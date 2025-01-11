Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
18905
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:
1) часть вторую статьи 32:
после слов «За нарушения» дополнить словами «законодательства Республики Казахстан о языках,»;
после слов «холодного оружия» дополнить словами «, привлечения к общественным работам»;