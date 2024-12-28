​​​​​​​Закон Республики Казахстан

Ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, совершенное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 декабря 2024 года

№ 147-VІIІ ЗРК