Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) статью 6 дополнить пунктом 2-14 следующего содержания:

«2-14. К компетенции маслихата области, города республиканского значения, столицы относится утверждение плана развития образования соответствующей территории по представлению акима.»;

2) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 15-2) следующего содержания:

«15-2) обеспечивает качество предоставления образования в государственных дошкольных организациях, организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреж­дениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);»;

3) в пункте 1 статьи 29:

подпункт 15) исключить;

дополнить подпунктами 16) и 17) следующего содержания:

«16) принимает меры по материально-техническому обеспечению государственных дошкольных организаций, организаций начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, организаций среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), а также осуществляет контроль за их состоянием в целях недопущения аварийности и (или) повышения сейсмоустойчивости;

17) разрабатывает и представляет на утверждение маслихата проект плана развития образования соответствующей территории.».

2. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

1) в статье 27-2:

пункт 2 после слова «цикла» дополнить словами «с учетом обеспеченности оконных проемов замками и (или) механизмами безо­пасности»;

пункт 3 после слова «безопасности» дополнить словами «с учетом обеспеченности оконных проемов замками и (или) механизмами безопасности»;

2) пункт 2 статьи 49 дополнить частью второй следующего содержания:

«Не допускается застройка многоквартирными жилыми здания­ми (домами) жилых зон без учета размещения объектов социальной инфраструктуры (объектов образования и здравоохранения).».

3. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

«8-1) наставничество над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей (далее – наставничество), – деятельность, направленная на оказание индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста;

8-2) наставник для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее – наставник), – совершеннолетний гражданин Республики Казахстан, осуществляющий наставничество на основании типового договора о наставничестве;»;

2) дополнить статьей 28-2 следующего содержания:

«Статья 28-2. Наставничество

1. Над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими десятилетнего возраста, может быть закреплен наставник, осуществляющий наставничество на безвозмездной основе. Порядок организации наставничества определяется уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

2. Наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Наставником не может быть:

1) лицо, не имеющее гражданства Республики Казахстан и не достигшее совершеннолетия;

2) лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лицо, у которого супруг (супруга) признан (признана) судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) лицо, лишенное судом родительских прав или ограниченное судом в родительских правах;

5) лицо, отстраненное от обязанностей опекуна или попечителя

за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей;

6) бывший усыновитель (удочеритель), если усыновление (удочерение) отменено судом по его вине;

7) лицо, которое по состоянию здоровья не может осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения);

8) лицо, не имеющее постоянного места жительства;

9) лицо, придерживающееся нетрадиционной сексуальной ориентации;

10) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставником;

11) лицо, которое на момент установления наставничества не имеет дохода, обеспечивающего ему прожиточный минимум, установленный законодательством Республики Казахстан;

12) лицо, состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

13) лицо, имеющее или имевшее судимость, подвергающееся или подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Если лицо, назначаемое наставником, состоит в браке (супружестве) либо совместно проживает с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 4) – 6), 10), 12) и 13) части первой настоящего пункта.

4. Наставник имеет право:

1) посещать ребенка по месту его проживания в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с согласия ребенка и руководителя этой организации образования общаться с ребенком вне места его проживания;

2) в периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы, выходные и праздничные дни), предоставлять ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, воспитательных и медицинских услуг.

5. Наставник не вправе:

1) вывозить ребенка за пределы территории Республики Казахстан;

2) при общении с ребенком вне места его проживания оставлять ребенка под надзором третьих лиц (физических и (или) юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставления его в органы внутренних дел;

3) нарушать иные условия договора о наставничестве.

6. Наставник обязан:

1) нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания с ним;

2) незамедлительно информировать органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, или организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка, его заболевании, получении им травмы, помещении ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставлении его в органы внутренних дел;

3) соблюдать иные условия договора о наставничестве.».

4. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

подпункт 2-1) дополнить словами «(педагога), необходимого для достижения результатов обучения образовательной программы»;

подпункт 2-3) изложить в следующей редакции:

«2-3) аккредитационный орган – юридическое лицо, которое проводит институциональную и (или) специализированную (программную) аккредитацию организаций образования на основе стандартов (регламентов) аккредитации;»;

дополнить подпунктами 10-3) и 13-2) следующего содержания:

«10-3) методологическое и научно-методическое обеспечение системы образования и образовательного процесса – комплекс мероприятий, включающий подготовку проектов государственных общеобязательных стандартов образования, типовых учебных программ, типовых учебных планов, образовательных (в том числе экспериментальных) программ, нормативно-методических, научно-методических и учебно-методических материалов, их апробацию, внедрение, мониторинг, а также исследования

в области образования;»;

«13-2) качество образования – комплексная характеристика эффективности образовательной деятельности, а также соответствие подготовки обучающегося и воспитанника требованиям государственного общеобязательного стандарта образования, потребностям личности, общества и государства;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) национальная система оценки качества образования – совокупность институциональных структур, процедур, форм и способов установления соответствия качеству образования;»;

дополнить подпунктами 14-1) и 21-8) следующего содержания:

«14-1) культура качества образования – система ценностей и убеждений участников образовательного процесса, формируемая с помощью процедур внутреннего и внешнего оценивания и поддерживаемая субъектами образовательной деятельности в организациях образования;»;

«21-8) сетевые школы – организации среднего образования, реализующие единую специализированную общеобразовательную учебную программу независимо от их места нахождения;»;

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

«26) институциональная аккредитация – процедура оценивания аккредитационным органом эффективности процессов системы внутреннего обеспечения качества в организации образования согласно заявленному статусу и установленным стандартам (регламентам) аккредитации;»;

подпункт 36) после слова «дисциплин» дополнить словами «и (или) модулей»;

подпункт 42) изложить в следующей редакции:

«42) специализированная (программная) аккредитация – процедура оценки качества отдельных образовательных программ, реализуемых организацией образования;»;

дополнить подпунктом 52-1) следующего содержания:

«52-1) система внутреннего обеспечения качества – совокупность правил, стандартов (регламентов), инструментов обеспечения качества образовательного процесса и образовательной среды в организациях образования;»;

2) статью 5 дополнить подпунктом 46-1) следующего содержания:

«46-1) разрабатывает и утверждает типовые правила внутреннего распорядка организаций образования;»;

3) в статье 6:

в пункте 2:

подпункты 1-2), 1-3) и 2) изложить в следующей редакции:

«1-2) обеспечивает качество предоставления образования в государственных организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа (за исключением организаций образования

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);

1-3) обеспечивает функционирование опорных школ (ресурсных центров), в том числе их взаимодействие с малокомплектными школами;

2) обеспечивает качество предоставления технического и профессионального, послесреднего образования;»;

дополнить подпунктом 6-2) следующего содержания:

«6-2) обеспечивает каждые пять лет обследование состояния на аварийность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных

в сейсмоопасных регионах;»;

подпункты 13-2), 14), 15) и 24-2) изложить в следующей редакции:

«13-2) обеспечивает качество предоставления дошкольного воспитания и обучения, в том числе организует в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, медицинское обслуживание

в организациях дошкольного воспитания и обучения в районах городов, городах областного и районного значения, поселках, селах, сельских округах;

14) обеспечивает качество предоставления дополнительного образования детей, осуществляемого на областном и районном (города областного значения) уровнях;

15) обеспечивает качество переподготовки кадров и повышения квалификации работников государственных организаций образования, финансируемых за счет бюджетных средств;»;

«24-2) осуществляет качественное кадровое обеспечение государственных организаций образования;»;

подпункт 24-7) исключить;

подпункт 24-8) изложить в следующей редакции:

«24-8) обеспечивает качество подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по дуальному обучению;»;

в пункте 3:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) обеспечивает качество предоставления среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и среднего образования, предоставляемого через организации образования интернатного типа образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);»;

в подпункте 4) слова «обеспечивает получение» заменить словами «организует и обеспечивает качество предоставления»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) обеспечивает качество предоставления дополнительного образования для детей;»;

дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:

«12-1) обеспечивает строительство, реконструкцию объектов среднего образования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12-2) обеспечивает каждые пять лет обследование состояния на аварийность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных

в сейсмоопасных регионах;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) обеспечивает качество переподготовки кадров и повышения квалификации работников государственных организаций образования, финансируемых за счет бюджетных средств;»;

подпункт 24-2) исключить;

подпункт 25-4) изложить в следующей редакции:

«25-4) обеспечивает качество кадрового обеспечения государственных организаций образования;»;

4) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Объекты информатизации в области образования в том числе включают в себя реестры образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, данные образовательного мониторинга, административные данные и иные данные, полученные уполномоченным органом в области образования и уполномоченным органом в области науки и высшего образования, местными исполнительными органами, организациями образования в процессе осуществления своей деятельности.

