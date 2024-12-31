Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) в пункте 1 статьи 1:

подпункт 11-1) изложить в следующей редакции:

«11-1) приемная профессиональная семья – форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным

подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, за исключением братьев и сестер;»;

дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания:

«11-2) приемная семья – форма устройства в семью, принявшую на воспитание не менее четырех и не более десяти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением братьев и сестер;»;

подпункт 12) после слов «(приемные родители)» дополнить словами «, приемный профессиональный воспитатель (приемные профессиональные воспитатели)»;

подпункт 18) дополнить словами «, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области защиты прав детей»;

в статье 22:

предложение второе пункта 1 дополнить словами «, а также условия достигнутого соглашения»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. При определении порядка общения родителя с ребенком суд учитывает равенство прав и обязанностей родителей, а также законные интересы ребенка.»;

3) статью 48 дополнить словами «, в том числе заключение молекулярно-генетической экспертизы»;

4) в пункте 2-1 статьи 66 слова «по требованию получателя алиментов или его представителя» исключить;

5) заголовок главы 11 дополнить словами «, дедушек, бабушек, братьев и сестер»;

6) часть вторую пункта 3 статьи 73 изложить в следующей редакции:

«Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в порядке, определенном уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан, а в случае несогласия с его решением – в порядке медиации или судом с участием органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, и родителей ребенка.»;

7) дополнить статьей 73-1 следующего содержания:

«Статья 73-1. Право дедушек, бабушек, братьев и сестер на общение с ребенком

1. Дедушки, бабушки, братья и сестры имеют право на общение с ребенком.

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления дедушкам, бабушкам, братьям и сестрам ребенка возможности общаться с ними спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в порядке, определяемом уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

В случае несогласия с решением органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, спор разрешается в порядке медиации или судом с участием органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.»;

8) пункт 1 статьи 85 дополнить частью второй следующего содержания:

«При усыновлении ребенка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, к заявлению о желании усыновить ребенка прилагается заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении усыновляемого ребенка.»;

9) в пункте 1 статьи 89 слова «пунктами 5 и 6» заменить словами «пунктом 5»;

10) подпункт 2) пункта 1 статьи 114-1 дополнить словами «, приемная профессиональная семья»;

11) заголовок раздела 4 после слова «приемная» дополнить словами «, приемная профессиональная»;

12) пункт 1 статьи 116:

после слов «приемная семья» дополнить словами «, приемная профессиональная семья»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Преимущественным правом на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обладают их родственники.»;

13) в статье 117:

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, при установлении факта отсутствия попечения со стороны родителей или иных законных представителей в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и обеспечить защиту прав и законных интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве.

5. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, вносит сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, в Республиканский банк данных (первичный, цент­рализованный учет) и обеспечивает их устройство в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

Порядок организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них определяется уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.»;

пункт 6 исключить;

14) пункт 1 статьи 118 после слова «приемную» дополнить словами «, приемную профессиональную»;

15) пункт 3 статьи 120 дополнить частью второй следующего содержания:

«Норматив штатной численности специалистов органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству в отношении несовершеннолетних, определяется исходя из численности детского населения района, города областного значения, города республиканского значения, столицы в соотношении не менее одного специалиста к пяти тысячам детей.»;

16) подпункт 5) статьи 123 изложить в следующей редакции:

«5) сохранение права собственности на жилище и иное имущество и (или) права пользования жилищем и иным имуществом;»;

17) в пункте 1 статьи 124:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) сохранение права собственности на жилище и иное имущество и (или) права пользования жилищем и иным имуществом;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) получение жилища в случае его отсутствия в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;»;

18) пункт 5 статьи 126 изложить в следующей редакции:

«5. Опекуны или попечители, являющиеся граж­данами Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, а также постоянно проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранными граж­данами, обязаны не реже одного раза в шесть месяцев представлять органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, копию паспорта здоровья ребенка по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, и отчеты о работе по его воспитанию, расходовании денег, выделенных на его содержание, и об управлении его имуществом.»;

19) в подпункте 3) пункта 3 статьи 132-2 слова «передачи родственникам» заменить словами «иным законным представителям по согласованию с органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству,»;

