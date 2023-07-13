Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) абзац первый части 3-1 статьи 214 изложить в следующей редакции:

«3-1. Непредставление, несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –»;

2) абзац первый части третьей статьи 244 изложить в следующей редакции:

«3. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом предусмотренного совместным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, срока предоставления информации и (или) документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств и (или) обстоятельств, которые влияют на сроки и (или) условия репатриации национальной и (или) иностранной валюты, –»;

3) в статье 251:

в абзаце втором слова «, но не более двух тысяч месячных расчетных показателей» исключить;

примечание изложить в следующей редакции:

«Примечание. Ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, наступает в случаях, когда после истечения срока репатриации сумма незачисленной национальной и (или) иностранной валюты превышает пороговое значение, свыше которого валютные договоры по экспорту или импорту подлежат контролю выполнения требования репатриации в соответствии с совместным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.»;

4) часть первую статьи 720 после слов «239 (частями первой и второй),» дополнить словами «244 (частями первой, второй (в отношении валютных договоров по экспорту или импорту), третьей и четвертой),»;

5) часть первую статьи 724 после цифр «244» дополнить словами «(частями первой, второй (за исключением валютных договоров по экспорту или импорту), пятой, шестой, седьмой, восьмой)»;

6) в статье 804:

подпункт 31) части первой после слов «246 (части пятая и шестая),» дополнить цифрами «251,»;

в части второй цифры «251,» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года, за исключением подпункта 1) статьи 1, который вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 12 июля 2023 года

№ 24-VІIІ ЗРК

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