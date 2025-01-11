Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) часть вторую статьи 32:

после слов «За нарушения» дополнить словами «законодательства Республики Казахстан о языках,»;

после слов «холодного оружия» дополнить словами «, привлечения к общественным работам»;

2) в статье 33:

заголовок после слова «адвокатов,» дополнить словами «юридических консультантов,»;

часть первую после слова «адвокаты,» дополнить словами «юридические консультанты,»;

3) часть первую статьи 41 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) общественные работы;»;

4) часть первую статьи 42 после слова «арест» дополнить словами «, общественные работы»;

5) в статье 44:

абзац второй части первой дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) разницы между превышением расходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность, на приобретение имущества, определенного налоговым законодательством Республики Казахстан, над суммой источников покрытия расходов на приобретение указанного имущества и тысячекратным размером месячного расчетного показателя.»;

абзац второй части второй после слова «адвоката,» дополнить словами «юридического консультанта,»;

6) дополнить статьями 49-1 и 49-2 следующего содержания:

«Статья 49-1. Общественные работы

1. Общественные работы применяются судом в отношении физических лиц.

2. Общественные работы налагаются судом при наличии согласия физического лица, совершившего административное правонарушение.

3. Общественные работы состоят в выполнении лицом, привлеченным к административной ответственности, не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах, расположенных по месту его жительства.

4. Общественные работы исчисляются в часах и устанавливаются на срок от десяти до ста часов.

Общественные работы должны выполняться не менее одного часа и не более четырех часов в день.

Общественные работы выполняются в свободное от работы и учебы время.

5. Лицами, не имеющими постоянного места работы и не обучающимися в учебных заведениях, общественные работы выполняются не менее одного часа и не более восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю.

6. Общая продолжительность выполнения общественных работ не должна превышать четыре месяца.

7. Общественные работы не применяются в отношении:

1) беременных женщин;

2) женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет;

3) мужчин, воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет;

4) лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

5) лиц с инвалидностью первой или второй группы;

6) женщин в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет;

7) мужчин в возрасте шестидесяти трех и свыше лет;

8) не проживающих постоянно на территории Республики Казахстан иностранных граждан и лиц без гражданства.

8. В случае возникновения в период выполнения общественных работ обстоятельств, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи, суд по ходатайству местных исполнительных органов освобождает такое лицо от выполнения общественных работ.

Статья 49-2. Уклонение от общественных работ

Уклоняющимся от выполнения общественных работ признается лицо:

1) не явившееся по вызову местного исполнительного органа для исполнения постановления суда о назначении общественных работ без уважительных причин;

2) отказавшееся приступить к выполнению общественных работ;

3) не явившееся в организацию более двух раз в течение срока выполнения общественных работ без уважительных причин;

4) прибывшее для выполнения общественных работ, появившееся и (или) находящееся в период выполнения общественных работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, подтвержденном медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) выехавшее за пределы Республики Казахстан без уважительных причин.

Примечание. Уважительными причинами неявки правонарушителя для выполнения общественных работ в назначенный срок признаются болезнь и другие документально подтвержденные обстоятельства, которые лишают правонарушителя возможности своевременно прибыть для выполнения общественных работ.»;

7) часть первую статьи 50 после слова «чрезвычайного» дополнить словами «или военного»;

8) в подпункте 9) статьи 57 слова «бедствия или» заменить словами «бедствия, чрезвычайного или военного положения либо»;

9) в статье 62:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность, уклонение от общественных работ, совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области проведения проверок субъектов предпринимательства, охраны окружающей среды, защиты конкуренции, нарушение законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, о государственных секретах, естественных монополиях, недрах и недропользовании, порядке организации и проведения мирных собраний, персональных данных и их защите, об электронном документе и электронной цифровой подписи по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, об электронном документе и электронной цифровой подписи по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, о недрах и недропользовании, порядке организации и проведения мирных собраний, в области охраны окружающей среды, а также за нарушение процедур оценки соответствия объектов технического регулирования по истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, защите конкуренции по истечении пяти лет со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.»;

дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение правонарушения в области налогообложения, пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования, обязательного социального медицинского страхования, сфере таможенного дела по истечении одного года со дня его совершения.

Если иное не установлено настоящей статьей, юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за правонарушения в области налогообложения, сфере таможенного дела по истечении трех лет со дня совершения правонарушения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), для которого Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлен срок исковой давности пять лет, не подлежит привлечению к административной ответственности соответственно за правонарушения в области налогообложения, сфере таможенного дела – по истечении пяти лет со дня совершения правонарушения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за правонарушения в области пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования, обязательного социального медицинского страхования по истечении пяти лет со дня совершения правонарушения.»;

в части пятой:

абзац первый дополнить словами «, а также в случаях действия непреодолимой силы, препятствующей его дальнейшему производству»;

абзац второй дополнить словами «, а также окончания действия непреодолимой силы»;

абзац третий исключить;

в части восьмой слова «Председателя Верховного Суда, председателя судебной коллегии Верховного Суда» заменить словами «председателя кассационного суда»;

примечание изложить в следующей редакции:

«Примечания.

1. Длящимся признается административное правонарушение, которое характеризуется непрерывным осуществлением единого состава определенного деяния, предусмотренного статьей Особенной части настоящего раздела, и не завершено к моменту его обнаружения.

2. Под действием непреодолимой силы, препятствующей дальнейшему производству по делу, следует понимать чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение и тому подобное).»;

10) часть третью статьи 66 после слова «ареста» дополнить словами «и общественных работ»;

11) в статье 73:

абзац второй части первой после слова «либо» дополнить словами «привлечение к общественным работам на срок двадцать часов или»;

абзац второй части второй после слова «влекут» дополнить словами «привлечение к общественным работам на срок сорок часов либо»;

12) в статье 79:

в абзаце втором части первой:

слово «десяти» заменить словом «тридцати»;

после слова «адвокатов,» дополнить словами «юридических консультантов,»;

слово «двадцати» заменить словом «шестидесяти»;

слово «тридцати» заменить словом «ста»;

слово «семидесяти» заменить словом «двухсот»;

в абзаце втором части второй:

слово «пятидесяти» заменить словом «ста»;

слова «семидесяти пяти» заменить словом «двухсот»;

слово «ста» заменить словом «трехсот»;

слово «двухсот» заменить словом «шестисот»;

в абзаце втором части третьей:

слово «пятидесяти» заменить словами «ста пятидесяти»;

слово «ста» заменить словом «трехсот»;

слова «ста пятидесяти» заменить словами «четырехсот пятидесяти»;

слово «двухсот» заменить словом «шестисот»;

в абзаце втором части четвертой:

слово «пятисот» заменить словами «семисот пятидесяти»;

слово «семисот» заменить словами «одной тысячи»;

слово «тысячи» заменить словами «двух тысяч»;

13) статью 85 исключить;

14) в статье 91:

в части первой:

в абзаце первом слова «, а также порядка заключения договоров в области пенсионного обеспечения за счет добровольных пенсионных взносов» исключить;

в абзаце втором слово «четырехсот» заменить словом «двухсот»;

части вторую и третью исключить;

части одиннадцатую и двенадцатую изложить в следующей редакции:

«11. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) непредоставление и (или) несвоевременное предоставление в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций единым накопительным пенсионным фондом или добровольным накопительным пенсионным фондом, учредителями (акционерами) добровольного накопительного пенсионного фонда и (или) их аффилированными лицами сведений или иной запрашиваемой информации –

влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.

12. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) предоставление в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и (или) Национальный Банк Республики Казахстан единым накопительным пенсионным фондом или добровольным накопительным пенсионным фондом, учредителями (акционерами) добровольного накопительного пенсионного фонда и (или) их аффилированными лицами недостоверной и (или) неполной отчетности, сведений или иной запрашиваемой информации –

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.»;

примечание изложить в следующей редакции:

«Примечания.

1. Для целей частей первой и двенадцатой настоящей статьи единый накопительный пенсионный фонд (добровольный накопительный пенсионный фонд) не подлежит привлечению к административной ответственности в случае самостоятельного устранения нарушений, ответственность за которые предусмотрена частями первой и двенадцатой настоящей статьи, до даты получения уведомления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о допущенном нарушении.

2. Для целей частей шестой и седьмой настоящей статьи лицо не подлежит привлечению к административной ответственности в случае, если сумма неперечисленных, несвоевременно и (или) неполно исчисленных, удержанных (начисленных) и (или) уплаченных (перечисленных) обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов составляет менее одного месячного расчетного показателя, устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на дату выявления административного правонарушения.

3. Для целей части одиннадцатой настоящей статьи физическое лицо и (или) юридическое лицо не подлежат привлечению к административной ответственности в случае предоставления сведений или иной запрашиваемой информации не позднее одного рабочего дня с момента окончания сроков предоставления сведений или иной запрашиваемой информации.»;

15) в статье 93:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.»;

в части пятой:

в абзаце первом слово «предупреждения» заменить словами «наложения административного взыскания»;

в абзаце втором:

после слов «штраф на» дополнить словами «должностных лиц,»;

слово «двадцати» заменить словом «сорока»;

слово «тридцати» заменить словом «шестидесяти»;

слова «ста двадцати» заменить словами «двухсот сорока»;

в части шестой:

в абзаце первом слова «и отсутствие» заменить словами «и (или) отсутствие»;

в абзаце втором:

после слов «штраф на» дополнить словами «должностных лиц,»;

слово «двадцати» заменить словом «сорока»;

слово «тридцати» заменить словом «шестидесяти»;

слово «восьмидесяти» заменить словами «ста двадцати»;

в абзаце втором части седьмой:

после слов «штраф на» дополнить словами «должностных лиц,»;

слово «сорока» заменить словом «восьмидесяти»;

слово «шестидесяти» заменить словами «ста двадцати»;

слова «ста двадцати» заменить словами «двухсот сорока»;

16) в абзаце втором статьи 94 слова «предупреждение или» исключить;

17) в статье 95:

в абзаце втором части первой:

слова «тридцати пяти» заменить словом «шестидесяти»;

слово «семидесяти» заменить словом «ста»;

слова «ста сорока» заменить словом «двухсот»;

в абзаце втором части второй:

слово «семидесяти» заменить словами «ста двадцати»;

слова «ста сорока» заменить словом «двухсот»;

слова «двухсот восьмидесяти» заменить словом «четырехсот»;

18) в статье 96:

в части первой:

абзац первый дополнить словами «в сроки, установленные трудовым законодательством Республики Казахстан,»;

в абзаце втором:

слово «семидесяти» заменить словом «ста»;

слова «ста пяти» заменить словами «ста пятидесяти»;

слова «ста сорока» заменить словом «двухсот»;

в абзаце втором части второй:

слова «ста сорока» заменить словом «двухсот»;

слова «двухсот десяти» заменить словом «трехсот»;

слова «двухсот восьмидесяти» заменить словом «четырехсот»;

19) статью 100 исключить;

20) в примечаниях статьи 153:

в пункте 1:

слова «одну тысячу» заменить словами «двух тысяч»;

слова «десять тысяч» заменить словами «десяти тысяч»;

в пункте 2 слова «десять тысяч» заменить словами «десяти тысяч»;

в пункте 3 слова «одну тысячу» заменить словами «двух тысяч»;

21) в заголовке и абзаце первом статьи 154 слово «законодательством» заменить словом «законами»;

22) в статье 158:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 158. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара»;

в абзаце первом:

слова «обслуживания или» заменить словами «обслуживания, географического указания,»;

слова «а также незаконное использование чужого фирменного наименования,» исключить;

абзац второй после слова «обслуживания,» дополнить словами «географическое указание,»;

23) в статье 164:

абзац первый части первой после слов «гражданской авиации,» дополнить словами «в области использования и охраны водного фонда,»;

абзац первый части третьей после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «и уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда»;

абзац первый части четвертой после слов «гражданской авиации,» дополнить словами «в области использования и охраны водного фонда,»;

24) в статье 169:

в абзаце первом части десятой слова «и (или) не имеющим лицензию на компаундирование нефтепродуктов,» заменить словами «и (или) компаундирование нефтепродуктов, и (или) производство продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности,»;

в абзаце первом части одиннадцатой слова «биотопливного рынка,» заменить словами «биотопливного рынка и производителями продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности,»;

в абзаце первом части двенадцатой слова «и (или) не имеющими лицензию на компаундирование нефтепродуктов,» заменить словами «и (или) не осуществляющими производство биотоплива и (или) компаундирование нефтепродуктов, и (или) производство продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности,»;

25) в статье 170:

в абзаце втором части седьмой слова «, с приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации» исключить;

в абзаце втором части двенадцатой слова «, и приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации» исключить;

26) статью 173 изложить в следующей редакции:

«Статья 173. Незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность

1. Незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов, местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора, естественных монополий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 164 настоящего Кодекса, а также иных организаций независимо от форм собственности в деятельность индивидуальных предпринимателей или юридических лиц путем издания незаконных актов, дачи незаконных поручений, принятия неправомерных решений, а равно совершения действий (бездействия), препятствующих законной предпринимательской деятельности, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