Уполномоченный орган в области образования и уполномоченный орган в области науки и высшего образования обязаны обеспечить свободный доступ граждан к данным объектов информатизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»;

5) дополнить статьей 8-3 следующего содержания:

«Статья 8-3. Штатная численность и штатное расписание работников государственных дошкольных организаций, организаций

среднего, технического и профессионального,послесреднего образования

Штатная численность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования определяется типовыми штатами работников государственных организаций образования.

Первые руководители государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования утверждают штатную численность и штатное расписание.

В рамках утвержденного лимита штатной численности первые руководители вправе изменять штатную численность и штатное расписание управленческого, административного и вспомогательного персонала,

но не более одного раза в течение финансового года в порядке, определенном уполномоченным органом в области образования.»;

6) пункт 5 статьи 9-1 после слова «специализированную» дополнить словом «(программную)»;

7) в статье 17:

в пункте 2:

часть вторую подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«Содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики или изучение модуля общеобразовательных дисциплин и интегрированных в общеобязательные, базовые и профессиональные модули общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения

и профессиональной практики с присвоением рабочих квалификаций

с ориентиром на результаты обучения;»;

часть вторую подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«Содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, социально-экономических, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики или изучение модуля общеобразовательных дисциплин и интегрированных

в общеобязательные, базовые и профессиональные модули социально-экономических, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики с присвоением квалификации «специалист среднего звена» и (или) рабочих квалификаций с ориентиром на результаты обучения.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации) не менее шестидесяти процентов от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин и (или) базовых, профессиональных модулей.»;

8) пункт 1 статьи 30 дополнить частью второй следующего содержания:

«Зачисление детей в дошкольные организации на территории Республики Казахстан осуществляется посредством единой базы учета, очередности и выдачи направлений через объекты информатизации в области образования.»;

9) в статье 31:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. На обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет без применения тестовых или конкурсных процедур в порядке, определенном уполномоченным органом в области образования.»;

пункт 2 после слова «лицей,» дополнить словами «сетевая школа,»;

10) статью 37-2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Дистанционное обучение в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих реализацию образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.»;

11) пункт 5 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания:

«Предприятиями (организациями), являющимися базами практики, во время прохождения производственной практики обучающемуся может осуществляться оплата труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

12) в статье 39:

подпункт 3) части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) организации образования, имеющие лицензию на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, включенным в реестр образовательных программ, и прошедшие государственную аттестацию;»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, одновременно с документом об образовании может выдаваться документ, подтверждающий освоение им практических навыков и компетенций, в порядке и по форме, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.»;

13) пункт 3 статьи 43 дополнить подпунктами 2-6), 19), 20), 21) и 22) следующего содержания:

«2-6) утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования в случаях, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях;»;

«19) обеспечение формирования культуры качества образования и создание системы внутреннего обеспечения качества;

20) принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации:

пропагандирующей насилие;

религиозного характера, за исключением распространения такой информации в духовных (религиозных) организациях образования;

побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к суициду;

провоцирующей детей на антиобщественные и противоправные действия;

не соответствующей культурным, нравственным и духовным ценностям казахстанского общества;

иной, не относящейся к учебному процессу;

21) страхование обучающихся от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг;

22) соблюдение правил внутреннего распорядка организации образования.»;

14) пункт 1 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержания:

«Прием педагогов на работу в государственные дошкольные организации, организации среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования осуществляется через объект информатизации в области образования, определенный уполномоченным органом в области образования.»;

15) статью 47 дополнить пунктами 5-1 и 10-1 следующего содержания:

«5-1. Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке в проактивном формате зачисляются в организации дополнительного образования для детей и (или) регистрируются в информационной системе для размещения государственного спортивного и (или) творческого заказа в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.»;

«10-1. Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях.»;

16) в статье 49:

пункт 1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) на получение бесплатного электронного доступа к текущим оценкам учебных достижений и домашним заданиям ребенка.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществлять контроль за использованием детьми абонентского устройства сотовой связи, а также посещением детьми интернет-ресурсов, размещающих информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию;»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Перемещение обучающихся в организациях начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую организацию образования (внутри страны или

