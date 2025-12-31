О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) дополнить статьей 127-3 следующего содержания:

«Статья 127-3. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области защиты прав детей

1. Нарушение руководителями организаций образования и (или) организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и (или) должностными лицами исполнительных органов Республики Казахстан требований законодательства Республики Казахстан в области защиты прав детей, совершенное в виде:

1) несоблюдения порядка приема информации о травле (буллинге) ребенка и (или) осуществления действий по выявлению признаков травли (буллинга) ребенка, и (или) реагирования на них;

2) неоказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию и (или) жестокому обращению, и (или) травле (буллингу) и (или) ставшим свидетелями насилия;

3) непредоставления соответствующих документов на безнадзорных и беспризорных детей и (или) детей, направляемых в специальные организации образования, и (или) детей, нуждающихся в специальных социальных услугах вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, и (или) детей-сирот, и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых в организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –

влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

2. Нарушение должностными лицами исполнительных органов Республики Казахстан требований законодательства Республики Казахстан в области защиты прав детей, совершенное в виде:

1) нарушения сроков и (или) размера, и (или) оснований прекращения выплаты пособия на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и (или) ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей;

2) назначения опекунов или попечителей и (или) приемных родителей, и (или) приемных профессиональных воспитателей, и (или) патронатных воспитателей, не соответствующих требованиям брачно-семейного законодательства;

3) нарушения сроков пребывания детей в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка, –

влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

3. Нарушение руководителями организаций образования требований законодательства Республики Казахстан в области защиты прав детей, совершенное в виде:

1) несоблюдения порядка психолого-педагогического сопровождения в организациях образования;

2) отсутствия учета несовершеннолетних, не посещающих организации образования по неуважительным причинам;

3) неосуществления педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, –

влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

5. Нарушение правил организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования, совершенное в виде:

1) нерассмотрения либо несвоевременного рассмотрения замечаний к проекту конкурсной документации, запросов о разъяснении положений конкурсной документации, поступивших в рамках предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, а равно неразмещения либо несвоевременного размещения на веб-портале государственных закупок протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, при наличии к нему замечаний и запросов о разъяснениях, а также текста конкурсной документации;

2) направления запроса и иных действий конкурсной комиссии, связанных с дополнением заявки на участие в конкурсе недостающими документами, заменой документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведением в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации;

3) нарушения требований в части неприменения критериев выбора поставщика услуг или товаров, а равно их неправильного расчета;

4) необращения или несвоевременного обращения заказчика, организатора закупок либо единого организатора закупок в суд с иском о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником закупок в случае предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям;

5) осуществления закупок для обеспечения бесперебойного питания обучающихся и воспитанников свыше установленного срока;

6) несвоевременного рассмотрения заявок потенциальных поставщиков на участие в конкурсе, а равно несвоевременного размещения протокола предварительного допуска и (или) протокола итогов, –

влечет штраф на должностных лиц в размере сорока месячных расчетных показателей.

6. Действия, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.

Примечания.

1. Под должностными лицами в настоящей статье следует понимать первых руководителей, а в случае их отсутствия – заместителей руководителей, их замещающих, на которых соответствующими приказами возложено исполнение обязанностей.

2. Для целей части третьей настоящей статьи под должностными лицами следует понимать:

1) в подпунктах 1) и 4) – первых руководителей организатора закупок, единого организатора закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения закупок;

2) в подпунктах 2), 3) и 6) – председателя и членов конкурсной комиссии;

3) в подпункте 5) – первого руководителя либо лица, принявшего решение в соответствии с возложенными полномочиями.»;

2) статью 214 изложить в следующей редакции:

«Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов –

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере двухсот восьмидесяти месячных расчетных показателей.

2. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере шестидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот девяноста, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере пятисот двадцати месячных расчетных показателей.

3. Непредоставление информации, предоставление субъектами финансового мониторинга заведомо недостоверной информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», –

влекут штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере шестисот месячных расчетных показателей.

4. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере четырехсот двадцати месячных расчетных показателей.

5. Непредоставление информации, предоставление недостоверной информации, сведений и документов субъектами финансового мониторинга по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –

влекут штраф на физических лиц в размере сорока пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере четырехсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Несвоевременное представление сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере сорока, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста, на субъекты среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

7. Непредоставление информации, представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –

влекут штраф на физических лиц в размере сорока пяти, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот двадцати месячных расчетных показателей.

8. Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников –

влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере четырехсот двадцати месячных расчетных показателей.

9. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставления информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом –

влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста девяноста пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере шестисот месячных расчетных показателей.

10. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом –

влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере четырехсот двадцати месячных расчетных показателей.