20) в пункте 3 статьи 132-3 слова «отчеты о состоя­нии здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и о работе по их воспитанию в органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, отчет о расходовании средств, выделенных на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также по управлению их имуществом» заменить словами «копию паспорта здоровья ребенка по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, и в органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, отчеты о работе по их воспитанию, расходовании денег, выделенных на их содержание, и об управлении их имуществом»;

21) в части первой пункта 4 статьи 132-4 слова «на жилище или право пользования жилищем» заменить словами «на жилище и иное имущество и (или) право пользования жилищем и иным имуществом»;

22) дополнить главой 17-2 следующего содержания:

«Глава 17-2. Приемная профессиональная семья

Статья 132-6. Приемная профессиональная семья

1. Основанием передачи детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пунк­та 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в приемную профессиональную семью является договор о передаче детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пунк­та 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в приемную профессиональную семью, заключенный между приемными профессиональными воспитателями и органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству.

Приемная профессиональная семья принимает на воспитание не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пунк­та 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, за исключением братьев и сестер.

2. Положение о приемных профессиональных семьях утверждается уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

3. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, имеет право без предварительного уведомления посещать приемные профессиональные семьи по месту их проживания.

4. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, обязан в приоритетном порядке принять меры по возвращению родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, а при невозможности возвращения родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, – по передаче их на воспитание в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

Статья 132-7. Договор о передаче детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в приемную профессиональную семью

1. Договор о передаче детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пунк­та 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в приемную профессиональную семью (далее – договор о передаче детей в приемную профессиональную семью) должен предусматривать условия содержания, воспитания и образования детей, права, обязанности и ответственность приемных профессиональных воспитателей, права и обязанности органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, а также основания и последствия прекращения такого договора.

Договор о передаче детей в приемную профессиональную семью заключается сроком на шесть месяцев с правом продления на тот же срок не более одного раза.

На каждого ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, переданного в приемную профессиональную семью, составляется отдельный договор о передаче детей в приемную профессиональную семью.

2. Досрочное расторжение договора о передаче детей в приемную профессиональную семью возможно:

1) по инициативе приемных профессиональных воспитателей при наличии уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между детьми и других);

2) по инициативе органа, осуществляющего функ­ции по опеке или попечительству, при возникновении неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей;

3) в случаях возвращения ребенка родителям, иным законным представителям по согласованию с органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, или усыновления ребенка.

Статья 132-8. Приемные профессиональные воспитатели

1. Приемными профессиональными воспитателями могут быть граждане Республики Казахстан, достигшие тридцатилетнего возраста, но не старше шестидесяти трех лет, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 122 настоящего Кодекса, признанные приемными профессиональными воспитателями в порядке, определенном положением о приемных профессиональных семьях.

Приемные профессиональные воспитатели по отношению к принятым на воспитание детям, нуждающимся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, обладают теми же правами и обязанностями, что опекуны и попечители.

2. Приемные профессиональные воспитатели должны иметь на праве собственности или пользования жилище для создания благоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунк­тами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в размере не менее пятнадцати квадратных метров на человека.

3. Приемные профессиональные воспитатели оказывают содействие органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, в возврате родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, а при невозможности возвращения родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Рес­публики Казахстан, – в передаче их на воспитание в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

4. Порядок подбора, обучения, выдачи заключения о признании приемными профессиональными воспитателями, а также оплаты труда приемных профессиональных воспитателей определяется положением о приемных профессиональных семьях.

5. Приемные профессиональные воспитатели обязаны ежеквартально представлять в органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, копию паспорта здоровья детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, и отчеты о работе по их воспитанию, расходовании денег, выделенных на их содержание, и об управлении их имуществом.

Приемные профессиональные воспитатели не имеют права снимать деньги с банковских счетов детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунк­тами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан.

Статья 132-9. Дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, которые передаются в приемную профессиональную семью

1. Передача детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в приемную профессиональную семью осуществляется органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству, в порядке, установленном положением о приемных профессиональных семьях.

Предварительный выбор детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пунк­та 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, для передачи их в приемную профессиональную семью приемными профессиональными воспитателями не осуществляется.

