Закон Республики Казахстан Законы 28 декабря 2024 г. 15:00 100 О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны Ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, совершенное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 24 декабря 2024 года № 147-VІIІ ЗРК