев, в том числе иностранцев, законность пребывания которых на территории Республики Казахстан не подтверждена, производится по их желанию в регистрирующих органах по месту их постоянного или временного проживания.»;

17) статьи 220 и 222 изложить в следующей редакции:

«Статья 220. Основание для государственной регистрации заключения брака (супружества)

Государственная регистрация заключения брака (супружества) производится регистрирующими органами, загранучреждением Республики Казахстан на основании совместного заявления о заключении брака (супружество) лиц, вступающих в брак (супружество).»;

«Статья 222. Срок подачи заявления о заключении брака (супружества) и срок государственной регистрации заключения брака (супружества)

1. Заявление о заключении брака (супружества) подается в регистрирующий орган, загранучреж­дение Республики Казахстан за пятнадцать календарных дней до государственной регистрации брака (супружества).

2. Государственная регистрация брака (супружества) производится регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан на пятнадцатый календарный день, который исчис­ляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака (супружества).

Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Время государственной регистрации заключения брака (супружества) назначается регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан по согласованию с лицами, желающими вступить в брак (супружество). Время государственной регистрации должно назначаться с таким расчетом, чтобы оно не совпадало со временем государственной регистрации смерти и расторжения брака (супружества) в одном и том же помещении.

3. Если присутствие в регистрирующем органе, загранучреждении Республики Казахстан при подаче заявления о заключении брака (супружества) обоих лиц, вступающих в брак (супружество), невозможно или крайне затруднительно (отдаленность проживания друг от друга, тяжелое заболевание, инвалидность, связанная с затруднениями в передвижении, прохождение воинской службы и другие), заявление о заключении брака (супружества), заполненное по установленной форме и подписанное обоими лицами, вступающими в брак (супружество), может быть подано одним из них.

Подпись отсутствующего лица может быть засвидетельствована начальником регистрирующего органа, сотрудником загранучреждения Республики Казахстан и скреплена печатью регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан по месту нахождения гражданина, нотариусом или иным должностным лицом, которому в соответствии с законами Республики Казахстан предоставлено право совершать нотариальные действия, а также в следующем порядке:

1) военнослужащих – командиром соответствующей воинской части;

2) граждан Республики Казахстан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, ходящих под Государственным флагом Республики Казахстан, – капитанами этих судов;

3) лиц, находящихся в экспедициях, – начальниками этих экспедиций;

4) лиц, находящихся в стационарных медицинских организациях, – главными врачами этих организаций;

5) лиц, содержащихся в учреждениях, отбывающих наказание в виде ареста и лишения свободы, – начальниками соответствующих учреждений;

6) лиц с инвалидностью, имеющих затруднения в передвижении, – председателем врачебно-консультативной комиссии.»;

18) в статье 223:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак (супружество), при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства), подтвержденных соответствующими документами (справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особые обстоятельства), начальник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан по месту государственной регистрации заключения брака (супружества) сокращают срок государственной регистрации заключения брака (супружества) до истечения пятнадцати календарных дней либо увеличивают этот срок, но не более чем на пятнадцать календарных дней.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В отдельных случаях увеличение срока ожидания государственной регистрации заключения брака (супружества) возможно по инициативе регистрирующего органа, загранучреждения Респуб­лики Казахстан только при наличии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации заключения брака (супружества). До совершения записи о заключении брака (супружества) работник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан обязаны приостановить запись и потребовать от заявителя представления соответствующих документальных доказательств в назначенный срок, который не может превышать пятнадцать календарных дней.

Регистрирующий орган, загранучреждение Рес­публики Казахстан по просьбе заинтересованных лиц или по своей инициативе проводят необходимую проверку. Об отсрочке государственной регистрации заключения брака (супружества) уведомляются лица, подавшие заявление о заключении брака (супружества). При наличии законных препятствий к заключению брака (супружества) регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан отказывают в его государственной регистрации.

Если сведения о таких препятствиях не будут подтверждены, государственная регистрация брака (супружества) производится на общих основаниях. Проверка названных обстоятельств должна быть закончена в течение пятнадцати календарных дней.

Разрешение о сокращении или увеличении пятнадцати календарных дней выдается в виде резолюции на заявлении о заключении брака (супружества) начальником регистрирующего органа, сотрудником загранучреждения Республики Казах­стан, а в их отсутствие – лицом, исполняющим их обязанности.

Если желающие вступить в брак (супружество) по уважительным причинам не могут явиться в регистрирующий орган или в загранучреждение Республики Казахстан в установленный день, срок государственной регистрации заключения брака (супружества) по их просьбе переносится на другое время.»;

19) в части первой пункта 1 статьи 224 слова «должно быть составлено в письменном виде» заменить словами «подается по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан»;

20) статью 226 изложить в следующей редакции:

«Статья 226. Порядок государственной регистрации заключения брака (супружества)

1. Государственная регистрация заключения брака (супружества) производится регистрирующими органами, загранучреждениями Республики Казахстан в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. В случае, если лица (одно из лиц), вступающие (вступающее) в брак (супружество), не могут (не может) явиться в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине, государственная регистрация заключения брака (супружества) производится на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак (супружество).

3. Работник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан:

1) оглашают поданные заявления о желании вступить в брак (супружество);

2) разъясняют лицам, вступающим в брак (супружество), права и обязанности будущих супругов;

3) выясняют согласие о вступлении в брак (супружество) и решение об избираемой супругами фамилии;

4) выясняют отсутствие препятствий к заключению брака (супружества);

5) от имени государства выдают свидетельство установленного образца о заключении брака (супружества).

4. При отсутствии препятствий к заключению брака (супружества) в книгу записей актов гражданского состояния вносится запись о браке (супружестве), подписываемая лицами, вступающими в брак (супружество), и скрепляемая подписью начальника и гербовой печатью регистрирующего органа либо подписью должностного лица и печатью загранучреждения Республики Казахстан.

5. Регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан отказывают в государственной регистрации заключения брака (супружества), если располагают доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака (супружества).

6. Отказ регистрирующего органа, загранучреж­дения Республики Казахстан в государственной регистрации заключения брака (супружества) может быть обжалован в порядке, установленном законами Республики Казахстан.»;

21) в части второй пункта 2 статьи 228 слова «регистрирующий орган», «должен» заменить соответственно словами «регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан», «должны»;

22) в статье 232:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Справка о брачной правоспособности выдается любым регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан на основании сведений информационной системы актов гражданского состояния.»;

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) свидетельство, справка или решение суда о расторжении брака (супружества) либо свидетельство или справка о смерти супруга (супруги), выданные за пределами Республики Казахстан, если заявитель ранее состоял в браке (супружестве).»;

23) пункт 2 статьи 234 после слов «регистрирующих органах» дополнить словами «, загранучреждениях Республики Казахстан»;

24) статьи 235 и 236 изложить в следующей редакции:

«Статья 235. Приостановление записи о заключении брака (супружества) по заявлению заинтересованного лица

В случае поступления заявления от заинтересованного лица о наличии препятствий для государственной регистрации заключения брака (супружества) до совершения записи о заключении брака (супружества) начальник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан обязан приостановить запись и потребовать от заявителя представления соответствующих документальных доказательств в назначенный срок. Срок приостановления записи не может превышать пятнадцать календарных дней.

Статья 236. Выдача супругам свидетельства о заключении брака (супружества)

Свидетельство о заключении брака (супружества) выдается в электронной форме каждому из лиц, вступающих в брак, в день государственной регистрации брака (супружества) по месту его заключения.

По желанию супругов свидетельство о заключении брака (супружества) может быть выдано на бумажном носителе.»;

25) в статье 237:

подпункт 5) после слов «регистрирующего органа» дополнить словами «, загранучреждения Республики Казахстан»;

подпункт 8) после слов «регистрирующего органа,» дополнить словами «загранучреждения Республики Казахстан,»;

26) пункты 2 и 4 статьи 238 после слов «в регистрирующих органах» дополнить словами «, загранучреждениях Республики Казахстан»;

27) статью 239 дополнить словами «, за пределами Республики Казахстан – в загранучреждении Республики Казахстан по месту пребывания»;

28) статью 240 изложить в следующей редакции:

«Статья 240. Сроки государственной регистрации расторжения брака (супружества) по совместному заявлению супругов о расторжении брака (супружества)

Государственная регистрация расторжения брака (супружества) производится регистрирую­щим органом, загранучреждением Республики Казахстан при личном присутствии расторгающих брак (супружество) по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о расторжении брака (супружества).

Исчисление срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Месячный срок не может быть сокращен.

Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан для государственной регистрации расторжения брака (супружества) в установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака (супружества) в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан, которые снова назначают месячный срок для государственной регистрации расторжения брака (супружества).

Если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган, загранучреждение Рес­публики Казахстан для государственной регистрации расторжения брака (супружества) после повторной подачи заявления о расторжении брака (супружества), расторжение брака (супружества) может быть произведено в его отсутствие при наличии его нотариально удостоверенного согласия на расторжение брака (супружества).»;

29) в статье 241:

в части второй пункта 1 слова «в информационную систему, предназначенную для государственной регистрации актовых записей,» заменить словами «в информационную систему актов граж­данского состояния»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. К заявлению о расторжении брака (супружества) по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 статьи 238 настоящего Кодекса, должно быть приложено свидетельство о заключении брака (супружества), если оно было выдано на бумажном носителе.

Если запись акта о заключении брака (супружества) в регистрирующем органе не сохранилась, требуется восстановить актовую запись о браке (супружестве).»;

30) в части первой статьи 242 слова «регистрирующий орган обязан» заменить словами «регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан обязаны»;

31) в статье 245:

подпункт 2) после слов «регистрирующего органа» дополнить словами «, загранучреждения Республики Казахстан»;

подпункт 6) исключить;

32) статью 246 изложить в следующей редакции:

«Статья 246. Выдача свидетельства о расторжении брака (супружества)

Свидетельство о расторжении брака (супружества) на основании актовой записи о расторжении брака (супружества) выдается в электронной форме каждому из супругов по месту государственной регистрации расторжения брака (супружества) регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан.

По желанию каждому из супругов свидетельство о расторжении брака (супружества) может быть выдано на бумажном носителе.»;

33) подпункты 6) и 8) статьи 247 изложить в следующей редакции:

«6) дату выдачи и наименование регистрирую­щего органа, загранучреждения Республики Казах­стан, выдававшего документ;»;

«8) наименование регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан, которые осуществили государственную регистрацию расторжения брака (супружества).»;

34) заголовок главы 30 изложить в следующей редакции:

«Глава 30. Перемена имени, отчества, фамилии»;

35) в статье 257:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 257. Основание для перемены имени, отчества, фамилии»;

в части первой слова «Государственная регистрация перемены» заменить словом «Перемена»;

подпункт 3) части второй изложить в следую­щей редакции:

«3) желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях или супруг (супруга) после государственной регистрации брака (супружества) поменял фамилию на другую;»;

36) статьи 258 и 260 изложить в следующей редакции:

«Статья 258. Место перемены имени, отчества, фамилии

Заявление о перемене имени, отчества, фамилии подается в любой регистрирующий орган на территории Республики Казахстан по выбору заявителя, за пределами Республики Казахстан – в загранучреждение Республики Казахстан для последующего направления документов в регистрирующий орган.»;

«Статья 260. Порядок рассмотрения заявления о перемене имени, отчества, фамилии

Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии производится регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.»;

37) статью 261 исключить;

38) заголовок статьи 262 изложить в следую­щей редакции:

«Статья 262. Отказ в перемене имени, отчества, фамилии»;

39) статью 263 исключить;

40) статью 264 изложить в следующей редакции:

«Статья 264. Сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии

Сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии в соответствующих актовых записях о рождении, заключении или расторжении брака (супружества), вносятся на основании заключения о перемене имени, отчества, фамилии.

Регистрирующими органами в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии выдается соответствующее свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака (супружества).»;

41) статьи 265 и 266 исключить;

42) статью 268 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«При наличии интеграции медицинской информационной системы здравоохранения с информационной системой уполномоченного органа в области здравоохранения документ установленной формы о смерти не позднее одного дня с момента смерти вносится медицинской организацией только в медицинскую информационную систему здравоохранения.