2. Разъединение братьев и сестер не допускается, за исключением случаев, когда это отвечает законным интересам детей и дети не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно.

3. Передача детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казах­стан, приемным профессиональным воспитателям осуществляется с учетом их мнения. Дети, достигшие десятилетнего возраста, могут быть переданы только с их согласия.

4. При передаче детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, учитываются нравственные и иные личные качества приемных профессиональных воспитателей, способность их к выполнению обязанностей приемных профессиональных воспитателей.

5. Дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, переданные приемным профессиональным воспитателям, сохраняют право на причитающиеся им алименты, пенсионные выплаты родителей из единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов, пособия и другие социальные выплаты, а также право собственности на жилище и иное имущество и (или) право пользования жилищем и иным имуществом. При отсутствии жилища дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные приемным профессиональным воспитателям, имеют право на предоставление им жилища в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан.

Сохранность денег и иного имущества, которые принадлежат детям, нуждающимся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, возлагается на орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.

Не допускается совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, жилища детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, переданных приемным профессиональным воспитателям, или заключение от их имени договора поручительства, сделок по сдаче жилища в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих им прав на наследство по закону, завещанию, раздел их жилища или выдел из него доли.

Дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, переданные приемным профессиональным воспитателям, обладают также правами, предусмотренными статьями 60, 61, 62 и 67 настоящего Кодекса.

Статья 132-10. Содержание детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пунк­та 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, переданных приемным профессиональным воспитателям

На содержание каждого ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пунк­та 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, переданного приемным профессиональным воспитателям, ежемесячно выплачиваются деньги в соответствии с положением о приемных профессиональных семьях.»;

23) в подпункте 3) пункта 3 статьи 134 слова «передачи родственникам» заменить словами «иным законным представителям по согласованию с органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству,»;

24) в части первой пункта 3 статьи 136 слова «на жилище или право пользования жилищем» заменить словами «на жилище и иное имущество и (или) право пользования жилищем и иным имуществом».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Респуб­лики Казахстан от 31 октября 2015 года:

статью 312 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) при усыновлении ребенка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, – заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении усыновляемого ребенка;».

3. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»:

1) часть первую статьи 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. В Республике Казахстан устанавливаются следующие почетные звания:

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген инженері»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі»;

«Қазақстанның еңбек сіңірген геологы»;

«Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;

«Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері»;

«Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері»;

«Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері»;

«Қазақстанның халық әртісі»;

«Қазақстанның халық жазушысы».»;

2) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Почетные звания Республики Казахстан присваиваются:

– «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» – видным государственным и общественным деятелям, представителям науки, культуры, искусства, производства и социальной сферы за большие заслуги перед Республикой Казахстан;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – педагогам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» – медицинским работникам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан в области здравоохранения;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» – ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники, имеющим ученую степень доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю, удостоенным ранее государственной награды Рес­публики Казахстан;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген инженері» – сотрудникам и работникам, проработавшим в сфере энергетики, связи, проектирования и внесшим значительный вклад в развитие технологий, удостоенным ранее государственной награды Республики Казахстан;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы» – сотрудникам и работникам, проработавшим в сфере строительства, архитектуры и проектирования, внесшим значительный вклад в развитие и усовершенствование строительной техники, удостоенным ранее государственной награды Республики Казахстан;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері» – сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в повышение промышленности, металлургии, технологии, автоматизации и других отраслей Республики Казахстан, удостоенным ранее государственной награды Республики Казахстан;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі» – сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в развитие горнодобывающей промышленности и шахтного строительства, в исследование и совершенствование новой техники и технологий, а также за инициативу и мужество, проявленные при ликвидации аварий и предотвращении несчастных случаев на предприятии, горнякам, удостоенным ранее государственной награды Рес­публики Казахстан;

– «Қазақстанның еңбек сіңірген геологы» – сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в развитие геологических, геофизических, гидрогеологических, топографо-геодезических служб и геолого-исследовательских организаций, за внедрение в геологоразведочное производство передовых технологий и разведку недр, за создание минерально-сырьевой базы, геологоразведки, удостоенным ранее государственной награды Рес­публики Казахстан;