11. Неисполнение субъектами финансового мониторинга программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденной правилами внутреннего контроля, –

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере двухсот восьмидесяти месячных расчетных показателей.

12. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

13. Непредоставление информации, предоставление недостоверной информации субъектами финансового мониторинга об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», –

влекут штраф на физических лиц в размере сорока пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере четырехсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

14. Неприостановление операций клиентов субъектами финансового мониторинга по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу –

влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере шестисот месячных расчетных показателей.

15. Несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере ста десяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере семисот месячных расчетных показателей.

16. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке и принятию правил внутреннего контроля –

влечет штраф на физических лиц в размере ста двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста девяноста пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот сорока пяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей.

17. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставлении или получении от уполномоченного органа по финансовому мониторингу информации, сведений и документов о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц, –

влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере шестисот сорока месячных расчетных показателей.

18. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, третьей, пятой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, шестнадцатой и семнадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот семидесяти пяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере девятисот месячных расчетных показателей.

19. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой и семнадцатой настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере четырехсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере девятисот, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере одной тысячи восьмисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии или квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности на срок до трех месяцев либо с запрещением деятельности или отдельных ее видов на срок до трех лет.»;

3) дополнить статьями 411-1 и 434-3 следующего содержания:

«Статья 411-1. Невыполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты

1. Невыполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, выраженное в виде:

1) неинформирования населения и организаций о мерах в сфере гражданской защиты;

2) необеспечения создания пунктов пожаротушения, неорганизации их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

3) неоказания необходимой помощи в случае вредного воздействия опасных производственных факторов с привлечением имеющихся сил, средств и ресурсов по выполнению мероприятий по их локализации, спасению жизни людей, защите их здоровья, прав и законных интересов, охране собственности, поддержанию общественного порядка;

4) необеспечения создания и поддержания в постоянной готовности сил и средств территориальной подсистемы управления гражданской защиты;

5) необеспечения в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями исполнения местного бюджета по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

6) неопределения объемов и непринятия необходимых мер по накоплению, хранению, обновлению и поддержанию в готовности имущества гражданской обороны;

7) необеспечения повышения надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений в районах разрабатываемых месторождений и сейсмоопасных регионах;

8) неорганизации размещения технических средств оповещения;

9) неосуществления информационного взаимодействия аварийных и экстренных служб районов, городов областного и районного значения, областей, городов республиканского значения, столицы, служб гражданской защиты с единой дежурно-диспетчерской службой «112»;

10) неутверждения планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий;

11) необеспечения тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

12) необеспечения выделения средств из чрезвычайного резерва местных исполнительных органов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;

13) необеспечения разработки и принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и здоровья людей, защите материальных и культурных ценностей, а также ликвидации последствий и снижению ущерба при чрезвычайных ситуациях;

14) неорганизации медицинского обеспечения, в том числе лекарственными средствами и медицинскими изделиями, пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации;

15) неосуществления постановки на учет и снятия с учета опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;

16) необеспечения разработки и утверждения плана гражданской обороны центрального исполнительного органа;

17) непроведения мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;

18) необеспечения создания запасов имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и неосуществления внутреннего контроля за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;

19) необеспечения разработки и утверждения планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

20) необеспечения создания запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, которое повлекло возникновение чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, причинившей легкий вред здоровью человека или незначительный ущерб, при отсутствии состава уголовного правонарушения, –

влечет штраф на должностных лиц в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

Примечание. Применительно к данной статье незначительным размером ущерба признается сумма, не превышающая двухсот месячных расчетных показателей.»;

«Статья 434-3. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица

1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях, –

влечет предупреждение.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

4) в частях второй и третьей статьи 444:

слова «а также» исключить;

после слов «в Единый реестр должников,» дополнить словами «а также лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно,»;

5) в статье 445:

дополнить частями 10-1 и 10-2 следующего содержания:

«10-1. Невыполнение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора, требования по обеспечению интеграции аппаратно-программных комплексов с единой системой учета либо отказ от ранее осуществленной интеграции –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.