за рубежом) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с письменного согласия родителей или иных законных представителей, а также с обязательным перезачетом освоенных результатов обучения (модулей), учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов и (или) для продолжения учебы в другой организации образования.»;

17) в пункте 7 статьи 55:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывает методологию оценивания и инструменты мониторинга образовательных достижений обучающихся;

3) проводит мониторинг и обработку ответов обучающихся;»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) проводит комплексный анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся.»;

18) в статье 57:

в пункте 2:

в части первой слово «квалификациям» заменить словами «специальностям, включенным в реестр образовательных программ»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«В приложении к лицензии на занятие образовательной деятельностью:

для технического и профессионального, послесреднего образования указываются код, наименование специальности в соответствии с классификатором специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования;

для военных, специальных учебных заведений указываются код, группа специальности в соответствии с классификатором специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Действие лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью ограничивается пределами административно-территориальной единицы по месту регистрации лицензиата (согласно юридическому адресу), за исключением лицензиата, осуществляющего образовательную деятельность через филиалы, имеющие статус международных школ.

Приложение к лицензии выдается на каждый объект организации образования на подвид (подвиды) деятельности, на который (которые) выдана или выдается лицензия, с указанием фактического адреса осуществления деятельности с проведением разрешительного контроля.»;

19) статью 63 дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

«3-3. Доходы, полученные государственными организациями образования, реализующими образовательные программы среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в организационно-правовой форме государственных предприятий на праве хозяйственного ведения или оперативного управления в соответствии

с пунктами 3 и 3-2 настоящей статьи, используются самостоятельно.»;

20) статью 64 дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

«3-3. Государственные организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования с принадлежащими им имущественными комплексами не подлежат отчуждению.»;

21) статью 67-1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Срок действия лицензии на занятие образовательной деятельностью и (или) приложений к лицензии, выданных по образовательным программам технического и профессионального,



послесреднего образования, в связи с изменением наименования подвида (подвидов) деятельности распространяется на период обучения лиц, поступивших до 1 января 2024 года.

5. В случае переоформления лицензии на занятие образовательной деятельностью и (или) приложений к лицензии, выданных

по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, в связи с изменением наименования подвида (подвидов) деятельности организации технического и профессионального, послесреднего образования вправе выдавать документ об образовании по квалификации лицам, зачисленным в них до 1 января 2024 года.».

5. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»:

статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Интеллектуальные школы ежегодно размещают на официальных интернет-ресурсах годовой отчет об образовательной деятельности.».

6. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года

«О государственном имуществе»:

часть пятую пункта 2 статьи 140 изложить в следующей редакции:

«Норматив отчисления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, за исключением организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в организационно-правовой форме государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и дошкольных организаций в организационно-правовой форме казенных предприятий, дополнительного образования для детей, устанавливается местным исполнительным органом области.».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в пунктах 4 и 5 графы 3 строки 3 приложения 1 слово «квалификациям» заменить словами «специальностям, включенным в реестр образовательных программ».

8. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

в пункте 2 статьи 15:

часть первую изложить в следующей редакции:

«2. Физическое воспитание проводится в дошкольных организациях, организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования, реализующих программы высшего образования для обучающихся первого и второго года обучения, в объеме не менее трех часов в неделю.»;

дополнить частью шестой следующего содержания:

«Обучающиеся и воспитанники специализированных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва освобождаются от занятий физического воспитания.».

9. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога»:

1) подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) совет по педагогической этике – коллегиальный орган, создаваемый в организациях образования и территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в области образования, рассматривающий вопросы соблюдения педагогами педагогической этики;»;

2) статью 12 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Педагогам гарантируется сохранение очередности предоставления жилища из государственного жилищного фонда в случае реорганизации государственных учреждений и казенных предприятий в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан.»;

3) в статье 16:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Деятельность совета по педагогической этике осуществляется на основании типовых правил организации работы совета по педагогической этике, утверждаемых уполномоченным органом в области образования.»;

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Решение о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности принимается актом руководителя организации образования, решение о привлечении руководителя организации образования к дисциплинарной ответственности – актом руководителя органа управления образования с учетом рекомендации совета по педагогической этике.».

10. В Закон Республики Казахстан от 2 октября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур»:

в абзаце третьем подпункта 4) пункта 11 слова «пункт 8» заменить словами «часть первую пункта 8».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 23 февраля 2024 года

№ 64-VІIІ ЗРК