27) заголовок и часть первую статьи 175 изложить в следующей редакции:

«Статья 175. Нарушение порядка проведения государственного контроля субъектов предпринимательства

1. Нарушение порядка проведения государственного контроля субъектов предпринимательства, в том числе:

1) отсутствие оснований проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

2) отсутствие оснований для проведения расследования, предусмотренного пунктом 3 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

3) отсутствие акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

4) отсутствие уведомления, а равно несоблюдение сроков уведомления о проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

5) нарушение ограничений, предусмотренных статьей 151 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) нарушение порядка проведения расследования, установленного законодательством Республики Казахстан;

7) нарушение порядка отбора образцов продукции, предусмотренного статьей 149 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

8) нарушение периодичности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах Республики Казахстан, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

9) непредставление субъекту контроля и надзора акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

10) назначение государственными органами профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию;

11) проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки без регистрации акта о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна;

12) нарушение сроков проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки и расследования, предусмотренных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан;

13) проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора без предварительного профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с пунктом 5 статьи 131 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

14) нарушение требований пункта 7 статьи 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в части несоблюдения минимального допустимого порога количества субъектов (объектов) контроля и надзора, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверка, при отсутствии информационной системы оценки и управления рисками;

15) вручение субъекту контроля и надзора акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки позднее срока окончания профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, указанного в акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии), –

влечет штраф на должностное лицо в размере двадцати месячных расчетных показателей.»;

28) статью 175-1 исключить;

29) абзац второй части пятой статьи 190 изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.»;

30) в части первой статьи 201 слова «торговой деятельности» заменить словами «внутренней торговли»;

31) абзац первый части третьей статьи 202 изложить в следующей редакции:

«3. Недоведение индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, основным видом деятельности которых являются предоставление в аренду (пользование) торговых мест в крупных торговых объектах, а также на торговых рынках, обеспечение функционирования таких объектов и организация их работы, до сведения субъектов внутренней торговли (реализующих социально значимые продовольственные товары) размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары на торговых объектах в письменном виде – »;

32) заголовок и часть первую статьи 204-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 204-2. Нарушение законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности по организации деятельности торговых рынков и крупных торговых объектов

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, основным видом деятельности которых является предоставление в аренду (пользование) торговых мест в крупных торговых объектах, а также на торговых рынках, совершенное в виде:

1) отсутствия утвержденного регламента работы крупного торгового объекта, торгового рынка, включающего режим его работы для субъектов внутренней торговли и работников их администрации;

2) непредоставления равного доступа субъектам внутренней торговли к торговым объектам и торговой инфраструктуре;

3) отсутствия утвержденного перечня дополнительных услуг, предоставляемых крупными торговыми объектами, торговыми рынками субъектам внутренней торговли (при наличии);

4) отсутствия регистрации в информационной системе, а равно доступа к ней для осуществления своей деятельности посредством информационной системы;

5) отсутствия заключенного договора аренды в информационной системе, а равно невнесения изменений в него;

6) отсутствия модернизации торговой инфраструктуры, а равно несоздания соответствующих условий для ее реализации;

7) отсутствия зоны продаж оптовой и розничной торговли на территории крупного торгового объекта, торгового рынка, а равно ее разграничения;

8) отсутствия организации на торговых рынках торговли с автолавок при наличии технических условий на их территории;

9) необеспечения приема платежей за аренду (пользование) торгового места через информационную систему безналичным способом либо путем выписки счета на оплату через банки второго уровня, –

влечет предупреждение.»;

33) в статье 204-4:

заголовок после слова «размера» дополнить словом «предельной»;

в части первой:

абзац первый после слова «размера» дополнить словом «предельной»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

в абзаце втором части второй:

после слов «штраф на» дополнить словами «физических лиц,»;

слова «семидесяти пяти» заменить словом «семидесяти»;

34) в статье 206:

абзац первый части третьей после слова «банками,» дополнить словами «филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан,»;

в примечаниях:

пункт 2 после слова «банков,» дополнить словами «филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан,»;

пункт 3 после слова «Банки,» дополнить словами «филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан,»;

35) подпункт 5) пункта 1 примечаний статьи 207 изложить в следующей редакции:

«5) в части пятой – первого руководителя либо лица, принявшего решение в соответствии с возложенными полномочиями, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности, первого руководителя единого организатора государственных закупок либо лица, исполняющего его обязанности;»;

36) абзац первый части первой статьи 208 изложить в следующей редакции:

«1. Осуществление кредитным бюро, в том числе с государственным участием, деятельности, не относящейся к основным видам деятельности по формированию кредитных историй и представлению кредитных отчетов и дополнительным видам деятельности, а также осуществление кредитным бюро с государственным участием деятельности, не связанной с формированием и ведением базы данных по страхованию и предоставлением услуг по расчету кредитного скоринга, –»;

37) в статье 211:

абзац первый части пятой изложить в следующей редакции:

«5. Неуказание, недостоверное указание размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, лицами, которым уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, в договорах о предоставлении микрокредита, заключаемых с клиентами, а также при распространении и (или) размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, –»;

дополнить частями 5-1 и восьмой следующего содержания:

«5-1. Превышение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, лицами, которым уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, определенного совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан, –

влечет штраф на юридических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

«8. Неуведомление либо несвоевременное уведомление уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о прохождении государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации «Правительство для граждан» в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей.»;

в пункте 2 примечаний:

после слова «пятой» дополнить цифрами «, 5-1»;

после слова «уровня,» дополнить словами «филиал банка – нерезидента Республики Казахстан,»;

38) в статье 211-1:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Совершение работником коллекторского агентства, взаимодействующим с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, следующих недобросовестных действий, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния:

1) введение должника и (или) его представителя, и (или) третьего лица в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

2) сообщение должнику и (или) его представителю, и (или) третьему лицу недостоверных фамилии и (или) имени, и (или) отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), а также сведений о месте работы и (или) должности, не соответствующих действительности, –

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.»;

39) в статье 211-2:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Изменение условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита в одностороннем порядке, за исключением случаев их улучшения для заемщика, –»;

пункт 1 примечаний после слова «банк,» дополнить словами «филиал банка – нерезидента Республики Казахстан,»;

40) в статье 212:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 212. Нарушение сроков представления финансовой отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами»;

в абзаце первом части первой:

слова «организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,» исключить;

дополнить словами «, отчетности по данным бухгалтерского учета»;

41) статью 213 дополнить частью пятнадцатой следующего содержания:

«15. Нарушение юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, требований по формированию бригад инкассаторов, составлению явочных карточек и путевых листов при автомобильных инкассаторских перевозках, использованию пломб, обеспечению инкассаторов экипировкой, индивидуальными средствами защиты, в том числе бронежилетами, касками (шлемами), а также служебным оружием –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.»;

42) абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей, абзац второй части четвертой, абзац второй части пятой, абзац второй части шестой, абзац второй части седьмой, абзац второй части восьмой, абзац второй части девятой, абзац второй части десятой, абзац второй части одиннадцатой, абзац второй части двенадцатой статьи 214 после слов «на субъектов крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан»;

43) дополнить статьей 215-1 следующего содержания:

«Статья 215-1. Нарушение банковского законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности

1. Нарушение банковского законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности, выразившееся в:

1) необеспечении банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, резервного хранения данных информационных систем, включающих критичные информационные активы, их файлов и настроек, которые обеспечивают восстановление работоспособной копии информационной системы;

2) непринятии банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, при передаче третьим лицам критичных информационных активов банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, мер по исключению возможности доступа третьих лиц к информации, передача которой третьим лицам не допускается в соответствии с гражданским, банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите;

3) непроведении подразделением по информационной безопасности и (или) подразделением внутреннего аудита банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, проверок деятельности структурных подразделений банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в части оценки состояния информационной безопасности;

4) отсутствии у банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, шифрования телекоммуникационных соединений (за исключением соединений с городской телефонной сетью), выходящих за периметр защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры;

5) несоблюдении банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, правил доступа, установленных на межсетевых экранах, требований по блокированию соединений, не используемых для функционирования информационных активов банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) отсутствии на периметре защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры средств обнаружения и предотвращения вторжений;

6) предоставлении банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, пользователям доступа к критичным информационным активам банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, находящимся внутри периметра защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры, по незашифрованному каналу из-за пределов периметра защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры и (или) предоставлении пользователям доступа к информационным системам, включающим критичные информационные активы, из-за пределов периметра защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры без использования методов двухфакторной аутентификации;

7) необеспечении банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, безопасности доступа пользователей к ресурсам сети Интернет и (или) безопасности использования внешней электронной почты;

8) отсутствии в банках, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, перечня администраторов информационных систем, включающих критичные информационные активы, и (или) двойного контроля при исполнении функций администрирования информационных систем, включающих критичные информационные активы, и (или) специальных комплексов контроля использования привилегированных учетных записей;

9) отсутствии в критичных информационных активах банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, функции аудиторского следа, отражающей события установления соединений, идентификации, аутентификации и авторизации в критичном информационном активе, события модификации настроек безопасности, события модификации групп пользователей и их полномочий, события модификации учетных записей пользователей и их полномочий, события, отражающие установку изменений в информационной системе, события изменения параметров аудита, события изменений системных параметров;

10) непроведении банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, полугодового сканирования критичных информационных активов на наличие уязвимостей и (или) отсутствии результатов сканирования в виде отчета о состоянии информационной безопасности с указанием рекомендаций о корректирующих мерах по устранению выявленных уязвимостей;

11) необеспечении банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, надлежащего функционирования службы реагирования на инциденты информационной безопасности, выразившемся в отсутствии перечня событий информационной безопасности, подлежащих мониторингу, источников таких событий, периодичности, порядка и методов мониторинга событий информационной безопасности и (или) отсутствии документов, сведений и фактов, подтверждающих реализацию порядка реагирования на инциденты информационной безопасности;

12) неосуществлении службой реагирования на инциденты информационной безопасности банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, мониторинга и анализа событий информационной безопасности и (или) классификации и приоритизации инцидентов информационной безопасности;

13) необеспечении службой реагирования на инциденты информационной безопасности банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, консолидации, систематизации, хранения, целостности и сохранности информации об инцидентах информационной безопасности в журнале учета инцидентов информационной безопасности с отражением информации об инциденте информационной безопасности, принятых мерах и предлагаемых корректирующих мерах, –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства и некоммерческие организации в размере ста восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства и филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Нарушение банковского законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности, выразившееся в отсутствии в банках, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан реализованных процессов по формированию и последующей актуализации перечня критичных информационных активов и (или) отсутствии реализованных процессов по оценке рисков информационной безопасности для критичных информационных активов, –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере ста восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства и филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

44) в заголовке статьи 217 слово «клиентов» исключить;

45) в статье 218 слово «организации» заменить словом «осуществлению»;

46) в абзаце первом части первой статьи 225 слова

«, установленных законодательством Республики Казахстан,» заменить словами «в части требований к месту, методу и способу заключения сделок, принципам расчетов по сделкам, лимитам инвестирования в финансовые инструменты, к сделкам с производными финансовыми инструментами, срокам размещения пенсионных активов в депозиты (вклады), а также запретов на некоторые виды сделок»;

47) заголовок статьи 226 дополнить словами «, принудительным прекращением деятельности филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

48) в статье 227:

абзац первый части первой после слов «виды банковских операций,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 1-1 настоящей статьи,»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Невыполнение, несвоевременное выполнение юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них посредством применения меры надзорного реагирования в форме письменного предписания и (или) письменного соглашения, –

влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Невыполнение, несвоевременное выполнение субъектами рынка ценных бумаг, единым накопительным пенсионным фондом, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, операторами платежных систем, операционными центрами платежных систем и поставщиками платежных услуг обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них посредством применения ограниченных мер воздействия, –

влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста девяноста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

абзац первый части четвертой после слов «(перестраховочной) организации» дополнить словами «, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан»;

49) статью 228 изложить в следующей редакции:

«Статья 228. Нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности

1. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение страховой (перестраховочной) организацией, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, родительской организацией страховой группы одних и тех же пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, –

влечет штраф на юридических лиц, филиалы страховой организации – нерезидента Республики Казахстан в размере трехсот месячных расчетных показателей.

2. Несвоевременное извещение страховой организацией, филиалом страховой организации – нерезидента Республики Казахстан, страховым брокером, филиалом страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан страхователей об изменении места нахождения своего постоянно действующего органа, обособленного подразделения или изменении наименования –

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Нарушение страховой (перестраховочной) организацией, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, страховым брокером, филиалом страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан сроков учета и хранения документов, связанных с их деятельностью, –

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Составление страховой (перестраховочной) организацией, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан отчетности, приведшей к искажению сведений о соблюдении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, –

влечет штраф на юридических лиц, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан в размере двухсот месячных расчетных показателей.