В случае отсутствия интеграции информационных систем, указанных в части второй настоящей статьи, документ установленной формы о смерти не позднее одного дня с момента смерти вносится медицинской организацией как в информационную систему уполномоченного органа в области здравоохранения, так и в медицинскую информационную систему здравоохранения.»;

43) статью 270 изложить в следующей редакции:

«Статья 270. Порядок государственной регистрации смерти

При наличии в информационной системе актов гражданского состояния документа о смерти, выданного медицинской организацией, государственная регистрация смерти производится автоматически.

При отсутствии в информационной системе актов гражданского состояния документа о смерти, выданного медицинской организацией, государственная регистрация смерти производится по заявлению заинтересованного лица с представлением документов, являющихся основанием для государственной регистрации смерти.»;

44) заголовок и часть первую статьи 271 изложить в следующей редакции:

«Статья 271. Государственная регистрация смерти лиц, чьи трупы не опознаны и не востребованы

Государственная регистрация смерти лиц, чьи трупы не опознаны и не востребованы, производится регистрирующими органами по письменному заявлению должностного лица организации судебно-медицинской экспертизы.»;

45) статью 273 изложить в следующей редакции:

«Статья 273. Выдача свидетельства и уведомления о смерти

После совершения государственной регистрации смерти уведомление о смерти можно получить посредством веб-портала «электронного правительства».

Близким родственникам умершего, другим лицам, входящим в круг его наследников, либо гражданам, на попечении которых находился умерший, также представителям государственных организаций, в которых проживал или отбывал наказание умерший, выдается свидетельство о смерти.

В случае необходимости использования за пределами Республики Казахстан лицам, указанным в части второй настоящей статьи, по их заявлению любым регистрирующим органом, а также загранучреждением Республики Казахстан на основании актовой записи о смерти выдается свидетельство о государственной регистрации смерти на бумажном носителе.

Другим родственникам свидетельство о смерти выдается по извещению нотариуса, у которого находится наследственное дело.

Свидетельство о смерти лиц, чьи трупы не опознаны и не востребованы, выдается лишь пос­ле внесения всех необходимых сведений в запись акта о смерти.»;

46) в статье 274:

подпункт 3) после слов «регистрирующего органа,» дополнить словами «загранучреждения Республики Казахстан,»;

в подпункте 5) слова «регистрирующего органа, который осуществил» заменить словами «регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан, осуществившего»;

47) в пункте 1 статьи 279 слово «акимата» исключить;

48) часть первую статьи 280 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«По заявлению заинтересованных лиц регистрирующим органом или загранучреждением Республики Казахстан проставляется отметка о регистрации акта гражданского состояния за пределами Республики Казахстан в информационной системе актов гражданского состояния, за исключением актовой записи о рождении, которая подлежит государственной регистрации в информационной системе актов гражданского состояния.».

6. В Уголовно-процессуальный кодекс Респуб­лики Казахстан от 4 июля 2014 года:

в части второй статьи 638 слова «находящихся в суде единого и запасного (годовых) списков» заменить словами «находящегося в суде единого списка кандидатов в присяжные заседатели».

7. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) пункт 10-2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«10-2. Субъект квазигосударственного сектора передает оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» обезличенные данные, необходимые для осуществления аналитики данных в целях реализации государственными органами деятельности в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.»;

2) в статье 36:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет через государственную информационную систему разрешений и уведомлений либо посредством иных объектов информатизации уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Уведомление представляется в электронной форме посредством веб-портала «электронного правительства» или иных объектов информатизации.»;

3) пункт 2 статьи 241-3 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) могут оказывать услуги благотворительным организациям, эндаумент-фондам по проведению экспертизы, мониторинга инновационных проектов.».

8. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декаб­ря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

подпункт 1) пункта 19 статьи 343 после слова «свидетельство» дополнить словами «или уведомление».

9. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декаб­ря 2017 года «О недрах и недропользовании»:

1) в статье 68:

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Уведомления, извещения и сообщения, предусмотренные пунктом 3 статьи 47, пунктами 1 и 4 статьи 50, пунктом 5 статьи 106, пунктом 4 статьи 107, пунктами 2, 4 и 5 статьи 133, пунктом 3 статьи 146, пунктом 2 статьи 149, пунктами 1 и 4 статьи 163, пунктом 3 статьи 164, пунктами 2, 4 и 5 статьи 181 настоящего Кодекса, направляются посредством единой государственной системы управления недропользованием в порядке, определяемом компетентным органом.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Заявления и предложения, предусмотренные пунктом 5 статьи 115, пунктом 4 статьи 117, пунктом 5 статьи 118, пунктом 8 статьи 119, пунк­том 2 статьи 120, пунктом 5 статьи 133, пунктом 1 статьи 169, пунктом 2 статьи 170, пунктом 5 статьи 171, пунктом 2 статьи 173 и пунктом 5 статьи 181 настоящего Кодекса, подаются посредством единой государственной системы управления недропользованием в порядке, определяемом компетентным органом.»;

2) статью 70 дополнить пунктами 6 и 7 следую­щего содержания:

«6. Уполномоченный орган по изучению недр в течение двух календарных дней после утверждения программы управления государственным фондом недр публикует в открытом доступе сведения по участкам недр, включенным в программу управления государственным фондом недр.

Перечень и состав сведений по участкам недр, включенным в программу управления государственным фондом недр, подлежащих публикации в открытом доступе, утверждаются уполномоченным органом по изучению недр совместно с компетентным органом.

7. Программа управления государственным фондом недр размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе компетентного органа на казахском и русском языках.»;

3) в статье 93:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. При предоставлении права недропользования по углеводородам лицо, претендующее на получение права недропользования по углеводородам:»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для подтверждения наличия финансовых средств, достаточных для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, представляется один из следующих документов:

1) информация о наличии и номере банковского счета и выписка об остатке на банковском счете в размере, достаточном для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки;

2) копия договора о займе денег или о финансировании деятельности по разведке углеводородов, предусматривающего в качестве целевого назначения займа финансирование деятельности лица, претендующего на получение права недропользования по углеводородам, в размере, достаточном для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки.

В случае представления в качестве документа, подтверждающего наличие финансовых возможностей лица, претендующего на получение права недропользования по углеводородам, копии договора о займе денег или о финансировании деятельности по разведке углеводородов дополнительно представляются документы, подтверждающие наличие у займодателя финансовых возможностей, предусмотренные подпунктом 1) части первой настоящего пункта.

В случае недостаточности на банковском счете лица, претендующего на получение права недропользования по углеводородам, финансовых средств, необходимых для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки, дополнительно представляются документы, предусмотренные подпунктом 2) части первой настоящего пункта.»;

4) статью 94 изложить в следующей редакции:

«Статья 94. Заявление на проведение аукциона

1. Лицо, заинтересованное в получении права недропользования по углеводородам, подает в компетентный орган заявление на проведение аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, которое должно содержать:

1) для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, индивидуальный идентификационный номер;

2) для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

3) наименование и географические координаты запрашиваемой территории участка недр, предоставляемого для разведки и добычи или добычи углеводородов на основании аукциона, указанного в программе управления государственным фондом недр.

2. Заявление на проведение аукциона подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня его поступления в компетентный орган.

По результатам рассмотрения заявления на проведение аукциона компетентный орган:

1) не более четырех раз в год публикует извещение о проведении аукциона в соответствии со статьей 95 настоящего Кодекса;

2) отказывает в рассмотрении заявления на проведение аукциона в случае, если в течение трех лет до подачи заявления заявитель подавал другое заявление на проведение аукциона, но не зарегистрировался в качестве участника аукциона.

В случае опубликования извещения о проведении аукциона заявления на участие в аукционе подаются в соответствии с требованиями, установленными статьей 96 настоящего Кодекса.»;

5) в статье 95:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Аукцион по каждому участку проводится компетентным органом по заявлению на проведение аукциона.

Извещение о проведении аукциона и условиях его проведения размещается на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам и интернет-ресурсе компетентного органа на казахском и русском языках.

Лица, заинтересованные в участии в аукционе, имеют право на получение информации, связанной с порядком проведения аукциона.»;

часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) размер гарантийного взноса и банковские реквизиты для его оплаты;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Размер взноса за участие в аукционе составляет стократный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату размещения извещения о проведении аукциона.»;

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

«Взнос за участие в аукционе в течение трех рабочих дней перечисляется оператором электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в доход государства.»;

дополнить пунктами 7, 8, 9, 10 и 11 следующего содержания:

«7. Гарантийный взнос оплачивается оператору электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам и является обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по уплате подписного бонуса.

Размер гарантийного взноса определяется компетентным органом и составляет:

1) в случае предоставления права недропользования на разведку и добычу углеводородов – сумму, равную двукратному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

2) в случае предоставления права недропользования на добычу углеводородов – сумму, равную однократному размеру стартового размера подпис­ного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

8. Гарантийный взнос заявителей аукциона, в приеме заявлений которых отказано компетентным органом по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, возвращается в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса.

Заявление на возврат гарантийного взноса подается в адрес оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.

9. Гарантийный взнос участников аукциона, допущенных к участию в аукционе, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, возвращается в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса по итогам аукциона.

Заявление на возврат гарантийного взноса пода­ется в адрес оператора электронных аукцио­нов на предоставление права недропользования по углеводородам.

10. Гарантийный взнос победителя аукциона, а также гарантийный взнос участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, возвращаются им в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса при условии выполнения победителем аукциона требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса.

О выполнении победителем аукциона требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 нас­тоящего Кодекса, компетентный орган в течение трех рабочих дней со дня получения от победителя аукциона подтверждения оплаты подписного бонуса уведомляет участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса.

Гарантийный взнос победителя аукциона, участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подпис­ного бонуса, по его заявлению может быть перечислен оператором электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в счет исполнения обязательства победителя аукциона по уплате им подписного бонуса.

11. В случае невыполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса, гарантийный взнос победителя аукциона не возвращается и в течение трех рабочих дней со дня истечения срока оплаты подписного бонуса гарантийный взнос обращается в доход государства, а также в случаях:

1) невыполнения участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, требований, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 100 настоящего Кодекса, гарантийный взнос ему не возвращается и в течение трех рабочих дней со дня истечения срока оплаты подписного бонуса гарантийный взнос обращается в доход государства;

2) выполнения участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, требований, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 100 настоящего Кодекса, в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса гарантийный взнос возвращается.»;

6) в статье 96:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Лицо, заинтересованное в участии в аукцио­не на предоставление права недропользования по углеводородам, направляет в компетентный орган заявление на участие в аукционе в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, путем использования объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.»;

в пункте 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, сведения о государст­венной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства), сведения о руководителях, сведения обо всех (о любых) юридических лицах, физических лицах, государствах и международных организациях, прямо и (или) косвенно контролирующих заявителя;»;

подпункт 3) исключить;

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) сведения об уплате заявителем взноса за участие в аукционе;

6) сведения об уплате заявителем гарантийного взноса.»;

подпункты 2) и 5) пункта 3 исключить;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Документы и сведения, предусмотренные настоящей статьей, представляются в порядке, определяемом компетентным органом согласно пункту 5 статьи 99 настоящего Кодекса.»;

7) в статье 97:

подпункт 7) пункта 3 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Отказ в приеме заявления по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 6), 8) и 9) пункта 3 настоящей статьи, лишает заявителя права подачи повторного заявления в рамках текущего аукциона.»;

8) в статье 98:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Комиссия по предоставлению права недропользования по углеводородам является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для рассмотрения вопросов по предоставлению права недропользования по углеводородам.»;

пункт 5 исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Комиссия по предоставлению права недропользования по углеводородам лишает победителя аукциона права на заключение контракта, а также отменяет аукцион или признает несостоявшимся по основаниям, установленным настоящим Кодексом.»;

9) в статье 99:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Если единственным лицом, зарегистрированным в качестве участника аукциона, является лицо, подавшее заявление на проведение аукциона, то в течение трех рабочих дней со дня завершения рассмотрения заявлений на участие в аукционе аукцион отменяется и с таким лицом заключается контракт на недропользование в порядке, установленном статьей 100 настоящего Кодекса, при условии оплаты таким лицом стартового размера подписного бонуса.»;

в пункте 2 слова «интернет-ресурсе» заменить словами «объекте информатизации»;

пункт 4 исключить;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. Аукцион организуется компетентным органом и проводится с использованием объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме в порядке, определяемом компетентным органом.

Оператором электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам признается юридическое лицо, определяе­мое компетентным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, проведение аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.

Критерии по определению оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам утверждаются компетентным органом.

