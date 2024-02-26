Закон Республики Казахстан Законы 26 февраля 2024 г. 2:21 89 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»: 1) статью 6 дополнить пунктом 2-14 следующего содержания: «2-14. К компетенции маслихата области, города республиканского значения, столицы относится утверждение плана развития образования соответствующей территории по представлению акима.»; 2) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 15-2) следующего содержания: «15-2) обеспечивает качество предоставления образования в государственных дошкольных организациях, организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);»; 3) в пункте 1 статьи 29: подпункт 15) исключить; дополнить подпунктами 16) и 17) следующего содержания: «16) принимает меры по материально-техническому обеспечению государственных дошкольных организаций, организаций начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, организаций среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), а также осуществляет контроль за их состоянием в целях недопущения аварийности и (или) повышения сейсмоустойчивости; 17) разрабатывает и представляет на утверждение маслихата проект плана развития образования соответствующей территории.». 2. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 1) в статье 27-2: пункт 2 после слова «цикла» дополнить словами «с учетом обеспеченности оконных проемов замками и (или) механизмами безопасности»; пункт 3 после слова «безопасности» дополнить словами «с учетом обеспеченности оконных проемов замками и (или) механизмами безопасности»; 2) пункт 2 статьи 49 дополнить частью второй следующего содержания: «Не допускается застройка многоквартирными жилыми зданиями (домами) жилых зон без учета размещения объектов социальной инфраструктуры (объектов образования и здравоохранения).». 3. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»: 1) статью 1 дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания: «8-1) наставничество над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей (далее – наставничество), – деятельность, направленная на оказание индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста; 8-2) наставник для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее – наставник), – совершеннолетний гражданин Республики Казахстан, осуществляющий наставничество на основании типового договора о наставничестве;»; 2) дополнить статьей 28-2 следующего содержания: «Статья 28-2. Наставничество 1. Над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими десятилетнего возраста, может быть закреплен наставник, осуществляющий наставничество на безвозмездной основе. Порядок организации наставничества определяется уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан. 2. Наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3. Наставником не может быть: 1) лицо, не имеющее гражданства Республики Казахстан и не достигшее совершеннолетия; 2) лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 3) лицо, у которого супруг (супруга) признан (признана) судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 4) лицо, лишенное судом родительских прав или ограниченное судом в родительских правах; 5) лицо, отстраненное от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей; 6) бывший усыновитель (удочеритель), если усыновление (удочерение) отменено судом по его вине; 7) лицо, которое по состоянию здоровья не может осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения); 8) лицо, не имеющее постоянного места жительства; 9) лицо, придерживающееся нетрадиционной сексуальной ориентации; 10) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставником; 11) лицо, которое на момент установления наставничества не имеет дохода, обеспечивающего ему прожиточный минимум, установленный законодательством Республики Казахстан; 12) лицо, состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах; 13) лицо, имеющее или имевшее судимость, подвергающееся или подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми. Если лицо, назначаемое наставником, состоит в браке (супружестве) либо совместно проживает с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 4) – 6), 10), 12) и 13) части первой настоящего пункта. 4. Наставник имеет право: 1) посещать ребенка по месту его проживания в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с согласия ребенка и руководителя этой организации образования общаться с ребенком вне места его проживания; 2) в периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы, выходные и праздничные дни), предоставлять ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, воспитательных и медицинских услуг. 5. Наставник не вправе: 1) вывозить ребенка за пределы территории Республики Казахстан; 2) при общении с ребенком вне места его проживания оставлять ребенка под надзором третьих лиц (физических и (или) юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставления его в органы внутренних дел; 3) нарушать иные условия договора о наставничестве. 6. Наставник обязан: 1) нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания с ним; 2) незамедлительно информировать органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, или организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка, его заболевании, получении им травмы, помещении ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставлении его в органы внутренних дел; 3) соблюдать иные условия договора о наставничестве.». 4. