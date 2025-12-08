Законодательную поддержку договоренностей глав Казахстана и России обсудили депутаты

Делегация мажилисменов приняла участие в XII заседании Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Мажилисом РК и Государственной Думой Федерального Собрания РФ в Москве, сообщает Kazpravda.kz📌 со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Мажилис

Заседание Межпалатной комиссии под сопредседательством вице-спикера Мажилиса Альберта Рау и заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова началось с обсуждения итогов переговоров на высшем уровне.

– Россия – наш надежный союзник, стратегический партнер и добрый сосед. Недавний государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию подтвердил высокий уровень доверия и взаимного уважения между двумя странами. В этом контексте правительствам, регионам и нам, парламентариям, предстоит продолжить работу по реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей. В том числе – своевременно обеспечить их законодательную поддержку, – обратился Альберт Рау к коллегам. 

При этом он подчеркнул, что взаимодействие по линии парламентов является одним из приоритетных направлений и неотъемлемой частью союзнических отношений Казахстана и России. А системный характер встреч и высокий уровень диалога между депутатами позволяют оперативно решать самые животрепещущие вопросы межстранового сотрудничества.

Вице-спикер Мажилиса отметил, что устойчивый ежегодный рост двустороннего товарооборота делает вполне достижимой цель по его увеличению до 30 миллиардов долларов в ближайшее время. На это направлена Комплексная программа экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2026-2030 годы. Депутаты, в свою очередь, должны контролировать своевременность и полноту реализации всех запланированных мероприятий. 

Альберт Рау также обратил внимание на то, что в рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Россией сформирован широкий пакет совместных проектов в промышленном и аграрном секторах, создающих новые производственные цепочки и рабочие места. Всего реализуется более 170 проектов на сумму свыше 50 млрд долларов с созданием порядка 65 тысяч рабочих мест. Это конкретный показатель взаимовыгодного долгосрочного партнерства наших стран. При этом потенциал экономик Казахстана и России содержит значительные резервы для расширения взаимодействия и требует постоянного поиска новых точек соприкосновения для новых инициатив.

В ходе заседания парламентарии подробно обсудили актуальные вопросы в сфере логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Так, депутат Болатбек Нажметдинулы рассказал о перспективах совместной работы в транспортно-логистической сфере. В том числе он детально остановился на реализации дорожной карты по развитию международного транспортного коридора «Север-ЮГ».

– Для нас стратегически важен запуск полноценной сухопутной связки Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран - порты Бандар-Аббас и Персидский залив. Маршрут от Бейнеу до Туркменистана уже действует, и мы ожидаем более активного присоединения России к этому железнодорожному коридору. Этот проект позволит сократить логистический путь до Ближнего Востока, Индии и Африки и может стать ключевой сухопутной артерией Евразии, – заявил в своем докладе депутат.

Говоря о введении российской стороной новых стандартов и технических условий, мажилисмен подчеркнул важность того, чтобы новые нормы не создавали дополнительных барьеров для взаимной торговли внутри ЕАЭС. Позиция парламентариев Казахстана – обеспечение максимально благоприятных условий для сохранения свободного обращения продукции в евразийском пространстве, взаимовыгодного для всех сторон.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Серик Егизбаев поднял вопрос о создании совместных проектов по глубокой переработке зерна и расширении сотрудничества по производству сельскохозяйственной техники. Особый акцент он сделал на необходимость интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля для расширения транзита в третьи страны и обратно сельскохозяйственных животных, растениеводческой и животноводческой продукции. Депутат также предложил рассмотреть вопрос снятия временных ограничений на импорт в Россию сельскохозяйственной продукции из Казахстана.

Депутат Асхат Рахимжанов в своем выступлении по вопросам миграционной политики предложил сделать исключения для отдельных категорий лиц из требований о пребывании на территории России не более 90 календарных суток в течение года. Это студенты, пациенты лечебных учреждений, автоперевозчики, проводники пассажирских поездов и другие категории лиц, находящиеся в стране легитимно по служебной, производственной или иной необходимости.       

Стороны также обсудили поиск решений по газификации северных и восточных регионов Казахстана, сотрудничеству и совершенствованию законодательства в сфере развития атомной энергетики. Отдельное внимание было уделено вопросам регуляторного воздействия на развитие искусственного интеллекта, этических подходов к использованию ИИ, кибербезопасности и защиты граждан от действий мошенников.

В повестку вошли также вопросы регулирования работы филиалов российских вузов и развития туризма.

По итогам обсуждения сопредседатели Межпарламентского совета Альберт Рау и Александр Жуков выразили уверенность, что достигнутые в ходе обсуждения договоренности будут иметь практические результаты и придадут дополнительный импульс развитию сотрудничества по всему спектру казахстанско-российских отношений.