5. Неуплата, несвоевременная уплата либо уплата обязательных или чрезвычайных взносов, а также первоначальных разовых и дополнительных взносов в неполном объеме страховыми организациями, филиалом страховой организации – нерезидента Республики Казахстан в Фонд гарантирования страховых выплат –

влекут штраф в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Неопубликование, несвоевременное опубликование страховой (перестраховочной) организацией, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, страховым брокером, филиалом страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан финансовой отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета и иных сведений в масс-медиа –

влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

7. Незаключение страховой организацией, филиалом страховой организации – нерезидента Республики Казахстан договоров о предоставлении информации и получении страховых отчетов с организацией по формированию и ведению базы данных по страхованию и неосуществление регистрации в данной организации –

влекут штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

Примечание. Для целей части четвертой настоящей статьи административная ответственность наступает в случае, когда в результате корректировки искаженных сведений выявлено нарушение страховой (перестраховочной) организацией, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

50) в статье 230:

в части первой:

абзац первый после слов «страховой организации» дополнить словами «, филиала страховой организации – нерезидента Республики Казахстан»;

в абзаце втором слова «на юридическое лицо» исключить;

в части третьей:

абзац первый после слова «организацией» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан»;

в абзаце втором слова «на юридическое лицо» исключить;

в части четвертой:

абзац первый после слова «организацией» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан»;

в абзаце втором слова «на юридических лиц» исключить;

в части пятой:

абзац первый после слова «организацией» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан»;

в абзаце втором слова «на юридических лиц» исключить;

в части шестой:

абзац первый после слова «организацией» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан»;

в абзаце втором слова «на юридических лиц» исключить;

51) абзац первый части первой статьи 233 после слова «банку» дополнить словами «, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан»;

52) абзац первый части второй статьи 234 после слова «банках» дополнить словами «, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

53) в статье 239:

в абзаце первом части третьей слова «, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,» исключить;

в абзаце первом части четвертой слова «организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,» и «, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность,» исключить;

54) в статье 244:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом предусмотренного совместным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан и государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции обеспечение поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан, срока обращения за присвоением учетного номера валютному договору по экспорту или импорту –»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Нарушение физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока обращения за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке –

влечет предупреждение.»;

в части второй:

в абзаце первом:

слова «Деяние, предусмотренное частью первой» заменить словами «Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1»;

слово «совершенное» заменить словом «совершенные»;

в абзаце втором слово «влечет» заменить словом «влекут»;

абзац второй части четвертой после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

абзац второй части шестой после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

абзац второй части восьмой после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

55) подпункты 3) и 5) абзаца первого части девятой статьи 247 исключить;

56) примечание статьи 251 изложить в следующей редакции:

«Примечание. Ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, наступает в случае, когда после истечения срока репатриации сумма незачисленной национальной и (или) иностранной валюты превышает пороговое значение, свыше которого валютный договор по экспорту или импорту подлежит контролю выполнения требования репатриации в соответствии с совместным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан и государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции обеспечение поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан.»;

57) в абзаце первом части первой статьи 252 слова «проведение платежей и (или)» заменить словами «осуществление платежей, а равно их принятие и (или) осуществление»;

58) дополнить статьей 252-1 следующего содержания:

«Статья 252-1. Нарушение требований к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой и условий функционирования обменных пунктов

1. Необеспечение уполномоченными организациями ежедневного наличия на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее ста процентов от минимального размера уставного капитала –

влечет штраф в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Нарушение уполномоченными банками и уполномоченными организациями режима работы обменных пунктов –

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Непредставление, несвоевременное представление уполномоченными банками и уполномоченными организациями уведомлений о временном приостановлении деятельности обменного пункта на срок более тридцати календарных дней, возобновлении деятельности обменного пункта –

влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

5. Хранение в помещениях операционных касс обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций денег, не относящихся к их деятельности, а также присутствие посторонних лиц, за исключением работников данной организации, –

влекут предупреждение.

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

7. Проведение уполномоченными банками и уполномоченными организациями операций по покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты без распоряжения об установлении курсов, размещение курсов покупки и (или) продажи валют на информационном стенде, не соответствующих курсам покупки, продажи, установленным в распоряжении об установлении курсов, –

влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

8. Несоблюдение уполномоченными банками и уполномоченными организациями установленных Национальным Банком Республики Казахстан пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

9. Нефиксирование уполномоченными банками и уполномоченными организациями в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуального идентификационного номера (при наличии), а в случаях, предусмотренных законодательством, – данных документа, удостоверяющего личность, юридического адреса клиента –

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

10. Действия (бездействие), предусмотренные частями третьей, четвертой, седьмой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере ста месячных расчетных показателей.»;

59) в статье 253:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 253. Нарушение мер по защите платежного баланса»;

в абзаце первом слова «Нарушение специального валютного режима» заменить словами «Нарушение мер по защите платежного баланса»;

в абзаце втором слова «специального валютного режима» заменить словами «мер по защите платежного баланса»;

60) статью 255 исключить;

61) в статье 256:

абзац второй части первой:

после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

после слов «крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

в части второй:

абзац первый после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «и (или) Национальный Банк Республики Казахстан»;

абзац второй:

после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

после слов «крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

в примечаниях:

в пункте 1 слова «отчетность, содержащая сведения о квалифицированных инвесторах,» исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Под отчетностью в части второй настоящей статьи, представляемой в Национальный Банк Республики Казахстан, понимается отчетность, представляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»;

62) абзац первый части второй статьи 257 изложить в следующей редакции:

«2. Нарушение эмитентом порядка и условий выплаты вознаграждения по облигациям и (или) их погашения, установленных условиями выпуска негосударственных облигаций, –»;

63) заголовок и часть первую статьи 259 изложить в следующей редакции:

«Статья 259. Совершение действий в целях манипулирования на рынке ценных бумаг

1. Совершение действий субъектами рынка ценных бумаг и иными лицами в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, не имеющих признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан – в размере пятисот месячных расчетных показателей.»;

64) часть вторую статьи 260 исключить;

65) в статье 262:

абзац второй части четвертой после слов «крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

дополнить частями седьмой, восьмой и девятой следующего содержания:

«7. Объявление или опубликование профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, рекламы, не соответствующей действительности на день ее опубликования, –

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

8. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) непредставление и (или) несвоевременное представление номинальным держателем электронных данных по субсчету номинального держателя, открытому в системе учета центрального депозитария на имя номинального держателя и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, в центральный депозитарий для хранения в порядке и сроки, установленные сводом правил центрального депозитария, –

влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

9. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) представление номинальным держателем недостоверных и (или) неполных электронных данных по субсчету номинального держателя, открытому в системе учета центрального депозитария на имя номинального держателя и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, в центральный депозитарий для хранения в объемах и порядке, установленных сводом правил центрального депозитария, –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

66) в статье 264:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 264. Нарушение законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем»;

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Неосуществление единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом индивидуального учета пенсионных накоплений, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, –»;

в абзаце втором слово «влекут» заменить словом «влечет»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Нарушение управляющим инвестиционным портфелем порядка взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений, порядка исполнения условий договора по управлению инвестиционным портфелем, кастодиального договора, заключенного между кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем и (или) единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом, а также условий договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем, не причинившее крупного ущерба, –

влечет штраф на юридических лиц в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Осуществление единым накопительным пенсионным фондом за счет собственных активов или добровольным накопительным пенсионным фондом сделок и операций за счет собственных или пенсионных активов в нарушение требований к наличию инвестиционного решения для совершения сделки, типу рынка, на котором совершается сделка, методу и способу заключения сделки, ценовым параметрам сделки, принципу расчетов по сделке, перечню финансовых инструментов, разрешенных к приобретению, размеру (лимиту) инвестирования в финансовые инструменты, сроку размещения активов в депозиты (вклады), запрета на некоторые виды сделок, инвестирование пенсионных активов в нарушение инвестиционной декларации, а также осуществление единым накопительным пенсионным фондом операций в нарушение требований к осуществлению сверки пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем, – »;

в абзаце втором слово «влечет» заменить словом «влекут»;

67) в статье 268:

части пятую и шестую исключить;

в абзаце первом части одиннадцатой:

слова «ложных форм» заменить словом «ложной»;

слова «уполномоченному органу в области регулирования торговой деятельности» заменить словами «в антимонопольный орган»;

части тринадцатую и четырнадцатую исключить;

68) в статье 273:

заголовок после слов «трансфертному ценообразованию,» дополнить словами «заявления об участии в международной группе,»;

абзац первый части четвертой после слов «трансфертному ценообразованию» дополнить словами «и заявления об участии в международной группе»;

69) в статье 275:

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Сокрытие физическим лицом сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Республики Казахстан, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, подлежащих отражению в декларации об активах и обязательствах, декларации о доходах и имуществе, декларации по индивидуальному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, совершенное путем их неотражения в декларации об активах и обязательствах, декларации о доходах и имуществе, декларации по индивидуальному подоходному налогу, –»;

дополнить частью 3-1 следующего содержания:

«3-1. Несоответствие расходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность, а также их супругов доходам указанных лиц, а именно превышение расходов на приобретение имущества, определенного налоговым законодательством Республики Казахстан, приобретенного в течение отчетного календарного года указанными лицами, над суммой источников покрытия расходов на приобретение указанного имущества в размере более чем тысячекратного месячного расчетного показателя –

влечет штраф в размере девяноста процентов от размера превышения расходов на приобретение имущества, указанного в абзаце первом настоящей части, над суммой источников покрытия расходов на приобретение указанного имущества за вычетом тысячекратного месячного расчетного показателя.»;

пункт 3 примечаний изложить в следующей редакции:

«3. Для целей части третьей настоящей статьи непредставление лицом декларации об активах и обязательствах, декларации о доходах и имуществе, декларации по индивидуальному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан приравнивается к неотражению сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Республики Казахстан, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.»;

70) в абзаце первом части третьей статьи 278 слова «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,» исключить;

71) в статье 285:

заголовок после слова «банками» дополнить словами «, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

в части первой:

абзац первый после слова «банками» дополнить словами «, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

в подпункте 1):

слова «, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката,» заменить словами «или лица, занимающегося частной практикой,»;

слова «посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия, либо при направлении уведомления на бумажном носителе – в течение трех рабочих дней» заменить словами «либо изменении у банковского счета индивидуального идентификационного кода в случаях, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в порядке и сроки, которые установлены Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»;

подпункт 2) после слова «банком» дополнить словами «, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан»;

в подпункте 4) слова «, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката,» заменить словами «или лица, занимающегося частной практикой,»;

подпункт 6) после слова «банке» дополнить словами «, филиале банка – нерезидента Республики Казахстан»;

абзац второй после слова «банком» дополнить словами «, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан»;

абзац первый части второй после слова «банками» дополнить словами «, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

абзац первый части 2-1 после слова «банками» дополнить словами «, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан»;

в части третьей:

абзац первый после слова «банками» дополнить словами «, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан»;

в подпункте 1):

после слов «о закрытии» дополнить словами «банковских счетов»;

слова «, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката,» заменить словами «или лица, занимающегося частной практикой,»;

слова «банковских счетов посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия, либо при направлении уведомления на бумажном носителе – в течение трех рабочих дней» заменить словами «в порядке и сроки, которые установлены Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»;

подпункт 5):

после слов «по вине банка» дополнить словами «, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан»;

после слов «при переводе в банк» дополнить словами «, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан»;

в подпункте 6) слова «, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката,» заменить словами «или лица, занимающегося частной практикой,»;

72) в статье 285-1:

заголовок после слов «страховыми организациями,» дополнить словами «филиалами страховых организаций – нерезидентов Республики Казахстан,»;

в абзаце первом части третьей слова «страховыми организациями,» заменить словами «страховой организацией, филиалом страховой организации – нерезидента Республики Казахстан,»;

73) абзац первый статьи 286 изложить в следующей редакции:

«Представление банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, заведомо ложных сведений об операциях по банковским счетам юридических или физических лиц, а равно выдача поручительств, гарантий и иных обязательств, заведомо не обеспеченных фактическим финансовым состоянием данного банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, если эти действия не повлекли причинение крупного ущерба физическому или юридическому лицу либо государству, –»;

74) подпункт 2) абзаца первого части первой статьи 299 исключить;

75) в абзаце первом части второй статьи 317 слова «и не обеспечивающего» заменить словами «и (или) не обеспечивающего»;

76) в статье 321 слова «и авторского» заменить словами «и (или) авторского»;

77) в абзаце втором части первой статьи 334 слова «предупреждение или» исключить;

78) статью 344 дополнить частями 2-1 и 4-1 следующего содержания:

«2-1. Образование стихийных свалок (выброс отходов вне специально установленных мест) с использованием транспортных средств для их доставки, за исключением случаев, предусмотренных статьей 434-2 настоящего Кодекса, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

«4-1. Действие, предусмотренное частью 2-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года, а субъектами крупного предпринимательства – в течение трех лет после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей, с конфискацией транспортных средств и иных предметов, явившихся орудием совершения нарушения, или без таковой.»;

79) в абзаце втором статьи 357 слова «либо административный арест до тридцати суток» исключить;

80) заголовок и абзац первый части первой статьи 377 после слова «транспортировка,» дополнить словом «реализация,»;

81) в абзаце втором статьи 386 слова «предупреждение или» исключить;

82) подпункт 16) абзаца первого части первой статьи 400 исключить;

83) абзац первый части второй статьи 403 после слова «вредных» дополнить словами «и особо опасных вредных»;

84) абзац первый части четвертой статьи 409 дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

«6) несоблюдения правил проведения ротации первых руководителей государственных организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;

7) несоблюдения правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования;

8) несоблюдения правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, –»;

85) в статье 410:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации штраф в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.»;

86) подпункты 1) и 2) абзаца первого части первой статьи 415 изложить в следующей редакции:

«1) выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами, а также сведениям, указанным в документах об оценке соответствия;

2) выпуска в обращение продукции, в отношении которой введены в действие технические регламенты, не прошедшей оценку соответствия, а также без наличия документов об оценке соответствия или при отсутствии сведений о наличии таких документов в реестре технического регулирования или единых реестрах выданных или принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза, –»;

87) статью 417 изложить в следующей редакции:

«Статья 417. Нарушение порядка определения

страны происхождения товара

1. Составление экспертами-аудиторами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара актов экспертизы о происхождении товара и выдача экспертной организацией актов экспертизы о происхождении товара с нарушением правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара –

влекут штраф на экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара в размере десяти месячных расчетных показателей с приостановлением действия аттестатов экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара на срок шесть месяцев, на экспертные организации – в размере тридцати месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности на срок до трех месяцев.