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»: 1) в статье 1: подпункт 2-1) дополнить словами «(педагога), необходимого для достижения результатов обучения образовательной программы»; подпункт 2-3) изложить в следующей редакции: «2-3) аккредитационный орган – юридическое лицо, которое проводит институциональную и (или) специализированную (программную) аккредитацию организаций образования на основе стандартов (регламентов) аккредитации;»; дополнить подпунктами 10-3) и 13-2) следующего содержания: «10-3) методологическое и научно-методическое обеспечение системы образования и образовательного процесса – комплекс мероприятий, включающий подготовку проектов государственных общеобязательных стандартов образования, типовых учебных программ, типовых учебных планов, образовательных (в том числе экспериментальных) программ, нормативно-методических, научно-методических и учебно-методических материалов, их апробацию, внедрение, мониторинг, а также исследования в области образования;»; «13-2) качество образования – комплексная характеристика эффективности образовательной деятельности, а также соответствие подготовки обучающегося и воспитанника требованиям государственного общеобязательного стандарта образования, потребностям личности, общества и государства;»; подпункт 14) изложить в следующей редакции: «14) национальная система оценки качества образования – совокупность институциональных структур, процедур, форм и способов установления соответствия качеству образования;»; дополнить подпунктами 14-1) и 21-8) следующего содержания: «14-1) культура качества образования – система ценностей и убеждений участников образовательного процесса, формируемая с помощью процедур внутреннего и внешнего оценивания и поддерживаемая субъектами образовательной деятельности в организациях образования;»; «21-8) сетевые школы – организации среднего образования, реализующие единую специализированную общеобразовательную учебную программу независимо от их места нахождения;»; подпункт 26) изложить в следующей редакции: «26) институциональная аккредитация – процедура оценивания аккредитационным органом эффективности процессов системы внутреннего обеспечения качества в организации образования согласно заявленному статусу и установленным стандартам (регламентам) аккредитации;»; подпункт 36) после слова «дисциплин» дополнить словами «и (или) модулей»; подпункт 42) изложить в следующей редакции: «42) специализированная (программная) аккредитация – процедура оценки качества отдельных образовательных программ, реализуемых организацией образования;»; дополнить подпунктом 52-1) следующего содержания: «52-1) система внутреннего обеспечения качества – совокупность правил, стандартов (регламентов), инструментов обеспечения качества образовательного процесса и образовательной среды в организациях образования;»; 2) статью 5 дополнить подпунктом 46-1) следующего содержания: «46-1) разрабатывает и утверждает типовые правила внутреннего распорядка организаций образования;»; 3) в статье 6: в пункте 2: подпункты 1-2), 1-3) и 2) изложить в следующей редакции: «1-2) обеспечивает качество предоставления образования в государственных организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы); 1-3) обеспечивает функционирование опорных школ (ресурсных центров), в том числе их взаимодействие с малокомплектными школами; 2) обеспечивает качество предоставления технического и профессионального, послесреднего образования;»; дополнить подпунктом 6-2) следующего содержания: «6-2) обеспечивает каждые пять лет обследование состояния на аварийность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных в сейсмоопасных регионах;»; подпункты 13-2), 14), 15) и 24-2) изложить в следующей редакции: «13-2) обеспечивает качество предоставления дошкольного воспитания и обучения, в том числе организует в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, медицинское обслуживание в организациях дошкольного воспитания и обучения в районах городов, городах областного и районного значения, поселках, селах, сельских округах; 14) обеспечивает качество предоставления дополнительного образования детей, осуществляемого на областном и районном (города областного значения) уровнях; 15) обеспечивает качество переподготовки кадров и повышения квалификации работников государственных организаций образования, финансируемых за счет бюджетных средств;»; «24-2) осуществляет качественное кадровое обеспечение государственных организаций образования;»; подпункт 24-7) исключить; подпункт 24-8) изложить в следующей редакции: «24-8) обеспечивает качество подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по дуальному обучению;»; в пункте 3: подпункт 3) изложить в следующей редакции: «3) обеспечивает качество предоставления среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и среднего образования, предоставляемого через организации образования интернатного типа образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);»; в подпункте 4) слова «обеспечивает получение» заменить словами «организует и обеспечивает качество предоставления»; подпункт 10) изложить в следующей редакции: «10) обеспечивает качество предоставления дополнительного образования для детей;»; дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания: «12-1) обеспечивает строительство, реконструкцию объектов среднего образования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 12-2) обеспечивает каждые пять лет обследование состояния на аварийность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных в сейсмоопасных регионах;»; подпункт 18) изложить в следующей редакции: «18) обеспечивает качество переподготовки кадров и повышения квалификации работников государственных организаций образования, финансируемых за счет бюджетных средств;»; подпункт 24-2) исключить; подпункт 25-4) изложить в следующей редакции: «25-4) обеспечивает качество кадрового обеспечения государственных организаций образования;»; 4) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: «2. Объекты информатизации в области образования в том числе включают в себя реестры образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, данные образовательного мониторинга, административные данные и иные данные, полученные уполномоченным органом в области образования и уполномоченным органом в области науки и высшего образования, местными исполнительными органами, организациями образования в процессе осуществления своей деятельности. Уполномоченный орган в области образования и уполномоченный орган в области науки и высшего образования обязаны обеспечить свободный доступ граждан к данным объектов информатизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»; 5) дополнить статьей 8-3 следующего содержания: «Статья 8-3. Штатная численность и штатное расписание работников государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального,послесреднего образования Штатная численность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования определяется типовыми