Закон Республики Казахстан Законы 7 декабря 2024 г. 5:09 38 О ратификации Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию Ратифицировать Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, совершенное в Москве 31 июля 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 6 декабря 2024 года № 142-VІIІ ЗРК