2. Отказ в выдаче сертификата о происхождении товара в случае представления надлежаще оформленного акта экспертизы о происхождении товара, документов, подтверждающих происхождение товара для внутреннего обращения, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, –

влечет штраф на организацию, уполномоченную на выдачу сертификата о происхождении товара, в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Выдача уполномоченной организацией сертификата о происхождении товара в случае непредставления заявителем документов по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, на основании акта экспертизы о происхождении товара, выданного с нарушением правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, неверным определением критерия определения страны происхождения, –

влечет штраф на организацию, уполномоченную на выдачу сертификата о происхождении товара, в размере тридцати месячных расчетных показателей.

4. Представление фальсифицированных и (или) недостоверных документов, подтверждающих происхождение товара, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, для получения сертификата о происхождении товара –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двенадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

5. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара в размере сорока месячных расчетных показателей с лишением действия аттестатов экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, на организацию, уполномоченную на выдачу сертификата о происхождении товара, – в размере ста месячных расчетных показателей, на экспертные организации – в размере шестидесяти месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности на срок до трех месяцев.»;

88) в статье 419:

в абзаце втором части первой слова «тысячи шестисот» заменить словом «шестисот»;

в абзаце втором части второй слова «двух тысяч» заменить словами «тысячи двухсот»;

89) в статье 423-1:

в абзаце втором части первой:

слово «пятнадцати» заменить словом «тридцати»;

слова «двадцати пяти» заменить словом «пятидесяти»;

слово «сорока» заменить словом «восьмидесяти»;

слово «ста» заменить словом «двухсот»;

в абзаце втором части второй:

слово «тридцати» заменить словом «шестидесяти»;

слово «пятидесяти» заменить словом «ста»;

слово «восьмидесяти» заменить словами «ста шестидесяти»;

слово «двухсот» заменить словом «четырехсот»;

90) в абзаце втором статьи 424-1 слова «либо арест на срок до двадцати суток» заменить словами «либо лишение сертификата специалиста в области здравоохранения, либо без такового»;

91) абзац второй части первой статьи 425 изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.»;

92) в статье 434:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влекут привлечение к общественным работам на срок от шестидесяти до ста часов либо административный арест на срок от пятнадцати до тридцати суток.»;

93) в статье 434-2:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо привлечение к общественным работам на срок сорок часов.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо привлечение к общественным работам на срок восемьдесят часов.»;

94) в статье 438:

в абзаце втором части первой слово «тридцати» заменить словом «шестидесяти»;

в абзаце втором части второй:

слово «шестидесяти» заменить словами «ста двадцати»;

дополнить словами «либо привлечение к общественным работам на срок сорок часов»;

в абзаце втором части третьей:

слова «предупреждение или» исключить;

слово «пятнадцати» заменить словом «тридцати»;

95) абзац второй части третьей статьи 440 дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок до двадцати часов»;

96) дополнить статьей 440-1 следующего содержания:

«Статья 440-1. Немедицинское потребление наркотических

средств, психотропных веществ, их аналогов,

а также сильнодействующих веществ

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф на физическое лицо в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок десять суток.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физическое лицо в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать суток.»;

97) абзац второй части второй статьи 443 после слов «месячных расчетных показателей» дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок до двадцати часов»;

98) абзац второй части второй статьи 449 после слов «месячных расчетных показателей» дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок до двадцати часов»;

99) в статье 463:

абзац второй части первой после слов «крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан»;

абзац второй части второй после слов «крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан»;

100) в статье 464:

абзац второй части первой после слов «крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан»;

абзац второй части второй после слов «крупного предпринимательства» дополнить словами «, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан»;

101) абзац первый части второй статьи 465 дополнить словами «, если такие действия не повлекли незаконное вмешательство в деятельность субъектов частного предпринимательства и (или) совершение действий (бездействия), препятствующих законной предпринимательской деятельности,»;

102) в статье 466:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение.»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

103) абзацы пятый и шестой части первой статьи 468 изложить в следующей редакции:

«банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в виде:

неучитывания идентификационного номера, а также неконтролирования правильности указания в соответствии с алгоритмом формирования бизнес-идентификационного номера и (или) контрольного разряда в индивидуальном идентификационном номере в соответствии с алгоритмом его расчета, установленным законодательством Республики Казахстан, –»;

104) в абзаце первом части первой статьи 470:

в подпункте 3) слова «пункта 6» заменить словами «пунктов 4 и 6»;

в подпункте 4) слово «специальной» заменить словом «форменной»;

105) в статье 471:

абзац второй части второй после слов «должностных лиц» дополнить словом «, нотариусов»;

абзац второй части четвертой после слов «должностных лиц» дополнить словом «, нотариусов»;

106) в подпункте 4) абзаца первого части первой статьи 472 слова «сдаче в специальный государственный фонд» заменить словами «передаче в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом»;

107) в статье 478:

заголовок после слова «чрезвычайного» дополнить словами «или военного»;

абзац первый части первой после слова «чрезвычайное» дополнить словами «или военное»;

108) в статье 479 слово «преступлений» заменить словом «уголовных»;

109) в статье 490:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влекут штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на должностных лиц – в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«влекут предупреждение либо штраф на граждан Республики Казахстан в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, на иностранцев и лиц без гражданства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.»;

абзац второй части седьмой изложить в следующей редакции:

«влекут предупреждение либо штраф на граждан Республики Казахстан в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, на иностранцев и лиц без гражданства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.»;

110) в статье 496:

в абзаце втором части первой слово «ста» заменить словом «двухсот»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Несообщение или сообщение в превышающий установленный законодательством Республики Казахстан срок факта приобретения иностранного гражданства –

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.»;

в части третьей:

абзац первый дополнить словами «а также в субъектах квазигосударственного сектора,»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере трехсот месячных расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.»;

111) абзац первый части второй статьи 504 изложить в следующей редакции:

«2. Нарушение установленных требований по защите государственных секретов лицами, допущенными или ранее допускавшимися к работе с государственными секретами, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –»;

112) абзац первый статьи 506 изложить в следующей редакции:

«Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан правоохранительными или специальными государственными органами, Вооруженными Силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями, а также на особо важный государственный, стратегический объект и объект отраслей экономики, имеющий стратегическое значение и принадлежащий юридическим лицам, в уставном капитале которых государство прямо или косвенно владеет контрольным пакетом акций (долей участия), опасный производственный объект, охраняемый частной охранной организацией, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –»;

113) в статье 510:

в абзаце первом части первой:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) гражданином Республики Казахстан, иностранцем или лицом без гражданства без документов, удостоверяющих личность;»;

подпункт 2) исключить;

абзац первый части четвертой после слова «частями» дополнить словом «первой»;

в абзаце первом части пятой слова «частью первой» заменить словами «частями первой и второй»;

114) в статье 512:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 512. Нарушение режимов внутренних и территориальных вод Республики Казахстан»;

в абзаце первом части первой слова «в территориальных водах (море) и внутренних водах» заменить словами «внутренних и территориальных вод»;

в абзаце первом части второй слова «в территориальных водах (море) и внутренних водах Республики Казахстан,» заменить словами «во внутренних и территориальных водах Республики Казахстан, в»;

115) в абзаце втором части 1-1 статьи 543 слова «, с конфискацией транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой» исключить;

116) в статье 559:

в абзаце втором части первой слова «предупреждение или» исключить;

дополнить частями 1-1 и 5-1 следующего содержания:

«1-1. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

«5-1. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;

117) в статье 567 заголовок и абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«Статья 567. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при изменении статуса рейса

1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при изменении статуса рейса –»;

118) абзац первый части первой статьи 571 после слова «международных» дополнить словами «и внутренних»;

119) заголовок и абзац первый части первой статьи 571-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 571-1. Непредставление перевозчиком товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа при осуществлении перевозок груза, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или осуществление таких перевозок без регистрации товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа в единой системе управления транспортными документами

1. Непредставление перевозчиком товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа при осуществлении перевозок груза, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или осуществление таких перевозок без регистрации товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа в единой системе управления транспортными документами, а равно незаполнение этих документов или внесение в них заведомо недостоверных сведений –»;

120) в абзаце втором части первой статьи 572:

после слов «влечет штраф» дополнить словами «на физических лиц в размере пяти,»;

слова «малого предпринимательства в размере» заменить словами «малого предпринимательства – в размере»;

121) части первую и пятую статьи 573 изложить в следующей редакции:

«1. Осуществление иностранным перевозчиком международных автомобильных перевозок на территории Республики Казахстан без разрешения или специального разрешения в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об автомобильном транспорте, а также с использованием разрешения, не соответствующего виду перевозки, –

влечет штраф в размере пятисот месячных расчетных показателей.»;

«5. Использование иностранным перевозчиком отечественного разрешения, незаполненного или заполненного с нарушением правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, –

влечет штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

122) в статье 593:

абзац первый части первой дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частью 1-2 настоящей статьи,»;

дополнить частью 1-2 следующего содержания:

«1-2. Перевозка пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывания дверей во время движения –

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

123) статью 596 дополнить частями 3-1 и 4-1 следующего содержания:

«3-1. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицами, к которым лишение специального права в соответствии с частью четвертой статьи 46 настоящего Кодекса не применяется, –

влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

«4-1. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинившее материальный ущерб, –

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок девять месяцев.»;

124) в статье 597:

в абзаце втором части 4-1 слова «трех месячных расчетных показателей» заменить словами «одного месячного расчетного показателя»;

в абзаце втором части 4-2 слово «пяти» заменить словом «двух»;

125) в статье 598:

в абзаце втором части первой слово «семи» заменить словом «двадцати»;

в абзаце втором части второй:

слово «пятнадцати» заменить словом «сорока»;

дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок двадцать часов»;

126) в статье 607:

в абзаце втором части первой слово «десяти» заменить словом «двадцати»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, повлекшие повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинившие материальный ущерб, –

влекут лишение права управления транспортными средствами на срок девять месяцев.»;

127) в части шестой статьи 608 слово «, второй» исключить;

128) в статье 610:

в абзаце втором части первой слова «или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев» исключить;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, либо повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, –»;

129) в статье 615:

абзац второй части четвертой после слов «месячных расчетных показателей» дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок двенадцать часов,»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Нахождение пассажира вне кабины (салона) транспортного средства при его движении –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

130) в статье 637:

абзац второй части седьмой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части восьмой изложить в следующей редакции:

«влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере четырехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии на предоставление услуг в области связи или приостановлением деятельности в области связи или отдельных видов деятельности в области связи в случае отсутствия лицензирования такой деятельности в области связи.»;

в части девятой слово «сотовой» исключить;

дополнить частями шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой и девятнадцатой следующего содержания:

«16. Невыполнение оператором связи и (или) владельцем сети связи обязанности по обеспечению сохранности и безопасности, бесперебойного функционирования телекоммуникационного оборудования с функциями технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

17. Невыполнение оператором почты обязанностей по обеспечению органов, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность на сетях почтовой связи, организационными и техническими возможностями проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий на всех сетях почтовой связи, доступом к служебной информации о пользователях услуг оператора почты, а также принятию мер по недопущению раскрытия форм и методов проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

18. Невыполнение оператором почты обязанностей по установке на почтовых сетях технических средств и оборудования, которые обеспечивают проведение оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, сбор и хранение информации о персональных данных, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей.