10-2. Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора, запрета на прием ставок и выплату выигрышей без их учета в единой системе учета –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.»;

в абзаце первом части одиннадцатой слова «и десятой» заменить словами «, десятой, 10-1 и 10-2»;

6) в статье 456-2:

заголовок дополнить словами «, противоправного контента»;

дополнить частью 3-1 следующего содержания:

«3-1. Размещение, распространение противоправного контента, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, –

влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.»;

дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Действия, предусмотренные частью 3-1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.»;

7) главу 26 дополнить статьей 456-3 следующего содержания:

«Статья 456-3. Занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных средств массовой информации и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации на территории Республики Казахстан

1. Занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных средств массовой информации и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации на территории Республики Казахстан –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Совершение действия, предусмотренного частью первой настоящей статьи, создающего условия для нарушения общественного порядка, либо совершение его в условиях чрезвычайного или военного положения, чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального характера либо повторно в течение года после наложения административного взыскания –

влечет штраф на физических лиц в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.»;

8) в абзаце первом части первой статьи 478 слова «законодательства Республики Казахстан об административном надзоре» заменить словами «административного надзора»;

9) статью 479 изложить в следующей редакции:

«Статья 479. Несообщение о принятых мерах и (или) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

1. Несообщение руководителем организации и другими лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных или административных правонарушений, по представлениям органов (должностных лиц), рассматривавших дело, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц в размере двадцати, на субъектов предпринимательства – в размере двадцати месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности.»;

10) заголовок статьи 480 изложить в следующей редакции:

«Статья 480. Нарушение административного надзора»;

11) примечание статьи 615 после слов «лиц, управляющих» дополнить словами «электрическими самокатами,»;

12) дополнить статьей 619-2 следующего содержания:

«Статья 619-2. Допуск к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лица, не имеющего либо лишенного права управления транспортным средством

1. Допуск юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лица, не имеющего либо лишенного права управления транспортным средством, –

влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества, –

влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.»;

13) статью 637 дополнить частью двадцатой следующего содержания:

«20. Оказание услуг оператором сотовой связи по рассылке текстовых сообщений на абонентские устройства сотовой связи населения, содержащих рекламу азартных игр и (или) пари, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.»;

14) статью 664 после слов «должностным лицом» дополнить словами «, частным судебным исполнителем»;

15) дополнить статьей 668-2 следующего содержания:

«Статья 668-2. Воспрепятствование законной деятельности регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан

Воспрепятствование законной деятельности регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан, выразившееся в необеспечении беспрепятственного посещения государственных органов и организаций систем образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, в которых содержатся несовершеннолетние, –

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»;

16) в статье 684:

в части первой:

цифры «156-1,» исключить;

слова «214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), 214-1» заменить словами «214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой (за исключением случаев, когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, Государственной корпорацией «Правительство для граждан» и операторами сотовой связи) и девятнадцатой)»;

после цифр «456-2,» дополнить словами «456-3 (частью второй),»;

в подпункте 2) части второй цифры «129,» и «135,» исключить;

17) в статье 685:

часть первую:

после цифр «434-1,» дополнить цифрами «434-3,»;

после цифр «619-1,» дополнить цифрами «619-2,»;

в части второй:

в подпункте 1) слова «местной полицейской службы» заменить словами «общественной безопасности»;

в подпункте 2):

после цифр «619-1,» дополнить цифрами «619-2,»;

слова «местной полицейской службы» заменить словами «общественной безопасности»;

подпункт 4):

после цифр «408,» дополнить цифрами «434-3,»;

после слов «615 (частями первой, второй и пятой),» дополнить цифрами «619-2,»;

18) в статье 686:

часть первую дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотренных статьей 411-1 настоящего Кодекса.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с невыполнением мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и налагать административные взыскания от имени уполномоченного органа в сфере гражданской защиты вправе:

1) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – по административным правонарушениям, предусмотренным частью первой статьи 411-1 настоящего Кодекса;

2) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и его заместитель – по административным правонарушениям, предусмотренным частями первой и второй статьи 411-1 настоящего Кодекса;

3) главный государственный инспектор Республики Казахстан

по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и его заместитель – по административным правонарушениям, предусмотренным статьей 411-1 настоящего Кодекса.»;

19) статью 709 изложить в следующей редакции:

«Статья 709. Уполномоченные органы в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира и особо охраняемых природных территорий

1. Уполномоченные органы в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира и особо охраняемых природных территорий рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 138 (частью второй), 142, 143 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 337 (частями первой и второй), 339, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 378 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 379 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 380,

380-1, 381, 382 (частью первой), 383 (частями первой, второй и пятой), 384, 385 (частью первой), 386, 387, 388, 390 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 394 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 396 (частью первой) (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных),

407-1 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 407-2 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 464 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени уполномоченных органов в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира и особо охраняемых природных территорий вправе:

1) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 138 (частью второй), 142, 143 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 337 (частями первой и второй), 339, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 378 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 379 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 380, 380-1, 381, 382 (частью первой), 383 (частями первой, второй и пятой), 384, 385 (частью первой), 386, 387, 388, 390 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 394 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 396 (частью первой), 407-1 (за исключением водных животных),

407-2 (за исключением водных животных), 464 настоящего Кодекса, – должностные лица уполномоченных органов в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан и их территориальных органов;

2) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 138 (частью второй), 337 (частями первой и второй), 339, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 379 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 381, 382 (частью первой), 387, 388, 407-1 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 407-2 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных) настоящего Кодекса, – руководители, заместители руководителей государственных учреждений лесного хозяйства;

3) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 138 (частью второй), 337 (частями первой и второй), 339, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 379 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 381, 382 (частью первой), 387, 388, 407-1 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных),

407-2 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных) настоящего Кодекса, – должностные лица структурных подразделений в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира областных исполнительных органов;

4) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 138 (частью второй), 143 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 337 (частями первой и второй), 339, 366, 367 (частью третьей), 368 (частью второй), 369 (частью второй), 370 (частью четвертой), 371, 372 (частью четвертой), 373 (частью второй), 374 (частью второй), 377 (частью второй) (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 379 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 380 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 380-1 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 381, 382 (частью первой), 384, 387, 388, 407-1 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), 407-2 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных) настоящего Кодекса, – руководители, заместители руководителей, начальники служб охраны особо охраняемых природных территорий, созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения.»;

20) дополнить статьей 709-1 следующего содержания:

«Статья 709-1. Уполномоченный орган в области рыбного хозяйства

1. Уполномоченный орган в области рыбного хозяйства рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 143 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 377 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 378 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 379 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 380 (в части рыбных ресурсов и других водных животных),

380-1 (в части рыбных ресурсов и других водных животных),

382 (частью первой), 383 (частями первой, второй и пятой), 384,

390 (в части рыбных ресурсов и других водных животных),

392 (частью первой), 394 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 395 (частью первой), 396 (частью первой) (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 407-1 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 407-2 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 464 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе должностные лица ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и его территориальных подразделений.»;

21) статью 722-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 722-2. Органы по финансовому мониторингу

1. Органы по финансовому мониторингу рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, Государственной корпорацией «Правительство для граждан» и операторами сотовой связи), 214-1 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители органов финансового мониторинга, их заместители и уполномоченные работники.»;

22) часть первую статьи 729:

после слов «455 (частью первой, подпунктами 1), 2), 4), 6), 7), 8) и 9) части второй, частями третьей и пятой),» дополнить словами

«456-3 (частью первой),»;

после цифр «488-1» дополнить цифрами «, 505»;

23) в части первой статьи 730 цифры «7-2,» исключить;

24) в статье 730-1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 84, 127-3, 129, 135, 135-1, 409 (частью 7-2)

и 668-2 настоящего Кодекса.»;

в части второй слова «и его заместители» заменить словами

«, его заместители и уполномоченные работники.»;

25) в статье 804:

в части первой:

в подпункте 1):

цифры «129,» исключить;

слова «456-2 (части третья, четвертая, пятая и шестая)» заменить словами «456-2 (части третья, 3-1, четвертая, пятая, шестая и седьмая)»;

в подпункте 9) слова «383 (части третья и четвертая),

385 (часть вторая), 389, 392 (часть третья), 395 (часть вторая),» заменить словами «385 (часть вторая), 389 (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных),»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) уполномоченных органов в области охраны, воспроизводства

и использования рыбных ресурсов и других водных животных (статьи 160 (часть вторая), 382 (части вторая и третья), 383 (части третья и четвертая),

389 (в части рыбных ресурсов и других водных животных), 392 (часть третья), 395 (часть вторая), 396 (часть вторая), 398, 462, 463);»;

подпункт 14) после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

подпункт 14-1) после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

подпункт 23) после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

подпункт 27) после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

подпункт 27-1) изложить в следующей редакции:

«27-1) органа по финансовому мониторингу (статьи 214 (часть девятнадцатая) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, Государственной корпорацией «Правительство для граждан» и операторами сотовой связи), 462, 463 (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, Государственной корпорацией «Правительство для граждан» и операторами сотовой связи);»;

подпункт 33) после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

подпункт 40) после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

подпункт 50):

после слов «383 (части третья и четвертая),» дополнить цифрами «434-2,»;

после цифр «453,» дополнить словами «456-3 (часть вторая),»;

подпункт 59) после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

в подпункте 65) цифры «135» заменить цифрами «130»;

в части второй слова «214 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая» заменить словами «214 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

в части 2-1 слова «214 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая» заменить словами «214 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая)»;

26) в части первой статьи 910-1 слова «и десятая» заменить словами «, десятая, 10-1 и 10-2».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев первого, шестого и девятого подпункта 17), подпунктов 19) и 20) статьи 1, которые вводятся в действие со дня его первого официального опубликования;

2) подпунктов 11) и 12), абзацев четвертого, восьмого и двенадцатого подпункта 17) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев со дня его первого официального опубликования;

3) абзацев второго – двадцать девятого подпункта 3),

подпунктов 4) и 18) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 декабря 2025 года

№ 247-VІIІ ЗРК