6. Оператор электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам обеспечивает:

1) регистрацию заявителей, допущенных компетентным органом к участию в аукционе;

2) интеграцию объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам с соответствующими государственными и иными информационными системами в целях получения в электронной форме документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 96 настоящего Кодекса;

3) прием документов от заявителей для регист­рации на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

4) проведение консультирования по работе на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

5) равные условия доступа для участников аукциона на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

6) проведение аукционов дистанционно с использованием объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

7) формирование реестра итогов аукционов;

8) опубликование реестра итогов электронных аукционов на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

9) поддержание комплекса технических средств, системного и технологического программного обеспечения в постоянном рабочем состоянии для:

надлежащего функционирования объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

недопущения вмешательства третьих лиц, включая работников оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам, в процесс проведения аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в день проведения аукциона;

10) соблюдение технических требований к объекту информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам, включая требования по защите информации и требования по защите от постороннего вмешательства в процесс проведения аукциона;

11) представление записей всех действий, совершенных на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в день проведения аукциона, по запросу компетентного органа;

12) разработку и утверждение внутренних технических документов, регламентирующих проведение аукционов;

13) взаимодействие с компетентным органом по вопросам проведения аукционов;

14) размещение извещения о проведении аукционов на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

15) организацию разработки нового и (или) модернизацию действующего программного обеспечения по проведению аукционов;

16) приостановку, перенос или отмену проведения аукционов в порядке, определяемом компетентным органом.»;

10) в статье 100:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Результаты аукциона оформляются автоматически на основании реестра итогов электронных аукционов на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в день его проведения протоколом, подписываемым компетент­ным органом и победителем аукциона.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае, если победитель аукциона в течение срока, указанного в пункте 3 настоящей статьи, не уплатил подписной бонус и (или) не представил в компетентный орган подписанный со своей стороны контракт на недропользование, такое лицо лишается права на заключение контракта, при этом право на заключение контракта по соответствующему участку недр письменным уведомлением компетентного органа, направляемым в течение трех рабочих дней после истечения срока, предусмот­ренного пунктом 3 настоящей статьи, передается участнику аукциона, предложившему следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса.

В течение двадцати рабочих дней со дня направления письменного уведомления от компетент­ного органа участник аукциона, предложивший следую­щий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, обязан выполнить требования к победителю аукциона, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи. При этом подпис­ной бонус, предусмотренный подпунктом 1) части первой пункта 3 настоящей статьи, уплачивается участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, в размере, предложенном таким участником аукциона.

В случае невыполнения в течение двадцати рабочих дней со дня направления письменного уведомления от компетентного органа участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, требований к победителю аукциона, предус­мотренных пунктом 3 настоящей статьи, такое лицо лишается права на заключение контракта, а участок недр повторно выставляется на аукцион.»;

11) часть вторую пункта 1 статьи 101 исключить;

12) статью 107 дополнить пунктом 8-1 следую­щего содержания:

«8-1. В случаях, предусмотренных пунктами 6 и 8 настоящей статьи, лицо, получившее уведомление компетентного органа, направляет отчет о проделанной работе.»;

13) статью 144 изложить в следующей редакции:

«Статья 144. Информационная система учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа)

1. Информационная система учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) осуществляет учет:

1) сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) путем автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования данных о количестве находящегося в обороте сырого газа, подготовленного к переработке и поставке потребителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также используемого на собственные нужды, подлежащего утилизации путем закачки в пласт с целью хранения и (или) поддержания пластового давления, сжигаемого в случаях и на условиях, установленных статьей 146 настоящего Кодекса;

2) сырой нефти и газового конденсата путем автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования данных о количестве находящихся в обороте сырой нефти и газового конденсата, подготовленных к поставке потребителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган в области углеводородов осуществляет сбор информации для включения в информационную систему учета сырой нефти и газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) в целях обработки, хранения, использования информации, в том числе предоставления и распространения, в соответствии с определяемым им порядком формирования и функционирования информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа).

3. Под оборотом сырой нефти и газового конденсата понимается их подготовка, транспортировка, хранение, отгрузка, реализация, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз за пределы территории Республики Казахстан.

Под оборотом сырого газа, продуктов его переработки (товарного газа) понимается их сбор, подготовка, транспортировка, переработка, а также в случаях и на условиях, установленных Кодексом и проектным документом, – утилизация путем закачки в пласт и сжигание в факелах.

4. Прибором учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) признается техническое устройство, определяющее количественные и качественные характеристики сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) и допущенное к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений, а также программное обеспечение, осуществляющее передачу информации оператору информационной системы учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) в режиме реального времени.

5. Субъекты, осуществляющие деятельность в области оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), обязаны оснащать свои производственные объекты, перечень и сроки оснащения которых утверждаются уполномоченным органом в области углеводородов, приборами учета и обеспечивать их функционирование в порядке, определенном уполномоченным органом в области углеводородов.

6. Запрещается проведение субъектами, осуществляющими деятельность в области добычи и (или) оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), операций по добыче и (или) обороту сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) без оснащения либо с оснащением неисправными приборами учета производственных объектов, перечень и сроки оснащения которых утверждаются уполномоченным органом в области углеводородов.»;

14) абзац первый пункта 2 статьи 165 изложить в следующей редакции:

«2. Договор доверительного управления участком недр разрабатывается и заключается в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронных цифровых подписей уполномоченных должностных лиц, путем использования единой государственной системы управления недропользованием в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, требованиями законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и предоставляет доверительному управляющему право:».

10. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) часть первую статьи 4 дополнить подпунктами 14-1), 14-2) и 37-1) следующего содержания:

«14-1) данные – информация в формализованном виде, пригодная для обработки;

14-2) уполномоченный орган по управлению данными – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по управлению данными;»;

«37-1) цифровая трансформация – комплекс мероприятий, включающий в себя внедрение цифровых технологий, реинжиниринг и использование данных;»;

2) часть первую статьи 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«цифровая трансформация государственного управления;»;

3) дополнить статьями 43-2 и 43-3 следующего содержания:

«Статья 43-2. Управление данными

1. Управление данными – процесс, связанный с определением, созданием, сбором, накоплением, хранением, распространением, уничтожением, поддержкой данных, а также обеспечением их аналитики, качества, доступности, защиты.

2. Уполномоченный орган по управлению данными:

1) осуществляет руководство и обеспечивает реализацию государственной политики управления данными;

2) разрабатывает и утверждает требования по управлению данными;

3) осуществляет иные полномочия, предусмот­ренные настоящим Кодексом, иными законами Рес­публики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. Собственником данных, создаваемых, накап­ливаемых и приобретаемых за счет бюджетных средств, а также полученных иными способами, установленными законами Республики Казахстан, является государство.

4. Управление данными, составляющими государственные секреты, служебную или конфиденциальную информацию, осуществляется с учетом особенностей, установленных законами Республики Казахстан.

Статья 43-3. Цифровая трансформация государственного управления

1. Государственные органы проводят цифровую трансформацию в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления, утвержденными Правительством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган в сфере информатизации осуществляет межотраслевую координацию цифровой трансформации государственного управления.

3. Организационное и методологическое сопровождение цифровой трансформации государственного управления осуществляется юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан.»;

4) в статье 45:

часть пятую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них государственных услуг согласие государственных органов на дос­туп к данным, содержащимся в интегрированных объектах информатизации государственных органов, не требуется, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.»;

дополнить частями 5-1 и седьмой следующего содержания:

«5-1. Государственным органам и иным лицам при осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них государственных услуг запрещаются сбор и истребование информации от физических и юридических лиц в случае их наличия в объектах информатизации «электронного правительства».»;

«7. Документы на бумажном носителе или в электронной форме создаются, удостоверяются и хранятся в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Документ в электронной форме, удостоверенный посредством электронной цифровой подписи (электронный документ), равнозначен подписанному документу на бумажном носителе и не требует заверения иными способами.»;

5) абзац первый части второй статьи 63 изложить в следующей редакции:

«2. В обращении, поданном в письменной (бумажной и (или) электронной) форме, протоколе указываются:»;

6) в заголовке главы 26 слова «местных исполнительных» заменить словом «административных»;

7) в статье 165:

в части первой слова «местного исполнительного» заменить словом «административного»;

в части второй слово «список» заменить словами «единый список»;

в части третьей слова «предварительными списками» заменить словами «единым списком»;

8) в части второй статьи 166 слова «местного исполнительного» заменить словом «админист­ративного»;

9) в статье 167:

в части первой слова «предварительные списки» заменить словами «единый список»;

в части второй слова «местный исполнительный» заменить словом «административный».

11. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»:

статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Государственные органы, осуществляющие хранение архивных материалов, связанных с репрессиями, обязаны направлять в органы государственной регистрации актов гражданского состояния извещения для оформления свидетельства о смерти, а также при наличии данных, при обращении заявителей сообщать им время, причину смерти и место погребения реабилитированного.».

12. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

1) часть двенадцатую статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Государственная регистрация юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала «электронного правительства», а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Респуб­лики Казахстан.»;

2) статью 6-2 дополнить частью девятой следующего содержания:

«Учетная регистрация филиала (представительства) юридического лица, за исключением филиалов (представительств) политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала «электронного правительства», а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

3) статью 6-3 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала «электронного правительства», а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

4) в статье 14:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственная перерегистрация юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала «электронного правительства», а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

подпункт 4) части второй исключить;

5) в статье 14-1:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала «электронного правительства», а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

подпункт 4) части четвертой исключить;

6) в статье 14-2:

в части второй слова «подпунктах 2),» заменить словами «в подпунктах 1), 2), 4), 5),»;

в части третьей слова «подпунктах 1), 3), 4) и 5)» заменить словами «подпункте 3)»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Изменение места нахождения юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства), за исключением акционерного общества, филиала (представительства), осуществляется с согласия собственника недвижимого имущества посредством электронной цифровой подписи.»;

части четвертую, пятую и восьмую исключить;

7) статью 16 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

«Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала «электронного правительства», а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.».

13. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

подпункт 2) пункта 8 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«2) судам и нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам на основании определения, постановления суда или запроса нотариуса.».

14. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»:

статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Язык в области связи и информатизации

В области связи в пределах Республики Казахстан обеспечивается функционирование государственного и русского языков. Почтово-телеграфные отправления за пределы Республики Казахстан производятся согласно установленным международным правилам.

Собственники объектов информатизации обязаны создавать и выпускать в обращение на территории Республики Казахстан объекты информатизации государственных органов и квазигосударственного сектора, предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, выполнения государственных функций и оказания государственных услуг, на государственном, русском языках и при необходимости на других языках.».

15. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»:

в подпункте 25) статьи 1 слова «и типовой архитектуры «электронного акимата» исключить.

16. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах»:

1) в подпункте 36) статьи 12 слова «, комплекс­ного тестирования и других видов тестирования, проводимых» заменить словом «проводимого»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 20 исключить.

17. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

подпункт 2) пункта 2 статьи 15-1 дополнить словами «в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи».

18. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2000 года «О детских деревнях семейного типа и домах юношества»:

подпункт 5) пункта 4 статьи 16 после слова «свидетельства» дополнить словами «или уведомление».

19. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

часть вторую статьи 31 изложить в следующей редакции:

«В случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, не требующих перерегистрации, страховая (перестраховочная) организация обязана в течение четырнадцати календарных дней с даты отметки Корпорации о приеме уведомления о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы представить в уполномоченный орган документ, подтверждающий принятие уведомления, копию изменений и (или) дополнений в учредительные документы.».

20. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) подпункт 7) пункта 1 статьи 27 после слова «инфраструктуры» дополнить словами «, сетей связи»;

2) в пункте 1 статьи 31:

подпункт 2-2) исключить;

подпункт 7) после слова «инфраструктуры» дополнить словами «, сетей связи»;

3) подпункт 13) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«13) в пределах своей компетенции организует и обеспечивает исполнение законодательства Респуб­лики Казахстан по вопросам воинской обязанности и воинской службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, в сфере гражданской защиты;»;

4) в пункте 1 статьи 35:

подпункт 10) исключить;

подпункт 10-1) изложить в следующей редакции:

«10-1) в поселках, селах, сельских округах, где нет органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, аким поселка, села, сельского округа организует совершение нотариальных действий, производит прием документов на регист­рацию актов гражданского состояния граждан, проживающих на их территории, и передачу их в орган регистрации актов гражданского состояния района или города областного значения для государственной регистрации актов гражданского состояния и внесения сведений в государственную базу данных о физических лицах, также выдачу и вручение свидетельств и при необходимости справок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;».

21. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»:

пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Заявители вправе обратиться за назначением адресной социальной помощи через веб-портал «электронного правительства».».

22. В Закон Республики Казахстан от 8 авгус­та 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

в пункте 1 статьи 43 слова «(или усыновлении)» исключить.

23. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и элект­ронной цифровой подписи»:

1) подпункт 2) пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывает и утверждает правила выдачи и отзыва свидетельства об аккредитации удостоверяющих центров;»;

2) в подпункте 2) статьи 6 слова «и передачи» заменить словами «, передачи, предоставления и подтверждения»;

3) в статье 7:

пункт 6 после слова «регистрации» дополнить словом «, подтверждения»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Требования пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на электронные документы, представленные посредством сервиса цифровых документов.»;

4) статью 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Хранящиеся в государственных и (или) негосударственных информационных системах электронные документы могут использоваться и представляться посредством сервиса цифровых документов.».

24. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении»:

1) подпункт 2) пункта 2 статьи 3-4 дополнить словами «в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи»;

2) пункт 1 статьи 14-1 дополнить словами «, в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи»;

3) подпункт 10) пункта 1 статьи 15 дополнить словами «, в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи».

25. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат»:

подпункт 4) пункта 2 статьи 17-2 изложить в следующий редакции:

«4) копия свидетельства или уведомление о смерти потерпевшего;».

26. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании граж­данско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»:

подпункт 6) части первой пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«6) копия свидетельства или уведомление о смерти потерпевшего и документ, подтверждающий право выгодоприобретателя на возмещение вреда (копия), – в случае смерти потерпевшего;».

27. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании граж­данско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»:

подпункт 4) части первой пункта 2 статьи 25 изложить в следующий редакции:

«4) копия свидетельства или уведомление о смерти потерпевшего;».

28. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) осуществляет в пределах компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями требований информационной безопасности;».

29. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста»:

абзац седьмой подпункта 2) пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«копия свидетельства или уведомление о смерти, заключение судебно-медицинской экспертизы или протокол патологоанатомического вскрытия представляются в случае смерти застрахованного;».

30. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

в статье 21:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Для получения разрешения заявитель представляет в уполномоченный орган электронное заявление.

3. Разрешение выдается в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления.»;

пункт 8 исключить.

31. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) в статье 2:

в подпункте 4-4) слово «выдающее» заменить словом «выпускающее»;

подпункт 21) исключить;

в подпункте 30-3) слова «междугородной и (или) международной» исключить;

подпункты 36-1) и 36-2) изложить в следующей редакции:

«36-1) пропуск междугородного трафика – осуществление процесса установления соединения и передачи информации через междугородные линии связи;

36-2) сертификат безопасности – набор элект­ронных цифровых символов, применяемый для пропуска трафика, содержащего протоколы, поддерживающие шифрование;»;

дополнить подпунктом 36-3) следующего содержания:

«36-3) защищенная связь – вид электрической связи с использованием специальных средств защиты информации (кодированная связь, засекреченная связь, шифрованная связь);»;

2) в пункте 1 статьи 8:

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) утверждение правил формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;»;

подпункт 19-3) исключить;

3) в пункте 1 статьи 9-1:

подпункты 2) и 4) изложить в следующей редакции:

«2) техническое обеспечение ведения реестра (базы данных) радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений и интернет-ресурса, содержащего информацию о наличии сетей связи и результатах контроля качества связи в населенных пунктах Республики Казахстан (цифровая карта телекоммуникаций);»;

«4) техническое сопровождение мероприятий по международной координации ресурсов радио­частот и орбитальных позиций;»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) согласование частотно-территориального плана сетей телерадиовещания, а также подбор и сопровождение радиочастот для сетей телерадиовещания.»;

4) в пункте 1 статьи 9-2:

подпункт 1) дополнить словами «, реестра статических адресов сетей передачи данных»;

в подпункте 2) слова «междугородной и меж­дународной» исключить;

5) пункт 6 статьи 12 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Невыполнение оператором связи обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунк­тов и (или) территорий, указанных в разрешении на использование радиочастотного спектра Рес­публики Казахстан, а также неиспользование радиочастотного спектра в течение одного года влекут ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;

6) пункт 1 статьи 14 дополнить словами «, в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 настоящего Закона»;

7) часть вторую пункта 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«Работники операторов связи, в функциональные обязанности которых входят работа и обслуживание средств проведения оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, а также обслуживание систем, обеспечивающих сбор и хранение служебной информации об абонентах, должны быть гражданами Республики Казахстан. Передача операторами связи иным лицам в каком-либо виде управления собственными сетями связи запрещается.»;

8) в статье 23:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Операторы связи обязаны обеспечивать приоритетное предоставление каналов и линий связи, а также их сохранность для нужд государст­венных органов, Службы государственной охраны Республики Казахстан, органов военного управления, национальной безопасности, внутренних дел Республики Казахстан, оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и принимать первоочередные и неотложные меры по замене каналов связи или их восстановлению в случае повреждения.»;

пункт 7 после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «, а также оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства»;

9) в статье 25:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Операторы связи обязаны оказывать услуги присоединения и пропуска трафика в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом. Типовые условия присоединения операторов связи согласовываются с уполномоченным органом.

3. Пропуск международного трафика осуществляется только через сети операторов международной связи с учетом соблюдения порядка функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Пропуск интернет-трафика операторами связи на территории Республики Казахстан осуществляется с учетом соблюдения порядка функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.»;

10) в статье 26:

в заголовке, пунктах 1 и 2 слова «доминирую­щими», «доминирующих», «доминирующего» и «доминирующим» исключить;

подпункт 3) пункта 3-1 после слов «подсетей связи в точки обмена интернет-трафиком» дополнить словами «по региональному признаку при условии присутствия оператора междугородной и (или) международной связи в регионе размещения точек обмена интернет-трафиком»;

11) пункт 6 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«Волоконно-оптические линии связи могут проводиться через воздушные линии электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденными государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.».

32. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункт 1) исключить;

подпункт 13-1) изложить в следующей редакции:

«13-1) информация о субъекте кредитной истории (далее – информация) – сведения в отношении субъектов кредитных историй в электронной форме и на бумажном носителе, передаваемые участниками системы формирования кредитных историй и их использования, при необходимости удостоверяемые посредством электронной цифровой подписи;»;

дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания:

«13-2) негативная информация о субъекте кредитной истории – краткая форма кредитного отчета о субъекте кредитной истории, содержащая сведения о ликвидации субъекта кредитной истории, являющегося юридическим лицом, по решению суда или о наличии у субъекта кредитной истории просроченной задолженности свыше девяноста календарных дней;»;

2) подпункт 1) пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) услуга по предоставлению специализированного программного обеспечения для автоматизации деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования;»;

3) в статье 23:

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Предоставление информации в кредитное бюро с государственным участием центральными исполнительными органами и подведомственными им юридическими лицами осуществляется на основании заключенного с ним в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об информатизации, договора с использованием электронного шлюза обмена информацией уполномоченного органа в сфере информатизации.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Информация предоставляется поставщиками в кредитные бюро в электронной форме. Случаи предоставления информации на бумажном носителе определяются внутренними документами кредитных бюро и заключаемыми ими договорами с поставщиками информации.»;

4) пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление кредитным бюро субъекту кредитной истории кредитного отчета в отношении его осуществляется на основании письменного зап­роса либо запроса в электронной форме субъекта кредитной истории.».

5) в пункте 5 статьи 30-1 слова «на электронном носителе» заменить словами «в электронной форме».

33. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

в подпункте 7) части первой пункта 3 статьи 33-1 слова «через свои филиалы и представительства» заменить словами «в электронной форме».

34. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:

абзац четвертый подпункта 2) части первой пунк­та 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«копия свидетельства или уведомление о смерти работника;».

35. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2006 года «О присяжных заседателях»:

1) в статье 1:

в подпункте 2) слово «списки» заменить словами «единый список»;

подпункты 3) и 4) исключить;

в подпункте 5) слово «основной» исключить;

подпункты 6) и 7) исключить;

в подпункте 8) слово «предварительного» заменить словом «единого»;

2) статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Единый список кандидатов в присяжные заседатели

1. В целях обеспечения участия граждан Рес­публики Казахстан в процессе отбора присяжных заседателей единый список кандидатов в присяжные заседатели формируется по запросу суда в электронной форме посредством информационно-аналитической системы уполномоченного органа в сфере информатизации и объектов информатизации «электронного правительства» в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.

2. Государственные органы обязаны представлять в информационно-аналитическую систему уполномоченного органа в сфере информатизации сведения для формирования единого списка кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Единый список кандидатов в присяжные заседатели формируется в алфавитном порядке. В списке указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), год рождения (в возрасте двадцати пяти лет – дополнительно день и месяц) и регистрация по месту жительства кандидата в присяжные заседатели.

Статья 5. Количество граждан, включаемых в единый список кандидатов в присяжные заседатели

В единый список кандидатов в присяжные заседатели включаются граждане Республики Казахстан, зарегистрированные по месту жительства на соответствующей административно-территориальной единице и соответствующие требованиям статьи 10 настоящего Закона, в количестве, определяемом председателем соответствующего областного и приравненного к нему суда.»;

3) статьи 6, 7, 8 и 9 исключить;

4) пункты 2, 3 и 4 статьи 11 исключить;

5) статью 12 исключить.

36. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»:

1) подпункты 2) и 4) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2) Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о созданных и прекративших деятельность на территории Республики Казахстан юридических лицах (филиалах и представительствах), индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, формирования и хранения сведений о присвоенных бизнес-идентификационных номерах;»;

«4) Национальный реестр индивидуальных идентификационных номеров – государственная база данных, предназначенная для формирования, учета, хранения информации об индивидуальных идентификационных номерах и сведений о физических лицах, которым они присвоены;»;

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-7) следующего содержания:

«3-7) Национальному оператору почты в целях функционирования единой системы электронных абонентских почтовых ящиков в рамках электронного документооборота;».

37. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«7) организации публичного интереса – финансовые организации (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), акционерные общества (за исключением некоммерческих), организации-недропользователи (кроме организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые), хлебоприемные предприятия, государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, субъекты государственной монополии, специального права, а также организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства, и дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющие­ся аффилированными с ними в соответствии с законами Республики Казахстан;».

38. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) подпункт 49-3) статьи 1 исключить;

2) в части первой статьи 5:

подпункт 6-5) исключить;

в подпункте 23-4) слово «среднего,» заменить словами «дошкольного воспитания и обучения, среднего, специального, дополнительного,»;

дополнить подпунктом 46-27) следующего содержания:

«46-27) разрабатывает и утверждает методику определения стоимости курсов повышения квалификации педагогов государственных организаций образования, а также организаций образования, получающих государственный образовательный заказ;»;

3) в пункте 17 статьи 47:

части первую, вторую, четвертую, пятую и седьмую изложить в следующей редакции:

«17. Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 3) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона, на обучение по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан, поступившие на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.»;

«Граждане Республики Казахстан, поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.»;

«Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 6) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона, на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.»;

в части восьмой слова «предусмотренного настоящим пунктом» заменить словами «определяемого Правительством Республики Казахстан».