19. Действия, предусмотренные частями семнадцатой и восемнадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере четырехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»;

131) в статье 640:

абзац первый части второй после слов «находящихся на хранении открытых» дополнить словами «и закрытых»;

дополнить частями 2-1, 2-2 и 6 следующего содержания:

«2-1. Нарушение правил выдачи, хранения, отзыва регистрационных свидетельств и подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи, выраженное в несоблюдении национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан или удостоверяющим центром:

1) условий выдачи регистрационных свидетельств;

2) проверки на подтверждение принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи, –

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

2-2. Нарушение правил проверки подлинности электронной цифровой подписи, выраженное в отсутствии функционала проверки подлинности электронной цифровой подписи, –

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

«6. Использование закрытого ключа электронной цифровой подписи другого лица –

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

132) в статье 641:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере семидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Для целей части первой настоящей статьи под должностными лицами следует понимать первых руководителей, заместителей руководителей, руководителей аппаратов либо лиц, их заменяющих, на которых соответствующими приказами возложено исполнение обязанностей.»;

133) в абзаце первом части третьей статьи 646 слова «в орган, осуществляющий воинский учет,» заменить словами «в соответствующие местные органы военного управления»;

134) в абзаце первом статьи 647 слова «постоянное место жительства или» исключить;

135) абзац первый части первой статьи 648 после слова «направлению» дополнить словом «приписной»;

136) в статье 653:

абзац второй части первой после слов «месячных расчетных показателей» дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок до двадцати часов»;

абзац второй части второй после слов «месячных расчетных показателей» дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок до сорока часов»;

137) в статье 659:

в абзаце первом части первой слова «органу (должностному лицу)» исключить;

в примечании слова «уполномоченным на то органом (должностным лицом)» исключить;

138) абзац первый части первой статьи 667 изложить в следующей редакции:

«1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, воспрепятствование их законной деятельности, а равно вмешательство, выраженное в нецензурной брани, проявлении неуважения, непристойном поведении, провокации, оскорбительном приставании, демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов, в том числе с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, –»;

139) в статье 668:

заголовок дополнить словами «, юридического консультанта»;

абзац первый после слова «конторы,» дополнить словами «юридических консультантов»;

140) в части первой статьи 669:

абзац первый дополнить словами «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,»;

абзац второй после слов «пяти месячных расчетных показателей» дополнить словами «или привлечение к общественным работам на срок до двадцати часов»;

141) часть третью статьи 675 изложить в следующей редакции:

«3. Незаконное ношение (использование) форменной одежды работника частной охранной организации, занимающего должность охранника, –

влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей с конфискацией форменной одежды.»;

142) в статье 681:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Прием руководителями государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, в нарушение законодательства Республики Казахстан, а также допущение их дальнейшей работы –»;

в абзаце втором слово «влечет» заменить словом «влекут»;

143) в статье 684:

в части первой:

слова «80 (частями 2-2 и четвертой)» заменить словами «80 (частью 2-2);

цифры «85, 99, 100,» исключить;

слова «170 (частями седьмой, десятой и двенадцатой)» заменить словами «170 (частями десятой и двенадцатой)»;

цифры «175-1, 176,», «182,» исключить;

слова «247 (частями 7-1, девятой и одиннадцатой)» заменить словами «247 (частью одиннадцатой)»;

цифры «283-1» заменить словами «283-1 (частями пятой и шестой)»;

слова «299 (частью второй), 312 (частью второй), 313, 314, 316 (частью второй), 317 (частью четвертой), 317-1 (частью второй), 317-2 (частью второй),», «320 (частями первой, второй и третьей),» исключить;

слова «344 (частью первой)» заменить словами «344 (частями первой и 4-1)»;

слова «401 (частями шестой и седьмой), 402 (частью четвертой),» исключить;

слова «409 (частями 7-1 и 7-8)» заменить словами «409 (частью 7-8)»;

слова «415-1 (частью второй),», «417 (частями первой и шестой), 419 (частью второй),» исключить;

после цифр «434,» дополнить цифрами «434-2,»;

после цифр «436,» дополнить словами «438 (частью второй),»;

после слов «440 (частью третьей),» дополнить цифрами «440-1,»;

слова «543 (частями 1-1, третьей и четвертой)» заменить словами «543 (частями третьей и четвертой)»;

слова «596 (частью третьей)» заменить словами «596 (частями третьей, 3-1 и 4-1), 598 (частью второй),»;

слова «607 (частью второй)» заменить словами «607 (частями второй и третьей)»;

цифры «618,» исключить;

слова «637 (частями восьмой, девятой, десятой и тринадцатой),» исключить;

цифры «651,» исключить;

в подпункте 2) части второй:

после цифр «135,» дополнить цифрами «156-1,»;

слова «430 (частью второй)» исключить;

часть третью после слов «Верховного Суда,» дополнить словами «кассационного суда,»;

144) в статье 685:

в части первой:

цифры «434-2,» исключить;

слова «438 (частями первой и второй)» заменить словами «438 (частью первой)»;

слова «559 (частями первой, второй, четвертой и пятой)» заменить словами «559 (частями первой, 1-1, второй, четвертой, пятой и 5-1)»;

цифры «598» заменить словами «598 (частью первой)»;

слова «615 (частями первой, второй и третьей)» заменить словами «615 (частями первой, второй, третьей и пятой)»;

в части второй:

в подпункте 2):

цифры «434-2,» исключить;

слова «438 (частями первой и второй)» заменить словами «438 (частью первой)»;

слова «598 (частью второй),» исключить;

в подпункте 3):

слова «559 (частями первой, второй, четвертой и пятой)» заменить словами «559 (частями первой, 1-1, второй, четвертой, пятой и 5-1)»;

слова «начальники линейных отделов» заменить словами «начальники подразделений полиции на транспорте»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) за административные правонарушения, предусмотренные статьей 440 (частями первой и второй) настоящего Кодекса (в отношении осужденных, состоящих на учете службы пробации), – сотрудники службы пробации;»;

в подпункте 4):

цифры «434-2,» исключить;

слова «615 (частями первой и второй)» заменить словами «615 (частями первой, второй и пятой)»;

145) в подпункте 1) части первой статьи 686 слова «438 (частями первой и второй)» заменить словами «438 (частью первой)»;

146) в статье 688:

в части первой слова «170 (частями первой, 1-1, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой)» заменить словами «170 (частями первой, 1-1, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой)»;

в части второй слова «и руководители его территориальных подразделений» заменить словами «, а также руководители его территориальных подразделений и их заместители»;

147) часть вторую статьи 688-1 изложить в следующей редакции:

«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе должностные лица уполномоченного органа в области добычи урана, а также руководители его территориальных подразделений и их заместители.»;

148) часть вторую статьи 689 изложить в следующей редакции:

«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель ведомства уполномоченного органа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и его заместители, руководители территориальных подразделений.»;

149) часть первую статьи 690-1 после слова «статьями» дополнить цифрами «297,»;

150) абзац первый части второй статьи 691 после цифр «616,» дополнить цифрами «618,»;

151) в части первой статьи 692 слова «637 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, одиннадцатой, двенадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой)» заменить цифрами «637»;

152) в статье 695:

в заголовке слова «прав на недвижимое имущество, юридических лиц,» заменить словами «юридических лиц и»;

в части первой:

слова «прав на недвижимое имущество, юридических лиц,» заменить словами «юридических лиц и»;

слова «464 и 466» заменить словами «466 и 491»;

в части второй слова «прав на недвижимое имущество, юридических лиц,» заменить словами «юридических лиц и»;

153) в части первой статьи 697 слова «344 (частями второй, третьей, четвертой и пятой),» заменить словами «344 (частями второй, 2-1, третьей, четвертой и пятой),»;

154) в части первой статьи 698 слова «299 (частью первой)» заменить словами «299 (частями первой и второй)»;

155) в статье 698-1:

в части первой слова «статьями 190-1 и 297-1» заменить словами «статьей 297-1»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в области регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и его заместители.»;

156) часть вторую статьи 699 дополнить словами «и их заместители»;

157) в статье 700:

абзац первый части первой после слов «426 (частями первой, 2-1 и 2-2),» дополнить словами «428, 429 (частью второй), 430,»;

в абзаце первом части второй:

слова «80 (частями 2-1 и третьей)» заменить словами «80 (частями 2-1, третьей и четвертой)»;

после слов «82 (частью первой)» дополнить словами «, 230 (частью второй) (в части правонарушений, совершенных субъектами здравоохранения по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников)»;

158) абзац первый статьи 701 изложить в следующей редакции:

«Государственные органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 93 (частями второй и пятой), 203, 425 (частью первой), 428, 429 (частью первой), 431, 433 (частью первой), 464 (частью первой) настоящего Кодекса.»;

159) в статье 703:

в части первой слова «статьей 406» заменить словами «статьями 406, 415 (частью первой)»;

в абзаце первом части второй слова «статьей 406» заменить словами «статьями 406, 415 (частью первой)»;

160) часть вторую статьи 704 изложить в следующей редакции:

«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе государственные инспекторы по племенному животноводству.»;

161) часть первую статьи 708:

после цифр «141,» дополнить цифрами «164,»;

после слов «299 (частями первой» дополнить словом «, второй»;

162) часть первую статьи 713 после цифр «163-1» дополнить словами «, 185 (когда эти нарушения совершены биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами, а также работниками товарных бирж), 268, 464»;

163) часть первую статьи 715 изложить в следующей редакции:

«1. Органы, осуществляющие государственный контроль в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 190-1, 193 (частью первой), 415 (частью первой), 415-1, 417, 418 (частями первой и второй), 419, 464, 638 (частью первой) настоящего Кодекса.»;

164) в части первой статьи 715-1 слова «190 (частями пятой и шестой), 193 (частью первой)» заменить словами «157, 190 (частями первой, пятой и шестой), 193 (частями первой, четвертой и пятой)»;

165) часть первую статьи 718 изложить в следующей редакции:

«1. Органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за качеством строительства объектов, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 317-1, 317-2, 318, 321, 322, 323 и 464 настоящего Кодекса.»;

166) в части второй статьи 719 слово «органов» заменить словом «подразделений»;

167) части первую и третью статьи 720 изложить в следующей редакции:

«1. Органы государственных доходов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 91 (частями шестой, седьмой и восьмой), 92 (частями второй, третьей и четвертой), 92-1, 151 (частью первой), 153, 155, 174 (частями первой, третьей и четвертой), 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181-1, 182, 194, 195, 221, 233 (частью первой), 239 (частями первой и второй), 244 (частями первой, второй, третьей и четвертой), 246-1 (когда эти нарушения допущены при проведении аудита по налогам), 266, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280-1, 281 (частями первой, второй, 2-1, 2-2 и третьей), 282 (частями первой, второй, 2-1, 2-2, пятой, десятой и двенадцатой), 283-1 (частями первой, второй, третьей и четвертой), 284, 285, 285-1, 286, 287, 288, 460-1, 460-2, 464, 471, 472, 473, 474, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 (частями первой, второй и третьей), 529, 530, 531, 532 (частью первой), 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543 (частями первой, 1-1 и второй), 546, 547, 548 (частью первой), 551 (частями первой, второй и четвертой), 552 (частью первой), 553, 554, 555, 556, 557, 558, 571 (частями первой, второй, 2-1 и третьей), 571-1 настоящего Кодекса.»;

«3. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени органов государственных доходов вправе:

по всем статьям настоящего Кодекса, отнесенным к подведомственности органов государственных доходов, – руководители органов государственных доходов и их заместители;

по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 91 (частью шестой), 92 (частью второй), 92-1 (частью первой), 177 (частями пятой и одиннадцатой), 179 (частями четвертой, четырнадцатой, пятнадцатой и семнадцатой), 181 (частями пятой, одиннадцатой и двенадцатой), 194 (частью первой), 195 (частью первой), 269 (частью первой), 270 (частями первой и третьей), 271 (частью первой), 272 (частями первой и 2-1), 276 (частями первой и третьей), 280-1 (частями первой и третьей), 284 (частями первой, третьей, пятой, седьмой, девятой, одиннадцатой, тринадцатой, пятнадцатой, семнадцатой и девятнадцатой), 288 (частью первой), 460-2 (частью первой), 525 (частью первой), 535 (частью первой), 558 (частью первой), административное взыскание в виде предупреждения, а также в виде штрафа в порядке, предусмотренном статьей 897 настоящего Кодекса, а также по правонарушениям в сфере таможенного дела – уполномоченные руководителем должностные лица органов государственных доходов.»;

168) часть первую статьи 721 после слов «89 (в части правонарушений, совершенных работодателем, состоящим в отношениях с государственным служащим)» дополнить цифрами «, 99»;