– «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» – гражданам, успешно осуществившим заданную программу космического полета, образцово выполнившим поставленные перед ними научно-технические, исследовательские и практические задачи;

– «Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері» – сотрудникам и работникам железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного, трубопроводного и других видов транспорта, проработавшим в транспортной сфере, а также за совершенствование качества перевозок и транспортных услуг, экономии материальных и топливных ресурсов, другим работникам, внесшим значительный вклад в направлении обеспечения безопасности и улучшения охраны окружающей среды, удостоенным ранее государственной награды Республики Казахстан;

– «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» – сотрудникам и работникам сельского хозяйства, в том числе животноводам,

растениеводам, фермерам, агрономам, ветеринарам, садоводам и другим работникам аграрной отрасли, а также работникам научных и других организаций, в том числе оказывающим услуги сельскому хозяйству, работающим в сфере сельского хозяйства, удостоенным ранее государственной награды Республики Казахстан;

– «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері» – сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в развитие водного хозяйства, гидротехникам, мелиораторам, удостоенным ранее государственной награды Рес­публики Казахстан;

– «Қазақстанның халық әртісі» – лицам, внесшим особый вклад в развитие театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства Респуб­лики Казахстан, удостоенным ранее почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі» (Заслуженный артист Казахстана) и (или) «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана);

– «Қазақстанның халық жазушысы» – лицам, внесшим особый вклад в развитие литературы Рес­публики Казахстан, удостоенным ранее почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»), и (или) лауреатам государственных премий Республики Казахстан в области литературы.».

4. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2000 года «О детских деревнях семейного типа и домах юношества»:

1) по всему тексту слова «детей-воспитанников», «Дети-воспитанники» и «Дети-воспитанники (воспитанники)» заменить соответственно словами «воспитанников», «Воспитанники»;

2) в статье 3:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цели, принципы и задачи настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются определение правового положения детских деревень семейного типа и домов юношества, которое направлено на создание условий для проживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в среде, приближенной к семье, а также закрепление их статуса.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Настоящий Закон основывается на основных принципах:

1) гуманизма;

2) справедливости;

3) свободного развития личности;

4) приоритетной защиты прав и законных интересов воспитанников;

5) взаимной помощи и поддержки членов семьи детской деревни и домов юношества.»;

в абзаце первом пункта 2 слова «следующих задач» заменить словами «следующих основных задач»;

3) в пункте 3 статьи 19 слова «отчеты о состоянии здоровья воспитанника, о работе по его воспитанию, а также по управлению имуществом воспитанника» заменить словами «копию паспорта здоровья ребенка по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, отчеты о работе по его воспитанию и об управлении его имуществом».

5. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) в преамбуле слова «, исходя из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, формирования национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации» исключить;

2) в статье 1:

в подпункте 5) слова «находящегося в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающегося в специальных социальных услугах»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) законные представители ребенка – родители (родитель), усыновители (удочерители), опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), приемный профессиональный воспитатель (приемные профессиональные воспитатели), патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и законных интересов ребенка;»;

дополнить подпунктами 8-3) и 8-4) следующего содержания:

«8-3) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан – лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан, на которого возлагаются функции по обеспечению основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановлению их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами;

8-4) уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан – центральный исполнительный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области защиты прав детей;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) патронат – форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (родителя), передаются на патронатное воспитание в семьи по договору, заключаемому органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, и лицом, выразившим желание взять ребенка (детей) на воспитание;»;

подпункт 15) исключить;

3) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Основные цели, принципы и задачи настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются обеспечение прав и законных интересов детей, упрочение основных гарантий прав ребенка и восстановление прав в случаях их нарушений.

2. Основными принципами настоящего Закона признаются:

1) приоритетность подготовки детей к полноценной жизни в обществе;

2) развитие у детей общественно значимой и творческой активности;

3) развитие высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, формирование национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации.

3. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) законодательное обеспечение прав и законных интересов детей, а также формирование правовых основ гарантий прав ребенка;

2) разработка и реализация мер обеспечения прав детей;

3) содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, формированию их правосознания и правовой культуры, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также реализации личности ребенка в интересах общества, традиций народа Казахстана, достижений национальной и мировой культуры;

4) создание соответствующих органов и организаций по защите прав и законных интересов ребенка;

5) формирование и обеспечение эффективного функционирования и совершенствования системы защиты прав детей;

6) установление государственных минимальных социальных стандартов, направленных на улучшение жизни детей.»;

4) статью 6 исключить;

5) в статье 7:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Полномочия уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка в государстве

1. К полномочиям уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казах­стан относятся:

1) осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирование государственной политики в области защиты прав детей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) осуществление международного сотрудничества в области защиты прав детей;

4) координация деятельности других заинтересованных уполномоченных органов в области защиты прав ребенка, в том числе в области международного сотрудничества;

5) осуществление координации и методическое руководство местных исполнительных органов в области защиты прав ребенка;

6) установление государственных минимальных социальных стандартов, направленных на улучшение жизни детей;

7) разработка и утверждение нормативных правовых актов в области защиты прав детей в соответствии с основными целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Рес­публики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. К полномочиям центральных исполнительных органов по вопросам защиты прав ребенка относятся:

1) осуществление международного сотрудничества в области защиты прав детей;

2) разработка и утверждение нормативных правовых актов в области защиты прав детей в соответствии с основными целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Рес­публики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «осуществлению гарантий» заменить словами «вопросам защиты»;

подпункт 4) после слова «определенных» дополнить словами «уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан,»;

6) в статье 27:

в заголовке, пунктах 1 и 5 слова «и приемная семья», «приемную семью» заменить соответственно словами «, приемная и приемная профессиональная семьи», «приемную и приемную профессиональную семьи»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Опека или попечительство родных братьев и сестер, воспитывавшихся в одной семье, разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда данные обстоятельства отвечают законным интересам детей.»;

7) пункт 1 статьи 30 дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

«Центры поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, осуществляют комплекс мер, направленных на оказание социальной, правовой, психологической, педагогической помощи семьям, принявшим на воспитание детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в соответствии с типовыми правилами деятельности организаций образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.»;

8) пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«1. Законные представители ребенка осуществляют представительство детей и защиту их прав и охраняемых законом интересов в отношениях с любыми лицами во всех государственных органах и организациях независимо от форм собственности, в том числе в судах, без специального полномочия на основании свидетельства о рождении ребенка, документа, удостоверяющего личность законного представителя.»;

9) статью 51 исключить.

6. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»:

подпункты 4) и 4-1) статьи 7 исключить.

7. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

подпункт 2-2) изложить в следующей редакции:

«2-2) академическая мобильность – перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей, педагогов для обучения, стажировки или проведения исследований на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую организацию технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных результатов обучения (модулей), учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов в своей организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;»;

подпункт 13-1) после слов «уполномоченным органом в области образования» дополнить словами «по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования»;

в подпункте 37-2) слово «образования» заменить словами «науки и высшего образования»;

в подпункте 48-4) слова «направлениям подготовки кадров, при которой обучающийся получает» заменить словами «специальностям (квалификациям) или направлениям подготовки кадров, при которой обучающийся получает техническое и профессиональное, послесреднее,»;

2) подпункт 3) пункта 3 статьи 2 дополнить словами «, уполномоченным органом в области науки и высшего образования»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является обеспечение права на получение качественного образования.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;

2) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности;

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к государственным символам и государственному языку, почитания народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни республики, осознанного отношения личности к своим правам и обязанностям;

5) приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры, изучение истории, обычаев и традиций народа Казахстана;

6) обеспечение повышения социального статуса педагогов;

7) расширение автономности, самостоятельности организаций образования, демократизация управления образованием;

8) функционирование национальной системы оценки качества образования, отвечающей потребностям общества и экономики;

9) внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, в том числе кредитной, информационно-коммуникационных, способствующих быстрой адаптации профессионального образования к изменяющимся потребностям общества и рынка труда;

10) развитие систем обучения в течение жизни, обеспечивающих взаимосвязь между общим обучением, обучением по месту работы и потребностями рынка труда и помогающих каждому максимально использовать свой личный потенциал в обществе, основанный на знании и компетентности;