39. В Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»:

1) подпункт 7-1) статьи 1 исключить;

2) в статье 8:

в пункте 4:

подпункт 3) исключить;

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) код по классификатору секторов экономики;

3-2) код по классификатору форм и видов собственности;»;

в пункте 6 слова «научных целях» заменить словами «научной и научно-технической деятельности»;

3) в статье 12:

в подпункте 8) слова «и ведомственных» исключить;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) разрабатывает и утверждает порядок представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности;»;

подпункт 13) исключить;

дополнить подпунктами 15-2), 15-3) и 19-2) следующего содержания:

«15-2) получает на безвозмездной основе от государственных органов, относящихся к органам государственной статистики, за исключением Нацио­нального Банка Республики Казахстан, первичные статистические данные, необходимые для производства официальной статистической информации, формируемой уполномоченным органом;

15-3) на основании запроса получает на безвозмездной основе от Национального Банка Рес­публики Казахстан первичные статистические данные в обезличенном виде, собираемые в целях формирования статистики внешнего сектора;»;

«19-2) получает и использует на безвозмездной основе данные от соответствующих уполномоченных государственных органов, организаций, сформированные при осуществлении государственных заказов и государственно-частного партнерства, в том числе данные дистанционного зондирования Земли из космоса, при осуществлении статистической деятельности;»;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) проводит анализ соответствия статистической деятельности государственных органов и Национального Банка Республики Казахстан, относящихся к органам государственной статистики, требованиям, утвержденным типовой методикой описания процесса производства статистической информации государственными органами, а также запрашивает необходимые для проведения анализа документы (информацию);»;

4) в статье 13:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывают, формируют и утверждают по согласованию с уполномоченным органом статис­тическую методологию в порядке, определенном уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктами 2-1) и 5-2) следующего содержания:

«2-1) утверждают по согласованию с уполномоченным органом формы ведомственных статистических наблюдений;»;

«5-2) получают на основании запроса обезличенные первичные статистические данные от уполномоченного органа для использования исключительно в статистических целях без передачи третьим лицам;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Национальный Банк Республики Казахстан получает на основании запроса обезличенные первичные статистические данные от уполномоченного органа для использования исключительно в статистических целях без передачи третьим лицам.»;

5) подпункт 2) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2) утверждать по согласованию с уполномоченным органом формы, предназначенные для сбора административных данных, а также методики расчета показателей;»;

6) в статье 17:

подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«4) получать на безвозмездной основе статистическую форму и (или) программное обеспечение, необходимые для представления первичных статистических данных в электронном виде;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на основании размещенного на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа уведомления о продлении срока и переносе срока представления респондентами первичных статистических данных при наличии подтверждения возникновения в информационной системе в последний день срока представления статистических форм технических неполадок, повлекших непредставление респондентами первичных статистических данных, представлять статистические формы на следующий рабочий день после устранения технических неполадок;»;

7) часть первую пункта 3 статьи 19 дополнить словами «, а также на основании итогов анализа статистической деятельности»;

8) пункты 2 и 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2. Статистическая методология по общегосударственным статистическим наблюдениям и формированию официальной статистической информации разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

3. Статистическая методология по ведомственным статистическим наблюдениям разрабатывается и утверждается государственными органами, относящимися к органам государственной статистики, и Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.»;

9) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«2. Органы государственной статистики обеспечивают пользователям равные права на одновременный доступ к качественной официальной статистической информации, в том числе в формате машиночитаемых данных и статистической методологии, путем их размещения на интернет-ресурсах органов государственной статистики и интернет-портале открытых данных веб-портала «электронного правительства».».

40. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»:

1) в статье 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) контрольные приборы учета – технические устройства, определяющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, предназначенные для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) производственный объект баз нефтепродуктов – технологическое оборудование, резервуарный парк, технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема, хранения, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования;»;

подпункт 24-2) изложить в следующей редакции:

«24-2) оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, обеспечивающее автоматизированную онлайн-передачу данных контрольных приборов учета уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, его территориальным подразделениям, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов;»;

2) статью 7 дополнить подпунктом 21-8) следую­щего содержания:

«21-8) разрабатывает и утверждает порядок и требования по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета;»;

3) подпункт 6) пункта 3 статьи 12 дополнить словами «, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов»;

4) часть четвертую подпункта 1) пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Реализация, отгрузка и (или) транспортировка, а также прокачка нефтепродуктов с баз неф­тепродуктов осуществляются без применения контрольных приборов учета, при этом хранение нефтепродуктов в резервуарах баз нефтепродуктов осуществляется с обязательным оснащением контрольными приборами учета;»;

5) пункт 6 статьи 21 дополнить словами «с обязательным оснащением контрольными приборами учета».

41. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) подпункт 19-1) статьи 1 исключить;

2) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«1. Этнические казахи, самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут обращаться на присвоение или продление статуса кандаса и (или) включение в региональную квоту приема кандасов в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения.»;

3) часть вторую пункта 8 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«Этнические казахи могут обращаться на присвоение статуса кандаса и (или) включение в регио­нальную квоту приема кандасов в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения.»;

4) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«1. Этнические казахи, самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, по прибытии на место проживания в случае выбора ими регио­на, определенного Правительством Республики Казахстан, могут обращаться на присвоение или продление статуса кандаса и (или) включение в региональную квоту приема кандасов в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения, и обращаются в территориальные подразделения органов внутренних дел за разрешением на постоянное проживание.».

42. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Респуб­лики Казахстан»:

1) в пункте 1 статьи 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) уполномоченный орган в области связи – центральный исполнительный орган, осуществляющий формирование, развитие и обеспечение безопаснос­ти инфраструктуры связи Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

«8-1) уполномоченный орган в области информации – центральный исполнительный орган, осуществляющий формирование, развитие и обеспечение безопасности единого информационного пространства, а также межотраслевую координацию деятельности по обеспечению безопасности информационного пространства;

8-2) уполномоченный орган в сфере информатизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и «электронного правительства»;»;

2) в статье 23:

часть вторую пункта 4 дополнить словами «в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи»;

в подпунктах 6) и 7) пункта 6 слова «и информации» исключить;

пункт 7 после слова «связи» дополнить словами «и информации».

43. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности»:

подпункт 18-1) пункта 1 статьи 9 исключить.

44. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

в статье 17:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения на военнообязанных и призывников об изменении фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), даты, места рождения; о регистрации смерти; признанных лицами с инвалидностью; о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства; о наличии либо отсутствии совершения лицом уголовного правонарушения местные органы военного управления района (города областного значения) получают из информационных систем уполномоченных органов, осуществляющих деятельность по указанным направлениям, посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов.

В случае отсутствия взаимодействия между государственными информационными системами сведения направляются в местные органы военного управления района (города областного значения) в течение трех рабочих дней.»;

пункты 6, 8 и 10 исключить.

45. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

подпункт 2) пункта 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«2) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании запроса нотариуса;».

46. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 24 после слова «личность,» дополнить словами «либо их предъявлении посредством сервиса цифровых документов»;

2) пункт 1 статьи 40 дополнить словами «либо при их предъявлении посредством сервиса цифровых документов».

47. В Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность»:

1) подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) документ, удостоверяющий личность, – до­кумент установленного образца с зафиксированной в нем информацией о персональных данных физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в целях идентификации личности, выдаваемый на материальном носителе либо в случаях, определенных настоящим Законом, в электронной форме;»;

2) статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.»;

3) пункт 3 статьи 22 исключить.

48. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) общественно значимая услуга – государственная услуга, осуществляемая на непрерывной основе и направленная на удовлетворение законных интересов общества;»;

в подпункте 5) слова «, осуществляемых в индивидуальном порядке» заменить словами «или их совокупности, осуществляемых»;

подпункт 7) исключить;

подпункт 10-1) изложить в следующей редакции:

«10-1) пилотный проект в сфере оказания государственных услуг – процесс по апробации изменения процессов, подходов при оказании государственных услуг;»;

подпункт 16) исключить;

подпункты 17-1) и 17-2) изложить в следующей редакции:

«17-1) проактивная услуга – государственная услуга, оказываемая без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя;

17-2) реинжиниринг – преобразование текущего рабочего процесса с целью повышения эффективности, качества и результативности деятельности организации;»;

дополнить подпунктами 17-3) и 17-4) следующего содержания:

«17-3) стационарное абонентское устройство – средство связи, обеспечивающее передачу или прием на расстоянии заданной абонентом информации при помощи электрических сигналов, передаваемых по проводам, или радиосигналов;

17-4) абонентское устройство сотовой связи – средство связи индивидуального использования, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема заданной абонентом информации и подключаемое к сети оператора сотовой связи, не имеющее постоянного географически определяемого местоположения в рамках обслуживаемой территории, работающее в сетях сотовой связи;»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) получать государственные услуги по принципу «одного заявления»;»;

3) в статье 5:

подпункт 2) пункта 1 исключить;

в пункте 2:

в части первой:

подпункт 5) дополнить словами «, за исключением государственных услуг, оказываемых в течение одного рабочего дня»;

дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) отказывать в оказании государственных услуг в случаях и по основаниям, которые установлены законами Республики Казахстан.»;

подпункт 1) части второй изложить в следующей редакции:

«1) документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов;»;

4) подпункт 2-1) статьи 6 исключить;

5) подпункт 2) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2) осуществляет государственный контроль за качеством оказания государственных услуг, на основе анализа и мониторинга вырабатывает предложения, направленные на предупреждение нарушений при их оказании и обеспечение прав и законных интересов услугополучателей;»;

6) подпункт 7) статьи 8 исключить;

7) в статье 9:

подпункт 8-1) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) утверждает правила деятельности Единого контакт-центра и взаимодействия Единого контакт-центра с центральными государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также услугодателями;»;

подпункт 10) исключить;

подпункт 12-3) изложить в следующей редакции:

«12-3) координирует деятельность центральных государственных органов, местных исполнительных органов по реинжинирингу оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления, ­утвержденными Правительством Республики Казахстан (далее – правила цифровой трансформации государственного управления);»;

подпункт 13) исключить;

подпункт 13-1) изложить в следующей редакции:

«13-1) утверждает порядок оказания проактивных услуг;»;

8) подпункты 2) и 5) статьи 9-1 исключить;

9) в статье 10:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) осуществляют реинжиниринг оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) координируют деятельность своих территориальных подразделений, а также местных исполнительных органов областей, городов респуб­ликанского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по соблюдению законодательства Республики Казахстан, регулирующего порядок оказания государственных услуг;»;

10) подпункт 7) статьи 11 изложить в следующей редакции:

«7) осуществляют реинжиниринг оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;»;

11) часть вторую пункта 1 статьи 13 исключить;

12) в статье 14:

подпункт 2) дополнить абзацем пятым следую­щего содержания:

«выдачи результата оказания государственной услуги;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) порядок направления информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственной услуги, в организации, осуществляющие прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги, и услугодателям;»;

в подпункте 3-1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3-1) приложение с перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, которое содержит:»;

абзацы девятый и десятый изложить в следую­щей редакции:

«график работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации;

перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги;»;

13) в пункте 2 статьи 15 слова «, в течение пяти рабочих дней со дня включения государственной услуги в реестр государственных услуг» исключить;

14) в статье 18:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) посредством веб-портала «электронного правительства»;

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) посредством абонентского устройства сотовой связи;

6) посредством объектов информатизации, определенных центральными государственными органами.»;

15) в пункте 6 статьи 20 слово «письменное» исключить;

16) пункт 4 статьи 21 исключить;

17) статьи 21-1 и 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 21-1. Оказание проактивных услуг

Оказание проактивных услуг осуществляется посредством информационных систем государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале «электронного правительства» и наличии согласия услугополучателя на сбор и обработку персональных данных, полученного посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным.

Статья 22. Реинжиниринг оказания государственных услуг

Реинжиниринг оказания государственных услуг осуществляется центральными государственными органами, государственной корпорацией, местными исполнительными органами на постоянной основе в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления.

Реализация пилотных проектов в сфере оказания государственных услуг уполномоченного органа в сфере оказания государственных услуг и заинтересованных центральных государственных органов – разработчиков подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, осуществляется на основании совместного решения.»;

18) пункт 3 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«Критерии оценки качества оказания общественно значимых услуг устанавливаются в рамках социологических исследований или мониторинга качества их оказания.».

49. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»:

1) в части второй статьи 6 слово «законодательством» заменить словом «законами»;

2) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«2. При сборе, обработке персональных данных для осуществления аналитики данных в целях реализации государственными органами деятельности обезличивание персональных данных осуществляется оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными, за исключением случаев, когда обезличивание персональных данных произведено собственником и (или) оператором.».

50. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

1) пункты 2, 3 и 6 статьи 72 изложить в следую­щей редакции:

«2. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безо­пасности проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

3. Рассмотрение документов об аттестации на право проведения работ в области промышленной безопасности осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.»;

«6. В выдаче аттестата может быть отказано по причине несоответствия заявителя требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, аттестуемым на право проведения работ в области промышленной безопасности.