169) в части первой статьи 722:

после цифр «207,» дополнить цифрами «207-1,»;

слова «247 (частями первой, второй, третьей, пятой, седьмой и десятой)» заменить словами «247 (частями первой, второй, третьей, пятой, седьмой, 7-1, девятой и десятой)»;

170) в части первой статьи 724:

слова «213 (частью пятой)» заменить словами «213 (частями пятой и пятнадцатой)»;

слова «227 (частями первой (в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей) и третьей (в отношении операторов платежных систем, операционных центров платежных систем и поставщиков платежных услуг)» заменить словами «227 (частями первой (в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), 1-1 и третьей (в отношении операторов платежных систем, операционных центров платежных систем и поставщиков платежных услуг)»;

слова «244 (частями первой, второй (за исключением валютных договоров по экспорту или импорту)» заменить словами «244 (частями 1-1, второй»;

после цифр «252,» дополнить цифрами «252-1,»;

171) в части первой статьи 724-1:

слова «91 (частями первой, второй, третьей, пятой, девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой)» заменить словами «91 (частями первой, пятой, девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой), 185 (когда эти нарушения совершены банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими агентствами)»;

слова «211 (частями второй, третьей, 3-1, четвертой, пятой, шестой и седьмой)» заменить цифрами «211»;

после слов «213 (частями четвертой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой),» дополнить цифрами «215-1,»;

слова «(в отношении эмитентов, единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность)» заменить словами «(в отношении субъектов рынка ценных бумаг, единого накопительного пенсионного фонда, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность)»;

слова «228 (частями пятой, девятой, десятой, двенадцатой, шестнадцатой, семнадцатой и девятнадцатой)» заменить цифрами «228»;

слова «и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность» исключить;

цифры «255,» исключить;

слова «464 (частью первой)» заменить цифрами «464»;

172) в статье 726:

часть вторую после слова «органов» дополнить словами «, городских, районных управлений (отделов, отделений)»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«4. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени Пограничной службы Комитета национальной безопасности вправе:

1) руководитель Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и его заместители, начальники территориальных подразделений Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и их заместители – предупреждение либо штраф на физических лиц и должностных лиц до семидесяти, на субъектов частного предпринимательства – до пятисот размеров месячного расчетного показателя;

2) начальники пограничных управлений, управлений пограничного контроля, командиры дивизионов береговой охраны территориальных подразделений Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и их заместители – предупреждение или штраф на физических лиц и должностных лиц до семидесяти, на субъектов частного предпринимательства – до двухсот размеров месячного расчетного показателя;

3) начальники отделов пограничного контроля, пограничных отделов и их заместители – предупреждение или штраф на физических и на должностных лиц до двадцати пяти размеров месячного расчетного показателя;

4) начальники отделений пограничного контроля, пограничных отделений, командиры кораблей и катеров и их заместители – предупреждение или штраф на физических лиц до двадцати размеров месячного расчетного показателя;

5) начальники групп (смен) отделов (отделений) пограничного контроля – предупреждение или штраф на физических лиц до пятнадцати размеров месячного расчетного показателя;

6) контролеры, старшие пограничных нарядов, выполняющие задачи по охране Государственной границы Республики Казахстан, – предупреждение.»;

173) в части первой статьи 727:

цифры «434-2,» исключить;

цифры «598,» заменить словами «598 (частью первой),»;

слова «615 (частями первой, второй и третьей)» заменить словами «615 (частями первой, второй, третьей и пятой)»;

после слов «621 (частями первой, второй и четвертой)» дополнить словами «, 651 (в отношении военнослужащих, председателей, заместителей и членов медицинских, призывных, отборочных комиссий местных органов военного управления, воинских частей (учреждений)»;

174) статью 728 исключить;

175) в статье 729:

в части первой:

после цифр «204,» дополнить цифрами «205,»;

слова «320 (частями четвертой, пятой и шестой)» заменить цифрами «320»;

слова «401 (частями третьей, четвертой, 4-1, пятой, седьмой, десятой и одиннадцатой), 402 (частями первой, второй и третьей)» заменить словами «401 (частями третьей, четвертой, 4-1, пятой, шестой, седьмой, десятой и одиннадцатой), 402 (частями первой, второй, третьей и четвертой)»;

цифры «, 491» исключить;

часть вторую после слов «административных правонарушениях» дополнить словами «, указанных в части первой настоящей статьи,»;

дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 75 настоящего Кодекса, и налагать административные взыскания вправе руководитель структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере развития языков, и его заместители.»;

в части третьей:

слова «320 (частями четвертой, пятой и шестой)» заменить цифрами «320»;

цифры «, 491» исключить;

после цифр «505» дополнить цифрами «, 633, 634»;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«4. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 169 (частями первой, третьей, шестой и восьмой) настоящего Кодекса.

5. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы вправе рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания за административные правонарушения, предусмотренные статьей 169 (частями первой, третьей, шестой и восьмой) настоящего Кодекса.»;

176) часть первую статьи 730 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган в области образования рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 84, 409 (частями второй, третьей, четвертой, 4-1, 4-2, пятой, шестой, седьмой, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 и 7-9), 464 настоящего Кодекса.»;

177) дополнить статьей 730-2 следующего содержания:

«Статья 730-2. Уполномоченный орган в области

науки и высшего образования

1. Уполномоченный орган в области науки и высшего образования рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 409 (частями четвертой, 4-1, 4-2, шестой и седьмой), 464 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в области науки и высшего образования и его заместители.»;

178) в части первой статьи 733:

слова «185 (когда эти нарушения совершены биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами, а также работниками товарных бирж),» исключить;

цифры «268,» исключить;

179) статью 734 исключить;

180) часть третью статьи 740 изложить в следующей редакции:

«3. Решение об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении выносится в виде определения, которое доводится до лица, заявившего ходатайство, за исключением ходатайств об отложении и продлении срока рассмотрения дела судом.»;

181) в статье 741:

в части первой:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, постановления судьи, органа (должностного лица) о наложении административного взыскания, документа, подтверждающего исполнение (уплату) административного штрафа в порядке, установленном статьями 811 и 897 настоящего Кодекса, либо неотмененного постановления о прекращении дела об административном правонарушении, а также наличие по тому же факту постановления о признании лица подозреваемым;»;

подпункты 10) и 12) исключить;

дополнить подпунктами 14) и 15) следующего содержания:

«14) вследствие прекращения действия чрезвычайного положения;

«15) в случае отсутствия согласования прокурором решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, в порядке, предусмотренном статьей 759 настоящего Кодекса.»;

дополнить частью третьей следующего содержания;

«3. В соответствии со статьей 809 настоящего Кодекса орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело, обнаружив обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, обязан вынести на любой стадии производства постановление о прекращении дела вне зависимости от подведомственности дела.

О прекращении и основаниях прекращения производства лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведомляется в порядке, предусмотренном статьей 743 настоящего Кодекса.»;

182) в статье 742 слова «в случае, предусмотренном статьей 64-1» заменить словами «в случаях, предусмотренных статьями 64, 64-1»;

183) в статье 744:

в части первой слова «в суде» исключить;

часть вторую после слов «в суде» дополнить словами «или в рассмотрении дела органом (должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях,»;

часть третью после слова «ареста,» дополнить словами «привлечения к общественным работам,»;

184) в статье 748:

часть вторую:

после слов «участвуют адвокаты» дополнить словами «, юридические консультанты»;

после слов «Наряду с адвокатами» дополнить словами «, юридическими консультантами»;

часть пятую после слова «Адвокат» дополнить словами «и юридический консультант»;

185) в статье 750:

часть пятую после слова «адвоката» дополнить словами «, юридического консультанта»;

части шестую и седьмую изложить в следующей редакции:

«6. Расходы по оплате труда адвокатов, юридических консультантов производятся за счет бюджетных средств и в случае, предусмотренном частью второй статьи 749 настоящего Кодекса, когда адвокат, юридический консультант участвовали в производстве по делу, которое ведется в отношении физического лица, по назначению.

7. Адвокат вступает в дело об административном правонарушении в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и письменного уведомления о защите (представительстве), юридический консультант – по предъявлении удостоверения или выписки из реестра и письменного согласия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. Истребование иных документов, подтверждающих полномочия адвоката, юридического консультанта на ведение конкретного дела, запрещается. Другие лица, указанные в части второй статьи 748 настоящего Кодекса, представляют документы, подтверждающие их право на участие в деле в качестве защитника (свидетельство о браке, а также документы, указанные в части третьей статьи 746 и части третьей статьи 747 настоящего Кодекса).»;

186) часть первую статьи 753 дополнить словами «, а также лица, имеющие статус юридического консультанта»;

187) статью 759 изложить в следующей редакции:

«Статья 759. Прокурор

1. Высший надзор за соблюдением законности в процессе производства по делам об административных правонарушениях от имени государства, согласование либо отказ в согласовании решений о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, осуществляются Генеральным Прокурором Республики Казахстан как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров.

При осуществлении своих полномочий прокурор независим и подчиняется только закону.

2. В целях реализации своих полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом, прокурор вправе: согласовывать решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, либо отказывать в их согласовании; участвовать в производстве по делам об административных правонарушениях; представлять доказательства и участвовать в их исследовании; излагать суду, органу (должностному лицу), рассматривающему дело, свое мнение о виновности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также по другим вопросам, возникающим в процессе рассмотрения дела; высказывать суду, органу (должностному лицу), рассматривающему дело, предложение о применении положений закона и наложении административного взыскания либо освобождении от него.

3. Прокурор в обязательном порядке извещается о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним лицом, а также правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан. В его отсутствие такое дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном извещении прокурора о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

4. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, с материалами, подтверждающими наличие оснований для возбуждения дела об административном правонарушении, направляется прокурору в течение одного рабочего дня с момента обнаружения факта совершения административного правонарушения.

Согласование либо отказ в согласовании прокурором решения, указанного в настоящей части, осуществляется с использованием информационной системы единого реестра административных производств в порядке, определенном Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

5. Прокурор в течение трех рабочих дней согласовывает решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, либо отказывает в его согласовании и возвращает лицу, вынесшему такое решение.

В случае согласования прокурором решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, уведомляет об этом инвестора.

В случае необходимости истребования и изучения дополнительных материалов прокурор согласовывает решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, либо отказывает в его согласовании в течение десяти рабочих дней.

Отказ в согласовании прокурором решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, может быть обжалован вышестоящему прокурору, который рассматривает жалобу в течение пяти рабочих дней в порядке, определенном Генеральным Прокурором Республики Казахстан.»;

188) абзац третий части первой статьи 767 после слов «деятельности судов,» дополнить словами «или органом (должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях,»;

189) абзац первый части первой статьи 785 после слова «постановления,» дополнить словами «оформленного предписания о необходимости уплаты штрафа,»;

190) подпункты 4) и 6) части первой статьи 786 изложить в следующей редакции:

«4) нарушений режима Государственной границы Республики Казахстан, пограничного и таможенного режимов, режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан и таможенную границу Евразийского экономического союза, злостного неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, военнослужащих иных войск, воинских формирований, сотрудника органов внутренних дел (полиции) – военнослужащим, сотрудником органов внутренних дел (полиции) или другим физическим лицом, исполняющим обязанности по охране Государственной границы Республики Казахстан, в территориальные подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и их структурные подразделения, в орган внутренних дел (полицию), орган местного управления;»;

«6) административных правонарушений, по делам о которых в соответствии с подпунктом 30) части первой статьи 804 настоящего Кодекса протоколы об административном правонарушении составляют должностные лица уполномоченного органа по противодействию коррупции, – сотрудниками антикоррупционной службы;»;

191) в подпункте 8) статьи 787 слова «подпунктом 4)» заменить словами «подпунктами 4) и 5)»;

192) часть вторую статьи 789 после слова «чрезвычайное» дополнить словами «или военное»;

193) статью 790 изложить в следующей редакции:

«Статья 790. Привод

1. Для достижения целей, указанных в статье 785 настоящего Кодекса, при неявке по вызову без уважительных причин физическое лицо либо представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по административному делу, законный представитель несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, могут быть подвергнуты приводу.

Общий срок привода не может превышать один месяц.

2. Уважительными причинами неявки лица, надлежаще извещенного о вызове, признаются: болезнь, лишающая возможности лицо явиться, смерть близких родственников, стихийные бедствия, иные причины, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок. О наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, физическое лицо либо представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по административному делу, законный представитель несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, обязаны уведомить орган, которым они вызывались.

3. Привод производится органами внутренних дел, уполномоченным органом по противодействию коррупции и службой экономических расследований на основании определения судьи, органа (должностного лица), рассматривающего дело об административном правонарушении.

4. Определение о приводе объявляется физическому лицу либо представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по административному делу, законному представителю несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, перед его исполнением, что удостоверяется их подписью в определении.

5. Привод не может производиться в ночное время.

6. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет, лица, не достигшие восемнадцати лет, – без уведомления их законного представителя, беременные женщины, женщины и мужчины, в одиночку воспитывающие детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут или не должны оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.»;

194) в абзаце первом части первой статьи 797:

подпункт 1) после слов «406 (за исключением частей седьмой и восьмой),» дополнить цифрами «463,»;

в подпункте 2):

цифры «400» заменить цифрами «377, 400»;

слова «476 (часть вторая)» заменить цифрами «476»;

дополнить словами «, предписания о необходимости уплаты штрафа или до уплаты штрафа по сокращенному производству»;

195) в статье 802:

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются:

1) результат проверки или расследования, проведенных в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

2) непосредственное обнаружение факта совершения административного правонарушения уполномоченным должностным лицом в сферах естественных монополий и общественно значимых рынков.

Действие настоящей части не распространяется на случаи выявления признаков административного правонарушения при осуществлении контроля и надзора в сферах, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 8, 11 и 12, а также подпунктом 3) пункта 13 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, а также при осуществлении государственного контроля в области государственной статистики в отношении респондентов без посещения.»;

дополнить частью 3-1 следующего содержания:

«3-1. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении согласно подпунктам 1), 2) и 3) части первой настоящей статьи в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, принимается после обязательного согласования с прокурором. Порядок согласования определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.»;

196) в статье 804:

в части первой:

в подпункте 1):

цифры «85, 100,» исключить;

после цифр «434,» дополнить цифрами «434-2,»;

слова «438 (часть третья)» заменить словами «438 (части вторая и третья)»;

после слов «440 (часть третья),» дополнить цифрами «440-1,»;

слова «596 (часть третья)» заменить словами «596 (части третья, 3-1 и 4-1), 598 (часть вторая)»;

слова «607 (часть вторая)» заменить словами «607 (части вторая и третья)»;

в подпункте 2):

слова «299 (часть вторая) (за исключением безопасности плотин),» исключить;

слова «312 (часть вторая), 314,» исключить;

после слов «433 (часть вторая),» дополнить словами «438 (часть вторая),»;

в подпункте 4):

после цифр «434,» дополнить цифрами «434-2,»;

слова «596 (часть третья),» заменить словами «596 (части третья и 4-1), 598 (часть вторая),»;

слова «607 (часть вторая)» заменить словами «607 (части вторая и третья)»;

слова «651 (в отношении военнослужащих, председателей, заместителей и членов медицинских, призывных, отборочных комиссий местных органов военного управления, воинских частей и учреждений),» исключить;

в подпункте 5):

слова «596 (часть третья)» заменить словами «596 (части третья и 4-1), 598 (часть вторая)»;

слова «607 (часть вторая)» заменить словами «607 (части вторая и третья)»;

после цифр «434,» дополнить цифрами «434-2,»;

после цифр «667,» дополнить словами «совершенных сотрудниками, работниками и военнослужащими органов национальной безопасности Республики Казахстан по статьям 440 (часть третья), 444 (часть первая),»;

в подпункте 6):

цифры «506» заменить цифрами «434-2, 506»;

слова «590 (части 2-1, четвертая и 4-1), 596 (часть третья),» заменить словами «590 (часть четвертая), 596 (части третья и 4-1), 598 (часть вторая),»;

слова «607 (часть вторая)» заменить словами «607 (части вторая и третья)»;

в подпункте 7) слова «299 (часть вторая) (за исключением промышленной безопасности),» исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) уполномоченного органа в области ветеринарии (статьи 415 (часть вторая), 416 (по нарушениям требований безопасности к пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору), 462, 463);»;

в подпункте 10) слова «344 (часть первая),» заменить словами «344 (части первая и 4-1),»;

в подпункте 17) слова «уполномоченного органа в области производства биотоплива» заменить словами «местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения и столицы»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (статьи 319, 462, 463);»;

в подпункте 22):

слова «312 (часть вторая), 314,» исключить;

слова «426 (части вторая и третья), 430 (часть вторая),» исключить;

в подпункте 23) слова «637 (части восьмая, девятая, десятая и тринадцатая),» исключить;

в подпункте 26) цифры «, 618» исключить;

в подпункте 27) слова «247 (части 7-1, девятая и одиннадцатая)» заменить словами «247 (часть одиннадцатая)»;

подпункт 29) исключить;

подпункт 30) после цифр «173,» дополнить цифрами «439,»;

в подпункте 31):

цифры «150,», «176,», «182,» исключить;

цифры «283-1» заменить словами «283-1 (части пятая и шестая)»;

цифры «398,» исключить;

слова «543 (части 1-1, третья и четвертая)» заменить словами «543 (части третья и четвертая)»;

цифры «679,» исключить;

в подпункте 34) слова «312 (часть вторая), 313, 314, 316 (часть вторая),» исключить;

подпункты 36) и 37) изложить в следующей редакции:

«36) уполномоченного органа по предпринимательству (статьи 175, 462, 465);

37) органов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений и их территориальных органов (статьи 415 (часть вторая), 462, 463);»;

в подпункте 42):

слова «170 (части седьмая, десятая и двенадцатая)» заменить словами «170 (части десятая и двенадцатая)»;

слова «462 (часть третья)» заменить словами «462 (части первая, вторая, третья и четвертая)»;

в подпункте 49) слова «409 (части 7-1 и 7-8)» заменить словами «409 (часть 7-8)»;

дополнить подпунктом 49-1) следующего содержания:

«49-1) уполномоченного органа в области науки и высшего образования (статьи 462 и 463);»;

в подпункте 50):

слова «320 (части первая, вторая и третья),» исключить;

слова «401 (части шестая и седьмая), 402 (часть четвертая),» исключить;

в подпункте 52) слова «80 (части 2-2 и четвертая)» заменить словами «80 (часть 2-2)»;

в подпункте 60) цифры «99,» исключить;

в подпункте 65) цифры «135» заменить цифрами «135, 462»;

дополнить подпунктом 70) следующего содержания:

«70) уполномоченного органа в области государственной статистики (статья 462).»;

в части второй слова «и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей,» исключить;

в части 2-1 слова «, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность,» исключить;

часть третью дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) должностные лица органов военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в отношении сотрудников, работников и военнослужащих органов национальной безопасности Республики Казахстан (статьи 437, 440 (части первая и вторая), 444 (часть вторая).»;

197) в части первой статьи 805 цифры «100,» исключить;

198) в статье 806:

в части шестой слова «228 (части пятая и двенадцатая)» заменить словами «228 (части первая и четвертая)»;

часть седьмую:

после слова «специалистом,» дополнить словами «согласование с прокурором,»;

дополнить словами «, согласования прокурора»;

199) в подпункте 4) части первой статьи 807 цифры «85,», «100,» исключить;

200) в части второй статьи 810:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) когда санкцией применяемой статьи или части статьи предусмотрены иные виды взыскания, за исключением предупреждения;»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) совершения административных коррупционных правонарушений.»;

201) статью 811 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. В случае ненадлежащего применения порядка сокращенного производства по делу об административном правонарушении дела, рассмотренные по правилам настоящей главы, могут быть пересмотрены по протесту прокурора в общем порядке в течение года со дня принятия решения о применении сокращенного производства.»;

202) статью 817 дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. В случае введения чрезвычайного положения в Республике Казахстан или отдельных ее местностях срок рассмотрения дела об административном правонарушении может быть приостановлен до прекращения чрезвычайного положения.»;

203) в статье 822:

подпункт 1) части первой после слова «лица» дополнить словами «или наименование государственного органа»;

в части четвертой слова «должностного лица» заменить словами «государственного органа (должностного лица)»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. По делу, рассмотренному на основании ходатайства о незамедлительном рассмотрении, внесенного в порядке части первой статьи 744, подпункта 3-1) статьи 883 настоящего Кодекса, суд выносит краткое постановление.

Краткое постановление состоит из вводной, установочной и резолютивной частей.

Суд по письменному ходатайству участников производства по делу либо по своей инициативе изготавливает постановление, состоящее из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.»;

204) часть первую статьи 823 изложить в следующей редакции:

«1. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется незамедлительно по окончании рассмотрения дела, за исключением случаев неиспользования или ненадлежащего использования права, предусмотренного частью второй статьи 811 настоящего Кодекса.

В таких случаях направляется текстовое сообщение на абонентский номер сотовой связи, указанный собственником (владельцем) транспортного средства на веб-портале «электронного правительства» и (или) информационном сервисе государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, о переводе суммы штрафа, указанной в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса.»;

205) статью 826-3 дополнить частью 5-1 следующего содержания:

«5-1. В случае введения чрезвычайного или военного положения на всей территории Республики Казахстан или в ее отдельных местностях срок рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа может быть приостановлен до прекращения чрезвычайного или военного положения.»;

206) в статье 827:

часть первую после слов «протокола об административном правонарушении» дополнить словами «в случае указания сведений, не соответствующих фактическим данным и обстоятельствам»;

дополнить частью восьмой следующего содержания:

«8. В случае принятия решения по делу об административном правонарушении жалобы на действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляющего производство по делу, судьей или органом (должностным лицом) оставляются без рассмотрения и выносится определение о возвращении жалобы.»;

207) в статье 829:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Рассматривая жалобу, судья или орган (должностное лицо) обязан (обязано) всесторонне проверить изложенные в ней доводы, при необходимости истребовать дополнительные материалы, получить от соответствующих должностных лиц, физических и юридических лиц пояснения относительно обжалуемых действий (бездействия) и решений.

Жалоба, поданная на момент рассмотрения дела об административном правонарушении, передается другому судье, в орган (должностному лицу), в производстве которого находится дело, для их совместного рассмотрения, о чем выносится определение.»;

дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. Срок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, может быть приостановлен в случаях действия непреодолимой силы, препятствующей дальнейшему производству по делу.»;

в часть третью внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

208) в статье 829-5:

часть третью после слов «Республики Казахстан,» дополнить словами «а также о нарушении режима чрезвычайного положения»;

часть четвертую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Срок рассмотрения дела, жалобы, протеста может быть приостановлен в случаях назначения экспертизы, привода, а также действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему производству по делу.»;

209) часть вторую статьи 829-10 изложить в следующей редакции:

«2. При рассмотрении дела, жалобы, протеста проверяются законность и обоснованность возбуждения дела об административном правонарушении, вынесенных постановлений по имеющимся в деле, дополнительно представленным материалам, а также принимается решение по доводам жалобы, поданной в соответствии с абзацем вторым части первой статьи 829 настоящего Кодекса.

Суд не связан с доводами и обстоятельствами дела, жалобы, протеста и проверяет дело в полном объеме, при этом он вправе устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства.

При рассмотрении дела, жалобы, протеста суд может изменить юридическую квалификацию деяния только в пределах статьи или части статьи Особенной части раздела 2 настоящего Кодекса, по которой возбуждено административное производство. Изменение квалификации деяния допускается только при условии улучшения положения лица, привлеченного к административной ответственности.»;

210) часть вторую статьи 829-12 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) сведения об отложении или продлении рассмотрения дела, жалобы, протеста.»;

211) часть вторую статьи 829-13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Решение суда об отложении судебного заседания или продлении сроков рассмотрения дела заносится в краткий протокол судебного заседания.»;

212) в части второй статьи 829-14:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В постановлении суда о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан указывается срок, в течение которого иностранец или лицо без гражданства должны покинуть территорию Республики Казахстан.»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Постановление суда о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан может быть обжаловано, а также пересмотрено по апелляционному ходатайству прокурора вышестоящим судом в порядке, предусмотренном главой 45 настоящего Кодекса.»;

213) статью 829-16 дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. После оглашения постановления судья разъясняет правовые последствия его принятия, порядок и сроки обжалования постановления и объявляет судебное заседание закрытым.»;

214) часть вторую статьи 832 изложить в следующей редакции:

«2. Подача жалобы, принесение апелляционного ходатайства прокурором, влекущие улучшение положения лица, привлеченного к административной ответственности, могут быть осуществлены в сроки, в течение которых лицо считается подвергнутым административному взысканию. Сроки и их значение для правильного разрешения дела проверяются судом независимо от содержания жалобы, апелляционного ходатайства прокурора.»;

215) статью 834 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Постановление суда о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан в случае поступления жалобы или апелляционного ходатайства прокурора до срока, указанного судом, в течение которого иностранец или лицо без гражданства должны покинуть территорию Республики Казахстан, приостанавливается до рассмотрения жалобы или апелляционного ходатайства прокурора.»;

216) часть третью статьи 835 изложить в следующей редакции:

«3. Срок рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства прокурора может быть приостановлен в случаях назначения экспертизы и действия непреодолимой силы, препятствующей дальнейшему производству по делу.

