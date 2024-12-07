Закон Республики Казахстан

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О ратификации Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию

Ратифицировать Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, совершенное в Москве 31 июля 2023 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 декабря 2024 года

№ 142-VІIІ ЗРК

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