При устранении юридическим лицом указанной причины заявление об аттестации рассматривается на общих основаниях.»;

2) пункты 1 и 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«1. Рассмотрение документов для получения разрешения на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности, рассмотрев представленные документы, принимает решение о выдаче разрешения на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств либо представляет мотивированный отказ.»;

3) пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«1. Рассмотрение документов для получения разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе, в том числе иностранного происхождения, осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.»;

4) часть первую пункта 6 статьи 76 изложить в следующей редакции:

«6. Рассмотрение документов для присвоения регистрационного шифра декларации осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.»;

5) пункт 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:

«3. При постановке на учет, снятии с учета опас­ного технического устройства производится соответствующая запись в журнале учета опас­ных технических устройств территориального под­разделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности или структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функцию надзора за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.»;

6) пункт 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов регулируется правилами согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект.».

51. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 13-1) следую­щего содержания:

«13-1) автоматический режим проверки заявителя и выдачи разрешения – режим, при котором рассмотрение заявления и выдача разрешения производятся без участия ответственного лица разрешительного органа;»;

2) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о выданных разрешениях, направленных уведомлениях, условиях выдачи разрешений и направления уведомлений должны размещаться на веб-портале «электронного правительства» и интернет-ресурсах государственных органов, а также на иных объектах информатизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг на казахском и русском языках, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.»;

3) статью 15 дополнить подпунктом 2-2) следую­щего содержания:

«2-2) разработка и утверждение перечня разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений;»;

4) в части второй пункта 4 статьи 25:

слова «посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений» исключить;

слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «посредством электронной цифровой подписи»;

5) часть третью пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«В случае подачи заявления в электронной форме подтверждением принятия заявления является документ, удостоверенный посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица разрешительного органа.»;

6) в части второй пункта 8 статьи 34:

слова «посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений подтверждением» заменить словом «подтверждением»;

слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «посредством электронной цифровой подписи»;

7) пункт 2 статьи 46 дополнить словами «, а также на иных объектах информатизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

8) в статье 48:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае подачи заявления в электронной форме регистрация заявления лицензиаром и органом, уполномоченным на выдачу разрешения второй категории, производится в течение одного рабочего дня.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Допускаются осуществление проверки заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений.

В этом случае результат соответствующей государственной услуги удостоверяется посредством электронной цифровой подписи владельца государственной информационной системы разрешений и уведомлений. При этом ответственность за результат государственной услуги несет разрешительный орган.

Перечень разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений, определяется уполномоченным органом в сфере информатизации на основании утвержденного нормативного правового акта разрешительного органа.».

52. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»:

1) пункт 1-1 статьи 10 исключить;

2) часть вторую пункта 2 статьи 31 исключить.

53. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»:

1) в статье 1:

подпункты 1) и 5) изложить в следующей редакции:

«1) информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированных в любой форме;»;

«5) открытые данные – данные, представленные в машиночитаемом виде и предназначенные для дальнейшего использования, повторной публикации в неизменном виде;»;

в подпунктах 4), 6), 6-1), 7), 11) и 11-1) слова «компонент веб-портала «электронного правительства» заменить словами «объект информатизации»;

2) в статье 16:

в абзаце втором подпункта 6) пункта 3 слова «стандарты государственных услуг,» исключить;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Интернет-ресурсы государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора должны быть адаптированы для использования лицами с инвалидностью с нарушениями зрения и (или) слуха.».

54. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

подпункт 3) пункта 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3) создание и развитие информационной сис­темы и электронных информационных ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования.».

55. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

1) в статье 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) сервисная модель информатизации – автоматизация государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг путем приобретения информационно-коммуникационных услуг;»;

подпункты 3-1) и 3-2) исключить;

в подпункте 24) слова «приводит к» заменить словами «приводит к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного дос­тупа и иных сведений, содержащих охраняемую законом тайну,»;

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

«26) информационно-коммуникационная услуга – услуга или совокупность услуг по имущественному найму (аренде, временному использованию) и (или) размещению вычислительных ресурсов, предоставлению программного обеспечения, программных продуктов, технических средств в пользование, включая услуги связи, посредством которых обеспечивается функционирование данных услуг;»;

подпункты 26-1) и 27) исключить;

подпункты 31-1) и 35) изложить в следующей редакции:

«31-1) отраслевой центр информационной безопасности – юридическое лицо или структурное подразделение центрального исполнительного органа, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, осуществляющее организацию и координацию мероприятий по обеспечению защиты информации от несанкционированного доступа или воздействия в отношении подведомственных организаций и (или) регулируемой сферы управления;»;

«35) открытые данные – данные, представленные в машиночитаемом виде и предназначенные для дальнейшего использования, повторной публикации в неизменном виде;»;

в подпункте 36) слова «компонент веб-портала «электронного правительства» заменить словами «объект информатизации»;

в подпункте 45) слова «сетей телекоммуникаций» заменить словами «объектов информатизации»;

подпункты 49) и 53) исключить;

подпункты 53-2) и 55-2) изложить в следующей редакции:

«53-2) техническая документация – комплект документации на объект информатизации, на основании которого осуществляется создание и развитие объекта информатизации, а также его опытная и промышленная эксплуатация;»;

«55-2) сервис цифровых документов – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», закрепленный за оператором и предназначенный для отображения и использования документов в электронном виде, сформированных на основании сведений из объек­тов информатизации.

Документы в сервисе цифровых документов, используемые и представляемые государственным органам, физическим и юридическим лицам, равнозначны документам на бумажном носителе;»;

подпункт 59) исключить;

в подпункте 61) слова «либо предоставившее согласие на оказание проактивной услуги» исключить;

подпункт 68) дополнить словами «, а также централизованного сбора, обработки, хранения государственных электронных информационных ресурсов»;

подпункт 69) изложить в следующей редакции:

«69) архитектура «электронного правительства» – описание объектов информатизации «электронного правительства», включая задачи, функции государственного управления в разрезе соответствующих отраслей (сфер), в цифровой форме;»;

в подпункте 71) слова «и типовой архитектуры «электронного акимата» исключить;

2) в подпункте 2) пункта 2 статьи 4 слова «правилами по сбору, обработке, хранению, передаче электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в целях реализации функций государственными органами» заменить словами «требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными»;

3) статью 5 дополнить подпунктом 9-1) следую­щего содержания:

«9-1) обеспечение перехода к сервисной модели информатизации;»;

4) в статье 7:

подпункты 4) и 17) изложить в следующей редакции:

«4) утверждает правила создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации «электронного правительства», а также информационно-коммуникационных услуг;»;

«17) утверждает правила формирования и мониторинга реализации архитектуры «электронного правительства»;»;

подпункты 18), 24), 29) и 33) исключить;

в подпункте 35) слова «, за исключением проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации» исключить;

подпункты 40), 41), 41-1) и 41-2) исключить;

подпункт 52) изложить в следующей редакции:

«52) организует учет сведений об объектах информатизации «электронного правительства» и размещение электронных копий технической документации объектов информатизации «электронного правительства», а также сведений и копий технической документации объектов информатизации государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора на архитектурном портале «электронного правительства»;

подпункты 59), 61) и 63-1) исключить;

подпункт 63-4) изложить в следующей редакции:

«63-4) утверждает правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов;»;

дополнить подпунктом 63-5) следующего содержания:

«63-5) утверждает методику построения «умных» городов (эталонный стандарт «умных» городов Рес­публики Казахстан) по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;»;

5) в подпункте 12) статьи 7-1 слова «в части обеспечения информационной безопасности» исключить;

6) в статье 7-2:

подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) принимает меры по минимизации угроз информационной безопасности, незамедлительно информирует владельца информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также Национальный координационный центр информационной безопасности о фактах выявления инцидентов и угроз информационной безопасности;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан, банки второго уровня Республики Казахстан, в которых функции оперативного центра информационной безопасности осуществляются их структурными подразделениями.»;

7) пункт 1 статьи 7-4 изложить в следующей редакции:

«1. Национальный координационный центр информационной безопасности:

1) осуществляет сбор, анализ и обобщение информации отраслевых центров информационной безопасности и оперативных центров информационной безопасности об инцидентах информационной безопасности на объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и других критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры;

2) реализует задачи и функции Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности;

3) реализует задачи и функции Государственного оперативного центра информационной безопасности.»;

8) в статье 7-5:

пункт 1 изложить в следующей редакции

«1. Отраслевой центр информационной безопас­ности организовывает и координирует обеспечение информационной безопасности субъектами информатизации соответствующей отрасли (сферы) государственного регулирования, в том числе:

1) осуществляет деятельность по анализу, оценке, прогнозированию и профилактике угроз информационной безопасности организаций;

2) осуществляет обмен информацией, необходимой для обеспечения информационной безопас­ности, с Национальным координационным центром информационной безопасности;

3) осуществляет сбор, консолидацию, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах информационной безопасности, поступивших от субъектов информатизации соответствующей отрасли (сферы);

4) предоставляет информацию, необходимую для обеспечения информационной безопасности, субъек­там информатизации соответствующей отрасли (сферы), в том числе информацию об угрозах безопасности, уязвимостях в объектах информатизации соответствующей отрасли (сферы), предпосылках возникновения инцидентов информационной безопасности, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;

5) обеспечивает сохранность сведений ограниченного распространения, ставших известными отраслевому центру информационной безопаснос­ти в рамках осуществления его деятельности.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Отраслевой центр информационной безопас­ности для осуществления своих функций использует объект информатизации по сбору, обработке и обмену информацией по событиям и инцидентам информационной безопасности, порядок подключения и использования которого отраслевыми организациями определяется уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы) государственного регулирования.»;

9) дополнить статьями 7-7 и 7-8 следующего содержания:

«Статья 7-7. Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности

1. Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности:

1) осуществляет межотраслевую координацию по вопросам мониторинга обеспечения информационной безопасности, защиты и безопасного функционирования объектов информатизации «электронного правительства», казахстанского сегмента Интернета, а также критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, реагирования на инциденты информационной безопасности с проведением совместных мероприятий по обеспечению информационной безопасности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) содействует собственникам, владельцам и пользователям объектов информатизации в вопросах безопасного использования информационно-коммуникационных технологий.

2. Сотрудники Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 7-8. Государственный оперативный центр информационной безопасности

1. Государственный оперативный центр информационной безопасности:

1) осуществляет мониторинг обеспечения информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства» посредством системы мониторинга обеспечения информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности;

2) осуществляет мониторинг событий информационной безопасности объектов информатизации государственных органов;

3) осуществляет мероприятия по выявлению, пресечению и исследованию угроз и инцидентов информационной безопасности на объектах информатизации «электронного правительства» и формирует рекомендации по их устранению или предотвращению;

4) осуществляет координацию мероприятий по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства», а также реагированию на инциденты информационной безопасности;

5) обеспечивает публикацию сведений на платформе выявления уязвимостей об объектах информатизации, подключенных к Государственному оперативному центру информационной безопасности.