В случаях поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства прокурора может быть продлен судом, рассматривающим дело, но не более чем на десять суток. Суд обязан приостановить срок рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства прокурора при невозможности ее (его) рассмотрения до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве. Решение о продлении и (или) приостановлении срока выносится в виде мотивированного определения.»;

217) в статье 848:

в части первой слова «Председателем, председателем судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «председателем кассационного суда»;

в части второй слова «Председателя Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «председателя кассационного суда»;

часть третью дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае истребования дела об административном правонарушении у прокурора запрос суда кассационной инстанции об истребовании дела в связи с поступлением ходатайства подлежит исполнению в течение тридцати суток.»;

в части пятой слова «Председателя, председателя судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «председателя кассационного суда»;

в абзаце первом части шестой слова «судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационный суд»;

абзац второй подпункта 5) части восьмой после слов «для экономики и» дополнить словом «национальной»;

218) в статье 851:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Суд кассационной инстанции в коллегиальном составе не менее трех судей по представлению председателя кассационного суда, протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора вправе проверить законность и обоснованность вступившего в законную силу постановления суда по делу об административном правонарушении.»;

часть четвертую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Ходатайства о внесении представления и принесении кассационного протеста, влекущие улучшение положения лица, привлеченного к административной ответственности, могут быть поданы в течение двух лет со дня вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении.»;

подпункт 1) части пятой после слов «для экономики и» дополнить словом «национальной»;

дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

«7. Дело в суде кассационной инстанции рассматривается в разумный срок, но не более шести месяцев со дня его поступления в суд.

По результатам рассмотрения дела в кассационном порядке суд принимает одно из следующих решений об:

1) оставлении постановления без изменения, протеста – без удовлетворения;

2) изменении постановления;

3) отмене постановления и прекращении дела при наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 741 и 742 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление;

4) отмене постановления и вынесении нового постановления по делу.

8. Рассмотрение дела в кассационной инстанции в случаях отмены Верховным Судом Республики Казахстан постановления об административном правонарушении и направления дела на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции осуществляется по правилам настоящей главы.»;

219) дополнить главой 46-1 следующего содержания:

«Глава 46-1. Пересмотр дел об административных правонарушениях в Верховном Суде Республики Казахстан

Статья 851-1. Основания к пересмотру вступивших в законную силу постановлений судов по делам об административных правонарушениях Верховным Судом Республики Казахстан

1. Верховный Суд Республики Казахстан может в исключительных случаях пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты после их рассмотрения в кассационной инстанции по представлению судьи Верховного Суда Республики Казахстан или протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан, если:

1) принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права;

2) принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе вносить протест о пересмотре в Верховном Суде Республики Казахстан вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, указанных в части четвертой статьи 851 настоящего Кодекса, по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи.

Статья 851-2. Внесение представления судьи Верховного Суда Республики Казахстан

Судья Верховного Суда Республики Казахстан по ходатайству лиц, указанных в части четвертой статьи 851 настоящего Кодекса, о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов может истребовать для изучения дело об административном правонарушении. По результатам изучения дела при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 851-1 настоящего Кодекса, вносит представление, в котором указываются:

1) дата и место внесения представления;

2) дело, по которому внесено представление, с указанием оспариваемых судебных актов;

3) мотивы и доводы внесения представления.

В случае ходатайства участниками производства по делам об административных правонарушениях о приостановлении исполнения судебного акта судья указывает об этом в представлении.

Статья 851-3. Приостановление исполнения постановления о наложении административного взыскания

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение постановления об административном правонарушении до его пересмотра.

Статья 851-4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в Верховном Суде Республики Казахстан

1. О времени и месте проведения пересмотра вступивших в законную силу судебных актов извещаются стороны.

2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан осуществляется в разумный срок.

3. Участие Генерального Прокурора Республики Казахстан либо по его поручению подчиненных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обязательно.

4. Верховный Суд Республики Казахстан в случае установления оснований, предусмотренных частью первой статьи 851-1 настоящего Кодекса, принимает одно из следующих решений:

1) оставляет постановление суда кассационной инстанции без изменения;

2) изменяет постановление суда кассационной инстанции, оставив без изменения или отменив постановление апелляционной инстанции или постановление суда первой инстанции;

3) отменяет постановление судов кассационной и апелляционной инстанций, изменив постановление суда первой инстанции или оставив его без изменения;

4) отменяет постановление суда кассационной инстанции и направляет дело на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции;

5) отменяет постановление суда кассационной инстанции, а также постановление апелляционной инстанции и постановление суда первой инстанции и прекращает дело.

5. Постановление Верховного Суда Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его оглашения и является окончательным.»;

220) заголовок главы 47 после слов «в законную силу» дополнить словами «решений по делам об административных правонарушениях, производство по которым осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

221) в статье 852:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Решения по делам об административных правонарушениях, производство по которым осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления по делам об административных правонарушениях, предписания о необходимости уплаты штрафа и постановления по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.»;

абзац первый части второй после слова «пересмотра» дополнить словами «решений по делам об административных правонарушениях, производство по которым осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

222) статью 853 изложить в следующей редакции:

«Статья 853. Суды, уполномоченные органы (должностные лица), пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения по делам об административных правонарушениях, производство по которым осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления по делам об административных правонарушениях, предписания о необходимости уплаты штрафа и постановления по результатам рассмотрения жалоб, протестов на них

Вступившие в законную силу решение по делам об административных правонарушениях, производство по которым осуществлено в порядке сокращенного производства, постановление, предписание пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам судом, уполномоченным органом (должностным лицом), вынесшими это решение.

В случаях пересмотра судом решения по делам об административных правонарушениях, производство по которым осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления, предписания органа (должностного лица) и оставления их без изменения пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется судом, вынесшим данное решение.»;

223) в статье 854:

часть первую после слов «Заявление о пересмотре» дополнить словами «решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

часть вторую после слов «заявление о пересмотре» дополнить словами «решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

224) в статье 855:

часть первую после слов «Заявление о пересмотре» дополнить словами «решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

подпункт 4) части второй после слов «о пересмотре» дополнить словами «решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

подпункт 2) части третьей после слова «копия» дополнить словами «протокола об административном правонарушении (при его наличии),»;

225) часть первую статьи 856 после слов «Заявление о пересмотре» дополнить словами «решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

226) в статье 857:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 857. Возвращение заявления о пересмотре решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления, предписания о необходимости уплаты штрафа по вновь открывшимся обстоятельствам»;

абзац первый части первой после слов «о пересмотре» дополнить словами «решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

227) подпункт 3) статьи 858 после слов «основаны пересматриваемые» дополнить словами «решение по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

228) статью 859 после слов «Заявление о пересмотре» дополнить словами «решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства,»;

229) статью 860 изложить в следующей редакции:

«Статья 860. Постановление суда, уполномоченного органа (должностного лица) о пересмотре дела

1. Суд, орган (должностное лицо), рассмотрев заявление о пересмотре решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления, предписания о необходимости уплаты штрафа по вновь открывшимся обстоятельствам, удовлетворяют заявление и отменяют решение по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства, постановление, предписание либо отказывают в пересмотре.

2. Решения судов, органов (должностных лиц) об отмене решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления, предписания по вновь открывшимся обстоятельствам и об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления, предписания по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы и опротестованы в установленном порядке.

3. В случае отмены решения по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществлено в порядке сокращенного производства, постановления, предписания дело рассматривается судом, органом (должностным лицом) по правилам, установленным настоящим Кодексом.»;

230) часть вторую статьи 895 после слова «Банк» дополнить словами «, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан»;

231) часть 1-1 статьи 897 изложить в следующей редакции:

«1-1. Положение части первой настоящей статьи в части сокращения размера административного штрафа не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные статьями 91 (частями седьмой и восьмой), 92 (частями третьей и четвертой), 92-1 (частями второй и третьей), 266, 275 (частями первой, второй, 3-1 и пятой), 278 (частями второй и третьей), 279 (частью первой), 280, 281 (частями третьей, четвертой, пятой и шестой), 282 (частями третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), 283, 460-1 (частями второй и третьей), 537, 551 настоящего Кодекса.»;

232) дополнить статьей 914-1 следующего содержания:

«Статья 914-1. Исполнение постановления суда о привлечении к общественным работам

1. Постановление суда о привлечении лица к общественным работам подлежит исполнению после вступления его в законную силу.

2. Вступившее в законную силу постановление суда о привлечении к общественным работам направляется судом для исполнения в местный исполнительный орган по месту жительства лица, привлеченного к административной ответственности.

3. Виды общественных работ и перечень организаций, в которых должны выполняться общественные работы, определяются местными исполнительными органами.

4. Местные исполнительные органы:

1) в течение трех рабочих дней с момента поступления постановления суда вызывают правонарушителя, заполняют его личные данные;

2) разъясняют правонарушителю порядок и условия выполнения общественных работ;

3) в течение трех рабочих дней с момента поступления постановления суда направляют уведомление в органы внутренних дел о принятии его к исполнению;

4) в течение трех рабочих дней с момента поступления постановления суда направляют уведомление в организацию о направлении к ним лица для выполнения общественных работ;

5) составляют график и периодичность выполнения общественных работ;

6) незамедлительно с момента выявления факта уклонения правонарушителя от выполнения общественных работ уведомляют органы внутренних дел;

7) в течение трех рабочих дней с момента исполнения постановления суда о привлечении лица к общественным работам направляют уведомление в суд.

5. Органы внутренних дел в течение трех рабочих дней с момента поступления уведомления, указанного в подпункте 6) части четвертой настоящей статьи, рассматривают уведомление и принимают меры в порядке, установленном настоящим Кодексом.

6. Организация:

1) составляет акты выполненных работ, ведет табель отработанных часов;

2) ежеквартально представляет в местные исполнительные органы отчет о выполнении общественных работ.

7. Лицо, на которое наложено административное взыскание в виде общественных работ, обязано:

соблюдать установленные настоящим Кодексом условия и порядок выполнения общественных работ;

выполнять общественные работы, организуемые местными исполнительными органами;

уведомлять местные исполнительные органы о перемене места жительства.

8. В продолжительность общественных работ не включается время проезда лица к месту общественных работ и обратно.»;

233) часть первую статьи 916 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Исполнение постановления об административном выдворении из Республики Казахстан иностранцев или лиц без гражданства приостанавливается в случае, предусмотренном частью четвертой статьи 834 настоящего Кодекса.»;

234) в подпункте 2) статьи 917 слова «517 (частями второй, четвертой, пятой)» заменить словами «517 (частями второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой)».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпунктов 23) и 82), абзаца второго подпункта 161) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года;

2) абзаца восьмого подпункта 181), подпункта 187), абзацев седьмого и восьмого подпункта 195), абзацев третьего, четвертого и пятого подпункта 198) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) абзаца шестнадцатого подпункта 9), абзаца двадцать шестого подпункта 143), подпунктов 217), 218) и 219) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года;

4) абзаца третьего подпункта 1), подпунктов 3), 4) и 6), подпунктов 10), 11), 92) и 93), абзаца пятого подпункта 94), подпунктов 95), 97) и 98), абзаца пятого подпункта 125), абзаца второго подпункта 129), подпункта 136), абзаца третьего подпункта 140), абзацев четырнадцатого и пятнадцатого подпункта 143), абзацев третьего, четвертого, шестого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого и девятнадцатого подпункта 144), подпункта 145), абзацев второго и третьего подпункта 173), абзаца четвертого подпункта 183), абзацев пятого, шестого, тринадцатого, пятнадцатого, двадцать второго и двадцать пятого подпункта 196), подпункта 232) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 сентября 2025 года;

5) абзацев второго и четвертого подпункта 33) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года;

6) абзацев второго и третьего подпункта 5), абзацев четвертого, пятого и шестого подпункта 69) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

2. Приостановить до 1 сентября 2025 года действие абзаца третьего подпункта 9), абзаца восемнадцатого подпункта 143), абзацев восьмого, шестнадцатого, двадцатого и двадцать шестого подпункта 196) статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данные абзацы действуют в следующей редакции:

«2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность, совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области проведения проверок субъектов предпринимательства, охраны окружающей среды, защиты конкуренции, нарушение законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, о государственных секретах, естественных монополиях, недрах и недропользовании, порядке организации и проведения мирных собраний, персональных данных и их защите, об электронном документе и электронной цифровой подписи по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.»;

«слова «596 (частью третьей)» заменить словами «596 (частями третьей, 3-1 и 4-1)»;»;

«слова «596 (частью третьей),» заменить словами «596 (частями третьей и 4-1),»;»;

«слова «596 (часть третья)» заменить словами «596 (части третья, 3-1 и 4-1)»;»;

«слова «596 (часть третья)» заменить словами «596 (части третья, 3-1 и 4-1)»;»;

«слова «590 (части 2-1, четвертая и 4-1), 596 (часть третья),» заменить словами «590 (часть четвертая), 596 (части третья, 3-1 и 4-1),»;».

3. Судебные акты, находящиеся на рассмотрении Верховного Суда Республики Казахстан на момент введения в действие норм, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, передаются в суды кассационной инстанции.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 января 2025 года

№ 155-VІIІ ЗРК