штатами работников государственных организаций образования. Первые руководители государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования утверждают штатную численность и штатное расписание. В рамках утвержденного лимита штатной численности первые руководители вправе изменять штатную численность и штатное расписание управленческого, административного и вспомогательного персонала, но не более одного раза в течение финансового года в порядке, определенном уполномоченным органом в области образования.»; 6) пункт 5 статьи 9-1 после слова «специализированную» дополнить словом «(программную)»; 7) в статье 17: в пункте 2: часть вторую подпункта 1) изложить в следующей редакции: «Содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики или изучение модуля общеобразовательных дисциплин и интегрированных в общеобязательные, базовые и профессиональные модули общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики с присвоением рабочих квалификаций с ориентиром на результаты обучения;»; часть вторую подпункта 2) изложить в следующей редакции: «Содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, социально-экономических, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики или изучение модуля общеобразовательных дисциплин и интегрированных в общеобязательные, базовые и профессиональные модули социально-экономических, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики с присвоением квалификации «специалист среднего звена» и (или) рабочих квалификаций с ориентиром на результаты обучения.»; пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации) не менее шестидесяти процентов от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин и (или) базовых, профессиональных модулей.»; 8) пункт 1 статьи 30 дополнить частью второй следующего содержания: «Зачисление детей в дошкольные организации на территории Республики Казахстан осуществляется посредством единой базы учета, очередности и выдачи направлений через объекты информатизации в области образования.»; 9) в статье 31: часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции: «1. На обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет без применения тестовых или конкурсных процедур в порядке, определенном уполномоченным органом в области образования.»; пункт 2 после слова «лицей,» дополнить словами «сетевая школа,»; 10) статью 37-2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Дистанционное обучение в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих реализацию образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.»; 11) пункт 5 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания: «Предприятиями (организациями), являющимися базами практики, во время прохождения производственной практики обучающемуся может осуществляться оплата труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»; 12) в статье 39: подпункт 3) части первой пункта 3 изложить в следующей редакции: «3) организации образования, имеющие лицензию на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, включенным в реестр образовательных программ, и прошедшие государственную аттестацию;»; дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, одновременно с документом об образовании может выдаваться документ, подтверждающий освоение им практических навыков и компетенций, в порядке и по форме, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.»; 13) пункт 3 статьи 43 дополнить подпунктами 2-6), 19), 20), 21) и 22) следующего содержания: «2-6) утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования в случаях, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях;»; «19) обеспечение формирования культуры качества образования и создание системы внутреннего обеспечения качества; 20) принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации: пропагандирующей насилие; религиозного характера, за исключением распространения такой информации в духовных (религиозных) организациях образования; побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к суициду; провоцирующей детей на антиобщественные и противоправные действия; не соответствующей культурным, нравственным и духовным ценностям казахстанского общества; иной, не относящейся к учебному процессу; 21) страхование обучающихся от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг; 22) соблюдение правил внутреннего распорядка организации образования.»; 14) пункт 1 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержания: «Прием педагогов на работу в государственные дошкольные организации, организации среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования осуществляется через объект информатизации в области образования, определенный уполномоченным органом в области образования.»; 15) статью 47 дополнить пунктами 5-1 и 10-1 следующего содержания: «5-1. Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке в проактивном формате зачисляются в организации дополнительного образования для детей и (или) регистрируются в информационной системе для размещения государственного спортивного и (или) творческого заказа в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.»; «10-1. Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях.»; 16) в статье 49: пункт 1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания: «6) на получение бесплатного электронного доступа к текущим оценкам учебных достижений и домашним заданиям ребенка.»; пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) осуществлять контроль за использованием детьми абонентского устройства сотовой связи, а также посещением детьми интернет-ресурсов, размещающих информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию;»; дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Перемещение обучающихся в организациях начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую организацию образования (внутри страны или за рубежом) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с письменного согласия родителей или иных законных представителей, а также с обязательным перезачетом освоенных результатов обучения (модулей), учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов и (или) для продолжения учебы в другой организации образования.»; 17) в пункте 7 статьи 55: подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции: «2) разрабатывает методологию оценивания и инструменты мониторинга образовательных достижений обучающихся; 3) проводит мониторинг и обработку ответов обучающихся;»; дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) проводит комплексный анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся.»; 18) в статье 57: в пункте 2: в части первой слово «квалификациям» заменить словами «специальностям, включенным в реестр образовательных программ»; часть вторую изложить в следующей редакции: «В приложении к лицензии на занятие образовательной деятельностью: для технического и профессионального, послесреднего образования указываются код, наименование специальности в соответствии с классификатором специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования; для военных, специальных учебных заведений указываются код, группа специальности в соответствии с классификатором специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования.»; пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Действие лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью ограничивается пределами административно-территориальной единицы по месту регистрации лицензиата (согласно юридическому адресу), за исключением лицензиата, осуществляющего образовательную деятельность через филиалы, имеющие статус международных школ. Приложение к лицензии выдается на каждый объект организации образования на подвид (подвиды) деятельности, на который (которые) выдана или выдается лицензия, с указанием фактического адреса осуществления деятельности с проведением разрешительного контроля.»; 19) статью 63 дополнить пунктом 3-3 следующего содержания: «3-3. Доходы, полученные государственными организациями образования, реализующими образовательные программы среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в организационно-правовой форме государственных предприятий на праве хозяйственного ведения или оперативного управления в соответствии с пунктами 3 и 3-2 настоящей статьи, используются самостоятельно.»; 20) статью 64 дополнить пунктом 3-3 следующего содержания: «3-3. Государственные организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования с принадлежащими им имущественными комплексами не подлежат отчуждению.»; 21) статью 67-1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: «4. Срок действия лицензии на занятие образовательной деятельностью и (или) приложений к лицензии, выданных по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, в связи с изменением наименования подвида (подвидов) деятельности распространяется на период обучения лиц, поступивших до 1 января 2024 года. 5. В случае переоформления лицензии на занятие образовательной деятельностью и (или) приложений к лицензии, выданных по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, в связи с изменением наименования подвида (подвидов) деятельности организации технического и профессионального, послесреднего образования вправе выдавать документ об образовании по квалификации лицам, зачисленным в них до 1 января 2024 года.». 5. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»: статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Интеллектуальные школы ежегодно размещают на официальных интернет-ресурсах годовой отчет об образовательной деятельности.». 6. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»: часть пятую пункта 2 статьи 140 изложить в следующей редакции: «Норматив отчисления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, за исключением организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в организационно-правовой форме государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и дошкольных организаций в организационно-правовой форме казенных предприятий, дополнительного образования для детей, устанавливается местным исполнительным органом области.». 7. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»: в пунктах 4 и 5 графы 3 строки 3 приложения 1 слово «квалификациям» заменить словами «специальностям, включенным в реестр образовательных программ». 8. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»: в пункте 2 статьи 15: часть первую изложить в следующей редакции: «2. Физическое воспитание проводится в дошкольных организациях, организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования, реализующих программы высшего образования для обучающихся первого и второго года обучения, в объеме не менее трех часов в неделю.»; дополнить частью шестой следующего содержания: «Обучающиеся и воспитанники специализированных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва освобождаются от занятий физического воспитания.». 9. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога»: 1) подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции: «3) совет по педагогической этике – коллегиальный орган, создаваемый в организациях образования и территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в области образования, рассматривающий вопросы соблюдения педагогами педагогической этики;»; 2) статью 12 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Педагогам гарантируется сохранение очередности предоставления жилища из государственного жилищного фонда в случае реорганизации государственных учреждений и казенных предприятий в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан.»; 3) в статье 16: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Деятельность совета по педагогической этике осуществляется на основании типовых правил организации работы совета по педагогической этике, утверждаемых уполномоченным органом в области образования.»; часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: «Решение о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности принимается актом руководителя организации образования, решение о привлечении руководителя организации образования к дисциплинарной ответственности – актом руководителя органа управления образования с учетом рекомендации совета по педагогической этике.». 10. В Закон Республики Казахстан от 2 октября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур»: в абзаце третьем подпункта 4) пункта 11 слова «пункт 8» заменить словами «часть первую пункта 8». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 23 февраля 2024 года № 64-VІIІ ЗРК