2. Сотрудники Государственного оперативного центра информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

10) в статье 9:

заголовок после слов «государственных органов,» дополнить словами «в том числе»;

в части первой:

абзац первый после слов «государственные органы,» дополнить словами «в том числе»;

в подпункте 1) слова «а также правил реализации сервисной модели информатизации» заменить словами «требований по развитию архитектуры «электронного правительства», требований по управлению данными»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) обеспечивают реализацию архитектуры «электронного правительства»;»;

подпункт 5) исключить;

в подпункте 10) слова «сервисному интегратору «электронного правительства» заменить словом «оператору»;

в подпункте 16) слова «у оператора в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг» исключить;

подпункт 17-4) изложить в следующей редакции:

«17-4) предоставляют доступ оператору к электронным информационным ресурсам для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными, за исключением Службы государственной охраны Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 17-5) следующего содержания:

«17-5) передают данные на информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;»;

11) в статье 10:

в подпункте 1) слова «а также правил реализации сервисной модели информатизации» заменить словами «требований по развитию архитектуры «электронного правительства», требований по управлению данными»;

подпункты 2) и 5) исключить;

в подпункте 8) слова «сервисному интегратору «электронного правительства» заменить словом «оператору»;

в подпункте 16) слова «у оператора в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг» исключить;

подпункт 16-3) изложить в следующей редакции:

«16-3) предоставляют доступ оператору к электронным информационным ресурсам для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;»;

дополнить подпунктом 16-4) следующего содержания:

«16-4) передают данные на информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;»;

12) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктами 6-1) и 15) следующего содержания:

«6-1) осуществляет инвестиции в промышленно-инновационные проекты, венчурные фонды в области информационно-коммуникационных технологий путем участия в уставных капиталах субъек­тов промышленно-инновационной деятельности, создания юридических лиц, в том числе с иностранным участием, и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;»;

«15) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Респуб­лики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

13) в статье 12:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) участвует в реализации государственной политики в сфере информатизации;»;

в подпункте 2) слова «, а также правил реализации сервисной модели информатизации» исключить;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) обеспечивает формирование и развитие архитектуры «электронного правительства»;

подпункт 5) исключить;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) разрабатывает методику по построению «умных» городов (эталонный стандарт «умных» городов Республики Казахстан);»;

подпункты 7) и 8) исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) организовывает развитие сервисной модели информатизации;»;

в подпункте 10) слова «, утвержденной архитектуре государственного органа, типовой архитектуре «электронного акимата» и на наличие возможности использования стандартных решений при создании и развитии объекта информатизации «электронного правительства» заменить словами «и архитектуре «электронного правительства»;

подпункты 11) и 13) исключить;

подпункт 15) дополнить словами «, управлении данными»;

подпункт 17) исключить;

подпункты 19) и 21-1) исключить;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) проводит анализ данных, в том числе открытых данных, формируемых государственными органами, государственными юридическими лицами, юридическими лицами с участием государства в уставном капитале.»;

14) в статье 13:

в подпункте 1) слова «, а также правил реализации сервисной модели информатизации» заменить словами «требований по развитию архитектуры «электронного правительства», требований по управлению данными»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) оказывает информационно-коммуникационные услуги государственным органам;»;

подпункт 8) исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) оказывает услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» для создания, развития и размещения объектов информатизации «электронного правительства»;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) осуществляет интеграцию и подключение объектов информатизации «электронного правительства» к шлюзу «электронного правительства» и национальному шлюзу Республики Казахстан, а также подключение объектов информатизации государственных органов к информационно-коммуникационной инфраструктуре «электронного правительства»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) осуществляет сбор, обработку, хранение, передачу электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;»;

дополнить подпунктами 17), 18) и 19) следующего содержания:

«17) осуществляет сбор, обработку, хранение, передачу данных на информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства» в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;

18) оказывает услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры для оказания информационно-справочных и консультационных услуг юридическим лицам;

19) осуществляет учет и хранение разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации «электронного правительства».»;

15) пункт 2 статьи 13-1 дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

«10) оказание содействия в проведении и организации мероприятий, направленных на развитие инноваций в корпоративном секторе в целях совершенствования взаимодействия между участниками международного технологического парка «Астана Хаб»;

11) организация подготовки квалифицированных кадров в области информационно-коммуникационных технологий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

16) в пункте 1 статьи 14:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности, отнесенные к государственной монополии:»;

подпункт 8) исключить;

подпункт 14) исключить;

дополнить подпунктами 18), 19) и 20) следующего содержания:

«18) обеспечивает функционирование объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры Национального координационного центра информационной безопасности;

19) обеспечивает функционирование единой национальной резервной платформы хранения электронных информационных ресурсов, устанавливает периодичность резервного копирования электронных информационных ресурсов критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

20) по запросу уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности принимает участие в осуществлении государственного контроля в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности.»;

17) подпункт 2) статьи 15 изложить в следующей редакции:

«2) осуществляет круглосуточное консультационное сопровождение государственных органов по вопросам оказываемых оператором информационно-коммуникационных услуг;»;

18) в статье 16:

пункт 2 дополнить подпунктами 1-1) и 2-1) следующего содержания:

«1-1) создавать и выпускать в обращение на территории Республики Казахстан объекты информатизации государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, выполнения государственных функций и оказания государственных услуг, на государственном, русском языках и при необходимости на других языках;»;

«2-1) осуществлять учет и актуализацию сведений об объектах информатизации «электронного правительства» и электронных копий технической документации объектов информатизации «электронного правительства» на архитектурном портале «электронного правительства»;»;

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Собственник объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры несет ответственность перед собственником или владельцем электронных информационных ресурсов за безопасность хранения и защиту электронных информационных ресурсов, защиту информационных систем, размещенных на принадлежащих ему объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры.

7. Субъекты квазигосударственного сектора передают оператору обезличенные сведения, необходимые для осуществления аналитики данных, в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.»;

19) в статье 17:

пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) осуществлять учет и актуализацию сведений об объектах информатизации «электронного правительства» и электронных копий технической документации объектов информатизации «электронного правительства» на архитектурном портале «электронного правительства»;»;

подпункты 2) и 3) части первой пункта 2-1 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечить для критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, являющихся объектами информатизации «электронного правительства», подключение сис­тем журналирования событий информационной безопасности к техническим средствам системы мониторинга обеспечения информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности самостоятельно или путем приобретения услуг третьих лиц в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

3) оповещать Национальный координационный центр информационной безопасности и оперативный центр информационной безопасности, к которому подключены критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, о самостоятельно выявленных инцидентах информационной безопасности в порядке и сроки, которые определены правилами проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, если иное не установлено законами Республики Казахстан;»;

20) статью 18-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Собственники и владельцы интеллектуального робота обязаны информировать субъекта персональных данных об автоматизированной обработке в соответствии с пунктом 6 статьи 36 настоящего Закона.»;

21) в статье 19:

часть вторую пункта 1 дополнить словами «и участие субъекта оказания услуг»;

часть шестую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Проактивной услугой, оказываемой в электронной форме, является услуга, оказываемая без заявления субъекта получения услуг по инициативе субъекта оказания услуг.»;

22) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. При оказании услуг в электронной форме субъекты оказания услуг принимают сведения в электронной форме о платежах услугополучателей от платежного шлюза «электронного правительства» как достоверные.»;

23) пункт 1 статьи 22 дополнить частью второй следующего содержания:

«Формирование и мониторинг реализации архитектуры «электронного правительства» осуществляются в соответствии с правилами формирования и мониторинга реализации архитектуры «электронного правительства».»;

24) статьи 23 и 24 исключить;

25) часть первую пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1. Автоматизация деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, осуществляется путем создания и развития объектов информатизации «электронного правительства» либо путем приобретения объектов информатизации «электронного правительства» или информационно-коммуникационных услуг в соответствии с архитектурой «электронного правительства» и с учетом проведенного реинжиниринга.»;

26) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«1. Автоматизация деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, осуществляется с учетом обеспечения приоритетности создания и развития объектов информатизации «электронного правительства» и оказания информационно-коммуникационной услуги на информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства», находящейся на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных правилами создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации «электронного правительства», а также информационно-коммуникационных услуг.

Информационно-коммуникационная платформа «электронного правительства» должна включать среды разработки и тестирования.

Право собственности на информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» не создает права собственности на создаваемые с ее помощью и (или) размещенные в ней данные, принадлежащие другим собственникам или владельцам, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или согла­шением между ними.

При автоматизации деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, а также аналитики данных использование данных, размещенных на информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства», осуществляется без согласования собственников или владельцев данных.»;

27) в статье 27:

в заголовке слова «и шлюз» исключить;

в пункте 1:

в части первой слова «информационной системой, представляющей» заменить словами «объектом информатизации, представляющим»;

часть третью исключить;

28) в пункте 1 статьи 28 слова «информационная система, автоматизирующая» заменить словами «объект информатизации, автоматизирующий»;

29) в пунктах 1 и 2 статьи 30 слова «локальных, ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций» заменить словами «объектов информатизации»;

30) в статье 31:

в пункте 1:

слова «информационная система, предназначенная» заменить словами «объект информатизации, предназначенный»;

слова «в соответствии с классификатором и» заменить словами «, архитектуры «электронного правительства» в целях»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора размещают на архитектурном портале «электронного правительства» сведения об объектах информатизации и электронные копии технической документации к ним в соответствии с правилами учета сведений об объектах информатизации «электронного правительства» и размещения электронных копий технической документации объектов информатизации «электронного правительства».

Перечень технической документации к объекту информатизации, требуемой к размещению, определяется правилами учета сведений об объектах информатизации «электронного правительства» и размещения электронных копий технической документации объектов информатизации «электронного правительства».»;

31) пункт 4 статьи 33 дополнить частью второй следующего содержания:

«Собственник или владелец электронного информационного ресурса имеет право изъять принадлежащие ему электронные информационные ресурсы, создаваемые и (или) размещенные в объектах информатизации, принадлежащих другому лицу, в структурированном, машиночитаемом формате, если это технически осуществимо, в целях передачи их иному лицу, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглашением между ними.»;

32) в статье 34:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Управление данными, содержащимися в электронных информационных ресурсах, в рамках осуществления государственных функций и оказания вытекающих из их реализации государственных услуг осуществляется в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.»;

пункт 5 исключить;

в пункте 7 слова «формирование электронных документов в сервисе» заменить словами «отображение электронных документов посредством сервиса»;

в пункте 8 слова «, хранящимся в сервисе цифровых документов,» заменить словами «посредством сервиса цифровых документов»;

33) пункт 2-1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«2-1. Доступ к электронным информационным ресурсам, являющимся конфиденциальными, для осуществления аналитики данных осуществляется с учетом обеспечения обезличивания электронных информационных ресурсов. Данные предоставляются оператору в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.»;

34) в статье 36:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«К электронным информационным ресурсам, содержащим общедоступные персональные данные, относятся электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, на которые в соответствии с законами Республики Казахстан не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свободным с согласия субъекта персональных данных.»;

пункт 4 после слова «взаимодействия» дополнить словами «, за исключением осуществления деятельности правоохранительных, специальных государственных органов Республики Казахстан и судов, исполнительного производства,»;

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменном виде (в том числе электронной форме), с идентификацией на портале «электронного правительства» посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения или использованием интернет-сервисов, информационно-коммуникационная инфраструктура которых расположена на территории Республики Казахстан, содержащих одноразовый пароль для заключения соглашения. Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, которые определены соглашением. Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.»;

пункт 6 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Собственникам или владельцам электронных информационных ресурсов запрещается принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки электронных информационных ресурсов, в том числе посредством интеллектуального робота, в результате которых у субъектов персональных данных возникают, изменяются или прекращаются права, законные интересы, за исключением случаев, когда указанное решение принимается с согласия субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Собственники или владельцы электронных информационных ресурсов обязаны информировать субъекта персональных данных об использовании автоматизированной обработки, в результате которой у субъекта персональных данных возникают, изменяются или прекращаются права, законные интересы.

Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействие) собственников или владельцев электронных информационных ресурсов в порядке, установленном законами Республики Казахстан.»;

в пункте 7 слова «правилами по сбору, обработке, хранению, передаче электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в целях реализации функций государственными органами» заменить словами «требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными»;

35) в статье 38:

в пункте 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) архитектуры «электронного правительства», требований по ее развитию, а также требований по управлению данными;»;

подпункт 3) исключить;

в пункте 4 слова «после ее ввода в промышленную эксплуатацию» исключить;

36) в статье 39:

пункт 1 исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Создание и развитие объектов информатизации «электронного правительства» в рамках реализации сервисной модели информатизации осуществляются в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и правилами создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации «электронного правительства», а также информационно-коммуникационных услуг.»;

37) часть вторую пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«Собственники и (или) владельцы с момента ввода в промышленную эксплуатацию объекта информатизации «электронного правительства» обеспечивают передачу оператору для учета и хранения всех версий разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации «электронного правительства» в соответствии с правилами учета и хранения разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации «электронного правительства».»;

38) пункт 1 статьи 41-1 изложить в следующей редакции:

«1. Списание объектов информатизации «электронного правительства» осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, по решению, принятому собственником на основании архитектуры «электронного правительства».»;

39) в статье 43:

в пункте 1 слова «информационных систем государственных органов» заменить словами «объектов информатизации «электронного правительства»;

пункты 2 и 3 исключить;

40) пункт 1 статьи 44 исключить;

41) главу 7 исключить;

42) в статье 49:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. К объектам испытаний, подлежащим обязательным испытаниям на соответствие требованиям информационной безопасности, относятся:

1) программное обеспечение (программный продукт), созданное и (или) размещенное на информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства»;

2) информационно-коммуникационная платформа «электронного правительства»;

3) интернет-ресурс государственного органа, государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора;

4) информационная система государственного органа, государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора;

5) критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры;

6) негосударственная информационная система, предназначенная для формирования государственных электронных информационных ресурсов, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг.»;

пункт 4 после слова «правительства»),» дополнить словами «государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора»;

43) пункты 3-1 и 3-2 статьи 54 изложить в следующей редакции:

«3-1. В целях реализации требований обеспечения информационной безопасности для обороны страны и безопасности государства осуществляется приобретение программного обеспечения и продукции электронной промышленности в виде товара и информационно-коммуникационной услуги из реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

При этом в случае отсутствия в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности необходимой продукции допускается ее приобретение в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

Собственники и владельцы программного обеспечения, включенного в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, обеспечивают передачу исходных программных кодов оператору для учета и хранения.

