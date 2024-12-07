Закон Республики Казахстан

Ратифицировать Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, совершенное в Москве 31 июля 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 декабря 2024 года

№ 142-VІIІ ЗРК