3-2. Собственники или владельцы негосударственных информационных систем, предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг, до интеграции с информационными системами государственных органов:

принимают меры по соответствию единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

создают собственный оперативный центр информационной безопасности и обеспечивают его функционирование или приобретают услуги оперативного центра информационной безопасности у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, а также обеспечивают взаимодействие его с Национальным координационным центром информационной безопасности.»;

44) пункт 2 статьи 59 исключить.

56. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

1) подпункты 48), 51) и 63) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«48) идентификация – процедура сравнения представленных сведений со сведениями о физическом лице, необходимая для предоставления услуг;»;

«51) регистрируемое почтовое отправление – письменная корреспонденция, посылка, принимаемые с выдачей отправителю подтверждающего документа на бумажном носителе либо в электронной форме с присвоением почтовому отправлению номера почтовой регистрации (идентификационного буквенно-цифрового штрих-кода) и вручаемые адресату почтового отправления под роспись либо иным способом с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, информационных систем, подтверждающих такое вручение;»;

«63) электронный абонентский почтовый ящик – доменное имя пользователя услуг оператора почты, являющееся адресом электронной почты и создаваемое в информационной системе оператора почты, Национального оператора почты для передачи электронных писем (сообщений), документов, информации и (или) гибридных отправлений и их хранения;»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

«23-1) утверждает правила возмещения затрат по государственным услугам, оказываемым Национальным оператором почты в сельских населенных пунктах;»;

3) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. Пересылка регистрируемого почтового отправления осуществляется путем документального либо электронного подтверждения приема почтового отправления, выдачи отправителю подтверждающего документа на бумажном носителе либо в электронной форме с присвоением почтовому отправлению номера почтовой регистрации (идентификационного буквенно-цифрового штрих-кода), а также вручения адресату почтового отправления под роспись либо иным способом с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, информационных систем, подтверждающих такое вручение.»;

4) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Услуги электронной, гибридной почты

Услуги электронной почты заключаются в электронной передаче сообщений, информации, писем и документов между аутентифицированными пользователями услуг с подтверждением отправки и доставки такой передачи и обеспечением безопасного хранения полученных сообщений, информации, писем и документов.

К услугам гибридной почты относятся услуги по пересылке гибридного отправления.

Операторы почты осуществляют регистрацию пользователей услуг на добровольной основе согласно поданному пользователем услуг заявлению на бумажном носителе или в электронной форме. Порядок аутентификации и предоставления услуг электронной почты определяется на основании пользовательского соглашения между оператором почты и пользователем услуг.

Аутентификация пользователя услуг электронной почты осуществляется посредством электронной цифровой подписи.

Операторы почты применяют электронный почтовый штемпель, который является подтверждением передачи сообщений, информации, писем и документов в электронном виде и соответствующей форме подлинности операции, проведенной в определенное время одним или несколькими пользователями услуг.»;

5) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Извещение, уведомление

1. Извещение о поступлении регистрируемого почтового отправления по месту назначения направляется электронным способом на электронный абонентский почтовый ящик получателя почтового отправления, в случае отсутствия электронного абонентского почтового ящика извещение направляется на абонентский номер сотовой связи при его наличии либо доставляется на бумажном носителе до абонентского почтового ящика и (или) абонементного ящика.

2. Уведомление о получении адресатом почтового отправления является дополнительной услугой почтовой связи, за которую взимается плата с отправителя при приеме регистрируемого почтового отправления, и направляется обратно отправителю при вручении получателю регистрируемого почтового отправления.

3. Оформление и пересылка уведомления о получении регистрируемого почтового отправления осуществляются на бумажном носителе либо в электронной форме с использованием электронного абонентского почтового ящика.

4. Тариф за уведомление о получении адресатом почтового отправления оплачивается отправителем предварительно с получением квитанции оператора почты.»;

6) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 1-1) и 7) следующего содержания:

«1-1) оказывает в сельских населенных пунктах услуги, предусмотренные статьей 23-1 настоящего Закона;»;

«7) создает единую систему электронных абонентских почтовых ящиков и обеспечивает ее функционирование.»;

7) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Возмещение затрат Национального оператора почты, связанных с обеспечением доступа к государственным услугам

1. Доступ населения, проживающего в сельских населенных пунктах, к государственным услугам обеспечивается Национальным оператором почты в отделениях почтовой связи в соответствии с реестром государственных услуг, утверждаемым уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг.

2. Затраты Национального оператора почты, связанные с созданием и обеспечением доступа населению, проживающему в сельских населенных пунктах, к государственным услугам, возмещаются в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

8) в статье 33:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Операторы почты при пересылке электронных писем (сообщений), документов и (или) гибридных отправлений используют электронные абонентские почтовые ящики. Создание и использование электронных абонентских почтовых ящиков операторами почты осуществляются самостоятельно. Электронные абонентские почтовые ящики предоставляются пользователям услуг оператора почты на основании пользовательского соглашения с оператором почты.

Операторы почты обеспечивают безопасность и конфиденциальность использования пользователями услуг оператора почты электронных абонентских почтовых ящиков, а также тайну личной переписки пользователя услуг оператора почты.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Идентификация пользователей услуг оператора почты происходит согласно их персональным данным (индивидуальный идентификационный номер), юридических лиц – по бизнес-идентификационному номеру. В целях подтверждения данных пользователей услуг оператора почты Национальный оператор почты получает доступ к государственным базам данных физических и юридических лиц государственных органов.

Интеграция информационных систем между Национальным оператором почты и государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об информатизации».

Передача электронных писем (сообщений), документов и (или) гибридных отправлений в рамках электронного документооборота осуществляется согласно Закону Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».»;

9) статью 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Почтовое отправление, почтовый перевод денег принадлежат отправителю до момента доставки и (или) вручения их оператором почты адресату.

В случае невозможности вручения почтового отправления такое отправление возвращается обратно отправителю.

При невостребованности почтового отправления, которое не было вручено по причине смерти получателя, отсутствия получателя по адресу, указанному отправителем, либо отказа получателя от получения почтового отправления, отправитель подает оператору почты на бумажном носителе или в электронной форме заявление об отказе от возврата почтового отправления, которое в последующем поступает в распоряжение оператора почты.»;

10) статью 37 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При наличии информационной системы операторы почты вправе оказывать услуги в области почты посредством автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, информационных систем, а также использовать их для автоматизации и оптимизации процессов оказания услуг в области почты.

Обслуживание пользователей услуг оператора почты возможно посредством использования абонентского устройства сотовой связи.»;

11) пункт 2 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания:

«Операторы почты перед приемом или вручением почтового отправления обязаны получить заявление (согласие) пользователя услуг оператора почты на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных. Такое согласие отбирается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или иным способом, которым подтверждает получение согласия, с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования или информационных систем либо на бумажном носителе под роспись.».

57. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и геномной регистрации»:

1) подпункт 4) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4) геномная регистрация – деятельность, осуществляемая уполномоченными государственными органами в сфере дактилоскопической и (или) геномной регистрации по сбору, обработке, защите геномной информации, отбору, хранению, использованию, уничтожению биологического материала, установлению или подтверждению личности человека;»;

2) в пункте 1 статьи 6 слова «или геномной информации, отбор и использование биологического материала» заменить словами «информации или сбор, обработку, защиту геномной информации, отбор, хранение, использование и уничтожение биологического материала»;

3) в пункте 5 статьи 8 слова «отбор и использование» заменить словами «отбор, хранение, использование, уничтожение»;

4) в статье 10:

в пункте 1:

подпункт 1) дополнить словами «гражданами Республики Казахстан, ранее не проходившими дактилоскопическую регистрацию»;

в подпункте 4) слова «, удостоверения беженца» исключить;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) иностранцы и лица без гражданства, ходатайствующие о получении статуса лица, ищущего убежище, обратившиеся для получения удостоверения беженца и (или) проездного документа впервые или для их восстановления, замены;»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Лица, прошедшие дактилоскопическую регистрацию при повторном обращении по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 4), 5) и 7) пункта 1 настоящей статьи, проходят процедуру верификации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

5) статью 12 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Дактилоскопическая информация иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения трудовому иммигранту содержит сведения, установленные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) и 11) пункта 2 настоящей статьи, а также:

1) полный адрес места постоянного проживания;

2) адрес временного проживания в Республике Казахстан;

3) адрес работодателя.

4. Дактилоскопическая информация иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Республики Казахстан либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан, содержит сведения, установленные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) и 11) пункта 2 настоящей статьи, а также:

1) дату и основания выдворения за пределы Республики Казахстан (вступившие в законную силу приговор или решение суда);

2) дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию Республики Казахстан.»;

6) в абзаце втором пункта 1 статьи 15 слова «до установления» заменить словами «после установления»;

7) в подпункте 4) пункта 3 статьи 20:

слова «(при его наличии)» заменить словами «(если оно указано в документе, удостоверяющем личность)»;

слова «, получившего биологический материал» исключить;

8) в пункте 5 статьи 21 слово «повторном» исключить;

9) часть вторую статьи 39 изложить в следующей редакции:

«Приостановить до 1 января 2023 года действие:

1) подпункта 2) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона в части обжалования действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, связанных со сбором и (или) обработкой, защитой их дактилоскопической информации или дактилоскопической информации лица, законные интересы которого они представляют;

2) главы 2 настоящего Закона;

3) статьи 37 настоящего Закона в части обжалования действий (бездействия) уполномоченных государственных органов в сфере дактилоскопической регистрации и их должностных лиц;

4) статьи 38 настоящего Закона в части ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о дактилоскопической регистрации.».

58. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»:

1) в пункте 3 статьи 7 слова «на бумажном носителе или» исключить;

2) подпункт 2) пункта 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«2) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании запроса нотариуса;».

59. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании»:

абзац третий части второй пункта 7 статьи 19 после слова «свидетельстве» дополнить словами «или уведомлении».

60. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

1) часть вторую статьи 24 после слов «технологического развития,» дополнить словами «методологического обеспечения, сопровождения цифровизации»;

2) часть вторую пункта 8 статьи 25 исключить.

61. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан»:

абзац семнадцатый подпункта 33) пункта 3 статьи 1 после слов «списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора» дополнить словами «, в том числе в электронной форме,».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпунктов 7), 8), 9) и абзаца третьего подпункта 10) пункта 31, подпунктов 1), 2) и 3) пункта 40 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 4, подпунктов 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 9, пункта 52, абзацев четвертого, восьмого, четырнадцатого и девятнадцатого подпункта 1), абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого подпункта 4), абзаца десятого подпункта 10), абзацев третьего и пятого подпункта 11), абзацев четвертого, седьмого, десятого, тринадцатого и шестнадцатого подпункта 13), абзацев третьего, четвертого и пятого подпункта 14), абзаца четвертого подпункта 16), подпунктов 23) и 24), абзаца пятого подпункта 35), абзацев третьего и четвертого подпункта 36), подпункта 41), абзаца четвертого подпункта 42), подпункта 44) пункта 55 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года;

3) абзацев второго и третьего подпункта 1) пункта 5, пункта 6, подпунктов 6), 7), 8) и 9) пункта 10, абзаца второго подпункта 2), подпункта 3), абзаца второго подпункта 4) пункта 20, пункта 35 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2023 года;

4) подпунктов 1), 13) и 14) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года;

5) подпунктов 4) и 5) пункта 40 статьи 1, которые вводятся в действие:

с 1 января 2024 года для оптовых поставщиков нефтепродуктов, владеющих базами нефтепродуктов и (или) резервуарами с общим объемом резервуарного парка свыше десяти тысяч кубических метров;

с 1 июля 2024 года для оптовых поставщиков нефтепродуктов, владеющих базами нефтепродуктов и (или) резервуарами с общим объемом резервуарного парка, равным или менее десяти тысяч кубических метров.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 14 июля 2022 года

№ 141-VІI ЗРК